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Смертоносная «Кобра» на Т-80БВ стала «беззубой»
Комплекс управляемого вооружения "Кобра", установленный на танках Т-80БВ, в настоящее время абсолютно безвреден, пишет Вестник Мордовии.
Ранее ракеты этой системы могли уверенно поражать танки, имевшиеся в арсеналах НАТО. Дальность их действия достигала 4000 метров, бронепробиваемость – до 600 мм.
«Реально данный комплекс применялся во время первой чеченской войны. Уже тогда стали возникать проблемы: из-за неправильного хранения некоторые ракеты срабатывали нештатно. Затем все запасы данного оружия выслужили установленные сроки и были списаны. Так "Кобра" стала "беззубой"», – говорится в статье Дмитрия Лемешко.
В связи с этим военные эксперты задаются вопросом, для чего «Кобру» продолжают устанавливать на Т-80БВ даже сейчас, когда решено вернуть эти танки в войска. Логичнее было бы «его полностью демонтировать, а на крыше башни, где установлены его элементы, разместить дополнительные блоки динамической защиты», заключает автор.
Ранее ракеты этой системы могли уверенно поражать танки, имевшиеся в арсеналах НАТО. Дальность их действия достигала 4000 метров, бронепробиваемость – до 600 мм.
«Реально данный комплекс применялся во время первой чеченской войны. Уже тогда стали возникать проблемы: из-за неправильного хранения некоторые ракеты срабатывали нештатно. Затем все запасы данного оружия выслужили установленные сроки и были списаны. Так "Кобра" стала "беззубой"», – говорится в статье Дмитрия Лемешко.
В связи с этим военные эксперты задаются вопросом, для чего «Кобру» продолжают устанавливать на Т-80БВ даже сейчас, когда решено вернуть эти танки в войска. Логичнее было бы «его полностью демонтировать, а на крыше башни, где установлены его элементы, разместить дополнительные блоки динамической защиты», заключает автор.
Использованы фотографии: Отвага2004
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