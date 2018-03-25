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Разведгруппа ВСУ подорвалась на мине
Разведгруппа украинских силовиков, пытаясь проникнуть на позиции армии ДНР, зашла на минное поле, двое из них погибли на месте, передает РИА Новости сообщение представителя оперативного командования Донецкой республики Эдуарда Басурина.
В результате от разрыва мины погибли двое военнослужащих ВСУ, еще трое получили ранения. После этого силовики начали отходить.
Их отход «прикрывался огнем из танка и минометов, одновременно велся обстрел наших позиций», сказал представитель командования.
По словам Басурина, украинским военным было известно о расположении в этом районе минных заграждений.
Сегодня ночью враг предпринял очередную неудачную попытку проникновения на позиции наших Вооруженных сил. Около 2 часов ночи в районе населенного пункта Пески нашими наблюдателями была обнаружена группа вооруженных разведчиков ВСУ численностью до 15 человек, которая направлялась в сторону наших позиций. Мы продолжили наблюдение без открытия огня. Однако в ходе движения противник вышел на минное поле,рассказал Басурин.
В результате от разрыва мины погибли двое военнослужащих ВСУ, еще трое получили ранения. После этого силовики начали отходить.
Их отход «прикрывался огнем из танка и минометов, одновременно велся обстрел наших позиций», сказал представитель командования.
По словам Басурина, украинским военным было известно о расположении в этом районе минных заграждений.
Данный факт дал основания полагать, что разведчики могли находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения,добавил он.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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