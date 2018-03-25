Разведгруппа ВСУ подорвалась на мине

Сегодня ночью враг предпринял очередную неудачную попытку проникновения на позиции наших Вооруженных сил. Около 2 часов ночи в районе населенного пункта Пески нашими наблюдателями была обнаружена группа вооруженных разведчиков ВСУ численностью до 15 человек, которая направлялась в сторону наших позиций. Мы продолжили наблюдение без открытия огня. Однако в ходе движения противник вышел на минное поле,

Данный факт дал основания полагать, что разведчики могли находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения,