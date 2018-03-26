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Посольство РФ: США еще могут предотвратить негативные последствия «дела Скрипаля»
Вашингтон может повлиять на Лондон в ситуации вокруг инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля для сохранения того позитива, который остался в американо-российских отношениях, передает РИА Новости заявление посольства РФ в США.
Это заявление было опубликовано на фоне ряда сообщений о том, что США в знак солидарности с Великобританией намерены выслать российских дипломатов и ожидают того же от своих европейских союзников.
Согласно информации агентства «Блумберг», Дональд Трамп согласился с рекомендациями своих советников, и о высылке дипломатов, возможно, будет объявлено в понедельник.
Белый дом еще может предотвратить негативные последствия этой фейк-истории для того немногого позитива, который остался в российско-американских отношениях. Отношения России и США – более многогранные. От них зависит стратегическая стабильность во всем мире. Они не должны быть заложником подобных явно срежиссированных сюжетов,говорится в заявлении.
В нынешней ситуации видим уникальную для вашингтонской администрации – как главного союзника Даунинг-стрит – возможность. В эти дни младшему партнеру как никогда необходимо из-за океана внушение и помощь, основанные на мудрой сдержанности,отметили в посольстве.
Это заявление было опубликовано на фоне ряда сообщений о том, что США в знак солидарности с Великобританией намерены выслать российских дипломатов и ожидают того же от своих европейских союзников.
Согласно информации агентства «Блумберг», Дональд Трамп согласился с рекомендациями своих советников, и о высылке дипломатов, возможно, будет объявлено в понедельник.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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