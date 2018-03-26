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Трамп подписал рекордный оборонный бюджет
Американский президент Дональд Трамп подписал законопроект, согласно которому оборонный бюджет составил $700 млрд, сообщает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com
Всего же бюджетные ассигнования на 2018 год составят в общем объёме $1,3 трлн, из них $700 млрд составят военные расходы. При этом ещё в прошлом году на оборону планировалось потратить $639 млрд. Позже военные расходы были увеличены до $692 млрд, а затем выросли до $700 млрд. Таким образом, в 2018 году оборонный бюджет США достиг своего исторического максимума (без учёта инфляции). При этом объём оборонного бюджета на 2019 финансовый год может также стать рекордным.
Расходы Соединённых Штатов на оборону росли с 2000 года и достигли своего пика в 2010 году ($698 млрд). Военный бюджет США является крупнейшим в мире и составляет более трети общемировых оборонных расходов. Кроме того, страна является крупнейшим в мире поставщиком вооружений.
Всего же бюджетные ассигнования на 2018 год составят в общем объёме $1,3 трлн, из них $700 млрд составят военные расходы. При этом ещё в прошлом году на оборону планировалось потратить $639 млрд. Позже военные расходы были увеличены до $692 млрд, а затем выросли до $700 млрд. Таким образом, в 2018 году оборонный бюджет США достиг своего исторического максимума (без учёта инфляции). При этом объём оборонного бюджета на 2019 финансовый год может также стать рекордным.
Расходы Соединённых Штатов на оборону росли с 2000 года и достигли своего пика в 2010 году ($698 млрд). Военный бюджет США является крупнейшим в мире и составляет более трети общемировых оборонных расходов. Кроме того, страна является крупнейшим в мире поставщиком вооружений.
Использованы фотографии: abcnews.com
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