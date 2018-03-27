11:33 27 марта
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Небензя прокомментировал решение США выслать из страны российских дипломатов

США злоупотребляют своими правами как государство, принимающее штаб-квартиру ООН, передает РИА Новости заявление Постпреда РФ при ООН Василия Небензи.



Власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают российское генконсульство в Сиэтле.


Сотрудники постпредства РФ при ООН аккредитуются в ООН и выполняют свои функциональные обязанности исключительно в рамках организации,
сказал Небензя.

Он пояснил, что основными документами, регулирующими статус персонала постпредств на территории США, являются «Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 года, а также соглашение между ООН и США о штаб-квартире ООН 1947 года».

Таким образом, высылку российских дипломатов, так же, как и другие недавние недружественные шаги, – лишение доступа к российской дипсобственности, невыдача виз для сотрудников миссии и другие – можно расценивать как злоупотребление США своими правами и обязательствами государства пребывания,
заявил постпред.

Он назвал решение Вашингтона ударом по российскому представительству.

Но думаю, мы мобилизуемся,
отметил Небензя.

При этом он назвал «странным» желание Вашингтона сотрудничать с Москвой на фоне высылки дипломатов, а также допустил, что США и их союзники приняли соответствующее решение до отравления в Британии Скрипалей.

Агентство напоминает, что в соглашении, подписанном США и ООН 26 июня 1947 года, говорится следующее: «Федеральные и местные власти США, а также власти штата не должны чинить никаких препятствий на проезд в район штаб-квартиры и из него представителям государств-членов и чиновников ООН… а также их семьям».

Отдельная статья гласит, что вышеуказанные положения «должны применяться вне зависимости от настоящих отношений между правительствами лиц упомянутых лиц с правительством Соединенных Штатов».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 55

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  1. darksoul (Василий) Сегодня, 08:47
    выслали они вышлем мы........но по моему дать несиметричный интересный ответ нужно .....кроме США и бритов, остальное стадо блеющее в унисон не стоит рассматривать в серьез........на нашем месте первым делом я бы все активы России, огромная часть которых каким то макаром хранится в штатах вернул на родину, подбил бы Китай на туже движуху, начал торговать с Китаем нефтью и Газом не в долларах.......экономика и деньги их отрезвить могут а не высылка 60 ти дипломатов))

    ....одним словом все как в пейнтболе....если остался один против кучи оленей не надо эмоций, движений вперед, подумай, отойди назад в самый крайний уголок и рас....ч их до поросячего визка чтобы визжали от боли кто, откуда, за што нас то))﻿
    darksoul
    1. _MaX_ (Max Miller) Сегодня, 08:52
      Просто ООН вот как оно есть - заканчивается. Тем более ООН в США. Эта структура давно выработала свой ресурс. Нужна новая альтернатива. Со штаб-квартирой где нибудь в Швейцарии
      _MaX_
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 08:57
        Наверное хватит играть в "догонялки", 100% дипломатов пин.досов и англичан нужно отправить домой, дав им дружеского пинка. Хватит симметрии
        maxim947
        1. Татьяна Сегодня, 10:57
          Я вообще не считаю «симметричным» высылку 23 английских дипломатов из РФ в ответ на высылку 23 российских дипломатов из Великобритании. Ибо это метафизический подход к решению политической задачи, а нужен диалектический.
          Метафизический метод рассматривает только внешнюю сторону явления, не вникая в его внутреннюю суть.
          Симметричный "зеркальный" ответ в диалектической исчислении – это когда он даётся в %-ом равенстве ответной высылки британских дипломатов из РФ. Что я имею в виду.
          Допустим, что в Британии дипломатический корпус исчисляется в количестве А человек, а российский корпус в Британии – Б человек.
          Допустим, что с учётом разницы географических размеров Британии и России, наверняка, численный паритет составляет А>>Б. Допустим, что А/Б = 4, т.е. в 4 раза больше. Или Б=0,25А=4Б или 100% =4х25%
          Допустим, что 23 высланных российских дипломата в Британии составляют 50% от общего количества Б, или 0,5Б= 0,5.х 0,25А =0,125 = 12,5%
          Тогда сколько британских дипломатов осталось в РФ?
          Получим:
          А-23 = 4Б-23 = 100% -12,5% = 87,5%
          Во сколько раз в %-ном отношении представительский состав дипломатических корпусов Британии стал больше в РФ?
          Получим: 87,5% / 12,5% = 7 раз.
          Т.е., БЫЛО в 4 раза, СТАЛО в 7 раз!
          7>>4

          ИТОГО. Вывод. При равном штучном количестве ответной высылки иностранных дипломов из России, влияние иностранных дипмиссий в РФ стремительно растёт к бесконечности, а влияние российских дипмиссий в иностранных государствах стремится к нулю.
          А это в корне НЕПРАВИЛЬНО!

          Истинно "зеркальное" ответное отражение высылки дипломатов со стороны России должно исчисляться МИДом РФ не в количественном равенстве числа высылаемых иностранных дипломатов из РФ, а в их %-ном равенстве. (Особенно это касается США.)
          Татьяна
          1. Татьяна Сегодня, 11:19
            Прошу прощение за опечатку!
            НАПИСАНО
            Допустим, что с учётом разницы географических размеров Британии и России, наверняка, численный паритет составляет А>>Б. Допустим, что А/Б = 4, т.е. в 4 раза больше. Или Б=0,25А=4Б или 100% =4х25%

            ДОЛЖНО БЫТЬ
            Допустим, что с учётом разницы географических размеров Британии и России, наверняка, численный паритет составляет А>>Б. Допустим, что А/Б = 4, т.е. в 4 раза больше. Или Б=0,25А, а А=4Б или 100% =4х25%
            Татьяна
      2. cniza (Виктор) Сегодня, 09:00
        Да , очень похоже на начало конца ООН , США оно мешает.
        cniza
        1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 09:17
          Цитата: cniza
          Да , очень похоже на начало конца ООН , США оно мешает.

          Верно, про то, что мешает. Своим инструментом, как США этого хотели, ООН сделать не получилось, поэтому и последовала дискредитация ООН со стороны США, урезание финансирования, такие вот "плевки" в виде высылки представителей страны-ПОБЕДИТЕЛЯ в ТМВ, обладающей правом вето в Совбезе, одной из основательниц ООН. На Генассамблею надо вносить резолюцию о действиях США, прппятствующих работе ООН.
          Alex-a832
        2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:03
          Цитата: cniza
          Да , очень похоже на начало конца ООН , США оно мешает.

          прежде всего мешает "Право ветто" России
          LSA57
      3. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 09:18
        Цитата: _MaX_
        Просто ООН вот как оно есть - заканчивается. Тем более ООН в США. Эта структура давно выработала свой ресурс. Нужна новая альтернатива. Со штаб-квартирой где нибудь в Швейцарии

        ...или в Австрии...Европа наглядно показала, что она не едина! Задолизов мы брать в расчёт не будем, а всё-таки 11 стран отказались поддерживать массовую высылку российских дипломатов. Это Ирландия — ближайший сосед Великобритании, также речь идет об Австрии, Бельгии, Португалии, Люксембурге, Греции, Кипре, Болгарии, Мальте, Словении и Словакии.

        В минувшую пятницу бельгийский премьер, несмотря на жесткие требования Терезы Мэй, по сути, в одиночку заблокировал решение о высылке российских дипломатов, которые аккредитованы в Брюсселе в представительстве ЕС.

        Ситуация в Европе такова, что одна часть стран решила выдворить дипломатов РФ, а другая — нет. Но при этом никто не хочет окончательно портить отношения с Россией. И лучший пример — Дания, объявившая о высылке двух дипломатов. Министр иностранных дел этой страны заявил, что это решение «не должно отразиться на рассмотрении датским МИД заявки на прокладку трубопровода „Северный поток — 2“ через территориальные воды королевства».
        А вот ответная высылка дипломатов стран-шелупоней типа Молдавии уже идёт полным ходом laughing
        Проксима
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:04
          Цитата: Проксима
          Это Ирландия — ближайший сосед Великобритании,

          но бойкот ЧМ в Росси объявила
          LSA57
      4. влад66 (Владимир) Сегодня, 09:25
        Нет больше ООН и нет международного права, есть издыхающая от своей исключительности амерзская страна США, думающая что они пуп земли, только они прыщ на теле земли.
        влад66
      5. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 09:26
        ООН давно уже во вторую Лигу наций превратилась.
        Ушлый_башкорт
      6. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 09:28
        Началась конкретная травля России и всего народа её населяющего! Пора отбрасывать политессы от дипломатии и называть вещи своими именами!!! am
        ......а также допустил, что США и их союзники приняли соответствующее решение до отравления в Британии Скрипалей.

        Не допустил, а конкретно сказать,что это "отравление" заранее подготовлено саксами под эгидой янки!
        .........– можно расценивать как злоупотребление США своими правами и обязательствами государства пребывания,

        Не можно расценивать, а конкретный подрыв основ ООН с целью её упразднения,чтобы безнаказанно развязывать конфликты и войны без опасения быть осужденными.
        Время "партнерства " прошло навсегда, перед Россией враг,который не скрываясь хочет уничтожить нашу страну! Так давайте,хотя бы открыто говорить об этом на пока еще существующих международных организациях! am
        майор Юрик
      7. Yrec (Юрий) Сегодня, 09:30
        Проблема на много серьёзнее. Нас пытаются выдавить из международного правового поля. Чтоб мы были на пару с КНДР. За границей русские станут абсолютно бесправны, можно бить, а то и убивать. Всё что имеется за границей у русских (деньги, активы), можно совершенно спокойно отнять. Нас загоняют в огороженный угол, чтоб мы там сидели и не рыпались, пока не сдохнем.
        Yrec
        1. meandr51 (Андрей) Сегодня, 10:08
          Похоже, они из ума выжили. СССР все время так жил. И только креп день ото дня. Умер он (а не народ и страна) только тогда, когда началась "мир-дружба-жвачка". Вредна нам "дружба" с Западом. Технологии не так уж трудно разработать самим или позаимствовать. Вопрос только в социальном строе и расслоении общества...
          meandr51
          1. Yrec (Юрий) Сегодня, 10:20
            СССР был не один. Страны ВД + республики + социалистические страны Азии/Африки. А это одна идеология + рынки сбыта/поставок продукции. СССР уничтожили изнутри Ельцин+Шеворнадзе+Кравчук+Шушкевич и ещё несколько мраззей помельче. А сейчас Россия, фактически, одна.
            Yrec
        2. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 10:36
          Цитата: Yrec
          Нас загоняют в огороженный угол, чтоб мы там сидели и не рыпались, пока не сдохнем.

          На мой взгляд, все не так уж и трагично. Самый страшный наш враг - это мы сами. У остальных, чтобы загнать нас в угол, загонялка еще не выросла. Почти у каждой страны если не мира, то евросоюза точно, есть свои экономические и политические интересы в России. Если они этими интересами поступились сейчас, примкнув к травле нашей страны со стороны англо-саксов, то взамен им что-то вкусненькое дали (или пообещали дать). Но вечно компенсировать половине мира экономические потери от разрыва отношений с нашей страной не сможет ни одно государство. Пресловутый "печатный станок" тоже имеет обратную сторону. Так, что скорее произойдет смена власти в некоторых странах под давлением бизнеса, чем наше издыхание в углу.
          Вежливый Лось
      8. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:02
        Цитата: _MaX_
        Со штаб-квартирой где нибудь в Швейцарии

        ну и там через пару десятков лет будет тоже самое
        LSA57
        1. meandr51 (Андрей) Сегодня, 10:17
          Верно. Выход в восстановлении СССР, активизации независимого экономического контура на основе БРИКС, перенаправлении ресурсов и финансов в ЕврАзию и Южную Америку. Вот тут Запад загнется реально.
          meandr51
    2. Vadivak (Вадим) Сегодня, 08:53
      Цитата: .....l
      «странным» желание Вашингтона сотрудничать с Москвой на фоне высылки дипломатов,

      Для нормальных людей странно, а для отмороженных вполне себе ничего
      Vadivak
    3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:53
      А им по барабану.Однажды дали слабину,вот теперь и будет игра в одну калитку.На опережение надо действовать.Мы-"плохие парни?"..Ну так будем ими..!
      210окв
      1. Vadivak (Вадим) Сегодня, 09:03
        Цитата: 210окв
        Однажды дали слабину,вот теперь и будет игра в одну калитку.На опережение надо действовать

        Правильно они 60 высылают мы 70, украинцы 13 мы 20
        Vadivak
        1. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 09:17
          Цитата: Vadivak
          Правильно они 60 высылают мы 70, украинцы 13 мы 20

          Правильно, оставить посла и кухарку! laughing good
          AlexVas44
          1. Vadivak (Вадим) Сегодня, 09:23
            Цитата: AlexVas44
            Правильно, оставить посла и кухарку


            «Кухарка может управлять государством» и на хрена нам при таком раскладе посол? hi
            Vadivak
        2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:09
          Цитата: Vadivak
          украинцы 13 мы 20

          ну этих можно смело всех выселять. и здание посольства предать правительству Москвы
          LSA57
    4. raw174 (Равиль) Сегодня, 09:20
      Цитата: darksoul
      все активы России, огромная часть которых каким то макаром хранится в штатах вернул на родину

      Где они дружно прогорят и экономика РФ лишится долларовой подпитки. Мы не в СССР, у нас рынок интегрированный в международную систему, нельзя так взять и соскочить.
      Цитата: darksoul
      подбил бы Китай на туже движуху

      Им это зачем? Я не эксперт-экономист, но думаю что Китай более тесно завязан с США чем Россия...
      Цитата: darksoul
      начал торговать с Китаем нефтью и Газом не в долларах

      Натурой? Мы им ресурсы, а они нам товар? Ни наша ни китайская валюта, кроме нас никому не нужны... Доллар крепок и сегодня - единственная реальная деньга, которая ценится везде! Нет такой страны, где не примут доллар США.
      raw174
      1. darksoul (Василий) Сегодня, 09:30
        я тоже не экономист и привел как пример...смысл в том, что ответ должен быть не симметричным.....пусть ВВП, не спешит, подумает и сделает как всегда красиво
        darksoul
    5. Yrec (Юрий) Сегодня, 09:25
      У Орбакайте песенка есть такая: "Не бей любовь об пол - это ведь не баскетбол". Тупая песенка, но в тему. Большая политика - не пейнтбол.
      Yrec
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 10:29
        По настоящему хреново было на душе, когда они гуманитарку свою нам слали! Вообще мерзко было на душе! Когда они ласковые такие и дружелюбные то вообще с души воротит! Ну ничего с собой поделать не могу. А особенно, когда типа по дружески так по плечу похлопывают и улыбаются ... Так прям с развороту за эту руку к себе и в морду!!! Не цивилизованные мы ваще! Лучше пусть дипломатов высылают и санкции и пусть вообще поближе подойдут... Ждать! Еще пусть ближе...
        Опер
  2. pjastolov (Володя) Сегодня, 08:48
    Агентство напоминает, что в соглашении, подписанном США и ООН 26 июня 1947 года, говорится следующее: «Федеральные и местные власти США, а также власти штата не должны чинить никаких препятствий на проезд в район штаб-квартиры и из него представителям государств-членов и чиновников ООН… а также их семьям».
    Отдельная статья гласит, что вышеуказанные положения «должны применяться вне зависимости от настоящих отношений между правительствами лиц упомянутых лиц с правительством Соединенных Штатов».
    началась истерика, что следующее? пуля в висок?
    pjastolov
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:52
      США злоупотребляют своими правами как государство

      Этих слов вполне достаточно . yes
      bouncyhunter
      1. pjastolov (Володя) Сегодня, 08:58
        Цитата: bouncyhunter
        Этих слов вполне достаточно .

        мне кажется началась агония, Китай уже фьючерсы на нефть запустил в юанях, главным кредитором полосатых уже стала Япония, печатный станок останавливается
        pjastolov
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:02
          Цитата: pjastolov
          мне кажется началась агония

          Очень хочется верить , что именно так и обстоит на самом деле . Но не следует забывать : матрасы такая подлая нация , что уходя на дно приложат максимум усилий чтобы утянуть за собой как можно больше стран . negative
          bouncyhunter
          1. pjastolov (Володя) Сегодня, 09:05
            Цитата: bouncyhunter
            Но не следует забывать : матрасы такая подлая нация , что уходя на дно приложат максимум усилий чтобы утянуть за собой как можно больше стран .

            полностью согласен, по этому топить надо медленно - что б надеялись что смогут еще выплыть laughing
            pjastolov
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:13
              Цитата: pjastolov
              топить надо медленно - что б надеялись что смогут еще выплыть

              Угу , и бить по хватательным конечностям . wink
              bouncyhunter
              1. Терский (Виктор) Сегодня, 09:27
                Цитата: bouncyhunter
                Угу , и бить по хватательным конечностям .

                Поможет но не в полной мере .Они деревянные. Что бы прочувствовали ответственность момента нужно бить не только по хватательным, Паша, hi !
                Терский
                1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:30
                  Цитата: Терский
                  Что бы прочувствовали ответственность момента нужно бить не только по хватательным

                  Согласен , Виктор ! hi В моём комментарии ключевым было слово "бить" . bully
                  bouncyhunter
      2. cniza (Виктор) Сегодня, 09:01
        Приветствую честной народ! hi США никак не может понять , что кончилась их беспредельная власть.
        cniza
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:03
          Витя , салют ! hi
          Цитата: cniza
          США никак не может понять

          Не столько не может понять , сколько не хочет смириться с очевидным фактом .
          bouncyhunter
          1. cniza (Виктор) Сегодня, 09:07
            Да и похоже их придется принуждать , по другому они не поймут и пусть это делает Китай.
            cniza
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:16
              Матрасы способны понимать только тот язык , на котором говорят со всеми , т.е. язык силы . По-другому до них не доходит , а нежелание применять силу они воспринимают как проявление слабости . В общем , типичное мировоззрение гопоты из подворотни , о чём не раз было сказано ...
              bouncyhunter
        2. pjastolov (Володя) Сегодня, 09:08
          Цитата: cniza
          США никак не может понять , что кончилась их беспредельная власть.

          как раз это они уже поняли - вот и бесятся
          симптомы бешенства у человека проявляются не сразу, а лишь по прошествии 1–3 месяцев с момента заражения. Иногда болезнь проявляется и намного позже – через полгода или даже год после укуса кошки, собаки и другого больного животного, что происходит в тех случаях, когда укус локализуется на нижних конечностях. Если же укус локализуется на руках, лице или туловище, признаки бешенства могут появляться в течение нескольких недель.
          В медицинской практике различают 3 стадии данного заболевания:
          первая стадия – стадия депрессии;
          вторая – стадия психомоторного возбуждения;
          третья – стадия развития параличей.
          pjastolov
  3. Altona (Евгений) Сегодня, 08:57
    Можно было прямо заявить, что США являются и являлись государством-агрессором и соответствующее мероприятие по высылке дипломатов и представителей ООН есть ни что иное как акт войны.
    Altona
  4. Sadko88 (Старший) Сегодня, 09:04
    чем больше нам создают проблем извне, тем для нас лучше...
    Sadko88
  5. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 09:07
    Высылка 12- и дипломатов из миссии ООН, очередной раз показала, что мы имеем дело с обыкновенными гопниками. Ответ обязан быть соответствующим! При встрече, с гопниками на улице, разговоры о морали и выражения озабоченности, неуместны!!!
    Наш ход...?
    Сибирский цирюльник
  6. johnik (жека) Сегодня, 09:10
    Цитата: Vadivak
    Цитата: 210окв
    Однажды дали слабину,вот теперь и будет игра в одну калитку.На опережение надо действовать

    Правильно они 60 высылают мы 70, украинцы 13 мы 20

    Мы - 2000000 остарбайтеров...
    johnik
  7. ВМФ7981 Сегодня, 09:16
    28 000 000 погибли в Великую Отечественную. 56 000 000 не родилось первого после Войны поколения. 112 000 000 второго поколения. 224 000 000 третьего. Они убили 420 000 000. Не буду утверждать за весь народ, но по крайней мере, лично я думаю именно так. И теперь эти твари показывают упыриный оскал их цивилизации???
    Понимаю, что надо не уподобляться этим ... и вести себя, как караван не обращающий внимания на лай шавок, но так хочется сделать так, что бы их корёжило от осознания содеянного.
    И кстати, сделай они подобное до выборов, то Путин получил бы 90 процентов при 90 процентном участие.
    ВМФ7981
  8. К-50 (Алексей) Сегодня, 09:35
    Надо ООН вообще из штатов выводить, меньше на него давление будет. А так шантаж всех неугодных пиндоматрасии только закрывает "двери" для общения, некоторым даже не дают визы для посещения заседаний ООН, хотя они и направлялись именно на заседания ООН, а не посещения тана.
    К-50
  9. Челдон (Алексей) Сегодня, 09:40
    Идет обострение мировой обстановки. События напоминают ситуацию перед 1-й мировой войной,скоро начнутся взаимные ультиматумы. У Пикуля в "Честь Имею","Нечистая сила"-это хорошо прослеживается.
    Челдон
  10. Alex Nevs (Alex) Сегодня, 09:45
    "карибский кризис" впереди.
    Alex Nevs
  11. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 09:55
    Цитата: Челдон
    Идет обострение мировой обстановки. События напоминают ситуацию перед 1-й мировой войной,скоро начнутся взаимные ультиматумы. У Пикуля в "Честь Имею","Нечистая сила"-это хорошо прослеживается.

    Уже начались
    Vol4ara
  12. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 10:04
    Американцам в ООН часто мешает российское вето. Похоже они придумали оригинальное решение, - высылать российских "ооновцев" пока они не кончатся. А там глядишь, и вето некому накладывать будет! А мы сколько угодно можем про зеркальные меры рассказывать, но ООН у нас нету. Асимметричные меры нужны, самим головой работать, а не за американцами повторять...
    Jovanni
  13. maratk (Марат) Сегодня, 10:21
    ООН мешает многим в т.ч. и России. Однако это единственная организация где все могут кое-как но решать какие то вопросы. прежде всего напоминаю, что при непосредственном участии СССР создавался ООН. И если сейчас эту организацию разогнать то в следующей новой организации для России места в СБ просто не будет. Поэтому горячим головам призывающим разогнать ООН стоит приостыть. Тем более это лозунг англосаксов, желающие разогнать ООН и создать структуру (организацию) подчиняющуюся полностью им!!!!
    maratk
  14. К-50 (Алексей) Сегодня, 10:25
    Всё таки у нас со времён "Андрюши Козырева" хорошая команда дипломатов собралась! Горжусь ими!!! good
    К-50
  15. SlavaS (Вячеслав) Сегодня, 11:25
    Весь сыр-бор чтоб на футбол не ездить
    SlavaS
  16. ротмистр (Юрий) Сегодня, 11:26
    Соплежуй хренов, наш Лавров.
    ротмистр
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