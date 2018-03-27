15:16 27 марта
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Климкин предложил подумать над возможной латинизацией украинского языка

Глава МИД Украины продолжает эпопею с попытками так называемой европейской интеграции Украины. Если в Евросоюз Украину в нынешнем виде брать явно не собираются, то, по мнению Климкина, можно обсудить и «декириллизацию» украинской мовы. Причём такое заявление г-н Климкин сделал с подачи польского журналиста Земовита Щерека, который и предложил украинским властям «подумать» о переходе украинского языка на латиницу.

Климкин предложил подумать над возможной латинизацией украинского языка


Сам Климкин фактически признал, что вопрос о переводе мовы на латинскую письменность может разделить украинский народ. Однако это не помешало Климкину согласиться с тем, что подумать над вопросом смены алфавита всё-таки можно. Из заявления украинского министра иностранных дел:


Наша цель - формирование украинской политической нации, поэтому должны работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет. С другой стороны, почему бы не подискутировать? Каково ваше мнение об этом? Жду интересные комментарии.


Представляем пару пользовательских комментариев к посту Климкина:

Дмитрий Дмитриев:
Я за, кириллица была навязана нам так же как и православие, она здесь появилась только через православие, детям будет легче учить другие иностранные языки, латиница универсальная, весь программный код работает на латинице, она всюду, кириллица уже не нужна.


Константин Боцюн:
Если мы говорим о выживании нации, то переход на латиицу - это неизбежность. С точки зрения энергетического потока, русский язык по своей сути некий "разрушитель". Не зря же говорят, что: "слова материальные". Не забываем, что самое известное русское слово "х.." - принесли с собой монголы. "Х.." - на самом деле означает "пыль". Так они называли русских, не зная "Яси", убивали монгольских послов. Именно частое произношение слова "х.." приводит к тому, что россияне бедные как духом, так и материально. И это только маленький пример ...


Иван Шмаков:
Отлично, тут главное успеть все учебники на русском сжечь... по физике, по математике, по химии - ведь они на русском... а новых выпускать денег же нет... в общем гудбай, физика, математика, химия... действительно зачем они работникам села и сборщикам урожая?


Иванна Иванова:
Де..л без справки, уже не знает с какой стороны подлизнуть хозяину.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 44

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  1. Logall (Александр) Сегодня, 13:06
    Климкин предложил подумать над возможной латинизацией украинского языка
    Не, ну это уже перебор, даже для "свидомитов". Тут уже не только народ, даже "нацики" на дыбы встанут... Бойся Климкин-Чугункин!
    Мера должна быть во всём, даже в прогибе. Можно и переломиться...
    Logall
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:10
      Саш , привет ! hi Бредовые идеи всегда находят отклик в голове таких как Чугункин . Да и пример в виде Казахстана заразителен .
      bouncyhunter
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:19
        Цитата: bouncyhunter
        Да и пример в виде Казахстана заразителен .

        там и киргизы на кириллицу замахнулись
        LSA57
        1. Татьяна Сегодня, 13:22
          Иванна Иванова:
          Де..л без справки, уже не знает с какой стороны подлизнуть хозяину.

          Очень понравилось вот это высказывание! good Правда Климкин не совсем де...л, а русофобствующий паразит народа Украины.
          Татьяна
          1. Например Сегодня, 13:26
            Так долго они (украинские власти) к этому шли. Пора уже. Иначе счастья вам не видать laughing
            Рвать с отцами своими так по полной. В идеале принять английский как государственный. wassat
            Например
            1. Тралл Сегодня, 13:54
              Даже Google-Переводчик, переводит самого Климкина с русского на украинский нормально, а с украинского на английский - в русский транскрипции, а не украинскойsmile
              Тралл
            2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:56
              Цитата: Например
              В идеале принять английский как государственный.

              и такое было. кличко предлагал как второй государственный.
              ну тот самый
              LSA57
        2. Шалтай (Александр) Сегодня, 14:39
          Цитата: LSA57
          там и киргизы на кириллицу замахнулись

          Вообще-то первый раз слышу . Отдельные выскочки что угодно метут , например о выделении денег министерству культуры для поедания баранов . Официальная позиция на счет "латиницы" высказана в духе " Что , больше нам заняться нечем?" Еще проблемы возникли не шуточные , китайцы требуют возврата денег по кредитам . Представляете , оказалось что нужно возвращать долги !
          Шалтай
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:45
            Цитата: Шалтай
            Вообще-то первый раз слышу .

            было. сам в "Майле" читал. ещё своей знакомой, она из киргизии 12 лет назад уехала, подмахивал, вот мол вовремя сбежала, переучиваться не придётся smile
            LSA57
            1. Шалтай (Александр) Сегодня, 15:08
              Цитата: LSA57
              вот мол вовремя сбежала, переучиваться не придётся

              Пока официально отношение к латинице такое -
              "Атамбаев считает, что нельзя объединить тюркские народы через переход на латиницу. Об этом он заявил 20 июля на открытии форума «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи» в Бишкеке.

              «Постепенный переход на латиницу не объединяет, а, наоборот, отдаляет наши народы», — сказал президент.

              Он считает, что кириллический алфавит позволил тюркским народам в Советском Союзе находиться «в единой культуре со всей Евразией».

              «Чынгыз Айтматов, Мухтар Ауэзов — целая плеяда наших ученых и писателей творила на кириллице, и она их устраивала», — сказал он. "
              Отдельные выскочки то многоженство требуют , то запретить колпак в бане . Клоунов хватает .
              Шалтай
              1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 15:13
                Цитата: Шалтай
                Пока официально отношение к латинице такое -

                а я и не говорил, что переходят.
                Отдельные выскочки то многоженство требуют , то запретить колпак в бане . Клоунов хватает .

                вообще то я подумал, что почву прощупывают
                LSA57
    2. Vadivak (Вадим) Сегодня, 13:11
      Цитата: Logall
      Мера должна быть во всём, даже в прогибе

      Vadivak
    3. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:11
      Пан министр и подумать? Шутка што ли?
      То понятно, что нагадят с радостью, разорвать всё что нас связывало готовы и бегут туда со свистом!
      Ладно, будем посмотреть, как взболтанные мозги переучиваться будут, долговременный проект из этого устраивать то не перемога вовсе, поспешать должны робята!
      rocket757
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:16
        Это чепушило говорит о "выживаемости нации"и при этом надо переходить на латиницу.Не было ТАКОЙ нации и не будет!
        Цитата: rocket757
        Пан министр и подумать? Шутка што ли?
        То понятно, что нагадят с радостью, разорвать всё что нас связывало готовы и бегут туда со свистом!
        Ладно, будем посмотреть, как взболтанные мозги переучиваться будут, долговременный проект из этого устраивать то не перемога вовсе, поспешать должны робята!
        210окв
      2. avt Сегодня, 13:27
        Цитата: rocket757
        Пан министр и подумать?

        Если он подумает , то як истинный шумер предложит перейти на клинопись
        avt
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:17
          О-о-о да, шумеры они такие!
          Слуш те, у нас пиво "Шумерское" продавалось (нормальное) так там на этикетке написано было, что по древним шумерским РЕЦЕПТАМ???
          Я по приколу попробовал, интересно ж, шо эт за рецепты такие, о которых никто не знает!!!
          Теперь понятно, эт очумелые наши соседи, "записи" предков расшифровали и в общем то неплохой пивасик сварганили! Респект, по началу был. Как всегда, через время пиво стало не ах .... наверно "москали" виноваты, на-на-на как всегда?
          rocket757
          1. avt Сегодня, 14:28
            Цитата: rocket757
            Респект, по началу был. Как всегда, через время пиво стало не ах .... наверно "москали" виноваты, на-на-на как всегда?

            Так древние шумеры варили на сале ! А потом мы клятимоскали - финноугры сало и зъилы ! Вот пиво то и стало
            Цитата: rocket757
            не ах

            bully Ну а если серьёзно , то как то практика на пивзаводах - начинают чин чинарём и на конкретном , качественном солоде, а потом , ну когда начинают вал гнать , солода реально не хватает и гонят кое как из того что есть под рукой .
            avt
            1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:15
              Заметил такое и не раз! Пиво пью редко, в охоточку и шоб вкусное было .... кажный год шото новое попадается и через пол года - год пить его становиться НЕМОЖНО!
              Вот такая вот зараза с нашими бизнес - пивоварами беда приключается drinks
              rocket757
  2. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 13:06
    ... Лучше устроить всенародное голосование!
    Чем плохо, например, суахили???
    А лучше, взять за образец язык Эллочки- людоедки!)) сообразно менталитету
    Сибирский цирюльник
  3. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 13:09
    Далеко смотрит Климкин...а что он будет делать с теми кто не захочет переходить на латинницу...в печах сжигать что -ли будет...а может в газовые камеры загонит...а может он подумает и о концлагерях на территории Украины для неукраинцев и тех кто не может говорить на мове.
    Далеко зашел это господин в своих желаниях ...слишком далеко...пора бы и нам подумать где нам виселицу ставить для таких господ после осуществления его желаний.
    Тот же ЛЕХА
  4. Теренин (Геннадий) Сегодня, 13:11
    Да, чувствуется совсем вы пропадающий народ, украинцы crying а дустом вас ещё не пробовали травить, ваши новые хозяева?
    Теренин
  5. Пленник (Айрат) Сегодня, 13:14
    Климкин "предложил подумать" кому-то. Самому думать видать уже не судьба.
    Пленник
    1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 13:34
      Цитата: Пленник
      "предложил подумать" кому-то

      Улыбнули некоторые "мысли" думателей. Об извечной слабости России, об "энергетических потоках", о том, что что то кому то навязано, о "разрушительной" силе Русского языка и так далее. Самое интересное, что многие на украине действительно так и думают. Не важно, что страна в полной заднице, главное что найден очередной виновный (Кириллица fool ) и методы выхода из кризиса (латиница fool ) laughing
      Orionvit
  6. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 13:17
    Чего так мучаются? Мова не пригодна для технической литературы, так как это производное деревенского суржика. Объявили бы лучше официальным языком английский, а потом бы в учебники свидомологии дописали бы, что украинцы перпдали знания англицкого британцам и нарекли их англичанаими...
    А еслт серьёзно, то тяжело на эту мерзомть смотреть, когда из русских людей сделали нечто без роду, без племени и без царя в голове, пытаюься придать этой маргинальной массе выдуманную национальную идентичность и отдалить их от России ненавистью, языком и псевдокультурой.
    Alex-a832
  7. Per se. (Сергей) Сегодня, 13:17
    Климкин предложил подумать над возможной латинизацией украинского языка
    Разумеется, над воскрешением Речь Посполитая ещё пусть подумают...
    Per se.
  8. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 13:25
    вот поддерживаю! нефиг свою мову нашими буковками писать!!! wink мова на латинице, убойный коктейльчик будет!!! lol
    Masya Masya
  9. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 13:25
    Смотрю на Климкина и понимаю: вот настоящий европеец! yes
    Да вообще...Вна Украине все-настоящие европейцы.

    good
    злой партизан
  10. ротмистр (Юрий) Сегодня, 13:26
    В связи с тем, что есть определенная часть ученых, которые предрекают арабское и африканское будущее Европы, предлагаю; сразу перейти на арабскую вязь. Не придется дважды переучиваться, это уже плюс. Будет показана лояльность будущим правителям ЕС. А можно перейти на китайские иероглифы. Вдруг китайцы победят.
    ротмистр
  11. prior (Влад) Сегодня, 13:29
    Не останавливайте самоубийц. Историческая перспектива украинцев - вымрут. С латиницей вымрут гораздо быстрее.
    Будьте доброжелательны - быстрее вымрут, меньше мучений.
    Давай, Чугункин! Жги !
    prior
  12. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 13:32
    Бульдог с носорогом...
    Azazelo
  13. Dimy4 (Дмитрий) Сегодня, 13:33
    Переходили бы сразу на клинопись, чего уж.
    Dimy4
    1. den3080 Сегодня, 13:43
      Ну вот Назарбаев выпендрился. Казахстан переходит на латиницу. Ни одного внятного объяснения такого исторического шага, я не услышал.
      А чего каклы? Дурнее казахов? laughing
      den3080
      1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 14:03
        чтобы хозяев понимать легче было
        Дормидонт
      2. Шалтай (Александр) Сегодня, 14:45
        Цитата: den3080
        Ну вот Назарбаев выпендрился. Казахстан переходит на латиницу. Ни одного внятного объяснения такого исторического шага, я не услышал.
        А чего каклы?

        Старая шутка - что хохлы прищурились ?
        Шалтай
  14. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 13:40
    У Климкина мозг разлагается, скоро там будет просто биомасса.
    sgr291158
  15. глум (Роман) Сегодня, 13:44
    как говорят - собака от безделья яйца себе лижет, так и климкин от безделья ересь несет всякую.
    глум
  16. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 13:52
    Предлагаю перевести древне-хуторянский на клинопись.
    Berkut24
  17. Олег Козлов (Олег Козлов) Сегодня, 13:56
    Украинский язык на латинице, это нормально... Вообще, учитывая очень древнее происхождение укров, им пора уже вообще принять латынь как государственный язык. А правителя называть Великим Цезарем. Великий Цезарь Порошенко... Звучит!
    Олег Козлов
  18. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 14:02
    Давно пора, ибо негоже пачкать кириллицу мовном
    Дормидонт
  19. словак Сегодня, 14:07
    Страшно то, что кучка отмороженных д... б...(по Лаврову), меняют в стране и головах целой нации все. Д... б... (по Лаврову) не протянут и пары лет, а людям еще жить и жить.
    словак
  20. Галеон (Андрей) Сегодня, 14:14
    НЕдальновидные паны, переходите сразу на иероглифы или арабский. не успеете перейти на латиницу, как не с кем станет на ней переписываться.
    Галеон
  21. kolyhalovs (Сергей) Сегодня, 14:21
    Есть такая поговорка в народе: "Предлагать ввести латиницу на Украине - не мешки ворочать". Подходит к данной новости, мне кажется.
    kolyhalovs
  22. Романенко (Сергей) Сегодня, 14:41
    Опасно, а вдруг в Евросоюзе не примут украину и придется опять что-то выдумывать к чьей-то еще заднице прилипать.
    Наверное, раз руина незалэжная то надо переходить на собственные УКРОГЛИФЫ, так оно перспективнее.
    Романенко
  23. KIBL (GENE) Сегодня, 14:54
    Да....не всех война убила!!!!Пусть этому дегенерату напомнят о том как носители латинского алфавита лихие польские гусары вырезали правобережную Украину в 18-ом веке.
    KIBL
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