НАТО сокращает состав миссии РФ при альянсе на 10 человек

Сегодня я, по нашему общему решению, отозвал аккредитацию семи дипломатов, а также отказал в заявках на аккредитацию еще трех

Максимальное количество сотрудников миссии РФ сокращено на 10 человек, до 20

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в заявлении для прессы в штаб-квартире НАТО обнародовал решение Североатлантического альянса по поводу совместного ответа РФ на использование военного отравляющего вещества на территории Великобритании.- сказал он.По словам Столтенберга, в Альянсе действует ограничение на величину российской миссии: РФ имела право аккредитовать в штаб-квартире до 30 сотрудников. В НАТО решили, что это количество необходимо уменьшить.- заявил он, отметив, что это также является частью дипломатических санкций против РФ.Сейчас в постоянном представительстве России при НАТО аккредитовано 14 дипломатов и 6 сотрудников военной миссии с дипломатическим статусом. Должности постпреда и главного военного представителя вакантны. Столтенберг не уточнил, кто именно подпадает под сокращение.