Военные пенсии: что изменилось за прошедшие века

О вознаграждении за ратный труд и смертельные риски в военном деле думали всегда. Вожди, консулы, монархи и другие правители при этом рассматривали это как необходимое условие сохранения их жизни, власти и богатства. Сами воины справедливо считали, что их военная служба, раны и утрата работоспособности должны быть материально компенсированы той властью, ради которой они подвергали себя смертельным рискам и лишениям. Таким образом, постепенно выработались определенные принципы вознаграждений, которые затем трансформировались в различные типы пенсионных систем.Базовые принципы пенсионного обеспечения военных формировались и оттачивались веками. Постепенно сложилась довольно четкая основа этой системы, причем сохранившаяся до современного исторического периода. Конечно, все это не называлось военной пенсией, поскольку само название этого материального вознаграждения появилось значительно позже. Но, по сути, вознаграждение в старости за многолетнюю преданность и службу фактически выполняло основные функции пенсионного обеспечения. В той или иной мере, такие формы индивидуального материального вознаграждения за ратный труд существовали еще за тысячелетия до нашей эры в армиях древних цивилизаций Китая, Вавилона, Македонии, Египта, Ассирии и некоторых других.Первоначально в армиях древности материальное вознаграждение за долгую службу выдавалось в натуральной форме в виде земельных наделов, предметов из драгоценных металлов и натуральных драгоценных камней, гуртов животных и даже рабов. Однако с течением времени источники таких вознаграждений становились все более скудными, что, в конечном счете, привело к становлению выплат в денежной форме.Примечательно и то, что действует она практически во всех современных странах, безусловно, с учетом исторических, национальных, религиозных и культурных особенностей конкретных государств.Перечислим основные из этих принципов и условий:— формирование постоянной (регулярной) армии на принципах добровольчества или найма;— установление определенных сроков пребывания в армейском строю, необходимых для получения пенсионного обеспечения (чаще всего 20-25 лет);— введение массовых либо всеобщих выплат пенсионного вознаграждения в армиях взамен индивидуального поощрения по усмотрению монарха, правителя либо органа власти;— выдача пенсионного вознаграждения за ратный труд в натуральной или денежной форме;— осуществление пенсионных выплат единовременно или равными долями во все последующие годы после завершения службы в строю;— установление предельного срока пребывания на военной службе в зависимости от занимаемой должности, чина или звания (обычно в пределах до 60 лет);— формирование системы льгот и преимуществ для военных ветеранов в зависимости от уровня социально-экономического развития и иных финансовых возможностей конкретного государства.Со временем пенсионные условия в цивилизациях Древнего мира становятся важным условием при поступлении мужчины на военную службу. Обязательным условием всегда было то, что воин должен быть из числа коренных жителей и свободных от рабства или какой-либо иной кабалы людей.Древняя Греция находилась у колыбели многих европейских цивилизаций и государств. Помимо зачатков античной демократии, там формировались и основы государственной заботы о немощных и престарелых ратных людях. При этом главное внимание афинских правителей и древнегреческой элиты было направлено на развитие культуры, искусств, ремесел и торговли. Военное же дело было обязательным условием для всех свободных граждан в период войн и отражения враждебных нападений. В остальное время постоянное войско было сравнительно немногочисленным и формировалось оно по милиционным принципам. Это означает, что все мужчины в возрасте до 60 лет должны были иметь свое вооружение и доспех дома, чтобы по первому сигналу о военной опасности занять свое место в фаланге или ином войсковом строю.Материальное содержание предоставлялось лишь покалеченным в сражениях и утратившим способность к самостоятельному труду воинам. Пенсионное содержание выдавалось с учетом состава семьи военного пенсионера. Пенсионы увечных ветеранов обычно определяли из расчета среднего заработка ремесленника за день.В армии античной Греции служили до 60 лет. Пенсионные выплаты назначались коллегиально с учетом военных заслуг и состояния здоровья ветерана. Действовала система периодического переосвидетельствования потребности в пенсионном вознаграждении. Пропустив срок можно было вовсе лишиться пенсиона.Военный уклад жизни спартанцев сформировался в период существования Спартанского царства. Спартанцы практически непрерывно вели войны с соседями по античной Элладе, подчиняя себе все новые народы и территории. Главная цель – это получение военной добычи, большая часть которой попадала в руки правивших Спартой двух царей. В этой связи роль воина и значение войска имело исключительное значение для этого воинственного античного государства. К военной службе в очень жестких условиях готовили всех мальчиков и по достижению 20 лет они пополняли армейские ряды.Не случайно в историю вошло понятие «спартанское воспитание» как символ физической и моральной подготовки в суровых условиях к какому-либо важному делу. Служба считалась обязательной до достижения возраста 60 лет. Практически все спартанцы имели выслугу в строю около 40 лет. Причем не считаясь ни с заслугами, ни с возрастом каждый на равных условиях нес службу и участвовал в сражениях. Дело это было не простое, если учесть, что оружие и снаряжение воина того времени весило до 30 килограмм.В условия всеобщей военной службы никаких особых льгот и преимуществ, кроме заслуженного почета и уважения, ветеранам не полагалось. Армия была сравнительно немногочисленной, но обладала чрезвычайно высокой стойкостью и мужеством в сражениях. Во все учебники античной истории вошло описание подвига трехсот спартанцев во главе с царем Леонидом. В жестокой битве с врагом при Фермопилах они погибли в бою, но не отступили.На заслуженный покой уходили ежегодно около 50 ветеранов из числа тех, кто доживал до этого дня. Они должны были обеспечивать себя своим трудом. В некоторых случаях государственная казна брала на свое содержание наиболее заслуженных или утративших работоспособность в результате ран и увечий. Ветераны часто привлекались в качестве наставников для обучения военному делу молодежи.Спустя почти два века ослабленную войнами Спарту захватили римские легионы.Важными факторами высокой боеспособности древнеримского войска считаются наличие постоянной армии на основе добровольчества и обязательность денежного содержания для воинов. Ранее таких примеров в истории не было. Известные римские правители Гай Марий и Юлий Цезарь приложили немало сил для формирования ставшей непобедимой армии. Комплектование легионов наемниками из числа свободных римлян-добровольцев требовало немалых расходов казны. Тогда же было установлено денежное довольствие и периодические дополнительные поощрительные выплаты для легионеров и центурионов. Наряду с денежными выплатами впервые появились и награды за ратный труд. К наградным медалям стали прилагаться определенные привилегии, преимущества или льготы.В период правления консула Гая Мария впервые в мире для ветеранов из числа легионеров были установлены пенсии за выслугу лет. По окончании службы каждый легионер обеспечивался материальным вознаграждением в виде земельного надела. Позже стали выплачиваться пенсии в денежной форме. Такими льготами и преимуществами пользовались лишь ветераны. При этом легионеры сохраняли все права на лично взятые в бою трофеи, а также на часть общей военной добычи. Чтобы стать ветераном, легионеру требовалось прослужить в строю два десятка лет. Затем общий срок пенсионной выслуги был увеличен до 25 лет.Позже консул, а затем получивший титул диктатора Юлий Цезарь, закрепил право легионеров на военные пенсионы и значительно расширил ветеранские льготы и преимущества. В период его правления войскам стали выплачивать денежные премии после победы над врагом. Спустя время стали дополнительно выдаваться стимулирующие выплаты в виде прибавки к жалованью при восшествии на престол нового императора и по другим важным поводам. Дополнительные выплаты требовались, в том числе, и для компенсации потерь легионеров и центурионов от снижения объемов военной добычи. Практически все соседние государства уже были захвачены Римом.Важным новшеством было то, что легионеры теперь могли делать личные сбережения во время службы. Обычно накопления легионеров хранились в специальном денежном ящике у знаменосцев когорты. Надо ли говорить, что денежный ящик охранялся также бдительно, как и само знамя и отличительный знак легиона или когорты.В накопления, как правило, легионеры откладывали половину премиальных и других разовых выплат. Накопленные суммы выдавались ветерану в полном объеме только при отставке. Так зарождались зачатки системы пенсионных накоплений. Размеры накопленных денег различались примерно в 5 раз у центурионов (офицеров) и рядовых легионеров. У римских всадников и у легионеров Преторианской гвардии и оклады были выше, и накопления составляли суммы значительно больше, чем в армейской пехоте.Центурионы в армии Древнего Рима получали отставку позже рядовых легионеров – обычно в возрасте старше 60 лет. В те времена постоянных войн и опасных походов дожить то этих почтенных лет было большой жизненной удачей.В начальный период становления древнеримской пенсионной системы широко использовалась форма натурального вознаграждения ветеранов. Обычно в этом качестве использовалось наделение земельными участками в размерах, соответствующих служебному положению и военным заслугам. По традиции земельный надел получал название по имени владельца-ветерана и входил в состав поселения его когорты или легиона.У ветеранов были и другие привилегии — освобождение от налогов самого отставника, его жены и родителей. Помимо права поселиться в любом месте империи, бывший легионер мог даже добровольно исполнять обязанности жреца. Его дом освобождался от военного постоя. Льготы и преимущества ветеранов постоянно дополнялись и изменялись. Кстати, и само понятие «ветеран» было введено еще во времена Древнего Рима. Оно является производным от латинского слова, означающего «старый».Справедливо считается, что истоки всех современных военно-пенсионных систем мира берут свое начало именно в Древнем Риме. Многие из принципов и условий получения военной пенсии многовековой давности по-прежнему актуальны и сохраняются в том или ином виде в наши дни.