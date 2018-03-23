13:48 23 марта
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Украинский ГК "Антонов" через Беларусь собрался выйти на российский рынок

Украинские СМИ «рассекретили» планы авиастроительного концерна «Антонов» по обходу антиукраинских ответных санкций, введённых Россией. Речь идёт о соглашении (о намерениях) «Антонова» с Минским заводом гражданской авиации МЗГА №407. На основании этого соглашения украинское предприятие в будущем намеревается открыть в Минске сервисный центр.

Сервисный центр, как заявлено, будет оказывать техническую поддержку по эксплуатации лётного парка самолётов «антоновского» производства. В частности, говорится о ремонте самолётов, поставке оригинальных запасных частей для Ан-148, Ан-158 и других моделей самолётов.

Украинский ГК "Антонов" через Беларусь собрался выйти на российский рынок



Известно, что в соглашении о намерениях есть данные и об участии в проекте Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП). На этом предприятии в советское время производились, например, Ту-154. Поэтому украинская сторона заявляет, что готова заниматься поставками в Республику Беларусь запасных частей и для этих самолётов.

Украинский портал LIGA сообщает о том, что такой шаг позволяет «Антонову» де-юре выйти на российский рынок, доступ к которому на данный момент перекрыт в связи с действующими санкциями, введёнными в отношении Украины Российской Федерацией. Примечательно, что в самом концерне «Антонов» заявляют, что намерены придерживаться торгово-экономических отношений в рамках украинского законодательства.

Использованы фотографии: knk.media
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Комментарии 15

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  1. Астория (Dirk Astor) Сегодня, 13:09
    и других моделей самолётов.
    -за три года в небо ни одного пепелаца не подняли laughing
    а с учетом того что 132 в СА начнут собираться не ранее 21 года, придется еще 4 года змеев в воздух запускать.
    Астория
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:13
      А сколько этих "пепелацев " у нас в России?И что,как их обслуживать?Что с этим парком делать?Открывается сервисный центр,и я считаю это правильным.
      Цитата: Астория
      и других моделей самолётов.
      -за три года в небо ни одного пепелаца не подняли laughing
      а с учетом того что 132 в СА начнут собираться не ранее 21 года, придется еще 4 года змеев в воздух запускать.
      210окв
      1. Астория (Dirk Astor) Сегодня, 13:19
        Знаете, это вопрос спорный, сегодня что открывается, а завтра закрывается. За примером далеко ходить не нужно: ОАРЗ и МоторСич - продержались 6 лет. Можно ли на это делать ставку - не уверен, ну по крайне мере хотя бы часть срока отлетают. С другой стороны, в случае каких-либо проблем, с кем будем судиться, с 404, ну это не смешно.
        Астория
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:27
          Судится с кем?С белорусами?Это конечно хитросделанный вариант,но все же..Я еще раз делаю упор не на "вна или 404" а на жизни наших людей..Хотя лучше было делать это все самим..Ну раз не можем,значит только так.
          Цитата: Астория
          Знаете, это вопрос спорный, сегодня что открывается, а завтра закрывается. За примером далеко ходить не нужно: ОАРЗ и МоторСич - продержались 6 лет. Можно ли на это делать ставку - не уверен, ну по крайне мере хотя бы часть срока отлетают. С другой стороны, в случае каких-либо проблем, с кем будем судиться, с 404, ну это не смешно.
          210окв
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:10
    Хорошо это или плохо?А самолеты надо обслуживать ...и эксплуатировать не так как в некоторых компаниях.И жизни людские не идут ни в какое сравнение с политической коньюктурой.
    210окв
  3. drunkram (Денис) Сегодня, 13:11
    После эпик-фейла с датчиками обледенения Антонов себя уже показал себя как конструкторское бюро не с очень хорошей стороны
    drunkram
    1. feokot1982 (константин) Сегодня, 13:23
      С обледенением датчика вы хотели сказать, так обогрев пилот должен включать
      feokot1982
  4. Bullba (Игорь) Сегодня, 13:15
    Цитата: 210окв
    А сколько этих "пепелацев " у нас в России?И что,как их обслуживать?Что с этим парком делать?Открывается сервисный центр,и я считаю это правильным.
    Цитата: Астория
    и других моделей самолётов.
    -за три года в небо ни одного пепелаца не подняли laughing
    а с учетом того что 132 в СА начнут собираться не ранее 21 года, придется еще 4 года змеев в воздух запускать.

    А никак, всем анкам запретили полеты.
    Bullba
  5. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 13:21
    К сожалению, пока Россия пользуется АН, надо сотрудничать и разрабатывать свои самолеты им на замену. Не уподобляться украине.
    Генерал Песчаных Карьеров
  6. ded100 (Сергей) Сегодня, 13:22
    Куда не выходи у антонова нет будущего!
    ded100
  7. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 13:24
    о ремонте самолётов, поставке оригинальных запасных частей для Ан-148, Ан-158 и других моделей самолётов
    на счет оригинальности даже нет сомнений. Они что действительно думают что в России одни дур..ки принимают решения? Это же надо додуматься, поставлять свой "оригинальный утиль", что бы разбился очередной российский самолет. Неужели кто то всерьез может рассчитывать, что возможно спланировать совершение теракта на воздушном транспорте, да еще за счет другой страны, а потом все свалить на белорусов.
    Vita VKO
  8. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:27
    Нормальное дело...Запчасти и ТО нужны . Другое дело , что теперь они будут с белорусской маржой , но , как говорится , се ля ви...
    КВУ-НСвД
  9. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 13:32
    Ввести санкции против другой страны, а потом придумывать, как их обойти. Шизофрения. На такое способна только Дуркаина.
    Denis Obukhov
  10. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 13:35
    Зачем? Не надо связываться с укропами! Из-за этих шашней с "Антоновым" 10летний провал в транспортных Ил-ов.

    Никогда и ни при каких условиях нельзя завязываться на укров, только в случае второстепенных компонент.
    Denis Obukhov
  11. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 13:36
    сначала надо создать трудности, а потом их стоически преодолевать...
    Masya Masya
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