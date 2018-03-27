15:17 27 марта
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Министр армии США: к 2028 году американской армии не будет равных

Вслед за военным экспертом Робертом Фарли, заявившим, что к 2030 году армия США останется самой сильной, еще одно "громкое" заявление сделал министр армии США Марк Эспер, который заявил, что к 2028 году американская армия будет готова к участию в любых военных действиях.

Министр армии США: к 2028 году американской армии не будет равных


Армия (США) 2028 года будет готова дислоцироваться, сразиться и одержать решительную победу над любым противником в любое время и в любом месте
— приводит его слова издание Defense News.


Кроме того, Эспер подчеркнул, что американские военнослужащие смогут одновременно сдерживать других противников и сохранять возможности для ведения иррегулярных военных действий.

Армия сделает это благодаря использованию современных пилотируемых и беспилотных боевых машин, летательных аппаратов, систем обеспечения и оружия в сочетании с надёжными объединёнными вооружёнными формированиями и тактикой, основанной на современной доктрине ведения сражений и на командующих и солдатах, не имеющих себе равных в поражающих возможностях
— пояснил он.

Министр армии США - гражданская должность в Министерстве обороны США. Возглавляет министерство армии США и несет ответственность за все вопросы, касающиеся американской армии: людские ресурсы, персонал, дела резерва, зданий и сооружений, охраны окружающей среды, систем вооружения и оборудования и вопросы его приобретения, коммуникации и финансового управления. Выдвигается президентом и утверждаются Сенатом. Не входит в кабинет министров и подчиняется только министру обороны.

Использованы фотографии: https://www.stripes.com/
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Комментарии 26

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  1. Тралл Сегодня, 14:43
    Пойду землянку копать smile
    Тралл
    1. Vard Сегодня, 14:47
      Зачем... Будут выступать... отключим GPS...
      Vard
    2. Венд (Анатолий) Сегодня, 15:16
      Да армия США будет такой же мощной, как сегодня армия Украины. laughing
      Венд
    3. st25310 (Евгений) Сегодня, 15:17
      К тому времени наши еще что-нибудь придумают...
      st25310
  2. rruvim (Роман) Сегодня, 14:45
    После Китайской и Индийской...
    rruvim
  3. Berkut154 (Владимир) Сегодня, 14:45
    Я думаю к 2028 году Армии сша уже может и не быть..
    Berkut154
    1. Vard Сегодня, 14:48
      К 2028 году и США может не быть...
      Vard
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 15:01
        Главное, чтобы ВО сохранилось. fellow Тогда сможем проверить
        эти прогнозы.
        voyaka uh
    2. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 15:10
      Ну почему же, может и будет. Вот только они путают два понятия. В чём не будет равных? Самая большая и самая сильная, это огромная разница. Что мы и наблюдаем уже сегодня.
      Orionvit
  4. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 14:45
    Слово "равных" лишнее
    Vol4ara
    1. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 14:49
      Как раз "РАВНЫХ НЕТ" практически правильное определение, полу - мужики, полу- бабы......
      Армия гомосни.......единственная в мире.....
      Соломон Кейн
  5. Mimohod (Михаил) Сегодня, 14:45
    Министр армии США: к 2028 году американской армии не будет равных
    действительно через десять лет и равнятся не на что будет, "великой армии сша" и совсем может и не будет.... laughing
    Mimohod
  6. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 14:46
    американской армии не будет равных

    Одна такая армия уже есть на Украине
    pvv113
    1. Borik (Борис) Сегодня, 14:57
      американцы... уже почти век кричат что их армия всех сильней, а тут признаются что им надо ещё десять лет чтоб ею стать. Так значит они всё это время обманывали.
      Borik
  7. Лесс Сегодня, 14:49
    Армия (США) 2028 года будет готова дислоцироваться, сразиться и одержать решительную победу над любым противником в любое время и в любом месте
    Лесс
  8. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 14:53
    Выходит,что предыдущие 70-лет янки парили миру мозги?
    Кто то есть сильней?
    Боюсь даже предположить....
    HAM
  9. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 14:54
    Дожить надо, для начала.. И заявителю, и армии и государству
    Сибирский цирюльник
  10. prior (Влад) Сегодня, 14:59
    Если к тому времени в армии США будут одни геи и трансгендеры, тогда конечно...
    prior
  11. Govorun Сегодня, 15:01
    Министр армии США: к 2028 году американской армии не будет равных
    На украинскую армию ровняется?!.Им давно уже НЕТ РАВНЫХ...
    Govorun
  12. svp67 (Сергей) Сегодня, 15:01
    Армия (США) 2028 года будет готова дислоцироваться, сразиться и одержать решительную победу над любым противником в любое время и в любом месте

    1. До 2028 года ЕЩЕ ДОЖИТЬ НАДО.
    2. В 2028 году министром обороны США будет другой человек и он то точно найдет повод, что бы показать слабость армии США, а иначе же как еще деньги у Конгресса клянчить?
    svp67
  13. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 15:02
    Ну если мерить по категории, что укрошумерская армия самая сильная в Гейропе, то тогда да............... . negative
    Egorovich
  14. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 15:03
    ...Армия (США) 2028 года будет готова дислоцироваться, сразиться и одержать решительную победу над любым противником в любое время и в любом месте

    Тю... Через десять лет! А нам ВВП сказал, что наша уже сейчас сильнее любого потенциального агрессора...
    Jovanni
    1. Алик новик_ (олег новиков) Сегодня, 15:16
      Так нам че , десять лет их ждать ?
      Алик новик_
  15. sir_obs (Борис) Сегодня, 15:07
    к 2028 году американской армии не будет, конец
    sir_obs
  16. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 15:07
    Армия (США) 2028 года будет готова дислоцироваться, сразиться и одержать решительную победу над любым противником в любое время и в любом месте


    у меня жена тоже всегда готова одержать решительную победу в битве на кровати за пространство и что ? уже 15 лет пытается, только у кошки и получется отвоевывать
    Не либероид Русский
  17. мерцание (Николай) Сегодня, 15:10
    громкое" заявление сделал министр армии США Марк Эспер, который заявил, что к 2028 году американская армия будет готова к участию в любых военных действиях.
    Увидел жесткий и решительный взгляд и первая же мысль: я верю этому парню.
    Уже вижу: 2028 год, президент США товарищ Си Цзиньпин отдает приказ министру обороны США товарищу Марк Эсперцину ... laughing
    мерцание
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