15:44 26 марта
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Холдинг "РТИ" завершил создание РЛС "Подсолнух" для Арктики

Пресс-служба оборонного холдинга "РТИ" сообщает о создании новой модификации радиолокационной станции "Подсолнух", которая сможет работать в условиях Арктики.

Холдинг "РТИ" завершил создание РЛС "Подсолнух" для Арктики


Создан модернизированный вариант загоризонтной радиолокационной станции "Подсолнух", адаптированный для применения в Арктическом регионе
- говорится в сообщении разработчика


РЛС "Подсолнух" способна контролировать 200-мильную прибрежную зону. РЛС позволяет в автоматическом режиме за пределами радиогоризонта одновременно обнаружить, сопровождать и классифицировать до 300 морских и 100 воздушных объектов, определять их координаты и выдавать по ним целеуказания комплексам и системам вооружения кораблей и средств противовоздушной обороны.

Радар "Подсолнух" прошёл государственные испытания в 2006 году. В настоящее время на боевом дежурстве стоят несколько станций, в частности, одна - на Охотском море, вторая - на Японском, третья - на Каспийском, передает "Интерфакс"

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 17

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  1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 12:47
    Наша Арктика - НАША! Русская Арктика! good
    Охотовед 2
    1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 12:51
      Кое-кто с этим не согласен. Недавно в американских СМИ уже запускалась информация в стиле "русские собираются завоевать Северный Морской Путь"
      Так что такие станции нужны, что бы контролировать всю зону. А то без мыла влезут.
      Shurik70
  2. rruvim (Роман) Сегодня, 12:51
    Да уж... А я оказывается в игре S.T.A.L.K.E.R. на "Подсолнухе" прыгал...
    rruvim
    1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 13:11
      Цитата: rruvim
      Да уж... А я оказывается в игре S.T.A.L.K.E.R. на "Подсолнухе" прыгал...

      В районе Чернобыля стоял предок "Подсолнуха" - стационарная РЛС "Дуга №1". Она же "Русский Дятел".
      Alexey RA
      1. федоров (Валерий) Сегодня, 13:28
        После взрыва ЧАЭС критически важное оборудование вывезли на Дальний Восток куда-то. А потом-полное запустение. Пофоткаться там любят, прыгнуть с парашютом. Энергии жрала - мама не горюй, поэтому и близко к станции построили. Говорят на мозги вражеские влияла и на погоду, вторая функция. Там радиопортрет действительно как дятел долбит. Где-то в и-нете есть.
        федоров
        1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 15:24
          Цитата: федоров
          После взрыва ЧАЭС критически важное оборудование вывезли на Дальний Восток куда-то.

          Оборудование пошло на РЛС "Дуга-2", отличавшуюся разнесёнными приёмником (у Комсомольска-на-Амуре) и передатчиком (Хабаровский край).
          Alexey RA
      2. rruvim (Роман) Сегодня, 14:14
        "Русский дятел" его называли из-за выброса Мощи. У нас на "точке" станция "Пастушка (Пост-3М)" получала Тук-тук-тук в определённое время.
        rruvim
  3. victorsh (Виктор) Сегодня, 12:56
    А с каких пор на наших РЛС дальность определяется в милях?
    victorsh
    1. himRa (Rahim) Сегодня, 12:59
      Цитата: victorsh
      А с каких пор на наших РЛС дальность определяется в милях?

      Это штоб понятнее было потенциальным... партнерам! wassat
      himRa
    2. Например Сегодня, 13:00
      Это, сынок, про море. А там всё в милях. wink hi
      Читай внимательно:
      способна контролировать 200-мильную прибрежную зону
      Например
      1. федоров (Валерий) Сегодня, 13:10
        А еще лучше в саженях и в локтях. wink
        федоров
      2. victorsh (Виктор) Сегодня, 13:16
        Да папа я понял.А то прослужил из 30 лет 20 в РТВ и не знал.Спасибо!
        victorsh
    3. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 13:12
      Цитата: victorsh
      А с каких пор на наших РЛС дальность определяется в милях?

      А это не дальность РЛС, а глубина зоны, которую она должна контролировать. А эту зону измеряют как раз в милях.
      Alexey RA
  4. федоров (Валерий) Сегодня, 13:07
    Ну молодцы. Это совсем не Чернобыль-2, по которому я лазил..До сих пор экстрималы на метал пилят. "Русский дятел" - грандиозное сооружение. Фильмы типа "Сталкер" там снимать надо.
    федоров
  5. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 13:13
    Понятно, что там вечная мерзлота, но инженерное оборудование, такие как укрытие, маскировка аппаратных и кабин боевого управления все равно должны быть. У каждой РЛС ЗРК не поставишь, а удары по ним будут наносится в первую очередь.
    Vita VKO
    1. федоров (Валерий) Сегодня, 13:35
      Почему нет ? Ведь они там присутствуют по боевому расписанию изначально. Или Вы думаете что арктические комплексы ПВО разрабатываются просто так , медведей пугать ?
      федоров
      1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 13:52
        Цитата: федоров
        арктические комплексы ПВО разрабатываются просто так , медведей пугать ?

        Дай Бог, что бы арктических ЗРК хватило на прикрытие портов и углеводородных месторождений. Единственный вариант, это если Подсолнух развернут рядом с важным стратегическим или экономическим объектом, то тогда конечно.
        Vita VKO
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