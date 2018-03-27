Партия модернизированных "Акаций" поступила в ЮВО

Гаубицы поступили в дивизию в рамках программы переоснащения войск ЮВО. Первые стрельбы из вновь поступивших образцов вооружения будут проведены в рамках батальонных тактических учений мотострелковой полка 150 мотострелковой дивизии на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области

Около 20 модернизованных 152 мм самоходных артиллерийских гаубиц 2С3М "Акация" получила 150-ая мотострелковая дивизия Южного военного округа (Ростовская область), сообщает пресс-службе округа.- говорится в сообщении.На модернизированной гаубице увеличен возимый боезапас с 40 до 46 выстрелов. Кроме того, изменена конфигурация и расположение люков в кормовой части корпуса и башни, внедрена механизированная подача выстрелов с грунта, на крышу башни перенесена антенна радиосвязи, радиостанция Р-123 заменена на радиостанцию Р-123М."Акация" - 152-мм самоходная гаубица, предназначенная для уничтожения и подавления минометных и артиллерийских батарей, живой силы противника, огневых средств, танков, ракетных установок, тактических средств атомного оружия, пунктов управления.