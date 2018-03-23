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Украинский ГК "Антонов" через Беларусь собрался выйти на российский рынок
Украинские СМИ «рассекретили» планы авиастроительного концерна «Антонов» по обходу антиукраинских ответных санкций, введённых Россией. Речь идёт о соглашении (о намерениях) «Антонова» с Минским заводом гражданской авиации МЗГА №407. На основании этого соглашения украинское предприятие в будущем намеревается открыть в Минске сервисный центр.
Сервисный центр, как заявлено, будет оказывать техническую поддержку по эксплуатации лётного парка самолётов «антоновского» производства. В частности, говорится о ремонте самолётов, поставке оригинальных запасных частей для Ан-148, Ан-158 и других моделей самолётов.
Известно, что в соглашении о намерениях есть данные и об участии в проекте Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП). На этом предприятии в советское время производились, например, Ту-154. Поэтому украинская сторона заявляет, что готова заниматься поставками в Республику Беларусь запасных частей и для этих самолётов.
Украинский портал LIGA сообщает о том, что такой шаг позволяет «Антонову» де-юре выйти на российский рынок, доступ к которому на данный момент перекрыт в связи с действующими санкциями, введёнными в отношении Украины Российской Федерацией. Примечательно, что в самом концерне «Антонов» заявляют, что намерены придерживаться торгово-экономических отношений в рамках украинского законодательства.
Сервисный центр, как заявлено, будет оказывать техническую поддержку по эксплуатации лётного парка самолётов «антоновского» производства. В частности, говорится о ремонте самолётов, поставке оригинальных запасных частей для Ан-148, Ан-158 и других моделей самолётов.
Известно, что в соглашении о намерениях есть данные и об участии в проекте Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП). На этом предприятии в советское время производились, например, Ту-154. Поэтому украинская сторона заявляет, что готова заниматься поставками в Республику Беларусь запасных частей и для этих самолётов.
Украинский портал LIGA сообщает о том, что такой шаг позволяет «Антонову» де-юре выйти на российский рынок, доступ к которому на данный момент перекрыт в связи с действующими санкциями, введёнными в отношении Украины Российской Федерацией. Примечательно, что в самом концерне «Антонов» заявляют, что намерены придерживаться торгово-экономических отношений в рамках украинского законодательства.
Использованы фотографии: knk.media
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