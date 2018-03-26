Трамп подписал рекордный оборонный бюджет

Американский президент Дональд Трамп подписал законопроект, согласно которому оборонный бюджет составил $700 млрд, сообщает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.comВсего же бюджетные ассигнования на 2018 год составят в общем объёме $1,3 трлн, из них $700 млрд составят военные расходы. При этом ещё в прошлом году на оборону планировалось потратить $639 млрд. Позже военные расходы были увеличены до $692 млрд, а затем выросли до $700 млрд. Таким образом, в 2018 году оборонный бюджет США достиг своего исторического максимума (без учёта инфляции). При этом объём оборонного бюджета на 2019 финансовый год может также стать рекордным.Расходы Соединённых Штатов на оборону росли с 2000 года и достигли своего пика в 2010 году ($698 млрд). Военный бюджет США является крупнейшим в мире и составляет более трети общемировых оборонных расходов. Кроме того, страна является крупнейшим в мире поставщиком вооружений.