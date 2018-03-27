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«Адмирал Кузнецов» получит новейший комплекс управления полетами авиации
На авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» установят цифровой радиотехнический комплекс управления полетами авиации, сообщают Известия.
Как рассказали газете в Главкомате ВМФ, новый «радиотехнический комплекс будет предназначен для обеспечения ближней навигации летательных аппаратов, управления их движением, обеспечения захода на посадку и самой посадки». Главная задача системы – автоматизировать приземление самолетов на палубу корабля.
По словам военных, «палубные истребители МиГ-29К/КУБ уже имеют всё необходимое оборудование, но автоматический режим посадки пока не проверялся». Сложность здесь в том, что «один подвижный объект требуется навести на другой – причем строго по заданной траектории и с исключительной точностью, иначе можно повредить летательный аппарат».
Когда в 2000-е годы для ВМС Индии перестраивался бывший советский ТАВКР «Адмирал Горшков», заказчики поставили условие: «корабль должен действовать круглосуточно, в любую погоду». Так был создан модернизированный радиотехнический комплекс «Резистор».
Он добавил, что комплекс «Резистор» хорошо показал себя на индийском авианосце «Викрамадитья».
В настоящее время ВМС Индии успешно эксплуатируют созданный в РФ комплекс «Резистор». Система позволяет заходить на посадку в директорном режиме (при этом пилот вручную отслеживает показатели, выводящие его на заданную траекторию). До определенного момента она проходит в автоматическом режиме, однако на конечном этапе, при подходе к кораблю, пилоты берут управление на себя.
Комплекс же, который установят на «Кузнецове», обеспечит посадку в полностью автоматическом режиме.
Как рассказали газете в Главкомате ВМФ, новый «радиотехнический комплекс будет предназначен для обеспечения ближней навигации летательных аппаратов, управления их движением, обеспечения захода на посадку и самой посадки». Главная задача системы – автоматизировать приземление самолетов на палубу корабля.
По словам военных, «палубные истребители МиГ-29К/КУБ уже имеют всё необходимое оборудование, но автоматический режим посадки пока не проверялся». Сложность здесь в том, что «один подвижный объект требуется навести на другой – причем строго по заданной траектории и с исключительной точностью, иначе можно повредить летательный аппарат».
Когда в 2000-е годы для ВМС Индии перестраивался бывший советский ТАВКР «Адмирал Горшков», заказчики поставили условие: «корабль должен действовать круглосуточно, в любую погоду». Так был создан модернизированный радиотехнический комплекс «Резистор».
Патриарх нашей палубной авиации горизонтального взлета и посадки Виктор Георгиевич Пугачев говорил, что не видел в своей летной работе ничего сложнее и опаснее, чем посадка ночью на корабль. Летчик действует на пределе своих возможностей. Поэтому первая посадка отмечается особо,рассказал летчик-испытатель Герой России Олег Мутовин.
Он добавил, что комплекс «Резистор» хорошо показал себя на индийском авианосце «Викрамадитья».
Если в процессе модернизации "Кузнецов" оснастят подобной системой, это станет большим прорывом. Это позволит спокойно и точно заходить на посадку ночью и в сложных метеоусловиях. Боевые возможности корабля существенно возрастут,отметил Мутовин.
В настоящее время ВМС Индии успешно эксплуатируют созданный в РФ комплекс «Резистор». Система позволяет заходить на посадку в директорном режиме (при этом пилот вручную отслеживает показатели, выводящие его на заданную траекторию). До определенного момента она проходит в автоматическом режиме, однако на конечном этапе, при подходе к кораблю, пилоты берут управление на себя.
Комплекс же, который установят на «Кузнецове», обеспечит посадку в полностью автоматическом режиме.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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