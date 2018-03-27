20:47 27 марта
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Российское правительство отклонило законопроект о ЧВК

Правительство РФ отклонило законопроект о деятельности частных военных компаний (ЧВК), передает "Интерфакс". В соответствующем заключении кабинета министров отмечается, что правительство данную инициативу не поддерживает.

Российское правительство отклонило законопроект о ЧВК


В отзыве говорится, что законопроект противоречит части 5 статьи 13 Конституции РФ. Статья запрещает создание и деятельность общественных объединений, цели и действия которых направлены на создание вооруженных формирований. Кроме того, согласно статье 71 Конституции вопросы обороны и безопасности, войны и мира, внешней политики и международных отношений России находится в ведении РФ.


Также не поддержали данный проект закона в Минобороны России, в Минфине, в МИД РФ, а также в ряде других силовых ведомств, в частности в Росгвардии, в ФСБ, СВР, ФСО. В Генеральной прокураторе и Минюсте России также высказались против.

Напоминаем, что данный проект закона о ЧВК в январе 2018 года в Госдуму внесла «Справедливая Россия». В нем предлагается поручить лицензирование ЧВК Минобороны. Частным компаниям предлагается разрешить участие в миротворческих операциях, обучение личного состава, военный консалтинг, обслуживание и ремонт боевой техники и вооружения, поставки военного снаряжения, разминирование, военное строительство, услуги военных переводчиков, пресечение террористической деятельности за рубежом, защита суверенитета иностранного государства и восстановление конституционного порядка на его территории.

Использованы фотографии: http://super-orujie.ru/
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Комментарии 50

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  1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 19:04
    Что и требовалось доказать. Хотя многим из перечисленного - "участие в миротворческих операциях, обучение личного состава, военный консалтинг, обслуживание и ремонт боевой техники и вооружения, поставки военного снаряжения, разминирование, военное строительство, услуги военных переводчиков, пресечение террористической деятельности за рубежом, защита суверенитета иностранного государства и восстановление конституционного порядка на его территории.", можно заниматься и без создания ЧВК. yes
    Владимирец
    1. Borik (Борис) Сегодня, 19:07
      Это пока время неподходящее. А когда оно настанет то обязательно пробьют закон.
      Borik
      1. SOF (Александр) Сегодня, 19:23
        ... действительно... Ещё не время.
        SOF
        1. mad (Алексей) Сегодня, 19:32
          А сейчас как в детской песенке - "Жопа есть, а слова нет" ))
          mad
          1. japs (Юрий) Сегодня, 20:07
            Алексей, Вы, пожалуйста, извините меня, но это не слова песни, эта перефраз высказывания любимой нашей актрисы кино и театра Фаины Раневской.
            В оригинале звучит: " Как же так, слова нет, ж..па есть?"
            japs
      2. demo (Ван) Сегодня, 19:57
        Просто инициатива не от того лица поступила.
        Если бы Аркадий Ротенберг бы внес или его сынуля Игорь, то все ведомства были менее непреклонные.
        demo
    2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 19:10
      Как один все сговорились, request обычно только Баба Яга против recourse
      ul_vitalii
      1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 19:51
        Также не поддержали данный проект закона в Минобороны России, в Минфине, в МИД РФ, а также в ряде других силовых ведомств, в частности в Росгвардии, в ФСБ, СВР, ФСО. В Генеральной прокураторе и Минюсте России также высказались против.
        Цитата: ul_vitalii
        Как один все сговорились

        Привет, Виталий hi Ну во-первых, принять закон могут и без их согласования. Во-вторых, хотелось бы ознакомиться с их доводами. Так, примерно, понятно, Минфин - лишние траты, МИД - лишние хлопоты по переговорам, отмазки (все таки не шахматный клуб), объяснения и т.д. Генпрокуратуре и Минюсту - ответы на запросы и обвинения из стран "заклятых врагов" где "пошумят" наши ЧВК. Силовые структуры (Росгвардия, ФСБ, СВР, ФСО) наверное реальные опасения, что специалисты (с секретами боевого применения) убегут в ВЧК где больше платят. Кстати, а МВД в этом списке нет! Так, что законопроект нужно вносить в парламент не через политическую партию, а через Президента.
        Теренин
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 20:02
          Добрый вечер, Геннадий hi Да, если через президента, то все они превратятся в звенья, а затем и в единую цепь, всё логично, то есть предсказуемо smile
          ul_vitalii
    3. svp67 (Сергей) Сегодня, 19:11
      Цитата: Владимирец
      Что и требовалось доказать.

      И сколько ж можно народ мучать? Заставляя их регистрироваться в иностранной юрисдикции
      svp67
      1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 19:23
        Цитата: svp67
        И сколько ж можно народ мучать? Заставляя их регистрироваться в иностранной юрисдикции

        Я имел ввиду, что ни одна силовая структура не поддержит такой закон.
        Владимирец
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 19:25
          Цитата: Владимирец
          Я имел ввиду, что ни одна силовая структура не поддержит такой закон.

          Но не брезгует ими пользоваться
          svp67
  2. Palagecha (Игорь Иванович) Сегодня, 19:04
    Правильно боятся...Это не безответных граждан шпилить налогами,бедностью,обещаниями...
    Palagecha
    1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 19:09
      Цитата: Palagecha
      ...Правильно боятся...Это не безответных граждан шпилить налогами,бедностью,обещаниями...

      Угомонитесь, выборы прошли. Отвечайте за себя, а не печальтесь о гипотетически-теоретических гражданах.
      У Вас по теме статьи, о ЧВК есть что?
      Не устраивайте провокации на сайте negative
      Андрей К
      1. SOF (Александр) Сегодня, 19:22
        Цитата: Андрей К
        Не устраивайте провокации на сайте

        ... коллега пытается сказать, что приди к власти коммунисты, они бы однозначно приняли бы этот закон, поскольку он абсолютно согласуется с идеологией коммунистического движения...
        SOF
        1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 19:28
          Цитата: SOF
          поскольку он абсолютно согласуется с идеологией коммунистического движения..

          Как мне кажется, вы путаете коммерсантов с добровольцами.
          Серый брат
          1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 19:42
            Цитата: Серый брат
            ... Как мне кажется, вы путаете коммерсантов с добровольцами...

            Вам кажется.
            Не видел ни одного коммерсанта, который продавал бы свою жизнь.
            Скорее наоборот - за свою жизнь продадут всё и всех, такая вот сучность коммерсантов.
            Андрей К
            1. japs (Юрий) Сегодня, 20:15
              Сколько угодно найдется коммерсантов, готовых продать любому плательщику, естественно, за хорошие суммы денег, чужие жизни. Уж свою-то они точно продавать не будут...
              Желающих податься в ЧВК будет много, работать за милостыню от господ, становится все меньше...
              japs
        2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 19:47
          Цитата: SOF
          ...... коллега пытается сказать, что приди к власти коммунисты, они бы однозначно приняли бы этот закон, поскольку он абсолютно согласуется с идеологией коммунистического движения...

          Значит я не понял коллегу, он издалека начал - с "плача Ярославны".
          За тожество идей, который "живее всех живых", они народ и свой и чужой - не считая, в топку "пламени мировой революции" отправили.
          Андрей К
      2. Palagecha (Игорь Иванович) Сегодня, 20:28
        Любезный,благодарю Вас за то,что услужили мне,напомнив об окончании выборов.Также весьма признателен Вам за совет не печалиться.По теме я уже все,что хотел,на данный момент написал и больше у меня ничего нет.Покорнейше прошу Вас также меня простить за то,что я провокатор.Больше не буду.Позвольте также высказать истинное восхищение Вашими несомненно неординарными способностями выявления провокаторов,ибо сие Ваше неповторимое умение принесёт несомненную пользу для благоденствия нашей державы и её процветания.За сим извольте откланяться. hi
        Palagecha
    2. Комментарий был удален.
  3. Minus (Евгений) Сегодня, 19:06
    Странно... Чвк как-бы есть, но их нет! request
    Minus
    1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 19:13
      алё, Вы в какой стране живёте....
      это как бы не ЧВК - а завуалированные подразделения ФСБ, СВР и МинОбороны
      а по сути, российские военнослужащие, за которых и по зубам получить теперь можно (!)
      Romario_Argo
    2. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 19:15
      Цитата: Minus
      Странно... Чвк как-бы есть, но их нет! request

      Да нет в России никаких ЧВК. Просто удобно сваливать на "Вагнера", - неформальные действия ГРУ.
      Нормаль ок
    3. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 19:25
      Цитата: Minus
      Странно... Чвк как-бы есть, но их нет! request

      Это ж как с сусликом. Никто суслика не видит, но он ЕСТЬ.
      Николай Фёдоров
  4. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 19:07
    ...Российское правительство отклонило законопроект о ЧВК...

    Очень прискорбно, что ещё сказать.
    Воин, как бы его не называли, воином остаётся.
    За спиной воина, должна быть поддержка государства, если уж он интересы государства продвигает.
    Андрей К
    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 19:09
      И слава богу. Создадут в Чечне или Дагестане ЧВК всякие игилоиды, а потом в больших городах будут массовые убийства.
      Muvka
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 19:14
        Цитата: Muvka
        ...И слава богу. Создадут в Чечне или Дагестане ЧВК всякие игилоиды, а потом в больших городах будут массовые убийства...

        Я веду речь об организациях двигающих и защищающих наши национальные интересы, за рубежом.
        Карманные армии, всякие "удельные князьки" и без закона о ЧВК имеют. ЧОПы используются на полную катушку.
        Андрей К
        1. Muvka (Владимир) Сегодня, 19:38
          Будут продвигающие интересы, а будут и те, кто террор в стране будет устраивать.
          Muvka
          1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 19:59
            Цитата: Muvka
            ...Будут продвигающие интересы, а будут и те, кто террор в стране будет устраивать...

            Если смотреть, как в 404-ой всякие нацтербаты кровушкой напились и пошли делёжкой заниматься по всей руине - то да, результат перед глазами.
            Смотря какую "узду" законодательно оформить.
            Андрей К
        2. Palagecha (Игорь Иванович) Сегодня, 20:35
          Великодушно прошу меня простить,если Вас немного поправлю-охранные организации в РФ действуют на основании действующего законодательства,а не полной катушки.Нижайший Вам поклон. smile
          Palagecha
      2. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 19:17
        Техаса нам точно не нужно
        Romario_Argo
  5. Волька Сегодня, 19:12
    все одно к этому придем
    Волька
    1. ротмистр (Юрий) Сегодня, 19:21
      Согласен с вами. Правительство совершило ошибку. ЧВК могли решать те вопросы, которые наши отпускники решали на Донбассе. И ни какой агрессии нам бы не приписали. Ошибка, но думаю скоро одумаются.
      ротмистр
      1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 19:53
        Цитата: ротмистр
        ЧВК могли решать те вопросы, которые наши отпускники решали на Донбассе

        На Донбассе воюют добровольцы и они должны быть защищены на основе двухсторонних соглашений России и ЛДНР. А ЧВК прежде всего коммерческая организация и за ней обязательно будут стоять интересы крупного бизнеса и олигархов. Поэтому последствия коммерциализации военных будут печальны. В частности, те террористические организации, действующие на Ближнем Востоке как раз и есть последствия финансирования наемников различными фондами и коммерческими структурами. А если их перестанут финансировать, то они станут легко с помощью оружия будут зарабатывать сами. Не говоря уже о последствиях провокаций в отношении ЧВК. Например тот же Вагнер уже сейчас может в любой момент быть внесен Западом в списки террористических и доказательство им для этого не требуются.
        Поэтому подобная помощь должна носить исключительно добровольческий характер, а там уже задача правоохранительных органов персонально и правильно оценить деятельность этих добровольцев за рубежом,
        Vita VKO
  6. Sonet (Сергей) Сегодня, 19:18
    Ничего удивительного-никто в России не признает существование ЧВК. Очень удобно иметь ,,расходный материал,, ,победы которого потом можно приписать себе, а поражения.... ну так ,,нам ничего не известно о потерях русских людей,,.
    Sonet
    1. SOF (Александр) Сегодня, 19:26
      Цитата: Sonet
      победы которого потом можно приписать себе

      ...не нужно врать. Победы консалтинговых компаний никто себе ещё не присваивал....
      SOF
  7. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 19:24
    (ЧВК) это обычное банд формирование ,которое действует в интересах тех кто платит
    Yak28
  8. серж сибиряк (сергей) Сегодня, 19:27
    Когда гос.аппарат приспичит всё пробьют.
    серж сибиряк
  9. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 19:32
    Я у зеркала стояла может час, а может два.
    Даже ноги загудели, заболела голова.
    Вижу чётко, вижу ясно, ну какой же тут секрет.
    Ведь такого не бывает жопа есть а слова нет.

    Возвращается советская лексика и идеология в худшем варианте, когда газету "Правда" нужно было читать между строк, догадываясь об истинном смысле написанного. Когда говорили одно, думали другое, а делали третье.
    vladimirvn
  10. Zubr Сегодня, 19:33
    Ну кто бы сомневался, никто не пойдёт на изменение конституции, пока. А тем более ЧВК, такой жирный кусок могут отхватить. А там дальше приспичит продавят.
    Zubr
  11. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 19:40
    И правильно сделали -не нужны нам эти узаконенные бандформирования! am Вон, как пример, укроина, одна сплошная банда, служа народу, народ и грабят!
    Геркулесыч
    1. Cartalon (Михаил) Сегодня, 20:04
      Ну конечно иметь не узаконенные формирования намного удобнее
      Cartalon
      1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 20:09
        У вас есть такое формирование? Напишите в ФСБ -разгонят быстро и эффективно!
        Геркулесыч
  12. demokrat86 (Андрей ) Сегодня, 19:59
    Сколько же тут лицемерных тв...ей, вы это все скажите тем кто в Сирии гибнет, и наши силовые структуры этим пользуются. Не одни ВКС и ССО куют там победу.
    demokrat86
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 20:13
      Вы за языком своим смотрите, как то принято за свои слова отвечать! По поводу "лицемерных тв***ей "в зеркале на одного такого посмотрите! Жалко, нету минусов, загнали бы вас в черепа, как минимум! !! fool
      Геркулесыч
      1. demokrat86 (Андрей ) Сегодня, 20:20
        Минусы, минусы, минусы видно ваше главное оружие... Вы видно давно в запасе или отставке. Ну так пообщайтесь со служивыми, они вам на многое глаза откроют
        demokrat86
  13. Bronevick (Руслан) Сегодня, 20:05
    У Славы Корнеева (Леший) после ранения желание отпало больше ездить в Сирию
    Bronevick
  14. gridasov Сегодня, 20:28
    Но можно разрешить организовывать деятельность ЧВК в одной из дружественных к России стран .И полагаю , что така необходимость существует. С" волками жить по волчьи выть"
    gridasov
  15. av58 (Андрей) Сегодня, 20:34
    Правительство России: дураками были, дураками являются, и дураками помрут.
    av58
  16. Секунд-майор (Алексей) Сегодня, 20:46
    ЧВК - лживая англосаксонская придумка, двойная мораль, двойные стандарты. У РФ есть армия, есть необходимость - надо ее и применять.
    Секунд-майор
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