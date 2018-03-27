15:19 27 марта
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Лавров: на хамство Запада ответим по полной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что Россия не будет терпеть хамство стран Запада и ответит на высылку дипломатов

Ответим, не сомневайтесь, потому что такое хамство сносить, конечно, никому не хочется. Не будем этого делать
- приводит ТАСС слова Лаврова

Лавров: на хамство Запада ответим по полной



Когда то одного, то двух дипломатов, причем шепча нам на ухо извинения, просят выехать из той или иной страны, мы знаем доподлинно, что это результат колоссального давления, колоссального шантажа, который является главным инструментом Вашингтона на международной арене
- подчеркнул министр.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле.

В свою очередь, "подпевалы" США, а именно Германия, Канада, Польша и Франция высылают по четыре дипломата, Литва и Чехия - по три, Австралия, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды - по два, Венгрия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония - по одному, при этом Украина решила выслать сразу 13 российских дипломатов. Эта скоординированная акция произошла на фоне инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Москву. МИД РФ уже заявил, что недружественный шаг со стороны этих стран не останется без ответа.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 51

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:30
    Сергей Викторович, да чтобы Ваши слова не разошлись с делом!
    a.s.zzz888
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 13:38
      Может хотя бы консульство янкесов в Екатеринбурге закроют.
      Аристарх Людвигович
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 13:46
        Нам вешают "железный занавес", как бы он потом на их сторону не упал...
        Есть положительный опыт решения глобальных и казалось бы не решаемых проблем, - это размещение ракет на Кубе)) Наверное только так, сейчас можно что-то урегулировать))) Хотя лучше развалить ЕС.
        maxim947
        1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 13:58
          Да уж ! Обстановочка - накаляется. Но... обязательно Нужно ставить «цивилизаторов» на место! Причём - жестко! По другому не поймут. fool
          Так - недалёко и до отзыва послов дойти. Неужели Нет - в Штатах и Европе, здравомыслящих политиков? Что они - воевать с Нами собираются, прям дурдом какой-то!
          Коротышка Ын - указал где их место, И ничего - кроме как гавкать громче , предпринять не могут. Неужели Россию напугать надеются??? fool
          Охотовед 2
      2. Грица (Александр) Сегодня, 13:55
        Может хотя бы консульство янкесов в Екатеринбурге закроют.
        И во Владивостоке.
        Грица
      3. Опер (Игорь) Сегодня, 14:03
        Когда Господь хочет кого то наказать Он лишает его ума! Воистину все эти санкции можно объяснить только провидением Божьим! Эффект обратный и работает на перспективу! Меньше всех этих мерзких организаций - агентов, консульств их, дипломатов, СМИ - чище воздух, здоровее страна! Давай Сергей Викторович! Только не забудьте никого! После ответных действий можно вызвать послов всех этих и официально поблагодарить за укрепление обороноспособности России, оздоровления экономики и сплочения нации! И тут же авансом в счет их будущих безобразий выслать кого нибудь еще! Чтобы не прекращали безобразничать.
        Опер
      4. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:59
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Может хотя бы консульство янкесов в Екатеринбурге закроют.

        вчера говорили, что дипломатам предложили проголосовать какое из трёх закрыть lol
        LSA57
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:43
      Цитата: a.s.zzz888
      да чтобы Ваши слова не разошлись с делом!

      И желательно не зеркально отвечать , а с запасом !
      bouncyhunter
      1. ИНТЕР Сегодня, 13:48
        Цитата: bouncyhunter
        И желательно не зеркально отвечать , а с запасом !

        Лучший ответ это самодостаточная независимая политика и экономика.
        Сильная Россия, вот главный ответ!!!
        ИНТЕР
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:49
          Цитата: ИНТЕР
          Лучший ответ это самодостаточная независимая политика и экономика.
          Сильная Россия, вот главный ответ!!!

          Ваши слова да правителям в уши ...
          bouncyhunter
      2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 13:49
        Здравствуй, Паша! hi Кедми о том же сказал, чтобы запас очень хороший был. smile Уже со стороны советы дают.
        ul_vitalii
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:53
          Виталий , приветствую ! hi Ну так сколько можно наглость и борзоту Запада терпеть ? Надо не только адекватно отвечать на их выходки , но и самим делать решительные шаги и гнуть свою линию .
          bouncyhunter
      3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:52
        bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:43 ↑
        Цитата: a.s.zzz888
        да чтобы Ваши слова не разошлись с делом!
        И желательно не зеркально отвечать , а с запасом !

        Ну так спутники уже развернулись! bully Наглы спотыкаются вовсю,не могут попасть в колею, т.к всё больше в небо смотрят . laughing
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:57
          Цитата: a.s.zzz888
          Наглы спотыкаются вовсю,не могут попасть в колею, т.к всё больше в небо смотрят .

          Тем , кто задравши голову ловит ворон не следует забывать , что можно споткнуться и расквасить нос или в дерево вписаться . bully
          bouncyhunter
        2. ИНТЕР Сегодня, 13:58
          Помните ВВП как то рассказывал про детство как он бегал за крысой и загнал в угол, а тот напал и он убежал. Как то так кажется.
          Так вот это был сигнал, сто он их не загонит в угол и не даст повод напасть, а красиво прикончит в крыселовке не марая рук.
          ИНТЕР
      4. словак Сегодня, 13:59
        [quote=bouncyhunter][quote=a.s.zzz888]
        И желательно не зеркально отвечать , а с запасом ![/quote]
        Чтобы с запасом, надо в любимом западе РОССИЙСКОМ КРЫМУ сделать единый посольский центр для всех "партнеров" из США, ЕС, всяких Канад, Австралий и пр. шавок.
        словак
    3. Венд (Анатолий) Сегодня, 15:08
      Когда то одного, то двух дипломатов, причем шепча нам на ухо извинения,
      Вот этот факт очень меня позабавил. Это как же сильно США держат руководителей этих стран, что они ничего не могут сделать. Видно за столько лет США накопили достаточно компромата на этих деятелей.
      Венд
  2. Logall (Александр) Сегодня, 13:30
    Лавров: на хамство Запада ответим по полной

    Ответим, обязательно ответим! Но вот только должны раздать, чтоб всем хватило...
    Logall
  3. новичок (garik) Сегодня, 13:32
    гениальный подход! вот так, без лишних эпитетов их хора подтанцовки, на чистом дипломатическом языке сказал_ ответят все.
    новичок
    1. loginovich Сегодня, 13:54
      Время прошло достаточно ,что бы сформулировать ответные меры.
      loginovich
      1. влад66 (Владимир) Сегодня, 14:14
        Цитата: loginovich
        Время прошло достаточно ,что бы сформулировать ответные меры.

        Соседушко времени нам хватит с избытком и ваши полетят из России перелетными птицами или сомневаешься сосед, количество увидим. wink
        влад66
  4. Вояджер (Андрей) Сегодня, 13:32
    Еще с самого начала говорил, как только британцы начали бочку катить, за любую высылку дипломатов отвечать тем же в двойном размере! Одна половина в качестве ответа, вторая в качестве наказания за хамство и тявкание.
    Вояджер
    1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 13:43
      Цитата: Вояджер
      только британцы начали бочку катить, за любую высылку дипломатов отвечать тем же в двойном размере!

      Британия уже давно занимается финансированием террористов в Сирии и их информационной поддержкой, экономическими диверсиями в отношении России, дает убежище похищенным капиталам и преступникам. Только за это нужно было разрывать дипломатические и экономические.отношения, арестовывать у себя их собственность и активы, высылать пдданных, блокировать британские СМИ. Короче делать так, что бы другим неповадно было, а не дожидаться таких масштабных провокаций.
      Vita VKO
  5. den3080 Сегодня, 13:37
    ну и где там «по полной», автор?
    «...такое хамство сносить никому не хочется. Не будем этого делать...» вот цитата, как я понимаю.
    она может означать и «пойдём и повесимся...в сортире», например.
    тем более, что «на ухо шепчут извинения...»
    den3080
    1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 13:52
      А какие собственно поводы для сомнений? Немногим раньше сказали, что будет ответка англичанам и английских дипломатов выслали. Так и тут.
      Или Вы хотите, чтоб факт высылки совпадал со словами о высылке? А смысл?
      Хагалаз
  6. prior (Влад) Сегодня, 13:43
    Запад закручивает спираль осложнения отношений. России в ответ следовало бы не только выслать вдвое большее количество дипломатов, но и закрутить газовый вентиль. В Америку вместо титана отправить их посольство в полном составе. Прибалтов разом отключить от энергосети. Холодная война, значит холодная.
    ... и мне начхать, что наши зажравшиеся чиновники останутся без новых мерседесов.
    prior
  7. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 13:44
    вот и посмотрим ху из ху...
    " ряд стран, в том числе Турция, Австрия, Болгария, Мексика, отказались присоединяться к провокации, устроенной властями Британии и США"-vz.
    Masya Masya
    1. askort154 (Александр) Сегодня, 14:49
      Masya Masya.....вот и посмотрим ху из ху...
      " ряд стран, в том числе Турция, Австрия, Болгария, Мексика, отказались присоединяться к провокации, устроенной властями Британии и США"-vz

      И Израиль нервно курит за углом. belay
      askort154
  8. Волька Сегодня, 13:44
    надежда умирает последней
    Волька
  9. ротмистр (Юрий) Сегодня, 13:48
    Господин министр, а что с недвижимостью нашего МИДа в США? Вернули или ждем вселенского потопа?У нас МИД бьет по хвостам. Мы почему то не попытались создать международный суд по "химическому оружию" в Ираке, точнее по его отсутствию. Мы не позаботились о создании суда по применению НАТО боеприпасов с урановыми сердечниками в Сербии. Все хотели быть добренькими , хотели лаской с коброй, вот и дождались.
    ротмистр
  10. Олег Козлов (Олег Козлов) Сегодня, 13:50
    Ну ну, хотелось бы верить. А то словами погрозят, потом вспомнят, что там, в Забугорье, много чего хорошего. Счета, семьи, дети, недвижимость. Не у всех конечно, но очень у многих. И желание адекватно отвечать сразу отпадает. Остаются одни грозные слова....
    Олег Козлов
    1. Borik (Борис) Сегодня, 14:09
      Так вначале надо избавиться от этих ценителей западных ценностей с полной конфискацией имущества и отправить их туда не ПМЖ.
      Borik
  11. askort154 (Александр) Сегодня, 13:50
    Даже, если зеркально ответим, то арифметика будет в нашу пользу. Они единицами наших с каждой страны (кроме США), а мы избавимся сразу от 115 их агентов - разведчиков в нашей стране которые, естественно, работают в конечном итоге на англо-саксов.
    askort154
  12. loginovich Сегодня, 13:52
    Надо было адекватно отвечать ам год назад глядишь сейчас не такие бурые бы были.И думаю сейчас утрутся, оботрутся, подмоются и на этом ответные меры закончатся.
    loginovich
  13. av58 (Андрей) Сегодня, 13:53
    Только не "зеркальный ответ". Не 60 американцев за 60 российских дипломатов, а существенно больше, а по остальным подумать об отзыве российских послов, и высылке послов соответствующих стран. Зачем нам, к примеру, посольство в Албании?
    av58
  14. Z_G_R (Алексей) Сегодня, 13:56
    Видимо уже настала пора для самой-самой полной озабоченности! Если и сейчас её не выразим. то потом можем не успеть!
    Z_G_R
  15. Алик новик_ (олег новиков) Сегодня, 13:58
    ов из Екатеринбурга давно пора гнать. А вот в странах прибалтии вообще закрыть посольства ( хватит консульства ) - посадить одного посла в Варшаве на всех четырех. Там еще и ФМС наш сидит штаны протирает , неизвестно зачем- все кто хотел переехать в Россию уже здесь.
    Алик новик_
  16. сталевар Сегодня, 13:59
    А как на счёт сноса памятников в Польше и ареста дипсобственности в США? Достойный ответ будет или уже простили? С 2004 г Лавров возглавляет МИД один позор и унижение РОССИИ! Долой Лаврова!
    сталевар
    1. SOF (Александр) Сегодня, 14:45
      Цитата: сталевар
      А как на счёт сноса памятников в Польше и ареста дипсобственности в США? Достойный ответ будет или уже простили? С 2004 г Лавров возглавляет МИД один позор и унижение РОССИИ! Долой Лаврова!

      ...ужо вы бы порядок в дип.отношениях кааак навели, да?
      Дипломат - он на то и дипломат, чтобы дипломатией заниматься, а не в истерических конвульсиях биться... как некоторые...
      SOF
  17. Altona (Евгений) Сегодня, 14:01
    Цитата: maxim947
    Есть положительный опыт решения глобальных и казалось бы не решаемых проблем, - это размещение ракет на Кубе))

    -----------------------------
    Сейчас это не нужно. Сейчас достаточно по тройке "статусов" пригнать к каждому побережью США и сообщить об этом. Только не Лаврову это озвучивать, а Шойгу. hi
    Altona
  18. mavrus (Андрей) Сегодня, 14:02
    Цитата: Аристарх Людвигович
    Может хотя бы консульство янкесов в Екатеринбурге закроют.

    Я за закрытие Питерского. Но что-то предложили народу самому выбирать какое из трех закрывать... А где голосовать? Не указали. Здесь, на ВО, недавно был опрос кто за кого голосовал на выборах. Может и сейчас запустить... про консульства. Или все уже "голосонули', а я один где-то не там ищу? Кто знает подскажите, пожалуйста.
    mavrus
  19. Altona (Евгений) Сегодня, 14:02
    Цитата: Алик новик_
    А вот в странах прибалтии вообще закрыть посольства ( хватит консульства ) - посадить одного посла в Варшаве на всех четырех.

    -----------------------------
    В Финляндии одного оставить, на Польшу и трех балтийских "богатырей".
    Altona
  20. ИНТЕР Сегодня, 14:03
    Цитата: словак
    Чтобы с запасом, надо в любимом западе РОССИЙСКОМ КРЫМУ сделать единый посольский центр для всех "партнеров" из США, ЕС, всяких Канад, Австралий и пр. шавок.

    Хорошая идея))))) но есть и минусы, печеньками разных стран накормят население, их опасно держать на таком ограниченном пространстве.
    Лучше тут их держать под контролем и камерами.
    ИНТЕР
    1. prodi Сегодня, 14:23
      нет, ну а что... официально перевести, хотя бы посольство США в Крым? Консульства закрыть все
      prodi
  21. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 14:04
    Мария З. АНОНСИРОВАЛА конференцию на четверг,но несколько изменились обстоятельства,успеет ли МИД с "сюрпизом",обещанном островитянам?
    Представляю рожи Меркель и Макрона,когда вскроется и подтвердится документально,что на Скипалей покушалась лично бешеная Тереза.
    HAM
  22. mavrus (Андрей) Сегодня, 14:06
    Цитата: askort154
    Даже, если зеркально ответим, то арифметика будет в нашу пользу. Они единицами наших с каждой страны (кроме США), а мы избавимся сразу от 115 их агентов - разведчиков в нашей стране которые, естественно, работают в конечном итоге на англо-саксов.

    Вот интересно, а какие секреты наши разведчики под дипприкрытием выискивали в Албании?
    mavrus
  23. Bulrumeb (Евгений) Сегодня, 14:13
    26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата)

    ну выслали и выслали, как-то уже и привыкать начали. вышлют столько же и из России, что только радует. Давеча правильно сказали: не обязательно в Лондоне или Лос-Анджелесе Родине служить, можно и в Монголии или еще где
    Bulrumeb
  24. Alex Nevs (Alex) Сегодня, 14:19
    а выразить озабоченность? карибский впереди
    Alex Nevs
  25. gukoyan (Igor) Сегодня, 14:22
    Ну-ну, ответите, интересно как так сильно ответите?))
    Как говорится: Пи...ь не мешки ворочать...
    После сбития нашей СУшки, тоже говорили что Турция пожалеет что так поступили и что ответят по полной... А что в итоге, откупились помидорами, и мы им ещё С-400 поставлять собираемся.
    gukoyan
  26. mik0588 (Михаил) Сегодня, 14:28
    НУ чем они там могут ответить если дети на западе, счета на западе, недвижимость на западе... Эти словеса только для нас, для внутреннего "употребления))))"
    mik0588
  27. KIBL (GENE) Сегодня, 14:44
    По полной это значит Сарматом........
    KIBL
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