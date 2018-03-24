18:26 24 марта
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Генштаб: время подготовки к удару высокоточным оружием сокращено в полтора раза

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов, выступая на военно-практической конференции в Военной академии Генштаба сообщил, что время подготовки к боевому применению высокоточного оружия было сокращено в 1,5 раза за счет совершенствования структуры органов управления и информационных технологий.

Генштаб: время подготовки к удару высокоточным оружием сокращено в полтора раза


Совершенствование структуры органов управления, создание специальных подразделений информационного обеспечения, а также внедрение программно-аппаратных комплексов позволили в 1,5 раза сократить время подготовки к боевому применению высокоточного оружия большой дальности
- сообщил он


Генерал также заявил, что опыт последних локальный войн, особенно операция в Сирии, дал новый импульс в совершенствовании системы комплексного поражения противника.

На каждом стратегическом направлении созданы группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного и морского базирования, которые способны осуществлять сдерживание в стратегически важных районах
- сказал Герасимов, добавив, что для повышения эффективности системы комплексного поражения противника «особое внимание уделяется развитию высокоточного оружия».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
31

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 56

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  1. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 16:25
    А чё ждем? почему не "захнем?"
    dr.star75
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:29
      Считаете уже пора?Весь мир в пепел?Может все же лучше просто иметь это оружие наготове..А "партнёрам"-постоянно наготове сменное белье.
      Цитата: dr.star75
      А чё ждем? почему не "захнем?"
      210окв
      1. Chertt (Алексей) Сегодня, 16:32
        Цитата: 210окв
        Считаете уже пора?Весь мир в пепел?

        -Хмелел солдат, слеза катилась Играл трофейный саксофон
        А на груди его светилась Медаль за город Вашингтон. laughing laughing
        Chertt
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 17:01
          Цитата: Chertt
          -Хмелел солдат, слеза катилась Играл трофейный саксофон
          А на груди его светилась Медаль за город Вашингтон.

          для некоторых коллег на ВО подойдёт вот эта laughing
          LSA57
          1. okko077 (Валерий) Сегодня, 18:10
            Очень интересно читать комментарии чайников на статью чайников о современном высокоточном оружии и информационных технологиях ! И первые чайники здесь ГШ и Герасимов ! Передовые информационные технологии и системы на их основе,которых у нас нет, предусматривают реагирование в реальном времени, а эти дегенераты оказываются могут в 1,5 раза сократить время подготовки к боевому применению высокоточного оружия большой дальности...А почему не 2 или 3 раза ?...А это для следующего раза !...Кстати , причём опыт Сирии к боевому применению высокоточного оружия большой дальности ? А это такой бренд везде засовывать опыт в Сирии...
            Дегенераты тупые в ГШ, обстановку надо контролировать в реальном времени и цели в Сирии надо уничтожать в реальном времени . Это то, что нужно было давно сделать и то , что мы не умеем делать в Сирии.... особенно на средней и ближней дальности ,вне зоны визуального контакта.....
            okko077
            1. КОСМОС (Демьян) Сегодня, 18:16
              Цитата: okko077
              Очень интересно читать комментарии чайников на статью чайников о современном высокоточном оружии и информационных технологиях

              И уж совсем неинтересно читать рецензии чайников на статьи и комментарии чайников.
              Вы это, лучше об стену, эффект тот же.
              КОСМОС
            2. okko077 (Валерий) Сегодня, 18:23
              В подтверждение моих слов, читайте в Картине дня , новый шедевр от Герасимова:
              "Ведутся работы по созданию межвидовой автоматизированной разведывательно- ударной системы. Их результатом должно стать сокращение в 2-2,5 раза временных параметров цикла решения огневой задачи – от разведки до поражения цели."
              Это так называют "колхозники", где председатель Герасимов - Боевые Информационные Системы....Только эти дегенераты концепцию забыли разработать для таких систем, чтобы они могли взаимодействовать друг с другом . Это касается всего: БПЛА, спутников, самолётов, танков,САУ , РСЗО, военного интернета, Стрельца, Ратника, АСУВ различного рода...,чтобы они могли взаимодействовать и обмениваться информацией в будущем !!! Надо подсказать недоумкам,а то они опять будут уникальные , отдельные системы штамповать для последующего выкидывания на свалку... Как ЕСУ ТЗ "Созвездие-М", АСУВ "Андромеда-Д", ... и многие другие...
              Эти работы ведутся с 2000 года ,а у дегенератов " воз и ныне там".
              okko077
        2. тол100в (Игорь) Сегодня, 17:52
          Цитата: Chertt
          А на груди его светилась Медаль за город Вашингтон.

          Два бойца на развалинах Пентагона ведут разговор: - Да, а информационную войну мы проиграли!
          тол100в
    2. РУСС (Максим) Сегодня, 16:36
      Цитата: dr.star75
      А чё ждем? почему не "захнем?"

      Я думаю ,что Макаревич отчасти прав.....
      РУСС
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 16:37
        Цитата: РУСС
        Я думаю ,что Макаревич отчасти прав.....

        По моемому тоже.
        Аристарх Людвигович
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:39
        Бывает шапкозакидательство влечет ещё за собой и отстрел мозгов...
        Цитата: РУСС
        Цитата: dr.star75
        А чё ждем? почему не "захнем?"

        Я думаю ,что Макаревич отчасти прав.....
        210окв
        1. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 17:40
          Макаревич конечно умный, кругом одни "Дябилы" . Он и предлагает: сдать всё америке, Они УМНЫЕ, Знают как Россию оприходовать.
          210окв-Вы действительно так рассуждаете?Про расстрел мозгов и т.д?и про макаревича?
          dr.star75
          1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:57
            Я предпочитаю зачастую думать мозгами,прежде чем глупить и тупить,ибо я уже я написал что у меня есть семья и дети.А что Вам не понравилось про Макаревича?Что он НИКТО?
            Цитата: dr.star75
            Макаревич конечно умный, кругом одни "Дябилы" . Он и предлагает: сдать всё америке, Они УМНЫЕ, Знают как Россию оприходовать.
            210окв-Вы действительно так рассуждаете?Про расстрел мозгов и т.д?и про макаревича?
            210окв
            1. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 18:18
              У меня про макаревича только одно отношение: он враг
              dr.star75
        2. КОСМОС (Демьян) Сегодня, 18:26
          Цитата: 210окв
          Бывает шапкозакидательство влечет ещё за собой и отстрел мозгов...

          Не бывает шапки без головы...
          Цитата: 210окв
          Я предпочитаю зачастую думать мозгами,

          И по всей видимости чужими.
          КОСМОС
      3. Chertt (Алексей) Сегодня, 16:40
        Цитата: РУСС
        Я думаю ,что Макаревич отчасти прав

        Почему "отчасти". Недооцениваете вы нас быд*лов, мы еще хуже tongue
        Chertt
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 16:47
          Вот это и поведал Герасимов своему коллеге из Вашингтона, так сказать взбодрил smile
          ul_vitalii
          1. Chertt (Алексей) Сегодня, 16:51
            Цитата: ul_vitalii
            так сказать взбодрил

            Бэд, бэд рашинз. Хотите экшина, кушайте на здоровье
            Chertt
        2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:00
          Нашли чем гордится.Может все же изредка будем думала включать?Это и ко мне иной раз относится..
          Цитата: Chertt
          Цитата: РУСС
          Я думаю ,что Макаревич отчасти прав

          Почему "отчасти". Недооцениваете вы нас быд*лов, мы еще хуже tongue
          210окв
      4. мерцание (Николай) Сегодня, 17:08
        Я думаю ,что Макаревич отчасти прав.....
        А это кто такой?
        мерцание
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:19
          Правильный вопрос.Это НИКТО.
          Цитата: мерцание
          Я думаю ,что Макаревич отчасти прав.....
          А это кто такой?
          210окв
      5. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 17:34
        В чем конкретно?
        dr.star75
      6. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 18:15
        Конечно, макаревич гигант мысли!эгсперт мысли! думать не умеет!он конечно прав.....
        dr.star75
    3. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 16:45
      Цитата: dr.star75
      А чё ждем? почему не "захнем?"

      Мда...как говаривал герой Абдулова-"страна не пуганных иди..ов"...
      У вас уважаемый,дети есть? Судя по посту вашему нет ,а иначе бы такую дурь не писали.
      Цитата: 210окв
      Может все же лучше просто иметь это оружие наготове.

      Это оружие СДЕРЖИВАНИЯ,то есть оно исключает возможность военного сценария в отношении нас. Применение его будет единожды,если противник решит ударить по нам всем своим арсеналом.То есть в ответ.
      А все "умные" мысли про "жахнем" могут всерьез воспринимать только дети и школота не разумная,которая даже не знает с какой стороны к автомату подойти. Я о ядерном арсенале.
      Что до простого оружия,так тут тоже надо понимать по кому жахать,а от кого можно ответ прилететь неприятный.
      НЕКСУС
      1. roskot (Александр) Сегодня, 17:15
        А ЗАЧЕМ МНЕ МИР, ЕСЛИ В НЕЙ НЕ БУДЕТ РОССИИ. Так что хватит ссаться и умничать.
        roskot
        1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:25
          Цитата: roskot
          А ЗАЧЕМ МНЕ МИР, ЕСЛИ В НЕЙ НЕ БУДЕТ РОССИИ. Так что хватит ссаться и умничать.

          Вы читать умеете,умник? Езжайте в США,там таких как вы любят ,которые на вопрос-надо ли ударить по РФ ядерным оружием ,отвечают -"Да". Что вы знаете вообще о войне,и о ядерной войне в частности?
          Вы доктрину нашу почитайте,неуч...там черным по русски написано ,что доктрина ОБОРОННАЯ,а не наступательная. Это раз.Второе,в случае ядерной войны,не то что России не будет,вообще ничего не будет.
          И третье...прежде чем писать такие глупости,поинтересуйтесь у своего деда(если он жив) ,что такое война вообще.
          НЕКСУС
          1. karish (Александр) Сегодня, 17:39
            Цитата: НЕКСУС
            Вы читать умеете,умник? Езжайте в США,там таких как вы любят ,которые на вопрос-надо ли ударить по РФ ядерным оружием ,отвечают -"Да". Что вы знаете вообще о войне,и о ядерной войне в частности?

            Вы абсолютно правы , в РФ и в частности на сайте ВО , вы никогда не увидите призыва ударить по США , ЯО. wink

            Цитата: НЕКСУС
            Вы доктрину нашу почитайте,неуч...там черным по русски написано ,что доктрина ОБОРОННАЯ,а не наступательная

            с возможностью привентивного ядерного удара . wink
            Кстати , приведите мне пример страны с наступательной доктриной ?
            karish
            1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:42
              Цитата: karish
              с возможностью привентивного ядерного удара

              Извините,а не напомните кто применил ЯО вообще ?
              Цитата: karish
              Кстати , приведите мне пример страны с наступательной доктриной ?

              А напомните мне о программе МАССИРОВАННОГО ОБЕЗОРУЖИВАЮЩЕГО УДАРА по РФ,а так же о Кольце Анаконды. Очень интересно послушать.
              НЕКСУС
      2. ланс Сегодня, 17:25
        ну не скажите. был в ссср такой товарищъ язов, который в шутку сказал амерам, что если ссср залпом решит одну из стран европы (например британия) будущего, неужели сша его захотят потерять тоже?
        ланс
      3. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 17:27
        Ну во первых, у меня детей больше чем среднестатистически по стране., с АК я на ТЫ, а не на Вы. ( у меня даже дома в сейфе его клон) и нахожусь в резерве ВГ. А во вторых, я немного пошутил про жахнуть ( фильм такой был, ДмБ называется) .Про терпимость
        dr.star75
        1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:30
          Цитата: dr.star75
          А во вторых, я немного пошутил про жахнуть

          Шутки на тему -"весь мир в труху,а я Дартаньян" ,сами по себе глупы. И писать такое,имея детей,при этом не думая об их будущем и жизни ...ну это действительно "образцовый отец".
          НЕКСУС
          1. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 17:48
            "Шутки на тему -"весь мир в труху,а я Дартаньян" ,сами по себе глупы " - нет. ЫН такими шутками отбил американскую атаками по его стране.
            Страна, которая между позором и войной выбирает позор, в итоге получает и позор и войну.
            dr.star75
            1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:52
              Цитата: dr.star75
              Страна, которая между позором и войной выбирает позор, в итоге получает и позор и войну.

              А на вашу голову сыпятся ракеты и бомбы,как в Сирии? Или ваши дети на передовой,как в Донбассе "киборгов" отстреливают? Что за бред то? Вы живете,водите детей в школу или садик,ходите на работу и не думаете,как вам выжить,тк может прилететь ракета Град или топор(как в Югославии) только благодаря тому,что у нас есть щит ядерный ,который и гарантирует вам в том числе,мирное небо над головой.
              НЕКСУС
              1. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 18:08
                Я Вас понимаю. К сожалению, мир остался прежним: Борьба за существование и естественный отбор. Выживает сильнейший! hi
                dr.star75
        2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:42
          Ну,у меня их четверо.Детей,не клонов АК..И думаю об их будущем..А не о геройской гибели ВСЕХ.Этим не шутят.
          Цитата: dr.star75
          Ну во первых, у меня детей больше чем среднестатистически по стране., с АК я на ТЫ, а не на Вы. ( у меня даже дома в сейфе его клон) и нахожусь в резерве ВГ. А во вторых, я немного пошутил про жахнуть ( фильм такой был, ДмБ называется) .Про терпимость
          210окв
          1. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 17:59
            У меня 4-ро детей, клонов АК - 2.(вепри). Я тоже думаю об их будущем (детей)и я не планирую идти воевать. Однако, если Верховный главнокомандующий прикажет, пойду.
            dr.star75
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:26
    Замечательно что у нас есть это оружие и возможности и опыт применения в Сирии.На страх ворогам.
    210окв
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:30
      Цитата: 210окв
      Замечательно что у нас есть это оружие и возможности и опыт применения в Сирии.

      Да уж не плохо....
      Цитата: 210окв
      На страх ворогам.

      Ну, если смотреть на англичан, так те от страха совсем разум потеряли, но кому от этого легче?
      svp67
  3. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:29
    На каждом стратегическом направлении созданы группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного и морского базирования, которые способны осуществлять сдерживание в стратегически важных районах
    А наземного базирования и так "прицепом пойдут"...
    svp67
    1. Аскет (Станислав) Сегодня, 16:37
      Цитата: svp67
      А наземного базирования и так "прицепом пойдут"...

      Наземного базирования запрещены договором РСМД, но это не значит что их нет, есть и носители имеются и адаптированы и как только партнеры решат выйти из договора, развернуты будут в максимально короткое время
      Аскет
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:51
        Цитата: Аскет
        Наземного базирования запрещены договором РСМД

        Не совсем верно...
        По договору, заключенному в 1987 году, стороны обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. километров) и меньшей (от 500 до 1 тыс. километров) дальности. То есть с дальностью до 500 км и свыше 5 500 км разрабатывать и принимать на вооружение МОЖНО
        svp67
  4. Симон (Вячеслав) Сегодня, 16:34
    Господа натовцы и американцы посмотрите, что боевое применение высокоточного оружия было сокращено в 1,5 раза! Так, что посмотрите - стоит ли Россию расстраивать своими нападками и выходками, как бы вам после этого тошно не стало! wassat
    Симон
    1. okko077 (Валерий) Сегодня, 17:34
      Очень интересно читать комментарии чайников на статью чайников о современном высокоточном оружии и информационных технологиях ! И первые чайники здесь ГШ и Герасимов ! Передовые информационные технологии и системы на их основе,которых у нас нет, предусматривают реагирование в реальном времени, а эти дегенераты оказываются могут в 1,5 раза сократить время подготовки к боевому применению высокоточного оружия большой дальности...А почему не 2 или 3 раза ?...А это для следующего раза !...Кстати , причём опыт Сирии к боевому применению высокоточного оружия большой дальности ? А это такой бренд везде засовывать опыт в Сирии...
      Дегенераты тупые в ГШ, обстановку надо контролировать в реальном времени и цели в Сирии надо уничтожать в реальном времени . Это то, что нужно было давно сделать и то , что мы не умеем делать в Сирии.... особенно на средней и ближней дальности ,вне зоны визуального контакта.....
      okko077
      1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 18:09
        Цитата: okko077
        обстановку надо контролировать в реальном времени и цели в Сирии надо уничтожать в реальном времени

        Для этого нужно иметь на передовой автоматизированные системы разведки и целеуказания, а так же автоматизировать весь процесс сбора и обработки информации. В принципе вся эта техника есть давно. ИСУ ТЗ испытывалась и принималось на вооружение еще 5 лет назад. Может быть генерал как раз и имел ввиду что удалось оптимизировать процессы сбора, обработки, целераспределения и целеуказания. Тогда показатель 1,5 раза уменьшения работного времени АСУ, т.е. времени с момента обнаружения до момента поражения цели. К примеру в системе АСУ ВКО повышение эффективности какого либо алгоритма боевого управления всего на 20 - 30% позволял ученым смело защищать докторские диссертации. .
        Vita VKO
  5. Симон (Вячеслав) Сегодня, 16:45
    Цитата: svp67
    Цитата: 210окв
    Замечательно что у нас есть это оружие и возможности и опыт применения в Сирии.

    Да уж не плохо....
    Цитата: 210окв
    На страх ворогам.

    Ну, если смотреть на англичан, так те от страха совсем разум потеряли, но кому от этого легче?

    А мне кажется, что у них вообще разума не было! laughing
    Симон
  6. Shelest2000 Сегодня, 16:49
    Цитата: dr.star75
    А чё ждем? почему не "захнем?"

    Обязательно жахнем. Но потом. laughing
    Shelest2000
    1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 16:56
      Цитата: Shelest2000
      Обязательно жахнем.

      довести наше мнение до противоположной стороны.,а потом мы поглядим...
      Masya Masya
  7. Олег Козлов (Олег Козлов) Сегодня, 16:53
    Это радует. Если бы всё зависело только от армии... А то была ведь когда то сильнейшая армия, сильнейший флот и сильнейшая авиация. А какой то хрен меченый бац, и всё превратил в плюрализм....
    Олег Козлов
    1. roskot (Александр) Сегодня, 17:20
      Давно пора послать привет западу. Судить Горбатого за предательство и развал Союза в угоду нашим врагам.
      roskot
  8. APASUS (Pavo) Сегодня, 16:54
    Опять внешнеполитическое ведомство использует военных в СМИ для передачи сигнала ,кому надо ..............
    APASUS
  9. Брутан (Ризван) Сегодня, 17:03
    Как все хорошо-то
    Брутан
  10. Razvedka_Boem Сегодня, 17:09
    На месте "партнеров", я бы умножил на два.. А то если они будут считать на полтора и подумают что тоже "могём", это же всему шарику хана будет..
    Razvedka_Boem
  11. Самара_63 (Вася) Сегодня, 17:37
    КР с ядерным двигателем все карты Янки смешала с их ПРО...по видимому США крупно на бабло попало...
    Самара_63
  12. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 17:39

    А может бахнем??))
    FalconD
  13. sauvage Сегодня, 17:45
    Это все конечно хорошо что сократили время в полтора раза, но все зависит от человека который будет принимать решения об ударе этим самым высокоточным оружием, через 6 лет неизвестно кто станет Верховным , 08.08.08 показало как действовал оперативно тогдашний верховный главком, ждал подтверждения подтверждений о том что подтвердили агрессию грузии.
    sauvage
  14. Теренин (Геннадий) Сегодня, 18:19
    Совершенствование структуры органов управления, создание специальных подразделений информационного обеспечения... сказал Герасимов.. Мне понятно, что роль ГШ, как оперативного информационно-аналитического центра готовящего решение возрастает многократно! Ну и отлично. good
    Теренин
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