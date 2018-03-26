15:43 26 марта
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Снайпер из Сербии рассказал, почему он приехал в Донбасс

Деян Берич (Деки) рассказал в фильме режиссера Ольги Шехтер «Война снайпера» зачем приехал из Сербии защищать самопровозглашенные республики Донбасса. Об этом пишет ресурс Утро.ру.



По словам Берича, воевать на стороне ополченцев его позвали добровольцы, с которыми он знаком еще со времен военных действий в Югославии и Косове.


Это долг сербского человека. В трудное время нужно помогать братским народам. Поэтому у меня не было возможности отказаться. Мы всех добровольцев называли русскими, хотя на самом деле на Украине в тот момент были выходцы из всех бывших республик СССР,
рассказал он.

По мнению Деки, «война, которая идет сейчас, это – необходимое зло».

И большинство, как и я, хотели бы ее побыстрее закончить. У каждого есть своя правда и причины, почему он на этой войне. Об этом можно очень долго говорить,
добавил он.

Снайпер уверен, что украинскому командованию безразлично, кого отправлять воевать в Донбасс. Он отметил, что «по их милости на передовой – неопытные выпускники снайперских школ».

Украинских парней, воюющих на стороне Киева, «буквально используют как щит – специально подставляют под пули ополченцев», подчеркнул Берич.

Использованы фотографии: utro.ru/архив Ольги Шехтер
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Комментарии 15

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  1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 11:14
    Потому что идёт война за Православие
    Дормидонт
    1. volodya (владимир) Сегодня, 11:20
      Война идёт! А украинцы это пушечное мясо! И плевать, их любимому западу, на Украину!
      volodya
      1. Pete Mitchell (Pete Mitchell) Сегодня, 14:39
        Цитата: volodya
        украинцы это пушечное мясо! И плевать, их любимому западу, на Украину

        Вопрос когда украинцы поймут, что их имеют и еще заставляют улыбаться западу.
        Pete Mitchell
    2. SS68SS (Губарев Сергей) Сегодня, 11:29
      Потому что идёт война за Православие

      С фашизмом - в первую очередь
      SS68SS
    3. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 11:57
      Снайпер из Сербии рассказал, почему он приехал в Донбасс

      Потому же, что и русские (в том числе и русские с Украины) приехали в 1990-х в Бывшую Югославию, Боснию, Косово...
      Воевать за балканских русских (как сербов называют в Европе уже давно), а теперь балканские русские воюют за украинских русских.
      Как видно, что бы идеи панславизма имели реальные перспективы, нужна большая угроза и объединяющая идея.
      Как бы цинично не звучало, но факт.
      Pax tecum
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:16
    Душа болит..Вот и поехал.Идет война добра со злом.
    210окв
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:21
    Война, будь ты проклята!
    a.s.zzz888
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 11:31
      Цитата: a.s.zzz888
      Война, будь ты проклята!

      LSA57
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:34
        LSA57 (Сергей) Сегодня, 11:31 Альоша. Ах война, что ж ты сделала, подлая. До свидания, мальчики 9

        А вот это к месту, и даже очень!
        a.s.zzz888
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:26
    Сербы помнят из каких стран добровольцы воевали с ними плечо к плечу в 90-е. Некоторые посчитали своим долгом помочь тем же.
    rotmistr60
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:29
      rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:26
      Сербы помнят из каких стран добровольцы воевали с ними плечо к плечу в 90-е. Некоторые посчитали своим долгом помочь тем же.

      hi ! Да, и это не маловажный фактор.
      a.s.zzz888
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:36
        Согласен. hi Жалко, что их нынешние политики не воевали за страну, а обучались на западе.
        rotmistr60
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 11:40
      Цитата: rotmistr60
      Сербы помнят из каких стран добровольцы воевали с ними плечо к плечу в 90-е. Некоторые посчитали своим долгом помочь тем же.

      LSA57
  5. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 12:27
    Украинских парней, воюющих на стороне Киева, «буквально используют как щит – специально подставляют под пули ополченцев», подчеркнул Берич.
    Вчера "Эти парни" воевали на стороне грузин против абхазов и в первую чеченскую воевали против российских солдат. Сегодня "эти парни" долбят по ЛДНР из всего того, что имеется у них под рукой...Завтра "эти парни", если им представится такая возможность попрутся устанавливать свои порядки в Россию. Позовут их "воспитывать" Сербию, они поедут стрелять в Сербию. Они забыли то, что они славяне и за деньги готовы примерить на себя любую личину. А посему, работайте Деки с товарищами. С моральной стороны вопроса, правда на вашей стороне.
    Ныробский
  6. Legion_etrangere (Антон) Сегодня, 12:44
    в Комментариях походу одни больные . ( интересно , почему застрелили в том году беременную девушку в новороссии ? война за православие это или с фашизмом ?)...... ФАШИЗМОМ...КАРЛЛЛЛ
    Legion_etrangere
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