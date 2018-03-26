Посольство РФ: США еще могут предотвратить негативные последствия «дела Скрипаля»

Белый дом еще может предотвратить негативные последствия этой фейк-истории для того немногого позитива, который остался в российско-американских отношениях. Отношения России и США – более многогранные. От них зависит стратегическая стабильность во всем мире. Они не должны быть заложником подобных явно срежиссированных сюжетов,

В нынешней ситуации видим уникальную для вашингтонской администрации – как главного союзника Даунинг-стрит – возможность. В эти дни младшему партнеру как никогда необходимо из-за океана внушение и помощь, основанные на мудрой сдержанности,