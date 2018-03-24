Генштаб: время подготовки к удару высокоточным оружием сокращено в полтора раза

Совершенствование структуры органов управления, создание специальных подразделений информационного обеспечения, а также внедрение программно-аппаратных комплексов позволили в 1,5 раза сократить время подготовки к боевому применению высокоточного оружия большой дальности

На каждом стратегическом направлении созданы группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного и морского базирования, которые способны осуществлять сдерживание в стратегически важных районах

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов, выступая на военно-практической конференции в Военной академии Генштаба сообщил, что время подготовки к боевому применению высокоточного оружия было сокращено в 1,5 раза за счет совершенствования структуры органов управления и информационных технологий.- сообщил онГенерал также заявил, что опыт последних локальный войн, особенно операция в Сирии, дал новый импульс в совершенствовании системы комплексного поражения противника.- сказал Герасимов, добавив, что для повышения эффективности системы комплексного поражения противника «особое внимание уделяется развитию высокоточного оружия».