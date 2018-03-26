15:43 26 марта
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"Ильюшин" ведет разработку нового противолодочного самолета

Авиационный комплекс имени Ильюшина работает над проектами нового противолодочного самолета, который в будущем заменит Ил-38, известный как «убийца подлодок», сообщили в пресс-службе компании.

"Ильюшин" ведет разработку нового противолодочного самолета


В настоящее время в инициативном порядке изучается возможность создания противолодочного самолета на платформе имеющихся самолетов типа "Ил". Также прорабатывается тема разработки совершенно нового типа самолета
- сказал сотрудник пресс-службы.


При этом в пресс-службе отметили, что пока рано говорить о сроках реализации проекта, так как нет прямого указания о разработке от Министерства обороны России. Однако в случае необходимости в компании готовы разработать и поставить нужное для повышения обороноспособности страны количество машин.

В начале 2018 года в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что работы по созданию противолодочного самолета нового поколения для ВМФ РФ близки к завершению, передает "Интерфакс"

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 36

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  1. Например Сегодня, 11:26
    Главное в противолодочном самолете - начинка. Тут Ильюшин не при делах hi
    Новый планер не способен искать лодки.
    Заметка цыганщиной попахивает - дайте денег.
    Например
    1. роман66 (роман) Сегодня, 11:37
      самолет должен обеспечивать длительное и комфортное для экипажа патрулирование, питание аппаратуры, применение вооружения. начинку будут делать другие
      роман66
      1. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 11:53
        Да нет - все верно! Надо 112-й или 214-й "на крыло ставить", а не "юзать" планер с 50-летней историей.
        Соломон Кейн
        1. Например Сегодня, 12:03
          Цитата: Соломон Кейн
          самолет должен обеспечивать длительное и комфортное для экипажа патрулирование

          Кто ж против? И для этого нужно создавать новый самолет? Не проще кресло новое для оператора поставить? Есть такое понятие эффективность.
          В мерседесе S класса комфортно ездить. Он весь нашпигован ништяками. Вот только бетон на нем возить хреново, от слова совсем. Да и самолет обнаружить из мерина не получается...
          А вот Камаз справляется и в одном случае и во втором. Главное что на шасси Камаза установлено.

          В ИЛе понимают, что гособоронзаказ это стабильное финансирование. Вот и желают выпросить статейку из этого заказа. Не нужно бежать впереди паровоза.
          Например
    2. Галеон (Андрей) Сегодня, 12:35
      Однако, самолет нужно под начинку делать, а не начинку под самолет. Начинкой кто-нибудь занимается, интересно?
      Галеон
      1. Kurare Сегодня, 15:06
        Цитата: Галеон
        Однако, самолет нужно под начинку делать, а не начинку под самолет.

        До сих пор было как раз наоборот. Брали подходящую и существующую платформу (Бе-12, Ил-18/20, Ту-95/142), а потом старались впихнуть в него всё, что возможно при небольших переделках платформы. Создавать новый самолёт для постройки пары десятков бортов - совершенно неприемлемо.
        Kurare
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:27
    Авиационный комплекс имени Ильюшина работает над проектами нового противолодочного самолета, который в будущем заменит Ил-38,

    Дождёмся-ли? request
    a.s.zzz888
    1. sub307 Сегодня, 12:03
      И много чего ещё.... в том числе ВНЭУ для неатомных ПЛПЛ .
      sub307
  3. rruvim (Роман) Сегодня, 11:28
    Всё ведут и ведут. Только в ВМФ ничего не поступает. Так, несколько в Индию поставили. Рогозин устроил себе маленькое "предприятие". По большому счёту их нужны сотни.
    rruvim
    1. котовский (Константин) Сегодня, 11:53
      Цитата: rruvim
      Так, несколько в Индию поставили

      Может для того чтоб у вас не занимать...На нужные сотни...
      Цитата: rruvim
      По большому счёту их нужны сотни.

      Че уж там..тыщщи..
      котовский
      1. rruvim (Роман) Сегодня, 12:01
        У амеров противолодочные самолёты за сотни!
        rruvim
        1. котовский (Константин) Сегодня, 12:06
          Цитата: rruvim
          У амеров противолодочные самолёты за сотни!

          И че?..
          Про авианосцы вспомнить и заплакать?
          Может они как китайцы,количеством берут.. lol
          котовский
    2. Piramidon (Степан) Сегодня, 12:02
      Цитата: rruvim
      Всё ведут и ведут.Только в ВМФ ничего не поступает.

      Ну так если не заказывают и не финансируют, то и не разрабатывается и не поступает. На "общественных началах" никто работать не будет.
      Piramidon
  4. новичок (garik) Сегодня, 11:33
    интересно, на базе какого самолёта Ил собираются делать и , кто разрабатывает всю начинку?
    новичок
  5. Tahtvjd2868 (Эдуард) Сегодня, 11:35
    У нас по многим жизненно важным направлениям одни лишь разработки. А в металле - 0. Такое чувство, что идет просто освоение средств.
    Tahtvjd2868
    1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:42
      А в металле - 0. Такое чувство...
      Ваше чувство вас подводит. Был бы 0, не шло бы перевооружение ВС РФ. А оно идет.
      rotmistr60
    2. rruvim (Роман) Сегодня, 11:43
      У меня такое-же чувство...
      rruvim
    3. DenZ (Денис) Сегодня, 11:44
      Вы статью читали? Там написано "в настоящее время работы ведутся в инициативном порядке". То есть без заказа и без финансирования. Так что можете посетовать что людям не платят. В свое время СУ-27 тоже делали в "инициативном порядке" и ничего, до сих пор не пожалели.
      DenZ
    4. LSA57 (Сергей) Сегодня, 11:45
      Цитата: Tahtvjd2868
      Такое чувство, что идет просто освоение средств.

      вообще то ВВП сказал, что ВВС РФ получает каждый год по 200 ЛА. это не считая экспортных поставок
      LSA57
      1. котовский (Константин) Сегодня, 12:09
        Цитата: LSA57
        вообще то ВВП сказал, что ВВС РФ получает каждый год по 200 ЛА. это не считая экспортных поставок

        Вы не понимаете..Вот если бы скажем Грудинин так сказал.. feel
        А так...По любому врет.. winked
        котовский
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:26
          Цитата: котовский
          Вы не понимаете..Вот если бы скажем Грудинин так сказал..
          А так...По любому врет..

          а ксюша промолчала recourse не в теме штоль? request
          LSA57
  6. Сумрачный стрелок (Артыш) Сегодня, 11:57
    Интересно какой аппарат более подходит для противолодочных мероприятий турбовинтовой или турбореактивный?
    Сумрачный стрелок
    1. rruvim (Роман) Сегодня, 12:04
      Типо разбираемся ли мы в авиационных двигателях? С какой скоростью подлодка плывёт под водой?
      rruvim
      1. Сумрачный стрелок (Артыш) Сегодня, 12:11
        Я имею в виду такие параметры как продолжительность патрулирования, эффективная скорость и т.д.
        Сумрачный стрелок
        1. rruvim (Роман) Сегодня, 12:15
          Поэтому, чем меньше скорость, тем более эффективность. Но у нас "змеев" мало, просто катастрофически мало!
          rruvim
    2. Bronevick (Руслан) Сегодня, 12:10
      Турбовинтовой для прибрежной зоны, турбореактивный для дальней зоны. Оморяченного турбореактивного двигателя у нас нет, поэтому выбор один ТВ7-117, а это Ил-114.
      Bronevick
      1. Сумрачный стрелок (Артыш) Сегодня, 12:15
        А Ту-142 для дальней зоны не подходит вы имеете ввиду?
        Сумрачный стрелок
        1. Piramidon (Степан) Сегодня, 12:17
          Цитата: Сумрачный стрелок
          А Ту-142 для дальней зоны не подходит вы имеете ввиду?

          Увы, но наладить их выпуск - это вряд ли.
          Piramidon
        2. Bronevick (Руслан) Сегодня, 12:23
          Ту-142 это Ту-95 стратегический бомбардировщик, это была вынужденная мера для уничтожения кораблей и ПЛ НАТО в Атлантическом океане, так как другого самолёта дальней зоны не было. Так что в первую очередь это бомбардировщик, а не противолодочник.
          Bronevick
          1. Genry (Genry) Сегодня, 12:35
            Цитата: Bronevick
            Так что в первую очередь это бомбардировщик, а не противолодочник.

            Бомбардировщик или противолодочник определяется оборудованием и вооружением. А самолёт - это только платформа (с нужными характеристиками).
            Genry
            1. Bronevick (Руслан) Сегодня, 13:59
              Подскажите противолодочный самолёт других стран переделанный из бомбардировщика
              Bronevick
              1. Genry (Genry) Сегодня, 15:38
                Цитата: Bronevick
                Подскажите противолодочный самолёт других стран переделанный из бомбардировщика

                Бомбардировщиком может стать любой пассажирский самолёт. Противолодочный - аналогично.
                Ту-95 это и Ту-114(пасс) и Ту-142
                Lockheed P-3 Orion — на базе Lockheed L-188 Electra
                P-8 Poseidon создан на базе авиалайнера Boeing 737-800
                Genry
    3. Галеон (Андрей) Сегодня, 12:42
      Да по барабану, видимо. Четырехмоторный турбовинтовой Р-3 американский летал по 18 часов, но обычно выключал в полете 1 двигатель и летал дольше (сам видел). Р-8 у них уже турбореактивный, боевой радиус 3700км, крейсерская 815км/ч. Время в полете не нашел.
      Галеон
  7. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 12:52
    В настоящее время в инициативном порядке изучается возможность создания противолодочного самолета на платформе имеющихся самолетов типа "Ил". Также прорабатывается тема разработки совершенно нового типа самолета

    Не понимаю...есть прекрасный гидросамолет БЕ-200,который под эти функции подходит замечательно. Пока в КБ ИЛ вояют новый самолет,почему бы не закупить пару десятков переоборудованных БЕ-200 под это дело?
    НЕКСУС
    1. Bronevick (Руслан) Сегодня, 14:06
      Таганрогский завод не в состоянии построить такое количество самолётов. В нынешней ситуации 1 самолёт в 2-3 года сдают.
      Bronevick
    2. Genry (Genry) Сегодня, 14:15
      Цитата: НЕКСУС
      ...есть прекрасный гидросамолет БЕ-200,который под эти функции подходит замечательно.

      Во первых, нет двигателей...
      Во вторых, это всё таки летающая лодка с ухудшенной аэродинамикой и всеми последствиями (не подходит для патрулирования и дежурства).

      Нужно, что-то очень долго-летающее (время и дальность), экономичное (очень много полетного времени в год), с достаточной грузоподъёмностью.
      Ил-114, для патрулирования ближней зоны, неплохо подходит. Но лучше иметь специализированный самолёт, с толкающими винтами в хвостовой части, что резко повышает дальность полёта и улучшает возможность расположения локаторов по бокам фюзеляжа и передней кромки крыльев.
      Genry
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