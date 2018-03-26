15:40 26 марта
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Смертоносная «Кобра» на Т-80БВ стала «беззубой»

Комплекс управляемого вооружения "Кобра", установленный на танках Т-80БВ, в настоящее время абсолютно безвреден, пишет Вестник Мордовии.

Смертоносная «Кобра» на Т-80БВ стала «беззубой»


Ранее ракеты этой системы могли уверенно поражать танки, имевшиеся в арсеналах НАТО. Дальность их действия достигала 4000 метров, бронепробиваемость – до 600 мм.




«Реально данный комплекс применялся во время первой чеченской войны. Уже тогда стали возникать проблемы: из-за неправильного хранения некоторые ракеты срабатывали нештатно. Затем все запасы данного оружия выслужили установленные сроки и были списаны. Так "Кобра" стала "беззубой"», – говорится в статье Дмитрия Лемешко.



В связи с этим военные эксперты задаются вопросом, для чего «Кобру» продолжают устанавливать на Т-80БВ даже сейчас, когда решено вернуть эти танки в войска. Логичнее было бы «его полностью демонтировать, а на крыше башни, где установлены его элементы, разместить дополнительные блоки динамической защиты», заключает автор.

Использованы фотографии: Отвага2004
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Комментарии 3

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  1. новичок (garik) Сегодня, 15:10
    так вроде ж на Т80БВМ ставят рефлекс.
    новичок
  2. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 15:18
    Если действительно Т-80 пошли в войска, то думаю "Кобру" возобновят и даже модернизируют если понадобиться.
    Alexey-74
  3. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 15:35
    600 мм явно мало.Вопрос,можно ли впихнуть тандемную боевую часть?
    Magic Archer
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