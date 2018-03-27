Климкин предложил подумать над возможной латинизацией украинского языка

Наша цель - формирование украинской политической нации, поэтому должны работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет. С другой стороны, почему бы не подискутировать? Каково ваше мнение об этом? Жду интересные комментарии.

Я за, кириллица была навязана нам так же как и православие, она здесь появилась только через православие, детям будет легче учить другие иностранные языки, латиница универсальная, весь программный код работает на латинице, она всюду, кириллица уже не нужна.

Если мы говорим о выживании нации, то переход на латиицу - это неизбежность. С точки зрения энергетического потока, русский язык по своей сути некий "разрушитель". Не зря же говорят, что: "слова материальные". Не забываем, что самое известное русское слово "х.." - принесли с собой монголы. "Х.." - на самом деле означает "пыль". Так они называли русских, не зная "Яси", убивали монгольских послов. Именно частое произношение слова "х.." приводит к тому, что россияне бедные как духом, так и материально. И это только маленький пример ...

Отлично, тут главное успеть все учебники на русском сжечь... по физике, по математике, по химии - ведь они на русском... а новых выпускать денег же нет... в общем гудбай, физика, математика, химия... действительно зачем они работникам села и сборщикам урожая?

Де..л без справки, уже не знает с какой стороны подлизнуть хозяину.