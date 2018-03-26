15:44 26 марта
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Умер Сергей Мавроди

С одной стороны тема никак не связана с военно-политической и геополитической направленностью нашего информационно-аналитического портала, но и обойти её нельзя по ряду причин. Речь идёт о новости по поводу кончины «великого комбинатора» современности, основателя пирамиды МММ, Сергея Мавроди. А не обошли эту тему по причине того, что от деятельности этого человека и его окружения в своё время пострадали миллионы россиян, поверивших, что можно и не работая получать «невероятные доходы».

Информацию о смерти Сергея Мавроди публикует газета «Московский комсомолец». В материале заявлено, что в одну из московских клиник Мавроди забрала с автобусной остановки карета скорой помощи, которую тому вызвал случайный прохожий. Мавроди пожаловался на боли в сердце и слабость.

Умер Сергей Мавроди



Сегодня утром пациент 67-й московской городской больницы скончался.

Последним проектом Мавроди, который в своё время «разводил» россиян от Калининграда до Владивостока, а также успел побывать депутатом Госдумы РФ (не присутствовал ни на одном заседании парламента), был проект по криптовалюте. Название – «Мавро». В течение первого месяца после создания этой криптовалюты в проект включились более 30 тысяч человек, что говорит только об одном: Мавроди умер, а дело «комбинаторов», судя по всему, будет жить вечно.

Напомним, что в 2007 году Мавроди получил срок (4,5 года колонии) за мошенничество.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 76

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  1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 13:08
    Умер, а дело его живет.
    Аристарх Людвигович
    1. К.А.С (Костя) Сегодня, 13:13
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Умер, а дело его живет.

      Количество голосовавших за Грудинина это и есть потенциальные клиенты МММ!!!
      Жалко Мавроди, что бы про него не говорили, а мужик был не глупой!
      К.А.С
      1. BecmepH (Алексей) Сегодня, 13:20
        Цитата: К.А.С
        Количество голосовавших за Грудинина это и есть потенциальные клиенты МММ!!!

        Экий Вы мастак ярлыки развешивать. Наивны и верят в сказки, голосовавшие за ВВП.
        Если что, уважаю ВВП, но считаю, что на большее он не способен. Устал... Он своё большое дело сделал. Свежая кровь нужна.
        К сожалению, среди "партнёров" ВВП достойных не было.
        BecmepH
        1. Kisso4kin (Андрей) Сегодня, 13:59
          Грудинин???
          Kisso4kin
          1. BecmepH (Алексей) Сегодня, 14:07
            Цитата: Kisso4kin
            Грудинин???

            К сожалению, среди "партнёров" ВВП достойных не было.
            BecmepH
      2. Теренин (Геннадий) Сегодня, 13:24
        В Нагорной проповеди, Иисус Христос сказал: “Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапываются и не крадут” (Матф.6:19-20).
        Теренин
        1. влад66 (Владимир) Сегодня, 13:46
          Умер Сергей Мавроди

          Мдя, о покойном либо хорошо, либо ничего кроме правды, теперь пирамиду среди чертей организует в аду.
          влад66
          1. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 14:02
            "Я часто был несправедлив к покойному. Но был ли покойный нравственным человеком? Нет, он не был нравственным человеком. Это был бывший слепой, самозванец и гусекрад. Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счёт общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет. А вынести этого противоречия во взглядах Михаил Самуэлевич не мог, потому что имел вспыльчивый характер. И поэтому он умер. Всё!"

            Лучше и не скажешь...
            ROSS_Ulair
          2. Serg65 (Сергей) Сегодня, 14:17
            Цитата: влад66
            теперь пирамиду среди чертей организует в аду.

            Самое время обвинить Британию в убийстве Мавроди
            проект по криптовалюте. Название – «Мавро»

            А вот и повод! Британцы зачистили конкурента!!!!
            Serg65
      3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:35
        По Вашим словам Вы первый и поддержали Грудинина!А насчёт человека...Ну,смерть не выбирает..И миллиардер отдал Богу душу как простой бомж..
        Цитата: К.А.С
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Умер, а дело его живет.

        Количество голосовавших за Грудинина это и есть потенциальные клиенты МММ!!!
        Жалко Мавроди, что бы про него не говорили, а мужик был не глупой!
        210окв
      4. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 13:37
        Цитата: К.А.С
        ...Жалко Мавроди, что бы про него не говорили, а мужик был не глупой!...

        Наверное грех на душу возьму.
        Ни грамма сожаления - мошенник, он и в Африке мошенник.
        Умный или не умный, без разницы.
        Давайте с Вами пожалеем миллионы простачков, разом окунувшихся в омут дикого, первобытного капитализма. Тех простачков, что со времен Союза, приучены были верить предъявляемым бумажкам с разными портретами.
        Очень жаль, что и миллионной доли содеянного не искупил negative
        Андрей К
      5. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 13:41
        Цитата: К.А.С
        Количество голосовавших за Грудинина это и есть потенциальные клиенты МММ!!!

        То есть имеется ВВП, который очень много обещал в предвыборных кампаниях, ничего из обещанного не выполнил, потом уже даже и обещать перестал, но люди все равно голосовали за него... А потенциальные клиенты МММ - это те, кто голосовал за Грудинина? laughing
        Андрей из Челябинска
        1. BecmepH (Алексей) Сегодня, 14:10
          Цитата: Андрей из Челябинска
          То есть имеется ВВП, который очень много обещал в предвыборных кампаниях, ничего из обещанного не выполнил, потом уже даже и обещать перестал, но люди все равно голосовали за него... А потенциальные клиенты МММ - это те, кто голосовал за Грудинина?

          ЗдОрово поймали на слове
          BecmepH
        2. Serg65 (Сергей) Сегодня, 14:20
          Цитата: Андрей из Челябинска
          То есть имеется ВВП,

          what Ох Андрей, Андрей.....кудаж вас понесло то????
          Serg65
      6. midivan (Иван) Сегодня, 13:53
        Цитата: К.А.С
        Жалко Мавроди

        Угу, из серии умер максим да и хрен с ним, земля ему стекловатой!
        midivan
      7. ФИОфил (Вадим) Сегодня, 14:28
        Цитата: К.А.С
        Количество голосовавших за Грудинина это и есть потенциальные клиенты МММ!!!

        Ваше утверждение конечно же не соответствует действительности. Вопрос только являетесь ли вы тормозным запутинцем, продолжающем шельмовать Грудинина по инерции, когда необходимость в этом уже отпала. Либо вы жертва либерастной пропаганды извращающей и профанирующей коммунистические и социалистические идеи до "все отнять и поделить". Нет, уважаемый, социалистическая идея это стремление к справедливости, что предполагает обогащение с помощью честного труда, а холява, шальные деньги это вполне себе либеральная рыночная идея обогащения: "потому что я умней других" (или активней, рисковей и т.д) предполагающая, что можно и нужно просто обогащаться не заморачиваясь о механизмах этого накопления - обман ли это других людей или их эксплуатация.
        ФИОфил
      8. А. Ушаков (Алексей Ушаков) Сегодня, 14:43
        А мне кажется что умный тот мужик кто раскрутил Мавроди ,собрал деньги и свинтил таки не засветившись. Его оставили как козла отпущения.
        А. Ушаков
    2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 13:25
      У кого -нибудь есть два бояна -пока еще целых? ?? lol
      Геркулесыч
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:36
        А чего то радоваться?Денежки то тю тю..
        Цитата: Геркулесыч
        У кого -нибудь есть два бояна -пока еще целых? ?? lol
        210окв
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 13:28
      Вчера в Кемерово в барыжном торговом центре заживо сгорели около 100 человек, среди который до 40 детей, но Мавроди, похоже, главная новость. winked
      сибиралт
      1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 14:01
        Вчера в Кемерово в барыжном торговом центре заживо сгорели около 100 человек, среди который до 40 детей, но Мавроди, похоже, главная новость
        Конечно же никто не сравнивает эти два события. То что произошло в Кемерово, это конечно же позор исполнительной власти, в частности и МЧС. Скорбим о погибших. Наверное отдельна публикация будет. Здесь очевидно, что бизнесу, ради прибыли, наплевать на безопасность.
        Теренин
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:13
          По этой трагедии статья уже была.А вот продолжение после расследования..Наступаем как дурачки на одни грабли..хреново что кроме лбов этих дурачков гибнут люди..
          Цитата: Теренин
          Вчера в Кемерово в барыжном торговом центре заживо сгорели около 100 человек, среди который до 40 детей, но Мавроди, похоже, главная новость
          Конечно же никто не сравнивает эти два события. То что произошло в Кемерово, это конечно же позор исполнительной власти, в частности и МЧС. Скорбим о погибших. Наверное отдельна публикация будет. Здесь очевидно, что бизнесу, ради прибыли, наплевать на безопасность.
          210окв
        2. Rusland (Rusland) Сегодня, 14:27
          Гена, приветствую! hi Всё-таки такие заведения должны изначально строиться по проекту, в силу специфики использования, а не брать за основу здание фабрики со своими многочисленными коридорами, комнатушками, переходами. Похоже разрешение продавили, что и породило дальнейшую череду нарушений.
          Rusland
    4. Маз Сегодня, 14:47
      Земля ему дифосгеном. Аминь
      Маз
  2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 13:11
    Умер Сергей Мавроди
    Величайший комбинатор умер.Что можно сказать .Слава Богу что я не пострадал от его схем.Но только представьте сколько горя он людям принёс.
    Хотя есть такое мнение.Что затевалось это мероприятие с ведома и под чутким руководством наших спецслужб.Казну нужно было пустую наполнить.Вот и наполнили как смогли Правда это или нет .Великий комбинатор уже не расскажет.
    Наблюдатель2014
    1. Vadivak (Вадим) Сегодня, 13:14
      Цитата: ....
      Последним проектом Мавроди, был проект по криптовалюте. Название – «Мавро».

      Хочешь насмешить Бога расскажи ему о своих проектах.......
      Vadivak
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 13:20
        Vadivak (Вадим)
        Хочешь насмешить Бога расскажи ему о своих проектах....
        Ну у него теперь на это времени впереди целая вечность.Хотя все Мавродия проекты после МММ ерундой выглядят.Наверное не нашел поддержку государства как в первый раз feel Правда в Индии шухер навёл после отсидки.Индусы правда лавочку прикрыли.практически сразу.
        Наблюдатель2014
    2. Deadушка (Виталий) Сегодня, 13:22
      Цитата: Наблюдатель2014
      Хотя есть такое мнение

      Таки, денюжки то все не нашли... request
      вот и думай кто там был замешан... what
      Deadушка
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 13:25
        Deadушка (Виталий)
        Таки, денюжки то все не нашли...
        Так их потому сколько нашли вообще считай не нашли bully
        Наблюдатель2014
    3. Serg65 (Сергей) Сегодня, 14:22
      Цитата: Наблюдатель2014
      сколько горя он людям принёс.

      Люди сами хотели этого горя! Стать миллионером за два часа - этож так заманчиво!
      Serg65
  3. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 13:11
    А это то зачем на ВО сообщать? request Народ,ну фильтруйте новости ж wassat японский холодильник
    Proton
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 13:13
      Военных пенсионеров тоже обидел. hi
      ul_vitalii
      1. К.А.С (Костя) Сегодня, 13:19
        А как он их обидел? Он их что заставлял насильно деньги нести?
        Да нет они сами от жадности своей! Надеясь что они успеют в другие нет! Не он их обидел а их жадность!
        К.А.С
        1. Rusland (Rusland) Сегодня, 13:29
          Не из команды покойного? Уж больно песню общеизвестную поёшь. Смотри, жизнь сложная штука и на старуху найдётся проруха!
          Rusland
          1. BecmepH (Алексей) Сегодня, 14:15
            Цитата: Rusland
            Не из команды покойного? Уж больно песню общеизвестную поёшь. Смотри, жизнь сложная штука и на старуху найдётся проруха!

            К.А.С. прав
            Не он их обидел а их жадность!

            А вот Вы, похоже, попадались на его, ну или подобную Удочку. Поэтому так и умудрённо размышляете. Не хочу Вас обидеть, просто размышляю. Вслух...
            BecmepH
            1. Rusland (Rusland) Сегодня, 14:39
              Цитата: BecmepH
              Цитата: Rusland
              Не из команды покойного? Уж больно песню общеизвестную поёшь. Смотри, жизнь сложная штука и на старуху найдётся проруха!

              К.А.С. прав
              Не он их обидел а их жадность!

              А вот Вы, похоже, попадались на его, ну или подобную Удочку. Поэтому так и умудрённо размышляете. Не хочу Вас обидеть, просто размышляю. Вслух...

              Не надо высасывать из пальца грязь, у меня вполне хватает разума и жизненного опыта, чтобы выводить таких как Вы на чистую воду hi Также не хотел Вас обидеть.
              Rusland
        2. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 14:01
          Цитата: К.А.С
          А как он их обидел? Он их что заставлял насильно деньги нести?
          Да нет они сами от жадности своей! Надеясь что они успеют в другие нет! Не он их обидел а их жадность!

          Вы, наверное, не жили в России (или не находились в сознательном возрасте) в то время. Тогда несли деньги не от жадности, а от безысходности. Попробуйте прожить несколько лет при инфляции 2% в день. Видя, как растворяется в небытие все, что Вы успели отложить на старость. При полном отсутствии гарантированного заработка.
          МММ всего лишь одна из множества аналогичных компаний. Ни в коей мере не оправдываю Мавроди, но и далек от осуждения людей, схватившихся за это, как за соломинку. Сам в это не играл.
          Кубик123
          1. BecmepH (Алексей) Сегодня, 14:21
            Цитата: Кубик123
            Вы, наверное, не жили в России (или не находились в сознательном возрасте)

            Я жил в России в сознательном возрасте
            Тогда несли деньги не от жадности, а от безысходности.

            Попробуйте прожить несколько лет при инфляции 2% в день.
            Жил и прожил с двумя детьми.
            Вы же не пошли в МММ?
            К.А.С. правильно заметил, что алчность, тупая алчность вела людей в МММ. Помните же, что везде кричали: "ПИРАМИДА".
            Но, тупые и алчные не слушали. Всё шли и шли...
            Не знаю, стоит ли их жалеть?
            BecmepH
            1. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 14:26
              Цитата: BecmepH
              Но, тупые и алчные не слушали. Всё шли и шли...
              Не знаю, стоит ли их жалеть?

              Я не играл, но знал многих людей, которые попали в это просто потому, что не видели другого выхода. Сберкнижки и банковские вклады тогда не спасали. Не все в МММ, была еще и "Чара", и "Властелина"... Для того, чтобы знать что такое "ПИРАМИДА", нужно было иметь какой-то опыт. Советские люди его не имели.
              А в отношении тупых и алчных, жалеть их бессмысленно. И сейчас многие из них идут в криптовалюты и "Быстрые деньги". Это неистребимо.
              Я это к тому, что не стоит считать всех людей одинаковыми. У каждого своя жизнь и свои обстоятельства.
              Кубик123
  4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 13:11
    Зови за собой горбочерта и лебералов всех до кучи -дайте народу без вас пожить нормально!
    Геркулесыч
  5. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 13:11
    Невеселая судьба у дельцов из 90х...
    Как-то в небогатых клиниках помирают, на автобусах ездят...
    Ну или в Лондоне там вешаются в ванной...

    А так - земля пухом.
    Все-таки человек ушел (в отличие от гусинско-березовских и иже с ними)
    ROSS_Ulair
    1. Аскет (Станислав) Сегодня, 13:23
      Цитата: ROSS_Ulair
      Невеселая судьба у дельцов из 90х...

      Наверное Путин виноват.... срочно поднять мировую цивилизованную общественность на борьбу с кровавым путинским режимом уничтожтающим светочей свободы и демократии и непризнанных гениев экономики несущих в массы идею всеобщего счастья и благополучия!
      Аскет
  6. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 13:14
    Мавроди ,когда его спросили,как победить США,ответил-разрушить американскую пирамиду,можно только создав внутри нее свою пирамиду по типу МММ.
    НЕКСУС
  7. ВадимЖивов (Вадим) Сегодня, 13:15
    Земля стекловатой . И попал наверное в больницу где персонал из бывших его вкладчиков
    ВадимЖивов
    1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 13:28
      Цитата: ВадимЖивов
      Земля стекловатой . И попал наверное в больницу где персонал из бывших его вкладчиков

      Он сделал одну очень важную,хоть и неоднозначную вещь(учитывая пенсионеров,инвалидов и тд)-отбил охоту жить на халяву. Можно сказать,это был воспитательный момент. И теперь,рядовой россиянин ясно понимает,благодаря ему,что на шару ничего не бывает.
      НЕКСУС
      1. ВадимЖивов (Вадим) Сегодня, 13:37
        Воспитуемым и многим в те годы было ой как не сладко...
        ВадимЖивов
        1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 13:40
          Цитата: ВадимЖивов
          Воспитуемым и многим в те годы было ой как не сладко...

          Поэтому я и подчеркнул,что это неоднозначно,учитывая пенсионеров,инвалидов и тд... hi
          НЕКСУС
  8. Malkavianin (Денис) Сегодня, 13:15
    Многие сегодня выпьют за такую новость.
    Malkavianin
    1. Шмель_3 Сегодня, 13:22
      Malkavianin (Денис) Сегодня, 13:15
      Я литр выпью, когда появится такая новость про Чубайса.
      Шмель_3
      1. oldzek (николай) Сегодня, 14:06
        не стоит,а то ещё от такой дозы уйдёшь вслед за ним.
        oldzek
  9. инженер74 (Дмитрий) Сегодня, 13:16
    Мы должны быть ему благодарны - десятки миллионов наших соотечественников отучил от любви к халяве!
    Земля ему пухом.
    инженер74
  10. rruvim (Роман) Сегодня, 13:17
    Жалко Мавроди. Умнейший был математик...
    rruvim
    1. Vadivak (Вадим) Сегодня, 13:18
      Цитата: rruvim
      Жалко Мавроди. Умнейший был математик..

      Два года в почтовом ящике, феноменальная память
      Vadivak
      1. ВадимЖивов (Вадим) Сегодня, 13:26
        И сколько таких умнейших было в 90-е и все математики am
        ВадимЖивов
  11. Самара_63 (Вася) Сегодня, 13:18
    Нынешние банки больше обманывают, Мавроди по сравнению с ними дитя...
    жаль,сильный Математик, с прекрасным Образованием!
    Самара_63
  12. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 13:24
    О покойнике говорят только хорошее или ничего......хорошего !Что бы не говорили...имя Мавроди-один из символов 90-х! Знать бы,где его похоронят....может сподобится цветочки на могилу принести...кактусы.
    Nikolaevich I
  13. ЛИХОй (Николай) Сегодня, 13:30
    Вот уж истинно сказано: "У гроба карманов нет". Помер в простой больничке при всех своих капиталах. Мало кто вспомнит его добрым словом.
    ЛИХОй
  14. космонафт (космонафт) Сегодня, 13:30
    о покойниках плохо не говорят...так что помолчу
    космонафт
  15. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 13:39
    Интересно, с собой много получилось взять?
    Azazelo
  16. Coronel76 (Роман) Сегодня, 13:44
    Врачи 67-й московской городской больницы, сделали все что смогли, но не спасли его. К его сожалению все они бывшие вкладчики МММ!!!
    Coronel76
  17. Ignorer_RUS Сегодня, 13:46
    Цитата: Наблюдатель2014
    Умер Сергей Мавроди
    Величайший комбинатор умер.Что можно сказать .Слава Богу что я не пострадал от его схем.Но только представьте сколько горя он людям принёс.
    Хотя есть такое мнение.Что затевалось это мероприятие с ведома и под чутким руководством наших спецслужб.Казну нужно было пустую наполнить.Вот и наполнили как смогли Правда это или нет .Великий комбинатор уже не расскажет.

    Наполняли не пустую казну, а аккумулировали деньги для участия в залоговых аукционах для скупки лакомых кусков промышленности
    Ignorer_RUS
  18. Рыжий А.П. (Алексей) Сегодня, 14:06
    А теперь Горбатый!(С)
    Вот был бы праздник
    Рыжий А.П.
    1. Евгений Стрыгин (Евгений Стрыгин) Сегодня, 14:38
      праздник это увидеться старых выродков в "ГУЛАГЕ" ну конкретно в том о котором рассказывали в перестройку. А так - сдох шарик и что дальше?
      Евгений Стрыгин
  19. Vard Сегодня, 14:19
    Этот человек перевоспитал россиян из социализма в капитализм...
    Vard
    1. Евгений Стрыгин (Евгений Стрыгин) Сегодня, 14:40
      этот человек на конкретном примере показал что тот кто верил перестройке - лох. И за эту услугу остриг новоявленного барана.
      Евгений Стрыгин
  20. Комментарий был удален.
  21. NKVD (Игорь) Сегодня, 14:46
    Туда ему и дорога. Странно что столько прожил.
    NKVD
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 15:19
      Умел молчать про истинных хозяев этой пирамиды, потому и прожил столько
      Дормидонт
  22. Старый Хрен (Старый Хрен) Сегодня, 14:46
    Пока "большие дяди" из ОБКОМОВ и ГОРКОМОВ пилили народное достояние нам эти дяди выпустили этакого крокодила, чтобы этот крокодил лишил людей последних денег. Против нашего населения работала команда и этот крокодил Мавродий всего лишь винт (хотя и не простой винт) в этой системе. Не обольщайтесь, а сейчас-таки какая система?
    Старый Хрен
  23. Романенко (Сергей) Сегодня, 14:46
    Ох несладко ему сейчас там....
    Многие его дожидаются
    Романенко
  24. Lesorub (Анатолий) Сегодня, 14:53
    "Кто то" решил что Сереге - пора!
    Lesorub
  25. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 14:55
    Злой гений!…талант таких людей надо использовать...,а не расправляться с ними...
    FalconD
  26. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 15:01
    Он, наверное, на "том свете", сейчас над созданием новой пирамиды трудится wassat
    Вот уж, неугомонный был, курилка!))
    По поводу его деятельности, " Тут"..
    Спрос рождает предложение.. Винить, в первую очередь, надо не его, а власть и законы, позволяющие процветать такого рода прохиндеям..
    Сибирский цирюльник
  27. Bronevick (Руслан) Сегодня, 15:08
    Почему он был такой бедный?
    Bronevick
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 15:18
      Потому что, по официальной версии, он был вор-одиночка
      Дормидонт
      1. Bronevick (Руслан) Сегодня, 15:26
        Так куда он все деньги девал? И зачем они ему вообще были нужны если он их не тратил?
        Bronevick
  28. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 15:17
    А чубайс с горбачевым всё ещё небо коптят
    Дормидонт
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