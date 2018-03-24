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ВВС США все таки нашли деньги на новые крылья для "Бородавочников"
ВВС США решило проблему продления срока службы штурмовиков A-10 Thunderbolt II как минимум до 2030 года. Минобороны США выделило 103 млн. долларов на перезапуск производственной линии для новых крыльев «Бородавочников», сообщает "Warspot" со ссылкой на портал defensenews.com
Напоминаем, что более двух третей имеющегося парка штурмовиков A-10 Thunderbolt II были признаны непригодными для полетов в виду большого износа крыльев. В Пентагоне контракт на поставку новых крыльев отнесли к категории "нефинансируемых".
В рамках военного бюджета на 2018 финансовый год Минобороны США выделило $103 млн на перезапуск линии, которая будет производить новые крылья. Уже в текущем году ВВС США получат первые четыре комплекта, которые позволят продлить срок службы самолётов A-10 Thunderbolt II.
А-10 Thunderbolt II поступил на вооружение в 1977 году, и из-за специфического вида был прозван «Бородавочником» (Warthog). Мощное вооружение этих штурмовиков сделало их крайне востребованными для поддержки сухопутных операций. На службе ВВС США остаётся порядка 170 штурмовиков А-10, из которых 109 единиц нуждаются в замене крыла.
Напоминаем, что более двух третей имеющегося парка штурмовиков A-10 Thunderbolt II были признаны непригодными для полетов в виду большого износа крыльев. В Пентагоне контракт на поставку новых крыльев отнесли к категории "нефинансируемых".
В рамках военного бюджета на 2018 финансовый год Минобороны США выделило $103 млн на перезапуск линии, которая будет производить новые крылья. Уже в текущем году ВВС США получат первые четыре комплекта, которые позволят продлить срок службы самолётов A-10 Thunderbolt II.
А-10 Thunderbolt II поступил на вооружение в 1977 году, и из-за специфического вида был прозван «Бородавочником» (Warthog). Мощное вооружение этих штурмовиков сделало их крайне востребованными для поддержки сухопутных операций. На службе ВВС США остаётся порядка 170 штурмовиков А-10, из которых 109 единиц нуждаются в замене крыла.
Использованы фотографии: http://wallpaperstop.net/
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