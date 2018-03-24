18:28 24 марта
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ВВС США все таки нашли деньги на новые крылья для "Бородавочников"

ВВС США решило проблему продления срока службы штурмовиков A-10 Thunderbolt II как минимум до 2030 года. Минобороны США выделило 103 млн. долларов на перезапуск производственной линии для новых крыльев «Бородавочников», сообщает "Warspot" со ссылкой на портал defensenews.com

ВВС США все таки нашли деньги на новые крылья для "Бородавочников"


Напоминаем, что более двух третей имеющегося парка штурмовиков A-10 Thunderbolt II были признаны непригодными для полетов в виду большого износа крыльев. В Пентагоне контракт на поставку новых крыльев отнесли к категории "нефинансируемых".


В рамках военного бюджета на 2018 финансовый год Минобороны США выделило $103 млн на перезапуск линии, которая будет производить новые крылья. Уже в текущем году ВВС США получат первые четыре комплекта, которые позволят продлить срок службы самолётов A-10 Thunderbolt II.

А-10 Thunderbolt II поступил на вооружение в 1977 году, и из-за специфического вида был прозван «Бородавочником» (Warthog). Мощное вооружение этих штурмовиков сделало их крайне востребованными для поддержки сухопутных операций. На службе ВВС США остаётся порядка 170 штурмовиков А-10, из которых 109 единиц нуждаются в замене крыла.

Использованы фотографии: http://wallpaperstop.net/
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Комментарии 22

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:44
    На новые БПЛА у них деньги тоже найдутся..
    210окв
    1. Sefevi Сегодня, 18:14
      Один из самых эффективных самолётов! Мощь просто потрясает!
      Sefevi
      1. Тралл Сегодня, 18:23
        Крылья, ноги... Главное - хвост! smile
        Тралл
    2. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 18:15
      В рамках военного бюджета на 2018 финансовый год Минобороны США выделило $103 млн на перезапуск линии, которая будет производить новые крылья.

      Ага, и сделать эти крылья отстреливающими: в случае неполадок с самолётом, крылья можно будет отстрелить и опустить на парашюте! А сам "бородавочник"...., да чёрт с ним - главное крылья! wassat
      СРЦ П-15
  2. Владимирец (Евгений) Сегодня, 17:44
    Стелсы стелсами, а старый конь борозды не портит.
    Владимирец
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:47
      В определенных условиях применять старый штурмовик эффективнее чем навороченный БПЛА
      Цитата: Владимирец
      Стелсы стелсами, а старый конь борозды не портит.
      210окв
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 17:56
        Ну если одномоторные поршневые берут на вооружение в некоторых странах, то этот вообще роскошь, причем хорошо зарекомендовавший себя в боевых условиях.
        ul_vitalii
        1. NordOst16 (Владислав) Сегодня, 18:12
          Да например те же штаты)))
          NordOst16
    2. DEZINTO (Николай) Сегодня, 17:54
      Ну действительно, этот аппарат у них удачным получился. Живучий и танки перепиливает пушкой.
      DEZINTO
    3. san4es Сегодня, 18:04
      Цитата: Владимирец
      ... старый конь борозды не портит.

      ...Лишь-бы" чужое поле" не пахал :
      san4es
  3. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 17:44
    ...ВВС США решило проблему продления срока службы штурмовиков A-10 Thunderbolt II как минимум до 2030 года...

    Это к слову о супер великом оборонном бюджете США - словоблудить в инфопространстве о величии и делать дело, это не одно и то же. Латают, перелатывают то, что наклепали в жирные годы "холодной войны".
    Тут и на нашем ВО много эксперДов, которые пальцем тыкали в наших "Грачей".
    Это две рабочие лошадки - непосредственно работающие на поле боя.
    Ни у меринов, ни у нас, на замену им пока ничего нет.
    Андрей К
    1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:48
      Цитата: Андрей К
      Это к слову о супер великом оборонном бюджете - латают, перелатывают

      Ну мы тоже пока старика Грача списывать не торопимся,хоть и идут разговоры о разработке ПСШ (перспективный штурмовик)....
      НЕКСУС
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 17:51
        Цитата: НЕКСУС
        ...Ну мы тоже пока старика Грача списывать не торопимся...

        Андрей, я о том же yes
        Андрей К
      2. NordOst16 (Владислав) Сегодня, 18:14
        А разве су34 не является этим штурмовиком (ну если абстрагироваться от 5ого поколения)?
        NordOst16
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:49
      Да при чем тут бюджет."Бородавочник"показал себя весьма эффективным оружием.Провда там где есть серьезное ПВО ему соваться не следует.
      Цитата: Андрей К
      ...ВВС США решило проблему продления срока службы штурмовиков A-10 Thunderbolt II как минимум до 2030 года...

      Это к слову о супер великом оборонном бюджете - латают, перелатывают.
      Тут и на нашем ВО много эксперДов, которые пальцем тыкали в наших "Грачей".
      Это две рабочие лошадки -непосредственно работающие на поле боя.
      Ни у меринов, ни у нас на замену им пока ничего нет.
      210окв
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 17:57
        Цитата: 210окв
        ...Да при чем тут бюджет...

        Дим, бюджет при всём. Штатовский просто гигантский. Они не могут переварить столько, сколько от жадности запрашивают.
        Возьми "Бородавочники", "Абрамсы", стрелковку.
        Ничего нового, на б/у навешивают девайсы. В этом конечно ничего плохого - техника должна работать. Но тогда и кичиться, своими 700 миллиардами оборонного бюджета им ни к чему. Получается что - либо всё проедают, либо банально разворовывают. Вот и всё "величие".
        Андрей К
        1. Vard Сегодня, 18:23
          Там есть вопросы по структуре расходов... 67% это деньги на поддержание инфроструктуры и зарплату... В том числе пенсии...и кстати на новые вооружения США тратит фактически в два раза меньше чем мы...
          Vard
      2. NordOst16 (Владислав) Сегодня, 18:14
        Ну пво не их задача.
        NordOst16
  4. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 17:55
    Неужто поняли, что фу-35 его не заменит? Поумнели чтоль... what
    Стройбат запаса
  5. vaaaaadik (вадим) Сегодня, 17:58
    А у наших штурмовиков как дела с крыльями обстоят? Надеюсь тоже проходят модернизацию, так как замены то им пока нет
    vaaaaadik
  6. изя топ (Андрей) Сегодня, 18:13
    когда уже печатный станок перегреется what
    изя топ
  7. san4es Сегодня, 18:21
    Мощное вооружение этих штурмовиков сделало их крайне востребованными для поддержки сухопутных операций.
    7х30-мм авиапушка General Electric GAU-8/A Avenger
    Масса GAU-8 составляет 281 кг, всей пушечной установки — 1830 кг (включая систему подачи патронов и барабан с полным боекомплектом, вес которого - 933,4 кг). Длина пушки — 2900 мм, длина стволов — 2229 мм.
    Боекомплект насчитывает 1350 патронов калибра 30х173 мм с алюминиевой гильзой..
    Боекомплект пушки состоит из патронов с бронебойным подкалиберным снарядом с сердечником из обедненного урана PGU-14/B (масса снаряда 395 г, начальная скорость снаряда — 1013 м/c), и патронов с ОФЗ снарядом PGU-13/B (массой 378 г, начальная скорость - 1020 м/с). Патроны чередуются в соотношении четыре PGU-14/B к одному PGU-13/B.
    Изначально пушка имела изменяемую скорострельность 2100 / 4200 выстрелов в минуту. Позже максимальное значение скорострельности 4200 в/мин ограничили значением 3900 в/мин. На практике продолжительность огня пушки ограничена одно- или двухсекундным залпом (во избежание перегрева стволов и для увеличения их срока службы), с последующим минутным перерывом для охлаждения. hi
    san4es
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