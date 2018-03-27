18:03 27 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

НАТО сокращает состав миссии РФ при альянсе на 10 человек

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в заявлении для прессы в штаб-квартире НАТО обнародовал решение Североатлантического альянса по поводу совместного ответа РФ на использование военного отравляющего вещества на территории Великобритании.

НАТО сокращает состав миссии РФ при альянсе на 10 человек


Сегодня я, по нашему общему решению, отозвал аккредитацию семи дипломатов, а также отказал в заявках на аккредитацию еще трех
- сказал он.


По словам Столтенберга, в Альянсе действует ограничение на величину российской миссии: РФ имела право аккредитовать в штаб-квартире до 30 сотрудников. В НАТО решили, что это количество необходимо уменьшить.

Максимальное количество сотрудников миссии РФ сокращено на 10 человек, до 20
- заявил он, отметив, что это также является частью дипломатических санкций против РФ.

Сейчас в постоянном представительстве России при НАТО аккредитовано 14 дипломатов и 6 сотрудников военной миссии с дипломатическим статусом. Должности постпреда и главного военного представителя вакантны. Столтенберг не уточнил, кто именно подпадает под сокращение.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 24

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Kars (Запорожье) Сегодня, 17:18
    Зачем РФ вообще миссия при НАТО?20 счастливчикам хлебное место на европейском курорте?все равно сотрудничества не будет.
    Kars
    1. Черный_Ватник Сегодня, 17:24
      Может быть затем, чтобы хоть как-то иметь представление о внутренней химии альянса?
      Черный_Ватник
      1. Тралл Сегодня, 17:53
        Все намного проще.
        19 марта 2018 г. НАТО начала заключительный этап переезда в свою новую штаб-квартиру в Брюсселе. В течение следующих 12 недель около 4000 человек – гражданский и военный персонал НАТО, а также 29 постоянных представительств государств-членов – переедут в свои новые служебные помещения
        - тупо не хватило несколько кабинетов, и комендант Дома НАТЫ выкручивается теперь smile
        Тралл
    2. Mole (Леонид) Сегодня, 17:25
      Цитата: Kars
      Зачем РФ вообще миссия при НАТО?20 счастливчикам хлебное место на европейском курорте?все равно сотрудничества не будет.

      Вот и Столтенберг так подумал. И решил сэкономить Наши бюджетные средства. Тоже наверное агент Путина! laughing
      Mole
    3. Borik (Борис) Сегодня, 17:26
      А правда нахрен нам там 30 мест и 20-ти тоже многовато. Троих хватит. Штирлица оставить, радистку Кэт и одного курьера.
      Borik
      1. Терский (Виктор) Сегодня, 17:59
        Цитата: Borik
        Троих хватит. Штирлица оставить, радистку Кэт и одного курьера.

        Есть более экономный вариант - пару тонн гексогена. Ну так , на всякий, мало ли...
        Терский
    4. сибиралт (Олег) Сегодня, 17:31
      Молодец, помогает нам сэкономить на количестве представителей в НАТО. А что вообще может представлять Россия в НАТО, если нам объявлена холодная война? winked
      сибиралт
    5. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 17:32
      Цитата: Kars
      Зачем РФ вообще миссия при НАТО?20 счастливчикам хлебное место на европейском курорте?все равно сотрудничества не будет.

      Что бы там не курлыкали либерасты о необходимости любить буржуинских хозяев, НАТО это враг,ну если хотите противник, который ведет целенаправленную политику на развал и уничтожение России. Она им страшна и непонятна. Какая нахрен миссия по сотрудничеству с врагом насовавшим под наши границы полчища вооруженных барбосов? О чём с ними разговаривать? Бубнить о нашем миролюбии- так это им похрену, у них свои интересы и в них нет места для России! am
      майор Юрик
    6. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 17:34
      100 раз прав Яков Кедми, когда говорит Израиль никогда не отвечает зеркально на выпады, только неадекватно ответив можно заставить противника задуматься о своем поведении.
      предки с Дона
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 17:48
        Полевик кинуть и пару ТА-57, достаточно для организации связи, если что срочное, то пусть "пердают" по рации на международной частоте.
        Rusland
  2. DEZINTO (Николай) Сегодня, 17:23
    Не, ну на самом деле это плохо, нашим людям желательно присутствовать при этих.....Потому как если нас там не будет вот тогда уже ооочень интересное кино начнётся...
    DEZINTO
    1. Borik (Борис) Сегодня, 17:42
      А сейчас что ни кино. Есть мы там, нет нас там, один хрен. Нас никто не слышит.
      Borik
  3. Воронок (Алексей ) Сегодня, 17:25
    Совет Россия- НАТО по моему не работает. контакты заморожены, так что можно всех высылать.
    Воронок
  4. BAI Сегодня, 17:25
    А представительство НАТО в России есть? Есть чем зеркалить?
    BAI
    1. To be or not to be Сегодня, 17:30
      Информационное бюро НАТО в Москве

      Адрес: ул. Мытная, 3, Москва, Россия, 119049
      Время работы: 9 00-1800
      Телефон: +7 495 937-36-40
      To be or not to be
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 17:55
        Что, можно минировать?
        ul_vitalii
  5. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 17:31
    Еще в 14ом году нужно было с нато разорвать все отношения. Зачем дружить с врагом, зная, что он рано или поздно, но пойдет на тебя войной? ??
    Геркулесыч
  6. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 17:32
    Спасибо, Йенс! Давно пора разорвать отношения с этой лицемерной структурой.
    samarin1969
  7. naidas (naidas) Сегодня, 17:33
    Выслать всех россиян с европы,пусть Путин ломает голову об их достойном трудоустройстве.
    naidas
  8. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 17:38
    Минус десять гомосеков. Это плохо, потому что сократили ихнюю армию на 20 человек. Теперь пересчитывать опять нормы для пленных. Вы уж когда-нибудь угомонитесь - или нормальные, или трансгендеры, или вообще - долой войну! Леопард-А7 для кого придумали!?
    Сергей-8848
  9. Волька Сегодня, 17:52
    столтенберг ты просто смешон в своем русофобском угаре...
    Волька
  10. Zubr Сегодня, 17:57
    Ну дип. представители при таких организациях нужны, что бы озвучивать наши интересы и учитывать чужие. Я смотрю мы там лишние вообще. Хотя надо же как то владеть достоверной информацией от первоисточника. А отозвать оттуда свой дип. корпус никогда не поздно.
    Zubr
  11. ушкуйник (Владимир) Сегодня, 17:59
    В мирное время наличие миссий в противостоящих военных блоков это, необходимость, для поддержания мира.
    Ликвидация миссии, да еще во всех странах одного из военных блоков, -это начало войны. Если "партнеры" так порешили, то другой стороне, наряду с симметричным ответом, нужно ограничить деятельность всех НКО и прочих, которые, в своих вещаниях и писаниях "по ночам тайны выдают любимого бетонного завода". А Столтенберг ведет себя так, как та девушка, "с пониженной социальной ответственностью": " сняла решительно. пиджак наброшенный..., а он не попросил"!
    ушкуйник
  12. Опер (Игорь) Сегодня, 18:00
    Операция "Туманный бред" прошла успешно! В ходе проведенного комплекса мероприятий негласного характера источник под рабочим псевдонимом "Чухонец" выведен из под подозрений и продолжает работу в действующей агентурной сети. Ротация сотрудников проведена под благовидным предлогом. Работа по ранее согласованным мероприятиям продолжается в штатном порядке.
    Опер
Картина дня