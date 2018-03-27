«Адмирал Кузнецов» получит новейший комплекс управления полетами авиации

Патриарх нашей палубной авиации горизонтального взлета и посадки Виктор Георгиевич Пугачев говорил, что не видел в своей летной работе ничего сложнее и опаснее, чем посадка ночью на корабль. Летчик действует на пределе своих возможностей. Поэтому первая посадка отмечается особо,

Если в процессе модернизации "Кузнецов" оснастят подобной системой, это станет большим прорывом. Это позволит спокойно и точно заходить на посадку ночью и в сложных метеоусловиях. Боевые возможности корабля существенно возрастут,