Небензя прокомментировал решение США выслать из страны российских дипломатов

Сотрудники постпредства РФ при ООН аккредитуются в ООН и выполняют свои функциональные обязанности исключительно в рамках организации,

Таким образом, высылку российских дипломатов, так же, как и другие недавние недружественные шаги, – лишение доступа к российской дипсобственности, невыдача виз для сотрудников миссии и другие – можно расценивать как злоупотребление США своими правами и обязательствами государства пребывания,

Но думаю, мы мобилизуемся,