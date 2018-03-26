"Ильюшин" ведет разработку нового противолодочного самолета

В настоящее время в инициативном порядке изучается возможность создания противолодочного самолета на платформе имеющихся самолетов типа "Ил". Также прорабатывается тема разработки совершенно нового типа самолета

Авиационный комплекс имени Ильюшина работает над проектами нового противолодочного самолета, который в будущем заменит Ил-38, известный как «убийца подлодок», сообщили в пресс-службе компании.- сказал сотрудник пресс-службы.При этом в пресс-службе отметили, что пока рано говорить о сроках реализации проекта, так как нет прямого указания о разработке от Министерства обороны России. Однако в случае необходимости в компании готовы разработать и поставить нужное для повышения обороноспособности страны количество машин.В начале 2018 года в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что работы по созданию противолодочного самолета нового поколения для ВМФ РФ близки к завершению, передает "Интерфакс"