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Ситуация в Сирии
ВС Турции начинают операцию против SDF в Тель Рифате. из Восточной Гуты эвакуировано еще несколько сотен боевиков и членов их семей. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В течение дня в городе Дума (провинция Дамаск) отмечались бои между Сирийской арабской армией (САА) и вооруженной оппозицией. Ранее правительственные силы несколько раз выступали с предложениями мирного урегулирования конфликта, однако боевики отказались добровольно сдавать позиции. В конце дня представители группировки заявили, что не готовы передислоцироваться в Идлиб, но сдадут позиции при условии, что им позволят эвакуироваться в Каламун. Также в регионе продолжился процесс эвакуации радикалов, согласившихся добровольно сдать свои позиции. В Арбин прибыло несколько автобусов, чтобы забрать очередную партию боевиков и их семей. Покидая пункты дислокации, они подожгли свои штабы в Арбине, Замалке, Джобаре и Айн Тарме. Кроме того, за сутки из зоны боевых действий удалось вывести 1,7 тысяч мирных жителей.
Боевики вновь открыли огонь по административному центру провинции Алеппо. Под ударом радикалов оказался квартал Джамиат аз-Захра. Информации об ущербе, нанесенном исламистами, и пострадавших не поступало. В первой половине дня жители Тель Рифата вышли на митинг против курдских отрядов ополчения. По данным СМИ, протестующие перекрыли дорогу, соединяющую населенные пункты Азаз и Сиджо. Митингующие обратились к протурецким силам с требованием освободить город от связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК) боевиков. Позже информационное агентство Anadolu сообщило, что президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что операция «Оливковая ветвь», направленная против курдских отрядов ополчения, будет продолжена. Турецкий лидер объявил о дальнейших планах по захвату у Демократических сил Сирии (SDF) города Тель Рифат.
Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ атаковала опорные пункты террористов на юге провинции Идлиб. Обстрелу были подвергнуты позиции радикалов в окрестностях Джиср аш-Шугура, а также близ Маарет ан-Нумана.
ВКС РФ нанесли ряд ударов по опорным пунктам «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в окрестностях поселения Зияра в провинции Хама. Артиллерия правительственных войск вела обстрел опорных пунктов радикалов недалеко от деревни Зейзун, а также в окрестностях города Аль-Латамина.
В течение дня в городе Дума (провинция Дамаск) отмечались бои между Сирийской арабской армией (САА) и вооруженной оппозицией. Ранее правительственные силы несколько раз выступали с предложениями мирного урегулирования конфликта, однако боевики отказались добровольно сдавать позиции. В конце дня представители группировки заявили, что не готовы передислоцироваться в Идлиб, но сдадут позиции при условии, что им позволят эвакуироваться в Каламун. Также в регионе продолжился процесс эвакуации радикалов, согласившихся добровольно сдать свои позиции. В Арбин прибыло несколько автобусов, чтобы забрать очередную партию боевиков и их семей. Покидая пункты дислокации, они подожгли свои штабы в Арбине, Замалке, Джобаре и Айн Тарме. Кроме того, за сутки из зоны боевых действий удалось вывести 1,7 тысяч мирных жителей.
Боевики вновь открыли огонь по административному центру провинции Алеппо. Под ударом радикалов оказался квартал Джамиат аз-Захра. Информации об ущербе, нанесенном исламистами, и пострадавших не поступало. В первой половине дня жители Тель Рифата вышли на митинг против курдских отрядов ополчения. По данным СМИ, протестующие перекрыли дорогу, соединяющую населенные пункты Азаз и Сиджо. Митингующие обратились к протурецким силам с требованием освободить город от связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК) боевиков. Позже информационное агентство Anadolu сообщило, что президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что операция «Оливковая ветвь», направленная против курдских отрядов ополчения, будет продолжена. Турецкий лидер объявил о дальнейших планах по захвату у Демократических сил Сирии (SDF) города Тель Рифат.
Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ атаковала опорные пункты террористов на юге провинции Идлиб. Обстрелу были подвергнуты позиции радикалов в окрестностях Джиср аш-Шугура, а также близ Маарет ан-Нумана.
ВКС РФ нанесли ряд ударов по опорным пунктам «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в окрестностях поселения Зияра в провинции Хама. Артиллерия правительственных войск вела обстрел опорных пунктов радикалов недалеко от деревни Зейзун, а также в окрестностях города Аль-Латамина.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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