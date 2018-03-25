17:28 25 марта
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Разведгруппа ВСУ подорвалась на мине

Разведгруппа украинских силовиков, пытаясь проникнуть на позиции армии ДНР, зашла на минное поле, двое из них погибли на месте, передает РИА Новости сообщение представителя оперативного командования Донецкой республики Эдуарда Басурина.



Сегодня ночью враг предпринял очередную неудачную попытку проникновения на позиции наших Вооруженных сил. Около 2 часов ночи в районе населенного пункта Пески нашими наблюдателями была обнаружена группа вооруженных разведчиков ВСУ численностью до 15 человек, которая направлялась в сторону наших позиций. Мы продолжили наблюдение без открытия огня. Однако в ходе движения противник вышел на минное поле,
рассказал Басурин.


В результате от разрыва мины погибли двое военнослужащих ВСУ, еще трое получили ранения. После этого силовики начали отходить.

Их отход «прикрывался огнем из танка и минометов, одновременно велся обстрел наших позиций», сказал представитель командования.

По словам Басурина, украинским военным было известно о расположении в этом районе минных заграждений.

Данный факт дал основания полагать, что разведчики могли находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения,
добавил он.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 36

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  1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 14:39
    Данный факт дал основания полагать, что разведчики могли находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения,

    Да еще и на известном минном поле...Вояки недоделанные! fool
    Подрезчик
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 14:52
      ДНР уже не те..Так что осторожней бандеровцы! Пора прекращать бухать, иначе все сгинете..
      МИХАН
    2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 15:07
      Ага, от меня мины 122-мм летели, в количестве штук 30. laughing И минометы были со странными длинными стволами. Тоже самое было 18 марта.
      Владыка Ситх
      1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 16:09
        Цитата: Владыка Ситх
        мины 122-мм летели, в количестве штук 30. И минометы были со странными длинными стволами.

        Здравствуйте, Сергей. hi 2с1 или Д-30 ? laughing
        Paranoid50
        1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 16:19
          Здравствуйте Александр, забыл написать, Д-30 конечно.
          Владыка Ситх
          1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 16:22
            Цитата: Владыка Ситх
            Д-30 конечно.

            Норм. Стало быть, подрыв ДРГ был осуществлён на "минных площадях". laughing
            Paranoid50
            1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 16:54
              Вот официальный комментарий
              Владыка Ситх
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 15:09
      Вот и нашли что искали! belay Теперь их начальство будет знать про еще одно минное поле в Песках. Пусть остальные ищут таким образом. winked
      сибиралт
    4. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 15:25
      Цитата: Подрезчик
      Данный факт дал основания полагать, что разведчики могли находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения,

      Да еще и на известном минном поле...Вояки недоделанные! fool

      тоже наверное войдет в учебники всех разведок, как сказал гидрант с 404 закусывая.
      предки с Дона
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 15:46
        Кто-то карты минных полей подтасовал и благословил на ратный подвиг. smile
        ul_vitalii
      2. Подрезчик (Александр) Сегодня, 16:09
        Цитата: предки с Дона
        Цитата: Подрезчик
        Данный факт дал основания полагать, что разведчики могли находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения,

        Да еще и на известном минном поле...Вояки недоделанные! fool

        тоже наверное войдет в учебники всех разведок, как сказал гидрант с 404 закусывая.

        good Конечно, во! разведка, нажрались и в "поиск"... и на минное поле! fool
        Они это в учебниках отразят.... laughing hi
        Подрезчик
      3. лесовозник (игорь) Сегодня, 17:17
        Скорее не в учебники а, в анаЛы истории подвигов бандерлогов
        лесовозник
    5. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 15:58
      Цитата: Подрезчик
      ...Да еще и на известном минном поле...Вояки недоделанные! fool...

      Это ххХиборххХи wassat
      Андрей К
    6. volodya (владимир) Сегодня, 17:00
      Цитата: Подрезчик
      Данный факт дал основания полагать, что разведчики могли находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения,

      Да еще и на известном минном поле...Вояки недоделанные! fool

      Возможно сами и мины ставили!
      volodya
  2. san4es Сегодня, 14:39
    Их отход «прикрывался огнем из танка и минометов

    ...Мины "синим" не игрушки am
    san4es
    1. APASUS (Pavo) Сегодня, 15:10
      Баян ,де еще какой!
      Мясорубку к трубе на 2 размера больше мины при сандалить тряпкой
      ха-ха-ха
      APASUS
  3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:39
    Туда им и дорога...В ад.
    210окв
  4. антивирус Сегодня, 14:43
    детишки не разумные
    антивирус 2 3 августа 2016 13:43 |Французский ответ "укропу"
    Казалось . что всё впереди, а прошло 30 -32 года.
    Но всё же. всё же. всё же...
    привет и пожелания здоровья
    Алексею Могучих(кажется Днепропетровск)
    "Шефу"из Вел Лепитихи(в апреле 2016г приехали парни покупать Галант 96г с перегретым дв; и сын покупателя, по дороге к юр владельцу машины -машина на нотариальн довер -ти) : "вот в Джанкое были предприятия . ........ а сейчас их нет";ховорок хохляц или юж русский. точь-в-точь как Александр Шевченко 87г),
    Глазкову ,
    Антонюку ,
    Кравчуку Лёньке.
    ОСОБО: Кравченко Юрке,помнишь как Пасечник смеялся" не смог явиться по приказу" или открыть дверь( ноги отлежал -спал на столе);
    ОСОБО: мл серж Маслию Сашке( его сало и колбасу из посылки дербанили молодые за 1 мин. а мои конфеты за 0,5 мин),
    Клопотенко,
    Кравчуку,
    и др;
    и всем,кто заваривал малиновые палки в кипятке вместо чая и пил с черным хлебом. и был сыт и доволен этим доп ужином.
    антивирус
    1. Чёрный Сегодня, 14:58
      Просто у шумеров есть секта самоубийц, и они по ночам воют на луну и бегают по минным полям
      Чёрный
  5. Ирек (Paparazzi Kazan ) Сегодня, 14:44
    У укурков как всегда , потерьнэт...
    Ирек
  6. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 14:46
    wassat Авось повезет, подумали укропитеки, заходя на минное поле. Опять не повезло, как всегда. wassat
    Egorovich
  7. polpot (Andru) Сегодня, 14:48
    Остались от козликов рожки да ножки
    polpot
  8. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 14:50
    М-да. Это уже не разведчики. А ведь когда-то украинцев в СпН и войсковой разведке было как русских. Видать, с головой дружат, не пачкаются.
    Doliva63
    1. rammjager (Вячеслав) Сегодня, 16:59
      Поверьте,спецов там хватает.А вот таких Басуриных отстреливать пора!
      rammjager
  9. Теренин (Геннадий) Сегодня, 14:51
    Их отход «прикрывался огнем из танка и минометов, одновременно велся обстрел наших позиций», сказал представитель командования. Да, и не забудьте, после этой перемогочной (победной) стрельбы в своих наградных листах указать, что отбили крупное наступления российской дивизии,...а потом, на гражданке, кулаком себя в грудь бить требуя дополнительных социальных гарантий за пролитую с агрессором кровь...(блин, what надо деньги за консультацию с укров брать)
    Теренин
  10. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 14:54
    Скорей всего бардак на том участке у ВСУ с учётом постановок случился , а может и постановки мин ополченские . Там после стольких лет позиционной войны на нейтралке чёрт ногу сломит скорее всего... Ну погибли , и погибли..Сочувствовать нет оснований , злорадствовать тоже не стоит..
    КВУ-НСвД
  11. svp67 (Сергей) Сегодня, 15:11
    Разведгруппа украинских силовиков, пытаясь проникнуть на позиции армии ДНР, зашла на минное поле, двое из них погибли на месте...

    В результате снайперского обстрела со стороны карателей ВСУ погиб ополченец Донецкой народной республики (ДНР)


    Снайпер ДНР «успокоил» пулеметчика ВСУ одним выстрелом.

    ...за время АТО в Донецкой и Луганской областях погибло 68 детей, ранено 186...

    svp67
  12. К-50 (Алексей) Сегодня, 15:24
    По словам Басурина, украинским военным было известно о расположении в этом районе минных заграждений.

    Да вы что, они же бессмертные киборги. Им и мины по колено, ну может чуть выше. what
    К-50
  13. Михаил55 (Михаил) Сегодня, 15:31
    Сергей! Огромное спасибо за песню про МАЙДАН!!!!
    Михаил55
  14. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 15:58
    Нужно было их сразу из миномётов накрыть - как только обнаружили.
    Вадим237
  15. В H (В H) Сегодня, 16:23
    Ну и хрен на них. Идет естественный отбор ..мусор уничтожается первым. ..пока кто малость поумней ..эти жопы за копейки подставляют. Все равно никто не оценит и не кому на. не нужны.
    В H
  16. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 16:30
    Мелочь, а приятно
    Дормидонт
  17. XXXIII (Владимир) Сегодня, 16:32
    Разведгруппа ВСУ подорвалась на мине
    Хотели пройти незамеченными, но мина их заметила.... soldier
    XXXIII
  18. taiga2018 (Макар) Сегодня, 16:33
    про мёртвых или хорошо,или ничего...так что просто помолчим...
    taiga2018
  19. rammjager (Вячеслав) Сегодня, 16:55
    Цитата: Подрезчик
    Данный факт дал основания полагать, что разведчики могли находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения,

    Да еще и на известном минном поле...Вояки недоделанные! fool

    Да нет,уважаемый.Это г. Басурин звиздабол известный.И алконавт конченый.
    rammjager
  20. Партизан Крамаха (Андрей) Сегодня, 17:22
    Цитата: san4es
    Их отход «прикрывался огнем из танка и минометов

    ...Мины "синим" не игрушки am

    Что-то произношение персонажа в ролике на мову не похоже.Скорее на польский или на(как у нас прикалываются)азировский laughing
    Партизан Крамаха
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