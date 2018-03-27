Увидела свет уникальная книга о двигателях боевых самолетов России

«Особенность издания, выгодно отличающая его от подобных публикаций – большое количество иллюстраций, схем и таблиц, позволяющих представить основные параметры и конструкцию двигателей и их элементов. Большое внимание уделено описанию объектов применения двигателей – боевых самолётов, собрана и проанализирована информация об их разработке, производстве и испытаниях. Значительное место занимают сведения об основных центрах разработки и производства авиадвигателей, а также о людях, внёсших существенный вклад в становление и развитие военной авиации нашей страны. Представляют интерес воспоминания инженеров, лётчиков, испытателей, приведенные в книге», — Владимир Зрелов, доктор технических наук, профессор.

Книга «Двигатели боевых самолетов России» Котельникова В. Р., Хробыстовой О. В., Зрелова В. А. и Пономарева В. А. посвящена истории развития отечественных авиационных двигателей военного назначения: истребителям, бомбардировщикам, штурмовикам и разведчикам. На 600 страницах в доступной форме авторы рассказывают о предназначении двигателей, их устройстве, технических особенностях; приводят интересные факты и воспоминания участников событий, связанные с разработкой, испытаниями, освоением и эксплуатацией двигателей. Из этих подробностей складывается достоверная картина развития авиапрома в части создания двигателей для боевых самолетов, начиная с поршневых моторов и заканчивая ГТД пятого поколения.Книга можно приобрести в интернет-магазине издательства на сайте www.yarkniga.ru . А также с 4 по 6 апреля в рамках Международного форума двигателестроения – 2018 на ВДНХ.