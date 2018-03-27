18:06 27 марта
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Увидела свет уникальная книга о двигателях боевых самолетов России



Книга «Двигатели боевых самолетов России» Котельникова В. Р., Хробыстовой О. В., Зрелова В. А. и Пономарева В. А. посвящена истории развития отечественных авиационных двигателей военного назначения: истребителям, бомбардировщикам, штурмовикам и разведчикам. На 600 страницах в доступной форме авторы рассказывают о предназначении двигателей, их устройстве, технических особенностях; приводят интересные факты и воспоминания участников событий, связанные с разработкой, испытаниями, освоением и эксплуатацией двигателей. Из этих подробностей складывается достоверная картина развития авиапрома в части создания двигателей для боевых самолетов, начиная с поршневых моторов и заканчивая ГТД пятого поколения.

«Особенность издания, выгодно отличающая его от подобных публикаций – большое количество иллюстраций, схем и таблиц, позволяющих представить основные параметры и конструкцию двигателей и их элементов. Большое внимание уделено описанию объектов применения двигателей – боевых самолётов, собрана и проанализирована информация об их разработке, производстве и испытаниях. Значительное место занимают сведения об основных центрах разработки и производства авиадвигателей, а также о людях, внёсших существенный вклад в становление и развитие военной авиации нашей страны. Представляют интерес воспоминания инженеров, лётчиков, испытателей, приведенные в книге», — Владимир Зрелов, доктор технических наук, профессор.



Книга можно приобрести в интернет-магазине издательства на сайте www.yarkniga.ru. А также с 4 по 6 апреля в рамках Международного форума двигателестроения – 2018 на ВДНХ.


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 16

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  1. Irokez (Сергей) Сегодня, 15:29
    Для общего развития нужная книга. Кто-то в ней даже некоторые секреты может почерпнуть хотя там их не должно быть, а скорей всего общеизвестные знания.
    Irokez
    1. Бесконечность (Бесконечность) Сегодня, 17:02
      Книга, как я понял, научно-популярная (в доступной для обычного читателя форме). Т.е не чисто техническое издание. Да и этот "кто-то" уже располагает своей линейкой двигателей. А технические детали новых разработок засекречены, и их получают шпионы, уже другими путями wink

      Что касается книги. То я как ребенок. ХОЧУ ее laughing
      Бесконечность
  2. роман66 (роман) Сегодня, 15:40
    купить, купить... меркантильные какие. скачать где в фб2?
    роман66
    1. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 15:54
      Цена в издательстве (сайт Яркниги) и на сайте Лабиринта в 2 раза отличается... fool
      Ценообразование, блин...
      А скачать... Вот надо купить, отсканировать, а потом качать, когда добрый человек выложит laughing
      Но если серьезно - такие книги в руках надо держать, а не на телефоне или планшете смотреть...
      ROSS_Ulair
      1. роман66 (роман) Сегодня, 15:56
        может вы и правы. хорошая книга, уже хочу
        роман66
      2. роман66 (роман) Сегодня, 16:04
        а у меня сайт лабиринта пишет , что нет такой книги, зараза какая...
        роман66
        1. роман66 (роман) Сегодня, 16:08
          епрст! 2360 и это со скидкой! буржуи недорезанные!
          роман66
        2. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 16:10
          У меня супруга смотрела - у нее там скидки и все такое прочее, поэтому не посоветую...
          Но ценник там неадекватный - на Яркниге 1500 руб, на Лабиринте 2956 руб. (со скидкой 1921 руб.)
          Вроде бы самовывоз по цене Яркниги, но нам проще - жена из Рыбинска, там и тёща с тестем живут, и дача их под Рыбынском - либо они нам с оказией завезут, либо мы к ним в гости с нашей дочкой/их внучкой соберемся smile
          Хотя даже с пересылкой дешевле должно быть, чем цена Лабиринта...
          ROSS_Ulair
    2. himRa (Rahim) Сегодня, 17:15
      Неплохая книга о моторах АШ-82 и М-71 здесь:
      http://www.airpages.ru/mt/mot4.shtml
      И кстати модификационные версии этих моторов ДО СИХ ПОР в эксплуатации!!! laughing

      Цитата: роман66
      купить, купить... меркантильные какие. скачать где в фб2?
      himRa
      1. роман66 (роман) Сегодня, 17:56
        спасибо, Рахим, hi или рахмат правильнее? lol
        роман66
  3. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 15:40
    Мне, как интересующемуся авиацией с детства (годов так с 4-х, когда только научившись читать, Кожедубом зачитывался laughing ), книжка весьма интересна будет!
    Да и издательство родное, из нашей области )))
    ROSS_Ulair
    1. Железякин (Алексей) Сегодня, 16:35
      Не рыбинские-ли моторы ее писали (спонсировали)?
      Железякин
      1. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 16:57
        По идее в выходных данных могут написать об этом...
        Так-то там тёща инженером трудится, но она вряд ли знает laughing
        ROSS_Ulair
  4. изя топ (Андрей) Сегодня, 15:54
    т.е. грифа "дсп" уже не существует?
    изя топ
    1. роман66 (роман) Сегодня, 15:58
      ну вряд ли АШ-82 до сих пор секретен lol
      роман66
    2. Железякин (Алексей) Сегодня, 16:39
      Не думаю, что Вы найдете в ней такого рода информацию. Кроме общеизвестных фактов и воспоминаний бывалых, там мало что будет написано.
      Есть интересная книга издательства ЦИАМ - "Работа Авидвигателестроительных компаний по созданию перспективных авиационных двигателей" 2004 г. Так вот там конечно много аналитики и домыслов но в современном спец. издании ничего толковее пока не встречал.
      Железякин
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