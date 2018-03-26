10:54 26 марта
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Посольство РФ: США еще могут предотвратить негативные последствия «дела Скрипаля»

Вашингтон может повлиять на Лондон в ситуации вокруг инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля для сохранения того позитива, который остался в американо-российских отношениях, передает РИА Новости заявление посольства РФ в США.



Белый дом еще может предотвратить негативные последствия этой фейк-истории для того немногого позитива, который остался в российско-американских отношениях. Отношения России и США – более многогранные. От них зависит стратегическая стабильность во всем мире. Они не должны быть заложником подобных явно срежиссированных сюжетов,
говорится в заявлении.


В нынешней ситуации видим уникальную для вашингтонской администрации – как главного союзника Даунинг-стрит – возможность. В эти дни младшему партнеру как никогда необходимо из-за океана внушение и помощь, основанные на мудрой сдержанности,
отметили в посольстве.

Это заявление было опубликовано на фоне ряда сообщений о том, что США в знак солидарности с Великобританией намерены выслать российских дипломатов и ожидают того же от своих европейских союзников.

Согласно информации агентства «Блумберг», Дональд Трамп согласился с рекомендациями своих советников, и о высылке дипломатов, возможно, будет объявлено в понедельник.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 58

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  1. Гардамир Сегодня, 08:10
    Вашингтон может повлиять на Лондон
    А что сами российские дипломаты, уже ни на что не способны?
    Гардамир
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 08:11
      По моему обращение наивное и не по адресу , возможно они сами и придумали эту провокацию . Я думаю Россия последняя в списке США за кого они замолвят словечко . И как то это выглядит обреченно со стороны российских дипломатов , пора учиться самим жестко разговаривать и отвечать на нападки .
      Spartanez300
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:13
        Они что,совсем наивные!?Враг будет просить своего союзника что бы тот одумался?
        Цитата: Spartanez300
        По моему обращение наивное и не по адресу .
        210окв
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:22
          Цитата: 210окв
          Они что,совсем наивные!?Враг будет просить своего союзника что бы тот одумался?

          не наивные. предлагают за ум взяться и не доводить абсурд до крайности. мелкобритам уже ничего не внушишь, поняли, что накосячили и закусили удила
          LSA57
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:19
        Цитата: Spartanez300
        По моему обращение наивное и не по адресу .

        а к кому ещё? к хозяину всех вассалов и обратились
        LSA57
      3. котовский (Константин) Сегодня, 08:21
        Цитата: Spartanez300
        По моему обращение наивное и не по адресу .

        Цитата: Гардамир
        А что сами российские дипломаты, уже ни на что не способны?

        Наши дипломаты,лишь напомнили,как нужно поступить в данной ситуации..
        Ну это если по честному и с головой.
        Всего лишь здравый смысл и никаких наивностей.
        котовский
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:18
      Цитата: Гардамир
      А что сами российские дипломаты, уже ни на что не способны?

      да по моему уже всё, что могли сделали.
      Вашингтон может повлиять на Лондон в ситуации вокруг инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля для сохранения того позитива, который остался в американо-российских отношениях, передает РИА Новости заявление посольства РФ в США.

      а это разве не дипломаты?
      LSA57
      1. Гардамир Сегодня, 08:25
        а это разве не дипломаты?
        Нет. Я тоже могу завести аккаунт в мордокниге и начать обращаться ко всем подряд. Раньше (давно это было) работа дипломатов выглядела так. После обращения советских дипломатов, Великобритания пересмотрела свою позицию по данному вопросу. А это очередное бла-бла в духе дб, это самый низший уровень работы, да и можно ли назвать это работой.
        Гардамир
        1. котовский (Константин) Сегодня, 08:32
          Цитата: Гардамир
          Раньше (давно это было) работа дипломатов выглядела так.

          Раньше было с кем работать,а теперь? Патлатый борька да бесноватая мэй..
          Да и подзабыли уже на западе,как это,за базар отвечать.. hi
          котовский
          1. Гардамир Сегодня, 08:37
            Да и подзабыли уже на западе,как это,за базар отвечать
            Вооот, это высший профессионализм, научить противника отвечать за базар
            Гардамир
            1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:58
              Цитата: Гардамир
              Вооот, это высший профессионализм, научить противника отвечать за базар

              ну хоть одну конкретику, как их научить????? в угол поставить???? родителей вызвать???? простите, но это у вас сплошное бла бла бла!!!! и высшее бла бла, это когда дилетант учит профессионалов!!!
              LSA57
              1. Гардамир Сегодня, 10:26
                профессионалов!!!
                Вы серъёзно Лаврова считаете профессионалом? Тогда реальные результаты его профессиональной деятельности, а не бла-бла про дб.
                Гардамир
        2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:37
          Цитата: Гардамир
          А это очередное бла-бла в духе дб, это самый низший уровень работы, да и можно ли назвать это работой.

          а какой высший уровень? истерить как мей? а работа дипломатов в этом и заключается, не доводить дело до крайностей
          LSA57
          1. Гардамир Сегодня, 08:47
            истерить как мей?
            Как раз наоборот. Но работа оценивается по факту, а не то что они кого-то, о чём-то попросили. Надо гордиться сделанным, а не намерениями.
            Гардамир
            1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:00
              Цитата: Гардамир
              Но работа оценивается по факту, а не то что они кого-то, о чём-то попросили

              работа оценивается по окончательному результату, а не по промежуткам
              LSA57
              1. Гардамир Сегодня, 10:27
                окончательному результату,
                И когда он наступит?
                Гардамир
            2. котовский (Константин) Сегодня, 09:04
              Цитата: Гардамир
              Как раз наоборот. Но работа оценивается по факту, а не то что они кого-то, о чём-то попросили. Надо гордиться сделанным, а не намерениями.

              Они делают. Не обращая внимание на истерики,гнут свою линию.
              Конечно эффектней смотрелось бы как Лавров борьку по мордасам
              отшлепает.. feel
              За правду всегда сложно бороться.
              Терпение господа. hi
              котовский
              1. Гардамир Сегодня, 10:28
                гнут свою линию
                Какая у них линия и куда её гнут.В Союзе результаты были реальные, а сейчас только троллинг, вот соберутся, вот скажут, ну и когда?
                Гардамир
        3. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 09:39
          Цитата: Гардамир
          а это разве не дипломаты?
          Нет. Я тоже могу завести аккаунт в мордокниге и начать обращаться ко всем подряд. Раньше (давно это было) работа дипломатов выглядела так. После обращения советских дипломатов, Великобритания пересмотрела свою позицию по данному вопросу. А это очередное бла-бла в духе дб, это самый низший уровень работы, да и можно ли назвать это работой.
          Цитата: Гардамир
          Вашингтон может повлиять на Лондон
          А что сами российские дипломаты, уже ни на что не способны?
          Дипломаты - это всего лишь проводники политики государства и не они формируют повестку дня в отношениях государств. Кивать на СССР вообще нелепо, по той простой причине, что после его распада западная элита получила "вольную" на четверть века и творила то, что хотела очевидно полагая так, что это теперь будет длиться вечно и они по своему усмотрению будут устраивать показательные порки стран проявляющих непокорность или сомневающихся в мировом доминировании "гегемона". На Россию начали давить задолго до Уркаины и Крыма, так что это своего рода продуманная стратегия западной элиты, к разработке которой дипломаты не причастны, поскольку они всего навсего наняты этой элитой.
          Ныробский
    3. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 08:44
      Цитата: Гардамир
      А что сами российские дипломаты, уже ни на что не способны?

      Да способны, наверное. Вот лондонские руководители и дипломаты как три известные обезьяны. Вот им-то как объяснить их глупость:?
      AlexVas44
      1. котовский (Константин) Сегодня, 08:49
        Цитата: AlexVas44
        Да способны, наверное. Вот лондонские руководители и дипломаты как три известные обезьяны. Вот им-то как объяснить их глупость:?

        А зачем объяснять этим "обезьянам"?
        Эти "обезьяны" очень быстро меняются на других..при случае..
        котовский
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:01
        Цитата: AlexVas44
        как три известные обезьяны

        такие? lol
        LSA57
        1. котовский (Константин) Сегодня, 09:07
          Цитата: LSA57
          такие?

          laughing
          Пойдут и такие..
          котовский
    4. Винни76 (Александр) Сегодня, 08:59
      Цитата: Гардамир
      А что сами российские дипломаты, уже ни на что не способны?

      Свои мозги в чужую голову не вставишь. Это не только к дипломатам относится...
      Винни76
    5. Венд (Анатолий) Сегодня, 09:07
      Цитата: Гардамир
      Вашингтон может повлиять на Лондон
      А что сами российские дипломаты, уже ни на что не способны?

      Тут игра куда тоньше, важно заставить США делать то, что хочет Россия. Переложили ответственность и правильно сделали. Теперь пусть США ломают голову.
      Венд
    6. iaroslav.mudryi (Ярослав Мудрый) Сегодня, 10:10
      Цитата: Гардамир
      Вашингтон может повлиять на Лондон
      А что сами российские дипломаты, уже ни на что не способны?

      Наши дипломаты ещё скажут своё слово, а пока начали свою работу наши спецы и результат уже есть - все ниточки ведут в МО США, "Новичок" или А234 разработан и зарегистрирован в 1998 году там, в США:

      вчера в программе Соловьёва интересные вещи рассказал Игорь Рыбальченко - руководитель химико-аналитической лаборатории МО РФ, внимательно смотреть и слушать с 1:06:28 по 1:15:38 и слайд на 1:12:34

      так что, всё интересное только начинается.....
      iaroslav.mudryi
  2. cniza (Виктор) Сегодня, 08:20
    “В нынешней ситуации видим уникальную для вашингтонской администрации – как главного союзника Даунинг-стрит – возможность. В эти дни младшему партнеру как никогда необходимо из-за океана внушение и помощь, основанные на мудрой сдержанности,
    отметили в посольстве.


    Очень наивные надежды.
    cniza
    1. котовский (Константин) Сегодня, 08:25
      Цитата: cniza
      Очень наивные надежды.

      Надежда умирает последней..
      Русские лишь показывают выход из глупой ситуации. hi
      котовский
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:28
        Они удавятся , но наших советов и подсказок не примут.
        cniza
        1. котовский (Константин) Сегодня, 08:37
          Цитата: cniza
          Они удавятся , но наших советов и подсказок не примут.

          Тем хуже для них. Получается что они в какашку лицом упали,а мы
          им руку подаем. Россия авторитет зарабатывает.
          котовский
        2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:03
          Цитата: cniza
          Они удавятся , но наших советов и подсказок не примут.

          так мы даём им шанс
          Виктор, Привет hi
          LSA57
          1. cniza (Виктор) Сегодня, 09:06
            Привет Сергей! hi , все к этому и идет , сами себя загонят в угол.
            cniza
            1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:21
              Цитата: cniza
              все к этому и идет , сами себя загонят в угол.

              что и требовалось доказать
              LSA57
    2. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 08:33
      В российской дипломатии самый главный принцип-"... чтобы "партнеры" не дай бог, не обиделись,а то с ними, потом сложно будет "разговаривать"..." (кстати-слова Лаврова).... winked
      Monster_Fat
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:45
        Мда, господина\ товарища НЕТ нам явно не хватает! Впрочем, министр просто выражает пожелания свыше. Если там задана тема - Ещё не ДА, но уж как нибудь не НЕТ! - то шо ему ещё говорить?
        rocket757
      2. котовский (Константин) Сегодня, 08:46
        Цитата: Monster_Fat
        В российской дипломатии самый главный принцип-"... чтобы "партнеры" не дай бог, не обиделись,а то с ними, потом сложно будет "разговаривать"..." (кстати-слова Лаврова)....

        Лавров всегда умеет подъ...ть так,что мало кому понятно.
        котовский
        1. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 09:04
          Вот в этом то проблема-что вообще, мало кому, что понятно, в так называемой "российской дипломатии....".
          Monster_Fat
          1. котовский (Константин) Сегодня, 09:12
            Цитата: Monster_Fat
            в так называемой "российской дипломатии....".

            Человеком надо быть,тогда станет понятно,что российская дипломатия
            больше любой другой на международную похожа.
            котовский
        2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:11
          Цитата: котовский
          Лавров всегда умеет подъ...ть так,что мало кому понятно.

          примерно так laughing
          LSA57
          1. Гардамир Сегодня, 10:33
            примерно та
            наглядный пример того, как не должен вести себя дипломат.
            Гардамир
      3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:09
        Цитата: Monster_Fat
        чтобы "партнеры" не дай бог, не обиделись,

        вы наверное пресс конференцию МИДа не видели. все получили. посмотрите на досуге

        да и в оон от Небензя получают.
        а оскорбления от бесноватой мей и недо.у.м.ка бориса, не дипломатия, базарная склока
        LSA57
        1. котовский (Константин) Сегодня, 09:15
          Цитата: LSA57
          вы наверное пресс конференцию МИДа не видели.

          Видел.И уже говорил про это.Тон меняется. hi
          котовский
  3. askort154 (Александр) Сегодня, 08:26
    Трудно поверить в этот бред. Хочется надеяться что это "фейк". Такое сейчас модно. Надо ждать опровержения МИД-а.
    askort154
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:38
      Цитата: askort154
      Трудно поверить в этот бред.

      и в чём бред? что взывают к здравому смыслу? что призывают хозяина обуздать своих вассалов?
      LSA57
  4. лысова (владимир) Сегодня, 08:45
    --- " Белый дом еще может предотвратить негативные последствия " - Как можно обращаться к тому, кто в этом замешан. Живут одним днём, не думая о последствиях. Но и кому от высылки будет хуже ?!
    лысова
  5. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 08:49
    Странное дело, создается впечатление, что наши дипломаты обратились к США как младший пацан к главному заводиле в мальчишеской компании, мол, уйми Вовку, а то он как меня увидит, в меня плюется. Ну да, нашей общественности внушают мысль, что мудрейший абсолютно спокоен и сейчас занят грандиозными планами переустройства России, так что ему не до происков Бабы-Яги, как будто сами планы переустройства не зависят от того как на нас посмотрит Запад. Майских Указов и раньше было много, но все они пролетали, когда гегемон наказывал Россию за отклонение от его генеральной линии, ибо 20000 зп до девальвации, совсем не то что эта же сумма после девальвации, но губернаторы включали д.урака и бодро рассказывали, что у них врачи, да. получают 20000.
    mikh-korsakov
    1. котовский (Константин) Сегодня, 08:54
      Эка вы завернули..
      Пытался понять написанное,не смог.. request
      Мысли понедельникового утра...
      котовский
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:16
      Цитата: mikh-korsakov
      что наши дипломаты обратились к США как младший пацан к главному заводиле в мальчишеской компании,

      обратились как взрослый к ребёнку.
      Ну да, нашей общественности внушают мысль, что мудрейший сейчас занят грандиозными планами переустройства России

      и общественность ему поверила. выборы это убедительно показали. а все эти от "народа" гдет то далеко
      когда гегемон наказывал Россию за отклонение от его генеральной линии

      ну и как наказывает? санкциями? так мы без них за всю историю как СССР, так и РФ и года не жили. так, что дело не в ВВП, а в самом существовании России
      LSA57
      1. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 09:36
        [quote=LSA57][quote=mikh-korsakov]что наши дипломаты обратились к США как младший пацан к главному заводиле в мальчишеской компании, [/quote]
        обратились как взрослый к ребёнку.
        Взрослый сам решает свои проблемы, а при невозможности их решить обращается в полицию или в суд.
        [quote]Ну да, нашей общественности внушают мысль, что мудрейший сейчас занят грандиозными планами переустройства России[/quote]
        и общественность ему поверила. выборы это убедительно показали. а все эти от "народа" гдет то далеко
        Я, думаю, не ошибусь, если подумаю, что народ проголосовал за ВВП, потому что другие еще хуже, не за Собчак же, прости Господи голосовать, а за Грудинина можно было посмотреть, да он заврался.
        [quote]когда гегемон наказывал Россию за отклонение от его генеральной линии[/quote]
        ну и как наказывает? санкциями? так мы без них за всю историю как СССР, так и РФ и года не жили. так, что дело не в ВВП, а в самом существовании России[/quote]
        СССР не РФ, и санкции разной силы бывают. Одно дело делать нешенгеновским чиновника, это его проблема, другое дело отрезать от финансированию за рубежом - это при набиуллинской-то ключевой ставке. При такой ставке только создание казино или публичного дома выгодно для бизнеса
        mikh-korsakov
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:43
          Цитата: mikh-korsakov
          Взрослый сам решает свои проблемы, а при невозможности их решить обращается в полицию или в суд.

          какой суд? адрес плиз
          а про санкции ваш, извините непонятно, что и комментировать нечего
          LSA57
          1. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 10:12
            Если, скажем, изгадили Ваш газон поставленной на него машиной, то можно обратиться в наш российский народный суд, который через полгода решит Ваш вопрос. Можно постучать по лбу обидчику, но это не у всех получится. К вопросу о санкциях. Из за возникшей в декабре 2014 г паники на бирже произошла девальвация рубля и по этой причине большая инфляция, чтобы погасить ее Набиуллина приняла единственное верное вынужденное решение сделать деньги недоступно дорогими. Для этого она повысила ставку рефинансирования ЦБ до 17 процентов. Это значит, что банки могли при такой ставке выдавать кредиты под не менее 20 % годовых, что сделало любое долгосрочное вложение в развитие нерентабельным. Даже сейчас при ставке ЦБ 7,25% банки выдают кредиты под 10-12 % в лучшем случае. Да, инфляция уменьшилась, но на кладбище инфляции нет вообще. Зарубежные же банки выдавали кредиты нашим предприятиям под низкие проценты, потому что там инфляция минимальна. Санкции запретили им это делать, тем самым отрезав путь развития через зарубежное финансирование. Сейчас ВВП хочет возобновить рост экономики, сделать это он может только дав предприятиям доступ к дешевым деньгам. Но как только деньги станут дешевыми - при либеральной модели экономики инфляция возобновится, что обесценит экономический рост. Как Путин собирается решать эту проблему при либеральной экономике в условиях санкций непонятно.
            mikh-korsakov
    3. котовский (Константин) Сегодня, 09:18
      Уже лучше.
      Еще поработайте над текстом,переход от темы к плохому правительству
      слабоват.. winked
      котовский
  6. олег белов (олег белов) Сегодня, 09:05
    3дecь вот чaсто нoют в коментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы. Peбзя, З-4 тыcяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать.Если кому интeреснo, сайт вoт http://clicksveb.ru/public/7726713741447522
    олег белов
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:24
      Цитата: олег белов
      Peбзя, З-4 тыcяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать

      даже дети знают
      LSA57
    2. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 09:48
      3дecь вот чaсто нoют в коментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы. Peбзя, З-4 тыcяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать.Если кому интeреснo, сайт вoт http://clicksveb.ru/public/7726713741447522


      Ага, таких "лохотронов" в виде спама приходит с десяток на день....Раньше "орифлайм" "распространяли" теперь вот приглашают поиграть с сайтами, на бирже, "распространителями информации", в "битки"...... wink
      Monster_Fat
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:29
    Белый дом еще может предотвратить негативные последствия
    А ему (БД) это надо? Но наше дело предупредить и показать возможную лазейку для Британии выхода из "пикантной" ситуации. Хотя протягивать руку возможной помощи подлецу и провокатору все же не стоит.
    rotmistr60
  8. Yarik (Ярослав) Сегодня, 09:48
    ".....еще могут" При ставке Бату-хана посольство? Или вполне себе независимое гос-во?Сколько можно упрашивать, целуя...не скажу что.
    Yarik
  9. bratchanin3 (Геннадий) Сегодня, 10:35
    А американцы заинтересованы в мирном разрешении конфликта? Свежо придание, но верится с трудом!
    bratchanin3
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