19:48 26 марта
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Рогозин рассказал о доработке тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5"

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин в своём микроблоге Твиттера прокомментировал ход работ по обычной версии тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5». По словам правительственного чиновника, на данный момент речь не идёт о модернизации, а идёт о необходимых технологических доработках базовой модели.

Дмитрий Рогозин:
Уточню: речь идёт не о "модернизации", а о приведении ракеты-носителя к соответствию техническим требованиям.


Напомним, что в рамках заключенного в 2015 году государственного контракта между Роскосмосом и Центром им.Хруничева, создаются три тяжёлых ракеты-носителя «Ангара-А5». Первая из этих ракет должна «встать в строй» до лета 2021 года, третья – к 2025 году.


При этом первый запуск «Ангары-А5» с космодрома «Восточный» должен состояться не ранее августа 2021 года.

Рогозин рассказал о доработке тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5"


Ранее Рогозин сообщал о том, что уже начаты работы по модернизированным версиям тяжёлых ракет-носителей – «Ангара-А5М». Отличаться эти ракеты от обычной «Ангары-А5» должны полностью отечественной элементной (в том числе радиотехнической) базой и увеличенной примерно на 10% тягой силовой установки.

Использованы фотографии: Роскосмос
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Комментарии 19

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:43
    Помнится про эти ракеты,я имею в виду "Ангару" впервые говорили году в 90-м....За какое время Королев свою "семерку" сделал?
    210окв
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 15:52
      Откроют крымский мост не ранее 1 мая, первый запуск ракеты опять же не ранее. Как всё перевернулось. Раньше говорили не позже, а теперь не ранее. Ушла ответственность за сроки исполнения. winked
      сибиралт
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:03
        Ну.кстати мост строят быстро и раньше сроков.Туда брошены и финансы и силы.На ВСЕ к сожалению не хватает..
        Цитата: сибиралт
        Откроют крымский мост не ранее 1 мая, первый запуск ракеты опять же не ранее. Как всё перевернулось. Раньше говорили не позже, а теперь не ранее. Ушла ответственность за сроки исполнения. winked
        210окв
        1. Genry (Genry) Сегодня, 16:19
          Цитата: 210окв
          мост строят быстро и раньше сроков.Туда брошены и финансы и силы.На ВСЕ к сожалению не хватает..

          А ЦентроБанк .... (нехороший человек), сливает деньги не покупку вражеских облигаций.
          Надо менять Конституцию и реорганизовать этот ЦБ в Государственный Банк России.
          Genry
      2. andrej-shironov Сегодня, 16:23
        Цитата: сибиралт
        Откроют крымский мост не ранее 1 мая, первый запуск ракеты опять же не ранее. Как всё перевернулось. Раньше говорили не позже, а теперь не ранее. Ушла ответственность за сроки исполнения. winked

        Олег, у либеральной власти не в чести понятие личной ответственности!
        andrej-shironov
        1. Genry (Genry) Сегодня, 16:42
          Цитата: andrej-shironov
          у либеральной власти не в чести понятие личной ответственности

          Ну не путайте либералов с псевдо-либералами. И можно подумать, что вам больше по вкусу монархия или тирания.
          Genry
          1. andrej-shironov Сегодня, 17:56
            Мне больше по вкусу справедливое общество, где каждый индивид приносит пользу и несёт за порученное дело личную ответственность.
            andrej-shironov
            1. Genry (Genry) Сегодня, 18:06
              Цитата: andrej-shironov
              Мне больше по вкусу справедливое общество, где каждый индивид приносит пользу и несёт за порученное дело личную ответственность.

              Тогда почему, так безответственно, вы говорите про власть вообще? Получается проблемы в народе (и лично вас), а не во власти.
              Genry
        2. сибиралт (Олег) Сегодня, 18:57
          Медведев оригинально отреагировал на трагедию в Кемерове. Буквально сказал, что он от лица правительства "хотел бы выразить соболезнование...". Но так и не выразил. Хотя бы объяснил что ему в этом помешало? Может плохое знание русского языка? Отсюда и пошло "в разы", "сделаем не ранее чем" , быть или не быть "рукопожатым", "оптимизация" образования и медицины, и т. п.winked
          сибиралт
    2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 16:39
      Цитата: 210окв
      Помнится про эти ракеты,я имею в виду "Ангару" впервые говорили году в 90-м....За какое время Королев свою "семерку" сделал?

      за какое время,после ВОВ в космос вышли...?
      андрей юрьевич
      1. Genry (Genry) Сегодня, 17:03
        Цитата: андрей юрьевич
        за какое время,после ВОВ в космос вышли...?

        Тогда всё было на примитивном уровне и очень невысоко. А сейчас вы даже простой легковой автомобиль быстро не разработаете. Куда не сунься, везде сложные навороты.
        Genry
        1. andrej-shironov Сегодня, 17:58
          Я бы даже сказал излишне сложные и зачастую ненужные. Увы, это маркетинг. Я про бытовую технику и авто.
          andrej-shironov
  2. donavi49 Сегодня, 15:58
    Сроки конечно огонь. Как раз под коммерческую эксплуатацию Вулкана и Нью-Гленна. То есть - внешних заказов на ракету будет целый 0.
    donavi49
  3. Dreamboat (Dreamboat) Сегодня, 15:58
    Заждались уже ракеты этого семейства. В 2014 году сделали пару тестовых пусков, вроде как дальше Восточный ждали для запусков оттуда. Но то ли разрыв кооперации с Украиной и Западом сказался, то ли все силы на военные нужды пошли... новых пусков пока нет.
    А новая современная ракета нужна, тем более модульная и экологичная.
    Dreamboat
    1. BlackMokona Сегодня, 16:13
      Просто решили распродать земли предприятия, а само производство отправили в Омск где земля подешевше.
      BlackMokona
  4. andrej-shironov Сегодня, 16:21
    А в России точно производиться вся номенклатура микроэлетроники?
    andrej-shironov
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 18:51
      Всё недостающее производится на Тайване - что для США, что для Китая, Японии, Кореи и Европы.
      Вадим237
  5. senima56 (Николай) Сегодня, 16:39
    Дмитрий Олегович правильно говорит...и много. К сожалению, обычно его обещания так и остаются на словах!
    senima56
  6. Люлёк (Люлёк) Сегодня, 18:53
    Рогозин рассказал
    +++ А при Иосифе Виссарионовиче уже бы лес валил ...
    Люлёк
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