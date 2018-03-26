10:53 26 марта
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Ситуация в Сирии

ВС Турции начинают операцию против SDF в Тель Рифате. из Восточной Гуты эвакуировано еще несколько сотен боевиков и членов их семей. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



В течение дня в городе Дума (провинция Дамаск) отмечались бои между Сирийской арабской армией (САА) и вооруженной оппозицией. Ранее правительственные силы несколько раз выступали с предложениями мирного урегулирования конфликта, однако боевики отказались добровольно сдавать позиции. В конце дня представители группировки заявили, что не готовы передислоцироваться в Идлиб, но сдадут позиции при условии, что им позволят эвакуироваться в Каламун. Также в регионе продолжился процесс эвакуации радикалов, согласившихся добровольно сдать свои позиции. В Арбин прибыло несколько автобусов, чтобы забрать очередную партию боевиков и их семей. Покидая пункты дислокации, они подожгли свои штабы в Арбине, Замалке, Джобаре и Айн Тарме. Кроме того, за сутки из зоны боевых действий удалось вывести 1,7 тысяч мирных жителей.


Боевики вновь открыли огонь по административному центру провинции Алеппо. Под ударом радикалов оказался квартал Джамиат аз-Захра. Информации об ущербе, нанесенном исламистами, и пострадавших не поступало. В первой половине дня жители Тель Рифата вышли на митинг против курдских отрядов ополчения. По данным СМИ, протестующие перекрыли дорогу, соединяющую населенные пункты Азаз и Сиджо. Митингующие обратились к протурецким силам с требованием освободить город от связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК) боевиков. Позже информационное агентство Anadolu сообщило, что президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что операция «Оливковая ветвь», направленная против курдских отрядов ополчения, будет продолжена. Турецкий лидер объявил о дальнейших планах по захвату у Демократических сил Сирии (SDF) города Тель Рифат.

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ атаковала опорные пункты террористов на юге провинции Идлиб. Обстрелу были подвергнуты позиции радикалов в окрестностях Джиср аш-Шугура, а также близ Маарет ан-Нумана.

ВКС РФ нанесли ряд ударов по опорным пунктам «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в окрестностях поселения Зияра в провинции Хама. Артиллерия правительственных войск вела обстрел опорных пунктов радикалов недалеко от деревни Зейзун, а также в окрестностях города Аль-Латамина.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 9

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  1. олег белов (олег белов) Сегодня, 09:03
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    олег белов
    1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 09:15
      Собирают духов в Идлибе. С севера турки, а с юга САА и ВКС РФ. Да и сами бандиты между собой неплохо грызутся.
      oleg-gr
      1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 09:21
        Цитата: oleg-gr
        Собирают духов в Идлибе

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    2. Romka47 (Роман) Сегодня, 09:49
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  2. Серый брат (Сергей) Сегодня, 09:12
    Давай досвиданья, вернее до следующих встреч.
    Серый брат
  3. ПалБор (Павел) Сегодня, 09:19
    Просмотрел с десяток видео о том,как армия входит в освобождённые районы Восточной Гуты.
    Невероятно искренняя радость местных жителей.
    Невероятно жуткая попаболь США,Израиля,Саудов,Катара и всей этой шайки...(говорит русским матерным). lol
    ПалБор
  4. Черногвардеец (Черногвардеец Нет) Сегодня, 09:39
    В первой половине дня жители Тель Рифата вышли на митинг против курдских отрядов ополчения. По данным СМИ, протестующие перекрыли дорогу, соединяющую населенные пункты Азаз и Сиджо. Митингующие обратились к протурецким силам с требованием освободить город от связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК) боевиков.

    СПАСИБО ЗА АНЕКДОТЫ.
    Черногвардеец
  5. Черногвардеец (Черногвардеец Нет) Сегодня, 09:50
    А да пацаны....... Немного реальности. Гугл-переводчик в помощь.

    Co-Chair of the Autonomous Administration of Afrin, Hêvî Mustefa explained how the people of Afrin who fled to Shehba are reorganizing themselves from Afrin.
    On March 18, the YPG/YPJ together with the local administration of Afrin evacuated the civilian population from the city and announced a new stage in the fight against the Turkish invasion. The population was evacuated to the canton of Shehba. There, the administrations of the two cantons work together to ensure the supply of the migrants.

    The people of Afrin are now organizing in the districts of Fafin, Ehrez, Kefernaya and Tal Rifat in Shehba in the form of councils.

    Co-chair of the Autonomous Administration of Afrin, Hêvî Mustefa, told the ANHA news agency about the difficult circumstances in which the people continue their resistance: "The people of Afrin are still waiting for their homeland to be cleared and for themselves to return."

    Committees set up to supply the population

    Self-government structures were reorganized after the people’s arrival in Shehba, Hêvî Mustefa continued. "In order to ensure the supply of the population, we have reorganized. In cooperation with the administration of Shehba, committees for health, services and municipalities have been set up. These committees work to build camps and distribute water and bread to the people."
    On March 18, the YPG/YPJ together with the local administration of Afrin evacuated the civilian population from the city and announced a new stage in the fight against the Turkish invasion. The population was evacuated to the canton of Shehba. There, the administrations of the two cantons work together to ensure the supply of the migrants.

    The people of Afrin are now organizing in the districts of Fafin, Ehrez, Kefernaya and Tal Rifat in Shehba in the form of councils.

    Co-chair of the Autonomous Administration of Afrin, Hêvî Mustefa, told the ANHA news agency about the difficult circumstances in which the people continue their resistance: "The people of Afrin are still waiting for their homeland to be cleared and for themselves to return."

    Committees set up to supply the population

    Self-government structures were reorganized after the people’s arrival in Shehba, Hêvî Mustefa continued. "In order to ensure the supply of the population, we have reorganized. In cooperation with the administration of Shehba, committees for health, services and municipalities have been set up. These committees work to build camps and distribute water and bread to the people."


    Да, пацаны........ Kirill Romanovskiy
    Все экперДы так лихо рассуждают о враждебности Африна "сирийскому режиму", что аж рыдать хочется. Эти экспертоморфные неумные люди даже не знают, почему Африн, в отличие от других кантонов, несмотря на свою относительную маломасштабность и малочисленность боевых единиц, долгое время ладил с Дамаском (в частности, с военной администрацией Алеппо), и до момента деблокирования Нубболь и Захра оказывал медицинскую помощь сирийским солдатам и хезбаллонам, сидевшим в Нубболе под непрерывными мелкими ударами нусрятины.
    Черногвардеец
    1. ПалБор (Павел) Сегодня, 10:36
      Не до Африна сейчас.Тем более,с турками и их прокси договориться можно.Сейчас главное - очистить окрестности столицы.Потом Растанский котёл,Ярмук...А в Идлибе дядя султан тоже грозит ан-Нусру мочить.
      Увы,но курды опять не на тех поставили.Вспомним времена 1МВ.Ничему жизнь не учит.
      А ещё говорят,зачем историю учить?!
      ПалБор
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