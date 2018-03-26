Рогозин рассказал о доработке тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5"

Уточню: речь идёт не о "модернизации", а о приведении ракеты-носителя к соответствию техническим требованиям.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин в своём микроблоге Твиттера прокомментировал ход работ по обычной версии тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5». По словам правительственного чиновника, на данный момент речь не идёт о модернизации, а идёт о необходимых технологических доработках базовой модели.Дмитрий Рогозин:Напомним, что в рамках заключенного в 2015 году государственного контракта между Роскосмосом и Центром им.Хруничева, создаются три тяжёлых ракеты-носителя «Ангара-А5». Первая из этих ракет должна «встать в строй» до лета 2021 года, третья – к 2025 году.При этом первый запуск «Ангары-А5» с космодрома «Восточный» должен состояться не ранее августа 2021 года.Ранее Рогозин сообщал о том, что уже начаты работы по модернизированным версиям тяжёлых ракет-носителей – «Ангара-А5М». Отличаться эти ракеты от обычной «Ангары-А5» должны полностью отечественной элементной (в том числе радиотехнической) базой и увеличенной примерно на 10% тягой силовой установки.