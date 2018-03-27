Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за неделю 17-23 марта от военкора "Маг"

На этой неделе количество обстрелов продолжало снижаться.Статистика обстрелов:- с 23.02.18 по 02.03.18 обстреляли 65 раз;- с 03.03.18 по 09.03.18 обстреляли 33 раза;- с 10.03.18 по 16.03.18 обстреляли 14 раз;- с 17.03.18 по 23.03.18 обстреляли 12 раз.Но это официальная статистика. А статистика от мирных жителей сильно отличается. Я не знаю, зачем это делается. Ведь мирные жители и военные с обеих сторон фронта слышат бои и обстрелы. Все это публикуется в соцсетях с видео.Например, 18 марта вечером в районе н.п. Пески военнослужащие 34-го батальона 57-й омпбр (отдельной мотопехотной бригады) и нацбатальоны попали под ответный огонь. В результате погибло два националиста, ранено четверо военнослужащих и три националиста. Похожая ситуация произошла в том же районе 24 марта, но она пойдет уже в следующую сводку.Разведкой продолжило фиксироваться проведение оккупационными войсками мероприятий, направленных на усиление своих позиций на переднем крае.Наиболее масштабные мероприятия по инженерному оборудованию позиций отмечены в зонах ответственности 30-й омбр (отдельной механизированной бригады) в районе н.п. Новотроицкое (вблизи Докучаевска) и 57-й омбр в районе н.п. Пески.По информации, полученным от офицеров управления 57-й бригады, активность в укреплении позиций в бригаде связана с прибытием военных специалистов из Норвегии. При этом, действия иностранных инструкторов залегендированы под работу комиссии по соблюдению «Венских документов о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе».В районе н.п. Гранитное командованием 93-й омбр (отдельной механизированной бригады) совместно с группой ИПсО (информационно-психологических операций) ССО (сил специальных операций) проводятся мероприятия по дезинформированию местных жителей о, якобы, приближении активных боевых действий на этом участке фронта.Разведкой также установлено место, где происходит подготовка снайперов, расстреливающих жителей ДНР.Обучение происходит на базе 169 учебного центра ВСУ (н.п. Десна, Черниговская обл.) под руководством иностранных инструкторов и занимает 90 суток. Школа имеет возможность осуществлять подготовку одновременно до 135 человек. Обучение происходит на снайперских винтовках СВД, ЮР-10 (UR-10, калибр 7,62 мм), СИГ (SIG, калибр 5,56 мм) и Баррет (Barret, калибр 12,7 мм). В настоящее время в школе проходит обучение 74 человека. Часть выпускников уже отмечено нами на передовых позициях 30-й и 54-й омбр.Командование ВСУ продолжает сосредоточение тяжелого вооружения вблизи линии боевого соприкосновения. В частности нашей разведкой зафиксированы:Артиллерия калибром 152-мм:- самоходная гаубица «Акация» - 8 единиц;- буксируемая гаубица «Мста-Б» - 3 единиц;- буксируемая гаубица «Гиацинт-Б» - 7 единиц;Калибром 122 мм:- РСЗО «Град» - 10 единиц;- самоходная гаубица «Гвоздика» - 19 единиц;- буксируемая гаубица Д-30 - 6 единиц;- 120 мм миномет «Сани» - 1 единица;- 100 мм противотанковая пушка «Рапира» - 6 единиц;- зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» - 4 единицы;- зенитно-ракетный комплекс «Оса» - 2 единицы;- БМП, БТР, БРДМ - 25 единиц.ВСУ продолжают размещать вооружение и военную технику, запрещенную Минскими соглашениями, вдоль линии боевого соприкосновения. Так в районах населенных пунктов: - Степное выявлены позиции трех минометных батарей калибра 82-мм и 120-мм; - Попасная на территории вагоноремонтного завода находятся две гаубицы Д-30 и минометная батарея из состава 10-й бригады ВСУ; - Троицкое обнаружена оборудованная позиция, на которой размещена миномётная батарея калибра 120-мм.Основное количество украинской техники и вооружения, находящегося на линии соприкосновения, регулярно отражается в ежедневных официальных отчетах ОБСЕ, как отсутствующее в местах хранения, выявленное в результате контроля отведенного вооружения. Так, на этой неделе за линией отвода, но за пределами выделенных мест хранения зафиксировано следующее вооружение и техника ВСУ:- 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» - 7 единиц;- 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация» - 12 единиц;- 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» - 12 единиц;- 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 - 5 единиц;- 120-мм миномётов 2Б11 «Сани» - 14 единиц;- 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» - 10 единиц;- БМ-21 РСЗО «ГРАД» - 11 единиц.Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.19:30 западнее Горловки одиночный прилет мины калибром 120-мм.20:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС, СПГ-9 и минометов калибром 82-мм и120-мм.21:00 Петровский район Донецка стрелково-минометный бой.21:00 западнее Горловки в районе Широкой Балке позиционный стрелковый бой.В субботу ВСУ обстреливала территорий ДНР и ЛНР не производили00:30 западнее Горловки в районе Широкой Балки возобновился бой с применением к/к пулеметов.14:20 Вольво-центр минометный обстрел, всего выпущено 2 мины калибром 120-мм.18:00 в районе ЯБП сильный стрелковый бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, СПГ-9 и минометов.20:00 на линии фронта Спартак – ЯБП обстрел минометами и БМП-1.21:50 в районе Спартака одиночный арт обстрел калибром 152-мм.В воскресенье ВСУ обстреляли ДНР 2 раза.На Донецком направлении обстрелу подвергся район Вольво-центра Донецка, который противник обстрелял из минометов калибром 120-мм.На Мариупольском направлении обстрелу из минометов калибром 120-мм подверглись районы населенных пунктов Ленинское и Саханка. В результате обстрелов повреждения получили три домостроения в н.п. Саханка по ул. Гавриленко.В воскресенье ВСУ обстрелов территории ЛНР не производили.19:00 Аэропорт кратковременный минометный обстрел калибром 82-мм и 120-мм. 19:00 в районе Калиново (ЛНР) стрелково-минометный бой. 20:00 западнее Горловки бой с применением минометов калибром 82-мм и БМП-1. 20:30 в районе Калиново (ЛНР) бой усилился с применением к/к пулеметов и минометов калибром 82-мм.21:35 в районе н.п. Красный Октябрь обстрел из ЗСУ-23.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 1 раз.На Мариупольском направлении враг применил зенитную установку ЗУ-23 и крупнокалиберное стрелковое оружие, выпустив около 40 боеприпасов по району н.п. Красный Октябрь.В понедельник ВСУ не обстреливали территорию ЛНР.00:00 на линии фронта ЯБП – Красный Партизан бои продолжаются с применением к/к пулеметов и минометов калибром 82-мм и 120-мм.07:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов, ЗУ и минометов. 13:00 Аэропорт под сильным минометным обстрелом калибром 82-мм и 120-мм.14:00 севернее Горловки обстрел наших позиций из стрелкового вооружения.14:00 в районе трассы Бахмутка (ЛНР) обстрел из стрелкового и минометов.20:45 в районе Ясиноватая обстрел к/к пулеметов, гранатометов, АГС и СПГ-9.22:45 в районе Первомайск (ЛНР) бой с применением стрелкового и АГС.23:45 в районе Первомайск (ЛНР) бой продолжается с применением АГС и минометов калибром 82-мм.По официальным данным во вторник ВСУ обстреляли территорию ДНР 1 раз.На Донецком направлении по району н.п. Ясиноватая противник применил гранатометы и стрелковое вооружение.За прошедшие сутки ВСУ не обстреливали ЛНР.04:25 в районе Калиново (ЛНР) минометный обстрел калибром 120-мм.10:40 на линии фронта Вольво-Центр – Аэропорт – Спартак бой с применением к/к пулемётов, артиллерии и одного танка.11:20 на линии фронта Вольво-Центр – Аэропорт – Спартак бои усилились.15:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются минометные обстрелы.18:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжают работать минометы и артиллерия.18:50 на южном фронте в районе Ленинское и Саханка обстрел из СПГ-9 (4 гранаты) и минометов калибром 82-мм (6 мин) и 120-мм (4 мины). 20:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои усилились, применяется стрелковое, АГС, минометы и артиллерия. 21:00 на южном фронте Коминтерново под минометным обстрелом. 22:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжают периодами работать минометы и артиллерия.22:00 северо-западнее Горловки сильный бой с применением к/к пулеметов и гранатометов. 22:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются бои с применением стрелкового, АГС, минометов калибром 82-мм и 120-мм и техники.По официальной сводке среду ВСУ обстреляли ДНР 3 раза.На Донецком направлении по району н.п. Жабичево из миномета калибром 82-мм было выпущено 12 мин, а также применены гранатометы и стрелковое вооружение.На Мариупольском направлении по районам н.п. Ленинское и Саханка противник применил минометы калибром 82-мм и 120-мм, выпустив 32 мины, а обстреляв поселки из гранатометов и стрелкового оружия.За прошедшие сутки ВСУ не обстреливали ЛНР.09:00 на южном фронте Саханка под минометным обстрелом калибром 120-мм (8 мин). Повреждения получили два домостроения по улице Мира и Ленина.13:10 севернее Горловки Зайцево под минометным обстрелом калибром 120-мм (9 мин). 13:20 на южном фронте Саханка под обстрелом БМП-1 (4 выстрела).20:40 в районе Докучаевска бой с применением к/к пулеметов, минометов калибром 82-мм и техники.21:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением снайперских винтовок с ПНВ, к/к пулеметов, минометов калибром 82-мм и 120-мм и техники.За минувшие сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР 4 раза.На Горловском направлении по району н.п. Зайцево из миномета калибром 120-мм было выпущено 15 мин.На Мариупольском направлении по району н.п. Саханка противник применил также минометы калибром 120 -мм, выпустив 8 мины, а также вел обстрел из различных видов гранатометов и стрелкового вооружения.В четверг ВСУ не обстреливали ЛНР.00:20 западнее Горловки в районе Шахты Гагарина минометный обстрел калибром 120-мм (6 мин).07:40 северо-западнее Горловки бой с применением к/к пулеметов и АГС. 08:00 севернее Горловки бой с применением к/к и БТР.09:50 севернее Горловки бой с применением минометов калибром 82-мм. 12:50 севернее Горловки бой продолжаются.13:40 в районе Красный Партизан бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС.14:30 севернее Горловки возобновились минометные обстрелы. 15:00 в районе Красный Партизан бой продолжается. 16:55 в районе Докучаевск бой с применением минометов и БМП-1. 17:10 на линии фронта Аэропорт – Спартак бой с применением к/к пулеметов, ЗУ и минометов.17:35 в районе Докучаевск бой продолжается с применением к/к пулеметов, минометов калибром 82-мм и 120-мм, артиллерии калибром 122-мм и БМП-1.17:40 западнее и севернее Горловки на протяжении всего дня бои с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов, гранатометов, АГС, СПГ-9 и минометов калибром 82-мм.18:25 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением к/к пулеметов. 22:00 западнее Горловки продолжаются бои.Как видите - перестрелки были. Но по официальным сводкам прошедшие сутки ВСУ не обстреливали территории республик.ВСУ обстреляли ДНР 12 раз и выпустили по территории Республики 76 мины калибром 82-мм и 120-мм.Обстрелам со стороны ВСУ подвергались районы семи населённых пунктов Республики. В результате обстрелов со стороны украинских оккупантов разрушены и повреждены восемь домостроений в н.п. Саханка.Обстрелов со стороны ВСУ на этой неделе территории ЛНР не происходило (событие!)Всем терпения и здоровья!