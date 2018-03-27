...Российское правительство отклонило законопроект о ЧВК...

Правительство РФ отклонило законопроект о деятельности частных военных компаний (ЧВК), передает "Интерфакс". В соответствующем заключении кабинета министров отмечается, что правительство данную инициативу не поддерживает.В отзыве говорится, что законопроект противоречит части 5 статьи 13 Конституции РФ. Статья запрещает создание и деятельность общественных объединений, цели и действия которых направлены на создание вооруженных формирований. Кроме того, согласно статье 71 Конституции вопросы обороны и безопасности, войны и мира, внешней политики и международных отношений России находится в ведении РФ.Также не поддержали данный проект закона в Минобороны России, в Минфине, в МИД РФ, а также в ряде других силовых ведомств, в частности в Росгвардии, в ФСБ, СВР, ФСО. В Генеральной прокураторе и Минюсте России также высказались против.Напоминаем, что данный проект закона о ЧВК в январе 2018 года в Госдуму внесла «Справедливая Россия». В нем предлагается поручить лицензирование ЧВК Минобороны. Частным компаниям предлагается разрешить участие в миротворческих операциях, обучение личного состава, военный консалтинг, обслуживание и ремонт боевой техники и вооружения, поставки военного снаряжения, разминирование, военное строительство, услуги военных переводчиков, пресечение террористической деятельности за рубежом, защита суверенитета иностранного государства и восстановление конституционного порядка на его территории.