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Хуситы провели крупнейшую ракетную атаку по Саудовской Аравии
Саудовской Аравии, как сообщает военное командование этой страны, пришлось задействовать системы противоракетной обороны. ПРО была активизирована в связи с массированным ракетным обстрелом саудовской территории со стороны Йемена.
По данным телеканала «Аль-Арабия», система противоракетной обороны Саудовской Аравии в общей сложности перехватила семь ракет хуситов. Три из выпущенных ракет были перехвачены над столицей королевства – городом Эр-Риядом. В результате падения обломков поражённой в воздухе ракеты на жилой дом один из его жильцов погиб, несколько человек получили ранения. О других жертвах ракетного обстрела саудовской территории и об общем числе выпущенных ракет не сообщается.
Представители группировки хуситов отметили, что главной целью их ракетного удара был аэропорт «Король Халед», находящийся примерно в 30 км от Эр-Рияда, а также аэропорты городов Джизан и Асир.
По некоторым данным, удары наносились ракетами «Буркан-2».
Официальный Эр-Рияд обвинил в военной агрессии против Саудовской Аравии власти Ирана, назвав при этом их «преступным тегеранским режимом, угрожающим миру и безопасности в регионе». Миру и безопасности? Это при учёте того, что Саудовская Аравия сама ведёт войну в Йемене, оккупируя существенную часть территории этого независимого государства.
По данным телеканала «Аль-Арабия», система противоракетной обороны Саудовской Аравии в общей сложности перехватила семь ракет хуситов. Три из выпущенных ракет были перехвачены над столицей королевства – городом Эр-Риядом. В результате падения обломков поражённой в воздухе ракеты на жилой дом один из его жильцов погиб, несколько человек получили ранения. О других жертвах ракетного обстрела саудовской территории и об общем числе выпущенных ракет не сообщается.
Представители группировки хуситов отметили, что главной целью их ракетного удара был аэропорт «Король Халед», находящийся примерно в 30 км от Эр-Рияда, а также аэропорты городов Джизан и Асир.
По некоторым данным, удары наносились ракетами «Буркан-2».
Официальный Эр-Рияд обвинил в военной агрессии против Саудовской Аравии власти Ирана, назвав при этом их «преступным тегеранским режимом, угрожающим миру и безопасности в регионе». Миру и безопасности? Это при учёте того, что Саудовская Аравия сама ведёт войну в Йемене, оккупируя существенную часть территории этого независимого государства.
Использованы фотографии: YouTube
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