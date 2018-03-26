10:56 26 марта
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Хуситы провели крупнейшую ракетную атаку по Саудовской Аравии

Саудовской Аравии, как сообщает военное командование этой страны, пришлось задействовать системы противоракетной обороны. ПРО была активизирована в связи с массированным ракетным обстрелом саудовской территории со стороны Йемена.

По данным телеканала «Аль-Арабия», система противоракетной обороны Саудовской Аравии в общей сложности перехватила семь ракет хуситов. Три из выпущенных ракет были перехвачены над столицей королевства – городом Эр-Риядом. В результате падения обломков поражённой в воздухе ракеты на жилой дом один из его жильцов погиб, несколько человек получили ранения. О других жертвах ракетного обстрела саудовской территории и об общем числе выпущенных ракет не сообщается.

Представители группировки хуситов отметили, что главной целью их ракетного удара был аэропорт «Король Халед», находящийся примерно в 30 км от Эр-Рияда, а также аэропорты городов Джизан и Асир.




По некоторым данным, удары наносились ракетами «Буркан-2».

Официальный Эр-Рияд обвинил в военной агрессии против Саудовской Аравии власти Ирана, назвав при этом их «преступным тегеранским режимом, угрожающим миру и безопасности в регионе». Миру и безопасности? Это при учёте того, что Саудовская Аравия сама ведёт войну в Йемене, оккупируя существенную часть территории этого независимого государства.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 50

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  1. Vard Сегодня, 06:38
    А ведь хуситы дожмут Саудитов... дожмут несмотря на разницу в вооружениях...
    Vard
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:19
      Цитата: Vard
      А ведь хуситы дожмут Саудитов... дожмут несмотря на разницу в вооружениях...

      Что то мне кажется, что это иранцы, с помощью хуситов дожимают саудитов...
      svp67
      1. karish (Александр) Сегодня, 07:23
        Цитата: svp67
        Цитата: Vard
        А ведь хуситы дожмут Саудитов... дожмут несмотря на разницу в вооружениях...

        Что то мне кажется, что это иранцы, с помощью хуситов дожимают саудитов...

        Хуситы потеряли стратегическую военную базу
        http://www.israeleco.com/xusity-poteryali-strateg
        icheskuyu-voennuyu-bazu/
        karish
      2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 08:07
        Американцы не дадут. Бардак в Иемене один из приоритетов США.
        Ныробский
    2. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 07:24
      А ведь правильно! В Иране геев казнят и вообще казни открытые. Вот саудиты... Минуточку, а чем саудиты лучше Ирана?
      Серж Горелый
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:28
        Цитата: Серж Горелый
        Минуточку, а чем саудиты лучше Ирана?

        Как чем, они же потомственные шейхи, а не аятоллы...
        svp67
      2. ПалБор (Павел) Сегодня, 07:48
        Цитата: Серж Горелый
        А ведь правильно! В Иране геев казнят и вообще казни открытые. Вот саудиты... Минуточку, а чем саудиты лучше Ирана?

        Тем,что с США дружат.
        ПалБор
      3. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 09:21
        Сауды (сунниты) считают, что главный в Исламе - пророк Муххамед , а Иран (шииты) полагают, что пророк Али - не менее крутой, чем Муххамед. Из-за этого важного разногласия они и мочат друг друга по всему Ближнему востоку.
        voyaka uh
        1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 10:55
          Цитата: voyaka uh
          Из-за этого важного разногласия они и мочат друг друга по всему Ближнему востоку.

          Ну, ничто не ново. yes "Почему я должен убивать этих еретиков-гугенотов, вся вина которых состоит лишь в том, что они поют на французском языке псалмы, которые мы поём на латыни..."(с)
          Paranoid50
  2. tchoni (Евгений) Сегодня, 06:48
    Лошки, эти хуситы. Такие удары нужно наносить массированно, по одной цели... В расчете на то, что из десятка ракет хоть одна , но проломит перегруженную целми ПРО.
    tchoni
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:50
    Как обычно, ничего не понятно. Сколько было выпущено ракет, сколько сбито, какой рвсход ( эффективность ПВО) - ну, как бы, что реально Сауддиты имеют за миллиарды, потраченные на "Патриоты" ?
    Горный стрелок
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 09:07
      Цитата: Горный стрелок
      Как обычно, ничего не понятно.

      Одни говорят что всё сбили, другие говорят что все попали. Как обычно, врут и те и другие)))
      Серый брат
  4. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 06:55
    За все в жизни надо платить. Иногда кровью
    Дормидонт
  5. Strashila (I) Сегодня, 07:01
    В очередной раз саудиты сбивали болванки чемоданами денег.
    Strashila
    1. ПалБор (Павел) Сегодня, 07:52
      Кстати,сообщают,что один из "чемоданов" упал на Эр-Рияд.
      ПалБор
      1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 08:23
        ну вроде как не сам чемодан , а его запчасти .
        просто экспл
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:03
    В своих заявлениях Саудовская Аравия очень схожа со своим "партнером" Сша, у которого тоже все мешают им воевать на чужих территориях. Саудитам пора усвоить, что воевать это не перед принцами на плацу кордебалет устраивать.
    rotmistr60
  7. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:09
    Хуоситы молодцы, долбят саудитов в хвост и в гриву! !!Больше ракет, не жалейте, свалите прогнившую манархию! !!
    Геркулесыч
  8. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 07:16
    Это при учёте того, что Саудовская Аравия сама ведёт войну в Йемене, оккупируя существенную часть территории этого независимого государства.

    Независимого? Автор шутит.А то что у ракетчиков торчат иранские уши не секрет.
    профессор
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:22
      Цитата: профессор
      Независимого? Автор шутит.А то что у ракетчиков торчат иранские уши не секрет.

      Добровольцы. И ЧТО? А сколько и каких ушей и рыл торчит у саудитов? И Вы откажите в независимости и Саудовской Аравии?
      svp67
      1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 07:28
        Цитата: svp67
        Цитата: профессор
        Независимого? Автор шутит.А то что у ракетчиков торчат иранские уши не секрет.

        Добровольцы. И ЧТО? А сколько и каких ушей и рыл торчит у саудитов? И Вы откажите в независимости и Саудовской Аравии?

        На территории Саудии орудуют толпы "добровольцев"? Не перепутали?
        профессор
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:30
          Цитата: профессор
          На территории Саудии орудуют толпы "добровольцев"? Не перепутали?

          И там тоже... Эти "иранские добровольцы", где только не орудуют...
          svp67
        2. ПалБор (Павел) Сегодня, 07:59
          Цитата: профессор
          Цитата: svp67
          Цитата: профессор
          Независимого? Автор шутит.А то что у ракетчиков торчат иранские уши не секрет.

          Добровольцы. И ЧТО? А сколько и каких ушей и рыл торчит у саудитов? И Вы откажите в независимости и Саудовской Аравии?

          На территории Саудии орудуют толпы "добровольцев"? Не перепутали?

          Они орудуют на территории Йемена на саудовские деньги,например,суданцы.
          А уж о сотрудничестве упёртых исламистов и иудеев свидетельств масса.Лучше не выступайте.
          ПалБор
          1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 08:03
            Цитата: ПалБор
            Они орудуют на территории Йемена на саудовские деньги,например,суданцы.

            Об этом и речь. Йемен не независимое государство.

            Цитата: ПалБор
            А уж о сотрудничестве упёртых исламистов и иудеев свидетельств масса.Лучше не выступайте.

            Даже не стану спрашивать об этих "свидетельствах". Не хочу видеть сливающегося оппонента.
            профессор
            1. Щелчок (Иван) Сегодня, 08:36
              Назовите хоть одно НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО! wink
              Щелчок
              1. aleks26 (Александр) Сегодня, 08:58
                Цитата: Щелчок
                Назовите хоть одно НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО!

                Конечно же Израиль. Ну может быть еще и США. fellow
                aleks26
              2. Ierarh (Alex) Сегодня, 09:02
                Есть такое - Ватикан... hi

                Правда местные шестеренчатые будут против, но это от спеси... bully
                Ierarh
    2. zoolu350 (Петр) Сегодня, 10:05
      Ну сионистские (фашистские) уши в САР не торчат, они там РЕЮТ, а иранцы молодцы, устраивают "веселую жизнь" вашим братьям верблюдо......м из СА.
      zoolu350
  9. Separ (Вячеслав) Сегодня, 07:25
    Всё таки ответка пошла - не надо обижать мирных людей.
    Separ
    1. Рысь33 (Сергей) Сегодня, 07:39
      Это хуситы то мирные люди? laughing
      Рысь33
      1. ПалБор (Павел) Сегодня, 08:41
        Цитата: Рысь33
        Это хуситы то мирные люди? laughing

        Кстати,если б их не трогали,были бы мирнейшими людьми.Жевали бы кат свой,верблюдов бы пасли...Нет,припёрлись всякие...
        ПалБор
        1. Ierarh (Alex) Сегодня, 09:07
          У русских так вся история такая...
          Ierarh
          1. ПалБор (Павел) Сегодня, 09:12
            И правда...Нас не трогают и мы всех любим.В полудрёме.Но стоит нас разозлить!Ух,самому страшно.
            Только западные "партнёры" об этом постоянно забывают.
            ПалБор
            1. Ierarh (Alex) Сегодня, 09:17
              Если шо то напомним. Медведь из берлоги выгнанный обратно не загоняется...

              Только напоминать уже придётся в последний раз. Так что б "великих наций" больше не осталось. А то мы всегда делали ошибку...
              Ierarh
  10. Рысь33 (Сергей) Сегодня, 07:38
    Что-то мне кажется, что цель у всей этой возни одна - цену на нефть поднять.
    Рысь33
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 08:53
      Ну тогда бы, удары наносили по хранилищам и нефтеперерабатывающим производствам Саудовской Аравии.
      Вадим237
    2. zoolu350 (Петр) Сегодня, 10:08
      Это одна из задач Ирана, и он делает все, чтоб ее реализовать в отличии от олигархата РФ, лижущего 5 точку западным партнерам.
      zoolu350
  11. Strashila (I) Сегодня, 07:57
    Хуситы, как и сирийцы доказывают... что термин морально и технически устаревшие оружие выдуман чиновниками от военных, которые не хотят или не умениют его использовать.
    Strashila
  12. толя ежик (толя ежик) Сегодня, 08:09
    а сколько всего было ракет? что то подсказывает что хваленая овская про опять облажалась..
    толя ежик
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 08:54
      Вроде 10 ракет пустили, но ни одна не долетела.
      Вадим237
      1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 09:01
        Цитата: Вадим237
        Вроде 10 ракет пустили, но ни одна не долетела.

        РСЗО "Пэтриот" обстрелял сам себя.
        Серый брат
      2. ПалБор (Павел) Сегодня, 09:03
        Цитата: Вадим237
        Вроде 10 ракет пустили, но ни одна не долетела.

        Турецкие и катарские СМИ,например,Аль-Джазира,сообщают,что одна йеменская ракета прошла,плюс на город упал один "Патриот".
        Хотя,турки и катарцы ещё те "друзья" саудов.
        ПалБор
  13. ПалБор (Павел) Сегодня, 08:11
    Цитата: профессор
    Цитата: ПалБор
    Они орудуют на территории Йемена на саудовские деньги,например,суданцы.

    Об этом и речь. Йемен не независимое государство.

    Цитата: ПалБор
    А уж о сотрудничестве упёртых исламистов и иудеев свидетельств масса.Лучше не выступайте.

    Даже не стану спрашивать об этих "свидетельствах". Не хочу видеть сливающегося оппонента.

    "Сливающегося"?Это у вас Иордан скоро сольётся.
    А уж о страстных объятьях СА и Израиля в проекте "Асад должен уйти" только вы,видимо,не знаете.
    ПалБор
  14. iljael (iljael) Сегодня, 08:35
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&
    ;
    ;v=V62g6i5u89Q
    https://www.youtube.com/watch?v=Te99-Q2OXd4

    Разный ракурс ?
    iljael
  15. mavrus (Андрей) Сегодня, 09:00
    Цитата: svp67
    Цитата: Vard
    А ведь хуситы дожмут Саудитов... дожмут несмотря на разницу в вооружениях...

    Что то мне кажется, что это иранцы, с помощью хуситов дожимают саудитов...

    "Ну, если в философически...", то тогда Иран, с помощью хуситов, дожмёт США (в лице саудитов).
    mavrus
  16. JonnyT Сегодня, 09:02
    Больше интересует результат атаки.
    Попали ли они куда нибудь и как патриоты отработали.\
    JonnyT
    1. Petrix (Алексей) Сегодня, 10:32
      Цитата: JonnyT
      Попали ли они куда нибудь и как патриоты отработали.\

      По крайней мере один пэтриот отстрелялся по себе.
      Цитата: iljael
      https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&
      ;
      ;v=V62g6i5u89Q

      https://www.youtube.com/watch?v=T
      e99-Q2OXd4
      Petrix
  17. konstantin68 (Константин) Сегодня, 09:04
    Цитата: Strashila
    Хуситы, как и сирийцы доказывают... что термин морально и технически устаревшие оружие выдуман чиновниками от военных, которые не хотят или не умениют его использовать.

    Точно так! Вот пример реального использования "Пэтриота",да и любого комплекса. Там оператор пошел помолиться аллаху,там кнопки перепутали,там ракету забыли обслужить... Вот и результат.
    konstantin68
  18. олег белов (олег белов) Сегодня, 09:24
    3дecь вот чaсто нoют в коментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы. Peбзя, З-4 тыcяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать.Если кому интeреснo, сайт вoт http://clicksveb.ru/public/7726713741447522
    олег белов
  19. Старый26 (Владимир) Сегодня, 10:19
    Цитата: tchoni
    Лошки, эти хуситы. Такие удары нужно наносить массированно, по одной цели... В расчете на то, что из десятка ракет хоть одна , но проломит перегруженную целми ПРО.

    А у них этот десяток есть? Похоже просто их "промышленность" не может делать большого количества таких ракет. Сколько поднакопили - столько и выстрелили

    Цитата: Горный стрелок
    Как обычно, ничего не понятно. Сколько было выпущено ракет, сколько сбито, какой рвсход ( эффективность ПВО) - ну, как бы, что реально Сауддиты имеют за миллиарды, потраченные на "Патриоты" ?

    "Аль-Арабия" утверждает, что было выпущено 7 и 7 сбито. Никто о расходе вам говорить не будет. Но в любом случае выпустили саудовцы штук 20 противоракет...

    Цитата: Геркулесыч
    Хуоситы молодцы, долбят саудитов в хвост и в гриву! !!Больше ракет, не жалейте, свалите прогнившую манархию! !!

    А у них больше просто нет. Морская блокада мешает доставлять из Ирана, что-то более существенное. То, что поставили в свое время, то и расходуют. Ну и свои поделки тоже используют. Чтобы достичь хотя бы приемлемой дальности - уменьшают вес БГ, при этом "плывет" точность...

    Цитата: ПалБор
    Кстати,если б их не трогали,были бы мирнейшими людьми.Жевали бы кат свой,верблюдов бы пасли...Нет,припёрлись всякие...

    Даже когда их "не трогали" они друг-друга с огромным удовольствием резали долгие годы. То-то две страны не могли объединиться в одну. Йеменская Арабская Республика и Народно-демократическая республика Йемен...А их тогда не трогали. Сами с собой воевали....
    Старый26
    1. Комментарий был удален.
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