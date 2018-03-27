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Министр армии США: к 2028 году американской армии не будет равных
Вслед за военным экспертом Робертом Фарли, заявившим, что к 2030 году армия США останется самой сильной, еще одно "громкое" заявление сделал министр армии США Марк Эспер, который заявил, что к 2028 году американская армия будет готова к участию в любых военных действиях.
Кроме того, Эспер подчеркнул, что американские военнослужащие смогут одновременно сдерживать других противников и сохранять возможности для ведения иррегулярных военных действий.
Министр армии США - гражданская должность в Министерстве обороны США. Возглавляет министерство армии США и несет ответственность за все вопросы, касающиеся американской армии: людские ресурсы, персонал, дела резерва, зданий и сооружений, охраны окружающей среды, систем вооружения и оборудования и вопросы его приобретения, коммуникации и финансового управления. Выдвигается президентом и утверждаются Сенатом. Не входит в кабинет министров и подчиняется только министру обороны.
Армия (США) 2028 года будет готова дислоцироваться, сразиться и одержать решительную победу над любым противником в любое время и в любом месте— приводит его слова издание Defense News.
Кроме того, Эспер подчеркнул, что американские военнослужащие смогут одновременно сдерживать других противников и сохранять возможности для ведения иррегулярных военных действий.
Армия сделает это благодаря использованию современных пилотируемых и беспилотных боевых машин, летательных аппаратов, систем обеспечения и оружия в сочетании с надёжными объединёнными вооружёнными формированиями и тактикой, основанной на современной доктрине ведения сражений и на командующих и солдатах, не имеющих себе равных в поражающих возможностях— пояснил он.
Министр армии США - гражданская должность в Министерстве обороны США. Возглавляет министерство армии США и несет ответственность за все вопросы, касающиеся американской армии: людские ресурсы, персонал, дела резерва, зданий и сооружений, охраны окружающей среды, систем вооружения и оборудования и вопросы его приобретения, коммуникации и финансового управления. Выдвигается президентом и утверждаются Сенатом. Не входит в кабинет министров и подчиняется только министру обороны.
Использованы фотографии: https://www.stripes.com/
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