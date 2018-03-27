15:16 27 марта
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Партия модернизированных "Акаций" поступила в ЮВО

Около 20 модернизованных 152 мм самоходных артиллерийских гаубиц 2С3М "Акация" получила 150-ая мотострелковая дивизия Южного военного округа (Ростовская область), сообщает пресс-службе округа.

Партия модернизированных "Акаций" поступила в ЮВО


Гаубицы поступили в дивизию в рамках программы переоснащения войск ЮВО. Первые стрельбы из вновь поступивших образцов вооружения будут проведены в рамках батальонных тактических учений мотострелковой полка 150 мотострелковой дивизии на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области
- говорится в сообщении.


На модернизированной гаубице увеличен возимый боезапас с 40 до 46 выстрелов. Кроме того, изменена конфигурация и расположение люков в кормовой части корпуса и башни, внедрена механизированная подача выстрелов с грунта, на крышу башни перенесена антенна радиосвязи, радиостанция Р-123 заменена на радиостанцию Р-123М.

"Акация" - 152-мм самоходная гаубица, предназначенная для уничтожения и подавления минометных и артиллерийских батарей, живой силы противника, огневых средств, танков, ракетных установок, тактических средств атомного оружия, пунктов управления.

Использованы фотографии: http://wartools.ru/
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Комментарии 5

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  1. tchack Сегодня, 13:53
    Речь идет о модификации 2С3М2 "Акация", так как 2С3М была еще в 1975 году.
    tchack
    1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 14:28
      Больше интересует когда пройдет испытания и примут 2С3М3, которая стреляет на 4 км дальше до 21,4 км.
      Владыка Ситх
  2. Borik (Борис) Сегодня, 13:54
    Проверенная годами и делами самоходка. Укропы уже в панике. Ростов-то он рядом.
    Borik
  3. Zlat070 (Михаил) Сегодня, 14:22
    Красавица!!! Я на такой "срочку" командиром орудия служил! Классная машина, надежная, точная!
    Zlat070
    1. SklochPensioner (Яков) Сегодня, 14:38
      Цитата: Zlat070
      Я на такой "срочку" командиром орудия служил! Классная машина, надежная, точная!


      Я вот тоже, в конце 70-х, только не в артиллерии,.. Однако!
      Р/станция Р-123М(Т), насколько помню, "для связи в движении", была установлена...
      В конце 70-х, Миша!!!
      М.б., чего-то напутали журналисты?
      SklochPensioner
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