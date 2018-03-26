19:47 26 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Трамп подписал рекордный оборонный бюджет

Американский президент Дональд Трамп подписал законопроект, согласно которому оборонный бюджет составил $700 млрд, сообщает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com

Трамп подписал рекордный оборонный бюджет


Всего же бюджетные ассигнования на 2018 год составят в общем объёме $1,3 трлн, из них $700 млрд составят военные расходы. При этом ещё в прошлом году на оборону планировалось потратить $639 млрд. Позже военные расходы были увеличены до $692 млрд, а затем выросли до $700 млрд. Таким образом, в 2018 году оборонный бюджет США достиг своего исторического максимума (без учёта инфляции). При этом объём оборонного бюджета на 2019 финансовый год может также стать рекордным.


Расходы Соединённых Штатов на оборону росли с 2000 года и достигли своего пика в 2010 году ($698 млрд). Военный бюджет США является крупнейшим в мире и составляет более трети общемировых оборонных расходов. Кроме того, страна является крупнейшим в мире поставщиком вооружений.

Использованы фотографии: abcnews.com
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 19

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:57
    Стоимость кремниевого ружья вошла в бюджет?!
    210окв
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 16:02
      Цитата: 210окв
      Стоимость кремниевого ружья вошла в бюджет?!

      По любому, у них там вообще много супероружия.
      Серый брат
      1. д^Амир (Дамир) Сегодня, 16:40
        ага, то-то вспомнили....
        http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/us-spec
        ial-forces-soon-be-armed-russian-guns-25009
        чтоб им как ссать так разуваться....
        д^Амир
      2. Deadушка (Виталий) Сегодня, 17:22
        Цитата: Серый брат
        По любому, у них там вообще много супероружия

        "Меч леденец" для радужных героев? laughing
        Deadушка
  2. Серый брат (Сергей) Сегодня, 16:00
    О, молодец, соображает - мушкет без мушки.
    Серый брат
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:02
      Конечно молодец...Он же просчитывает последствия.. wassat
      Цитата: Серый брат
      О, молодец, соображает - мушкет без мушки.
      210окв
  3. taiga2018 (Макар) Сегодня, 16:00
    если надо ещё напечатают...
    taiga2018
    1. котовский (Константин) Сегодня, 16:09
      Цитата: taiga2018
      если надо ещё напечатают...

      Столько бабла вбухивают,а толку ноль..
      Лучше бы нам заплатили,и защитили бы и губернатора америки
      нормального поставили.. good
      котовский
    2. д^Амир (Дамир) Сегодня, 16:44
      как Попандопуло...
      д^Амир
    3. shans2 (shans2) Сегодня, 16:46
      эту фигню про "напечатают" только недалекие люди могут писать....
      shans2
  4. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 16:26
    У этой телеги уже колеса отлетают, а они все разгоняют её.
    Сергей985
  5. shans2 (shans2) Сегодня, 16:45
    Американский Горбачев успешно надрывает экономику хехемона)
    shans2
    1. Borik (Борис) Сегодня, 16:50
      А откуда вы взяли что меченый надорвал экономику СССР военным бюджетом. Он наоборот чуть оборонку не уничтожил. А Трампу чего расстраиваться. У него в минфине хорошие художники ещё столько же нарисуют.
      Borik
  6. Стас Снежин (Станислав) Сегодня, 17:06
    А о долгах своих, они и не думают..
    Стас Снежин
    1. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 17:29
      пока армия сильна, их долги вообще как то не волнуют... всегда смогут наехать на кредитора и отдемократиризовать до состояния каменного века
      Не либероид Русский
  7. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 17:38
    Все деньги распилят до того что американские солдаты этими древними аркебузами как у Трампа будут воевать))
    Генерал Песчаных Карьеров
  8. Волька Сегодня, 17:40
    иметь самый самый большой военный бюджет, еще не значит уметь воевать...
    Волька
  9. мерцание (Николай) Сегодня, 18:50
    Всего же бюджетные ассигнования на 2018 год составят в общем объёме $1,3 трлн, из них $700 млрд составят военные расходы.
    Бабосы это не проблема ... для амеров good их больше, чем молекул во Вселенной laughing
    мерцание
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 18:55
      Но как не крути оружие они делать умеют особенно ракеты, системы связи и наблюдения.
      Вадим237
Картина дня