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"Ильюшин" ведет разработку нового противолодочного самолета
Авиационный комплекс имени Ильюшина работает над проектами нового противолодочного самолета, который в будущем заменит Ил-38, известный как «убийца подлодок», сообщили в пресс-службе компании.
При этом в пресс-службе отметили, что пока рано говорить о сроках реализации проекта, так как нет прямого указания о разработке от Министерства обороны России. Однако в случае необходимости в компании готовы разработать и поставить нужное для повышения обороноспособности страны количество машин.
В начале 2018 года в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что работы по созданию противолодочного самолета нового поколения для ВМФ РФ близки к завершению, передает "Интерфакс"
В настоящее время в инициативном порядке изучается возможность создания противолодочного самолета на платформе имеющихся самолетов типа "Ил". Также прорабатывается тема разработки совершенно нового типа самолета- сказал сотрудник пресс-службы.
При этом в пресс-службе отметили, что пока рано говорить о сроках реализации проекта, так как нет прямого указания о разработке от Министерства обороны России. Однако в случае необходимости в компании готовы разработать и поставить нужное для повышения обороноспособности страны количество машин.
В начале 2018 года в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что работы по созданию противолодочного самолета нового поколения для ВМФ РФ близки к завершению, передает "Интерфакс"
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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