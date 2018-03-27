15:19 27 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Иск Минобороны к компании "Сухой" на 5,4 млрд рублей частично удовлетворен

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Министерства обороны РФ к компании "Сухой" на 5,4 млрд рублей, встречный иск компании к военному ведомству на 12,87 млн рублей удовлетворен полностью. Соответствующая информация опубликована в картотеке дел арбитражного суда, передает ТАСС

Иск Минобороны к компании "Сухой" на 5,4 млрд рублей частично удовлетворен


Иск удовлетворить частично, встречный иск удовлетворить полностью
- говорится в решении суда.


Из картотеки следует, что Минобороны подало иск к "Сухому" о взыскании неустойки по государственному контракту от 1 ноября 2015 года. Предмет контракта не раскрывался. К производству дело было принято в сентябре 2017 года.

Сумма взыскания по удовлетворенному иску не уточняется, так как дело рассматривалось в закрытом режиме.

По данным “Коммерсанта", обращение военных было связано со срывом сроков исполнения одной из опытно-конструкторских работ по истребителю Су-57

Использованы фотографии: https://womanadvice.ru/
9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 8

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vard Сегодня, 12:37
    А с цифрами ни чего не напутали...
    Vard
  2. изя топ (Андрей) Сегодня, 12:44
    это что за выходки? belay государство сказало "надо",оборонка ответила "есть"...
    давайте атомоходы частникам отдадим.а чё,будет звучать-тяжёлый атомный подводный стратегический ракетоносец имени любовницы чубайса
    изя топ
    1. Bulrumeb (Евгений) Сегодня, 13:08
      это что за выходки?

      а что удивительного? государство сказало "надо",оборонка ответила "есть"... это было при прежнем режиме, сейчас частная собственность если не полностью, то частично - есть деньги будет самолет, а на нет и суда нет, в Индию полетит, оттуда денег дают.
      Bulrumeb
  3. helmi8 (Сергей) Сегодня, 12:46
    Кто-то не удовлетворен распилом бюджетных денег... Другого объяснения не вижу.
    helmi8
    1. Genry (Genry) Сегодня, 13:07
      Цитата: helmi8
      Кто-то не удовлетворен распилом бюджетных денег... Другого объяснения не вижу.

      Вы свою зарплату уже распилили? Зря вам её дали - ведь это распил денег работодателя.
      Genry
    2. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 13:12
      5,4 млрд.р серьезная сумма. Практически четверть расходов по программе разработки Т-50. Похоже на явный саботаж в реализации проекта. И еще неизвестно как он скажется в будущем. Гораздо эффективнее было бы действовать сталинскими методами, заменив расстрел на пожизненное с конфискацией. Может быть тогда чиновники начали хоть чуть боятся. А то получается сумма ущерба огромная, но платить то ее будет компания Сухой не из кармана своих менеджеров, а из кармана акционеров т.е. государство в лице Росимущества. .
      Vita VKO
  4. ланс Сегодня, 13:05
    мо задержало срок оплаты промежуточного этапа и в принципе сорвало окончательный срок продукта военного назначения. одно частично за сорванный контракт второе неустойки с этим штрафом к мо.
    ланс
  5. kunstkammer Сегодня, 13:14
    Цитата: Bulrumeb
    есть деньги будет самолет, а на нет и суда нет, в Индию полетит, оттуда денег дают.

    и Сатана пускай летит туда же... говорят деньги не пахнут - Сатана разберётся!
    kunstkammer
Картина дня