15:18 27 марта
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«Адмирал Кузнецов» получит новейший комплекс управления полетами авиации

На авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» установят цифровой радиотехнический комплекс управления полетами авиации, сообщают Известия.



Как рассказали газете в Главкомате ВМФ, новый «радиотехнический комплекс будет предназначен для обеспечения ближней навигации летательных аппаратов, управления их движением, обеспечения захода на посадку и самой посадки». Главная задача системы – автоматизировать приземление самолетов на палубу корабля.


По словам военных, «палубные истребители МиГ-29К/КУБ уже имеют всё необходимое оборудование, но автоматический режим посадки пока не проверялся». Сложность здесь в том, что «один подвижный объект требуется навести на другой – причем строго по заданной траектории и с исключительной точностью, иначе можно повредить летательный аппарат».

Когда в 2000-е годы для ВМС Индии перестраивался бывший советский ТАВКР «Адмирал Горшков», заказчики поставили условие: «корабль должен действовать круглосуточно, в любую погоду». Так был создан модернизированный радиотехнический комплекс «Резистор».

Патриарх нашей палубной авиации горизонтального взлета и посадки Виктор Георгиевич Пугачев говорил, что не видел в своей летной работе ничего сложнее и опаснее, чем посадка ночью на корабль. Летчик действует на пределе своих возможностей. Поэтому первая посадка отмечается особо,
рассказал летчик-испытатель Герой России Олег Мутовин.

Он добавил, что комплекс «Резистор» хорошо показал себя на индийском авианосце «Викрамадитья».

Если в процессе модернизации "Кузнецов" оснастят подобной системой, это станет большим прорывом. Это позволит спокойно и точно заходить на посадку ночью и в сложных метеоусловиях. Боевые возможности корабля существенно возрастут,
отметил Мутовин.

В настоящее время ВМС Индии успешно эксплуатируют созданный в РФ комплекс «Резистор». Система позволяет заходить на посадку в директорном режиме (при этом пилот вручную отслеживает показатели, выводящие его на заданную траекторию). До определенного момента она проходит в автоматическом режиме, однако на конечном этапе, при подходе к кораблю, пилоты берут управление на себя.

Комплекс же, который установят на «Кузнецове», обеспечит посадку в полностью автоматическом режиме.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 9

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  1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 11:20
    Приятная новость! drinks Пора бы наш единственный авианосец довести до ума. Хочется отметить, в очередной раз зарубежные контракты спасают нашу оборонку. В статье не двухсмысленно сказано, как технологии с бывшего "Адмирала Горшкова" тиражируются на "Кузнецове".
    Проксима
    1. влад66 (Владимир) Сегодня, 11:26
      Если в процессе модернизации "Кузнецов" оснастят подобной системой, это станет большим прорывом.

      Давно пора.
      настоящее время ВМС Индии успешно эксплуатируют созданный в РФ комплекс «Резистор».

      Да вот "Кузнецова" зачем оснащать, лучше индусов. what
      влад66
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:43
        На авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» установят цифровой радиотехнический комплекс управления полетами авиации

        Вот установят - тогда и обсудим . Комплекс нужный , однозначно .
        bouncyhunter
        1. роман66 (роман) Сегодня, 11:48
          здрасссьте! hi комплексы - хорошо. однозначно! но , блин, тросы аэрофинишера лучше проверить еще раз( и не раз)
          роман66
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:49
            Рома hi
            Цитата: роман66
            тросы аэрофинишера лучше проверить еще раз( и не раз)

            И не только тросы . yes
            bouncyhunter
  2. Separ (Вячеслав) Сегодня, 11:29
    Будут садиться на 0 на 0..ПРМГ отдыхает. Ещё бы под качку подделаться
    Separ
  3. donavi49 Сегодня, 11:41
    Кстати китайский импрувед Кречет - (001А) уже скоро в море. Разбирают леса активно.
    donavi49
    1. donavi49 Сегодня, 11:42
      Крупнее - практически тут все уже разобрали.
      donavi49
  4. Удав КАА (Александр) Сегодня, 12:35
    Цитата: роман66
    тросы аэрофинишера лучше проверить еще раз( и не раз)

    Цитата: bouncyhunter
    И не только тросы

    Про самолеты не забыли? Старые начинают сыпаться, а новых пока не заказывают. Видимо что-то новое ждут или как всегда : " У пана атамана нема золотого запаса?" request
    Удав КАА
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