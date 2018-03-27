Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Иск Минобороны к компании "Сухой" на 5,4 млрд рублей частично удовлетворен
Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Министерства обороны РФ к компании "Сухой" на 5,4 млрд рублей, встречный иск компании к военному ведомству на 12,87 млн рублей удовлетворен полностью. Соответствующая информация опубликована в картотеке дел арбитражного суда, передает ТАСС
Из картотеки следует, что Минобороны подало иск к "Сухому" о взыскании неустойки по государственному контракту от 1 ноября 2015 года. Предмет контракта не раскрывался. К производству дело было принято в сентябре 2017 года.
Сумма взыскания по удовлетворенному иску не уточняется, так как дело рассматривалось в закрытом режиме.
По данным “Коммерсанта", обращение военных было связано со срывом сроков исполнения одной из опытно-конструкторских работ по истребителю Су-57
Иск удовлетворить частично, встречный иск удовлетворить полностью- говорится в решении суда.
Из картотеки следует, что Минобороны подало иск к "Сухому" о взыскании неустойки по государственному контракту от 1 ноября 2015 года. Предмет контракта не раскрывался. К производству дело было принято в сентябре 2017 года.
Сумма взыскания по удовлетворенному иску не уточняется, так как дело рассматривалось в закрытом режиме.
По данным “Коммерсанта", обращение военных было связано со срывом сроков исполнения одной из опытно-конструкторских работ по истребителю Су-57
Использованы фотографии: https://womanadvice.ru/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти