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Снайпер из Сербии рассказал, почему он приехал в Донбасс
Деян Берич (Деки) рассказал в фильме режиссера Ольги Шехтер «Война снайпера» зачем приехал из Сербии защищать самопровозглашенные республики Донбасса. Об этом пишет ресурс Утро.ру.
По словам Берича, воевать на стороне ополченцев его позвали добровольцы, с которыми он знаком еще со времен военных действий в Югославии и Косове.
По мнению Деки, «война, которая идет сейчас, это – необходимое зло».
Снайпер уверен, что украинскому командованию безразлично, кого отправлять воевать в Донбасс. Он отметил, что «по их милости на передовой – неопытные выпускники снайперских школ».
Украинских парней, воюющих на стороне Киева, «буквально используют как щит – специально подставляют под пули ополченцев», подчеркнул Берич.
По словам Берича, воевать на стороне ополченцев его позвали добровольцы, с которыми он знаком еще со времен военных действий в Югославии и Косове.
Это долг сербского человека. В трудное время нужно помогать братским народам. Поэтому у меня не было возможности отказаться. Мы всех добровольцев называли русскими, хотя на самом деле на Украине в тот момент были выходцы из всех бывших республик СССР,рассказал он.
По мнению Деки, «война, которая идет сейчас, это – необходимое зло».
И большинство, как и я, хотели бы ее побыстрее закончить. У каждого есть своя правда и причины, почему он на этой войне. Об этом можно очень долго говорить,добавил он.
Снайпер уверен, что украинскому командованию безразлично, кого отправлять воевать в Донбасс. Он отметил, что «по их милости на передовой – неопытные выпускники снайперских школ».
Украинских парней, воюющих на стороне Киева, «буквально используют как щит – специально подставляют под пули ополченцев», подчеркнул Берич.
Использованы фотографии: utro.ru/архив Ольги Шехтер
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