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Холдинг "РТИ" завершил создание РЛС "Подсолнух" для Арктики
Пресс-служба оборонного холдинга "РТИ" сообщает о создании новой модификации радиолокационной станции "Подсолнух", которая сможет работать в условиях Арктики.
РЛС "Подсолнух" способна контролировать 200-мильную прибрежную зону. РЛС позволяет в автоматическом режиме за пределами радиогоризонта одновременно обнаружить, сопровождать и классифицировать до 300 морских и 100 воздушных объектов, определять их координаты и выдавать по ним целеуказания комплексам и системам вооружения кораблей и средств противовоздушной обороны.
Радар "Подсолнух" прошёл государственные испытания в 2006 году. В настоящее время на боевом дежурстве стоят несколько станций, в частности, одна - на Охотском море, вторая - на Японском, третья - на Каспийском, передает "Интерфакс"
Создан модернизированный вариант загоризонтной радиолокационной станции "Подсолнух", адаптированный для применения в Арктическом регионе- говорится в сообщении разработчика
РЛС "Подсолнух" способна контролировать 200-мильную прибрежную зону. РЛС позволяет в автоматическом режиме за пределами радиогоризонта одновременно обнаружить, сопровождать и классифицировать до 300 морских и 100 воздушных объектов, определять их координаты и выдавать по ним целеуказания комплексам и системам вооружения кораблей и средств противовоздушной обороны.
Радар "Подсолнух" прошёл государственные испытания в 2006 году. В настоящее время на боевом дежурстве стоят несколько станций, в частности, одна - на Охотском море, вторая - на Японском, третья - на Каспийском, передает "Интерфакс"
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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