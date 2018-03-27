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Климкин предложил подумать над возможной латинизацией украинского языка
Глава МИД Украины продолжает эпопею с попытками так называемой европейской интеграции Украины. Если в Евросоюз Украину в нынешнем виде брать явно не собираются, то, по мнению Климкина, можно обсудить и «декириллизацию» украинской мовы. Причём такое заявление г-н Климкин сделал с подачи польского журналиста Земовита Щерека, который и предложил украинским властям «подумать» о переходе украинского языка на латиницу.
Сам Климкин фактически признал, что вопрос о переводе мовы на латинскую письменность может разделить украинский народ. Однако это не помешало Климкину согласиться с тем, что подумать над вопросом смены алфавита всё-таки можно. Из заявления украинского министра иностранных дел:
Представляем пару пользовательских комментариев к посту Климкина:
Дмитрий Дмитриев:
Константин Боцюн:
Иван Шмаков:
Иванна Иванова:
Сам Климкин фактически признал, что вопрос о переводе мовы на латинскую письменность может разделить украинский народ. Однако это не помешало Климкину согласиться с тем, что подумать над вопросом смены алфавита всё-таки можно. Из заявления украинского министра иностранных дел:
Наша цель - формирование украинской политической нации, поэтому должны работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет. С другой стороны, почему бы не подискутировать? Каково ваше мнение об этом? Жду интересные комментарии.
Представляем пару пользовательских комментариев к посту Климкина:
Дмитрий Дмитриев:
Я за, кириллица была навязана нам так же как и православие, она здесь появилась только через православие, детям будет легче учить другие иностранные языки, латиница универсальная, весь программный код работает на латинице, она всюду, кириллица уже не нужна.
Константин Боцюн:
Если мы говорим о выживании нации, то переход на латиицу - это неизбежность. С точки зрения энергетического потока, русский язык по своей сути некий "разрушитель". Не зря же говорят, что: "слова материальные". Не забываем, что самое известное русское слово "х.." - принесли с собой монголы. "Х.." - на самом деле означает "пыль". Так они называли русских, не зная "Яси", убивали монгольских послов. Именно частое произношение слова "х.." приводит к тому, что россияне бедные как духом, так и материально. И это только маленький пример ...
Иван Шмаков:
Отлично, тут главное успеть все учебники на русском сжечь... по физике, по математике, по химии - ведь они на русском... а новых выпускать денег же нет... в общем гудбай, физика, математика, химия... действительно зачем они работникам села и сборщикам урожая?
Иванна Иванова:
Де..л без справки, уже не знает с какой стороны подлизнуть хозяину.
Использованы фотографии: Фейсбук
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