Министр армии США: к 2028 году американской армии не будет равных

Армия (США) 2028 года будет готова дислоцироваться, сразиться и одержать решительную победу над любым противником в любое время и в любом месте

Армия сделает это благодаря использованию современных пилотируемых и беспилотных боевых машин, летательных аппаратов, систем обеспечения и оружия в сочетании с надёжными объединёнными вооружёнными формированиями и тактикой, основанной на современной доктрине ведения сражений и на командующих и солдатах, не имеющих себе равных в поражающих возможностях

Вслед за военным экспертом Робертом Фарли, заявившим, что к 2030 году армия США останется самой сильной, еще одно "громкое" заявление сделал министр армии США Марк Эспер, который заявил, что к 2028 году американская армия будет готова к участию в любых военных действиях.— приводит его слова издание Defense News.Кроме того, Эспер подчеркнул, что американские военнослужащие смогут одновременно сдерживать других противников и сохранять возможности для ведения иррегулярных военных действий.— пояснил он.Министр армии США - гражданская должность в Министерстве обороны США. Возглавляет министерство армии США и несет ответственность за все вопросы, касающиеся американской армии: людские ресурсы, персонал, дела резерва, зданий и сооружений, охраны окружающей среды, систем вооружения и оборудования и вопросы его приобретения, коммуникации и финансового управления. Выдвигается президентом и утверждаются Сенатом. Не входит в кабинет министров и подчиняется только министру обороны.