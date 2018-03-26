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Умер Сергей Мавроди
С одной стороны тема никак не связана с военно-политической и геополитической направленностью нашего информационно-аналитического портала, но и обойти её нельзя по ряду причин. Речь идёт о новости по поводу кончины «великого комбинатора» современности, основателя пирамиды МММ, Сергея Мавроди. А не обошли эту тему по причине того, что от деятельности этого человека и его окружения в своё время пострадали миллионы россиян, поверивших, что можно и не работая получать «невероятные доходы».
Информацию о смерти Сергея Мавроди публикует газета «Московский комсомолец». В материале заявлено, что в одну из московских клиник Мавроди забрала с автобусной остановки карета скорой помощи, которую тому вызвал случайный прохожий. Мавроди пожаловался на боли в сердце и слабость.
Сегодня утром пациент 67-й московской городской больницы скончался.
Последним проектом Мавроди, который в своё время «разводил» россиян от Калининграда до Владивостока, а также успел побывать депутатом Госдумы РФ (не присутствовал ни на одном заседании парламента), был проект по криптовалюте. Название – «Мавро». В течение первого месяца после создания этой криптовалюты в проект включились более 30 тысяч человек, что говорит только об одном: Мавроди умер, а дело «комбинаторов», судя по всему, будет жить вечно.
Напомним, что в 2007 году Мавроди получил срок (4,5 года колонии) за мошенничество.
Информацию о смерти Сергея Мавроди публикует газета «Московский комсомолец». В материале заявлено, что в одну из московских клиник Мавроди забрала с автобусной остановки карета скорой помощи, которую тому вызвал случайный прохожий. Мавроди пожаловался на боли в сердце и слабость.
Сегодня утром пациент 67-й московской городской больницы скончался.
Последним проектом Мавроди, который в своё время «разводил» россиян от Калининграда до Владивостока, а также успел побывать депутатом Госдумы РФ (не присутствовал ни на одном заседании парламента), был проект по криптовалюте. Название – «Мавро». В течение первого месяца после создания этой криптовалюты в проект включились более 30 тысяч человек, что говорит только об одном: Мавроди умер, а дело «комбинаторов», судя по всему, будет жить вечно.
Напомним, что в 2007 году Мавроди получил срок (4,5 года колонии) за мошенничество.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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