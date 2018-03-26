Снайпер из Сербии рассказал, почему он приехал в Донбасс

Это долг сербского человека. В трудное время нужно помогать братским народам. Поэтому у меня не было возможности отказаться. Мы всех добровольцев называли русскими, хотя на самом деле на Украине в тот момент были выходцы из всех бывших республик СССР,

И большинство, как и я, хотели бы ее побыстрее закончить. У каждого есть своя правда и причины, почему он на этой войне. Об этом можно очень долго говорить,