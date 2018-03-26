10:56 26 марта
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В США вышли комиксы о будущей победе России над НАТО

В институте кибербезопасности военной академии США Вест-Пойнта выпущен иллюстрированный журнал, в котором в виде комиксов показан прямой военный конфликт между странами НАТО и Россией. Название журнала «Тихие руины» (SILENT RUIN). Отмечено, что материал носит научно-фантастический характер.

В предисловии к материалу иллюстрированного журнала содержатся такие вопросы:
Что, если наши противники извлекут уроки по военным инновациям за последнее столетие и применят их к будущему полю битвы? Что произойдёт, если они применят киберсредства и средства электронной борьбы на этом поле битвы. Как мы можем им противостоять?

Сюжет «научно-фантастического рассказа» связан с «будущим». В материале киберинститута военной академии в Вест-Пойнте (США) рассматривается 2027 год и «объединение» Румынии и Молдовы. В этот момент натовские и российские войска «проводят учения» по обе стороны от границы РФ, и несколько подразделений вступают в боестолкновение друг с другом, которое перерастает в масштабный конфликт.


В США вышли комиксы о будущей победе России над НАТО


По сценарию авторов материала в американском пособии, российские войска применяют киберсредства, которые парализуют работу американских беспилотников, наносят удары по натовским соединениям высокоточным оружием, затем входят на территорию одной из стран НАТО и берут под свой контроль американское посольство. В итоге в военной "схватке" побеждает Россия.

Авторы материала заявляют, их пособие нацелено на то, чтобы показать современным военнослужащим, насколько далеко может зайти эскалация конфликта и как в конфликте могут быть применены киберсредства. Отмечено, что именно в варианте комикса материал «будет наиболее доступен».

Использованы фотографии: http://cyber.army.mil
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Комментарии 35

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  1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 06:08
    Значит так тому и быть-----РОССИЯ победит!!!!!
    Reptiloid
    1. Vard Сегодня, 06:14
      Когда Задорнов говорил... они же тупые... было какое то сомнение... а сейчас то же думаю... они же тупые...
      Vard
      1. Deck (Pertti) Сегодня, 09:11
        Цитирую телеграм канал 338:
        И снова о дебилах.
        Точнее о "военных экспертах» и некоторых «журналистах»
        Весь день то там то здесь капитан В. натыкается на «пир патриотического духа» на тему: «Для армии США выпустили пособие в форме комикса о поражении в конфликте с Россией»
        «Американских солдат заставили читать комиксы о проигрыше в войне с Россией» и тд
        Крайне печально, но в этот раз «эксклюзивом» отличились не только помойки типа НТВ, Звезды, и RT, но и некоторые адекватные СМИ. Отдельно порадовал «эксперт» Леонков, один из любимцев нашей курилки. «Уровень пособий говорит об уровне военнослужащих, которые сейчас есть в армии США и стран НАТО. Кроме того, удручает тот факт, что если у нас учения всегда происходят под легендой вероятного и условного противника, то американцы и некоторые страны альянса допускают себе конкретику. То есть указывают на Россию, Китай или КНДР», — сказал он.

        «Уровень комментариев российских военных экспертов говорит об уровне отечественной военной аналитики и журналистики», - хочет добавить капитан Врунгель. А что там на самом деле, спросят капитана подписчики.
        А на самом деле этот самый Army Cyber Institute это нечто среднее между ВНОК (Военно-научное общество курсантов) и Юнармией при Уэст Пойте.
        Умные американские дяди и тети в погонах привлекают разными способами, в том числе и такими , талантливую молодежь, для подготовки специалистов в области кибербезопасности, для армии и правительства.я
        Конкретно на тему этих комиксов (их 4) авторы на главной выложил целый пресс-релиз «The U.S. Army has always sought to prevent strategic surprise by anticipating and adapting to future capabilities and vulnerabilities. The fictional works are prototypes in that they do not portray nor predict actual events. Rather, they are science fiction stories based on future trends, technologies, economics and cultural change.
        The inspiration for each story came from “Threatcasting” research by the Army Cyber Institute and Arizona State University. After identifying specific ways in which technology might be
        exploited to attack the military and civilians, ACI’s research team met with current military
        leaders to discuss today’s technology trends and their impact on military operations. Based on this research, ACI commissioned a creative team of writers and illustrators to produce the series.»
        Американские мальчики и девочки прочтут комикс, перейдут на сайт, и выберут востребованную в будущем военную специальность для обучения.
        Но нам-то, зачем разбираться, и перенимать опыт у невероятного противника, мы лучше «включим» Задорнова - «Ааааа - тупые американцы».
        Deck
    2. Зяблицев (Евгений) Сегодня, 06:27
      Хочу сказать, что умение смеяться над собой есть признак уверенности в своих силах....Так что, я бы не особо иронизировал над американцами! Все таки, как кадровый военный, хочу сказать - самый лучший вариант для нашего шарика и населяющих его народов, это не "Россия победит!", "Америка победит!", а , пусть и затертый до дыр, лозунг: "Миру - мир!"
      Зяблицев
      1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 06:52





        МИРУ---МИР!!!!
        Кто же спорит, Евгений? "Пусть всегда будет солнце," Но дело в том, что амерские кино могут сбываться, ТО разрушение башен-близнецов показали,заранее. Потом показали, что это провокация, то свои провокации заранее в арабском мире.....А спасение рядового----и началось переписывание истории.
        В этих комиксах, что главное----мы сильней!Надо нас бояться и не подпрыгивать.
        Reptiloid
        1. Зяблицев (Евгений) Сегодня, 07:53
          Думаю, что страх постепенно должен переходит в чувство уважения и уважения именно из-за технических, военных, экономических...,возможностей друг друга, тогда и появятся те самые договороспособные компромиссы Все таки взаимоотношение государств , это не отношения гопников в подворотне из двух противоборствующих районов...Впрочем, частенько, так США себя и ведут на мировой арене, особенно после уходи с неё СССР!
          Зяблицев
          1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 08:44
            Цитата: Зяблицев
            ..........это не отношения гопников в подворотне из двух противоборствующих районов...Впрочем, частенько, так США себя и ведут на мировой арене, особенно после уходи с неё СССР!
            штатники так себя и ведут, либо ,как гопники, либо ,как преступники. Грабёж, разбой.....Югославия, Ирак, Ливия, Сирия-----убийства мирного населения.Ну и риторика соответствующая.Волк и ягнёнрк.
            Reptiloid
    3. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 07:02
      А экипаж какой в танке на комиксе...негр,гей и лесбиянка)))три весёлых друга.
      vkl.47
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:25
        Собаки не хватает? .... Хотя о чём эт я, собака эт так консервативно, фи-фи-фи.
        Нужно чего то более креативное туда засунуть! Только что? Или кого?
        Моего консервативного мировоззрения только на попугая хватает, и шоб орал - Пиастры, пиастры, пиастры!
        rocket757
    4. Terminol (Константин) Сегодня, 07:23
      На деле, комикс выпущен для др целей. Еще одно средство для превращения России во врага.
      Terminol
      1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 08:01
        Цитата: Terminol
        На деле, комикс выпущен для др целей. Еще одно средство для превращения России во врага.

        Ага, а так же для того, что бы привить мысль о неизбежности войны с Россией и необходимости подготовки к её началу.
        Ныробский
        1. Terminol (Константин) Сегодня, 08:32
          В самую точку!
          Terminol
          1. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 09:11
            Они всегда готовят своё население к войне.враг у них всегда один и тот же.они дезой голливудской кормят всю жизнь.вешая ярлыки и стереотипы
            vkl.47
    5. Венд (Анатолий) Сегодня, 09:09
      На лицо деградация США. С чтением у них видно явные трудности, картинки рассматривают. Ну прямо как дети.
      Венд
  2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:17
    Они и воевать будут по своим комиксам? ?? fool Появление данного вида мукулатурного "шедевра "свидетельствует о готовности нато и сша реально развязать горячую войну против России, а комиксы играют роль обоснования для чего необходимо начать эту войну.
    Геркулесыч
    1. himRa (Rahim) Сегодня, 06:30
      Цитата: Геркулесыч
      Появление данного вида мукулатурного "шедевра "свидетельствует о готовности нато и сша реально развязать горячую войну против России, а комиксы играют роль обоснования для чего необходимо начать эту войну

      Раздувание ,,образа врага,, ни к чему хорошему не приведет!
      Понимаю Вашу тревогу,испытываю подобное ,надеюсь разум победитhi
      himRa
      1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:16
        Рахим hi -остается надеяться, что разум у них еще остался!
        Геркулесыч
        1. venik (Владимир) Сегодня, 08:25
          Цитата: Геркулесыч
          Рахим hi -остается надеяться, что разум у них еще остался!

          ========
          Ага! Как же! Это ж до чего дойти надо, чтобы ВОЕННОЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - КОМИКСЫ (!!!!!) публиковало???
          Вы говорите "разум остался"...... Какой еще тупости от них ожидать можно??
          venik
          1. Terminol (Константин) Сегодня, 08:35
            Не надо думать по Задорнову, что касается пропаганды, сми и психологии у них это поставленно на 100%. Отточено годами, там не дураки сидят.
            Terminol
          2. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 10:45
            Цитата: venik
            чтобы ВОЕННОЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - КОМИКСЫ (!!!!!) публиковало???

            Как ни странно - да. yes Учитывая, что данный жанр сопровождает гомо матрасиус с пелёнок(уже несколько поколений воспитаны) , то и усвоение материала для них происходит проще именно в форме этих картинок с вкраплениями текста. Как-то так. Короче, не удивлён.
            Paranoid50
  3. kirgiz58 (Борис) Сегодня, 06:18
    А где же в комиксах самое главное: "Дайте денех на кибербезопасность!!!"
    kirgiz58
  4. Mavrikiy Сегодня, 06:22
    Отмечено, что именно в варианте комикса материал «будет наиболее доступен».

    Здорово! Задача школы - научить читать комиксы и доступ к знаниям человечества обеспечен.
    Комикс-инструкцию к М-16 представляю. А вот к "Менитмен".....
    Mavrikiy
    1. andrewkor Сегодня, 06:41
      А ведь Вы правы,у амеров инструкции по технике в основном в виде комиксов,для неграмотных цветных.По крайней мере во времёна Вьетнама так и было!
      andrewkor
      1. igordok (Игорь) Сегодня, 08:14
        У них есть и скучные инструкции, как у нас. Также много и комиксоподобных.
        igordok
  5. zulusuluz Сегодня, 06:24
    Если военных обучают по комиксу, то что произойдет с американским воякой при разрыве шаблона - смерти супергероя?
    zulusuluz
  6. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 06:24
    Полный бред.
    Сергей985
  7. andrewkor Сегодня, 06:37
    Ну,точно ,Морозова начитались " Война 2020 ,на южном фланге", у него и другие подобные Альтернативы есть!Не долго ждать и готовиться осталось!
    andrewkor
  8. синоби (Юрий) Сегодня, 06:44
    Значит скрывать аховое положение дел нет никакой возможности.Вот только с чего в НАТО решили что их будут брать в плен?
    синоби
  9. лысова (владимир) Сегодня, 07:04
    А у них с детства идёт обработка комиксами - одно на уме - война со всеми и на первых местах с пришельцами и СССР. Что посеешь - то и пожнёшь.
    лысова
  10. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:11
    в виде комиксов
    По уму и пособие.
    rotmistr60
  11. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 07:17
    Лучше бы ввели шахматы в обязательную программу...Без дальновидности грош цена всем этим комиксам . Прямое столкновение Сша и России будет вряд-ли , а вот локальные ...По большому счёту они рядом с нами...
    КВУ-НСвД
  12. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 07:20
    Сам формат преподнесения информации не располагает к аналитике, образному и пространственному мышлению. В мозг закладывают готовый штамп в виде комиксов. "Капитан Америка" в этих комиксах бы вполне гармонировал. lol
    Alex-a832
  13. рус-5819 (Вадим) Сегодня, 08:48
    В этот момент натовские и российские войска «проводят учения» по обе стороны от границы РФ

    Авторы материала заявляют, их пособие нацелено на то, чтобы показать современным военнослужащим, насколько далеко может зайти эскалация конфликта


    Вот и не суйтесь к Нашим границам!
    Цитата: Vard
    Когда Задорнов говорил... они же тупые... было какое то сомнение... а сейчас то же думаю... они же тупые...

    Они ещё и смешные и неграмотные - по картинкам учатся, как у нас дети в детском саду.
    рус-5819
  14. Херес (Игорь) Сегодня, 10:07
    Значит по их мнению победа над страной это захват американского посольства. Пожалуй соглашусь.
    Херес
  15. mpzss (Сергей) Сегодня, 10:20
    1- после выхода этих комиксов будет повод опять просить деньги на распил военным.
    2- не верь врагу, который хвалит твои воиска!
    mpzss
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