В США вышли комиксы о будущей победе России над НАТО

Что, если наши противники извлекут уроки по военным инновациям за последнее столетие и применят их к будущему полю битвы? Что произойдёт, если они применят киберсредства и средства электронной борьбы на этом поле битвы. Как мы можем им противостоять?

В институте кибербезопасности военной академии США Вест-Пойнта выпущен иллюстрированный журнал, в котором в виде комиксов показан прямой военный конфликт между странами НАТО и Россией. Название журнала «Тихие руины» (SILENT RUIN). Отмечено, что материал носит научно-фантастический характер.В предисловии к материалу иллюстрированного журнала содержатся такие вопросы:Сюжет «научно-фантастического рассказа» связан с «будущим». В материале киберинститута военной академии в Вест-Пойнте (США) рассматривается 2027 год и «объединение» Румынии и Молдовы. В этот момент натовские и российские войска «проводят учения» по обе стороны от границы РФ, и несколько подразделений вступают в боестолкновение друг с другом, которое перерастает в масштабный конфликт.По сценарию авторов материала в американском пособии, российские войска применяют киберсредства, которые парализуют работу американских беспилотников, наносят удары по натовским соединениям высокоточным оружием, затем входят на территорию одной из стран НАТО и берут под свой контроль американское посольство. В итоге в военной "схватке" побеждает Россия.Авторы материала заявляют, их пособие нацелено на то, чтобы показать современным военнослужащим, насколько далеко может зайти эскалация конфликта и как в конфликте могут быть применены киберсредства. Отмечено, что именно в варианте комикса материал «будет наиболее доступен».