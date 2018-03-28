Следствие по крушению Ту-154 МО РФ вновь продлено

Возбужденное 25 декабря 2016 года уголовное дело о катастрофе военного Ту-154 близ Сочи все еще находится в работе следователей. Срок следствия продлен на четыре месяца — до 25 июля 2018 года.

РИА Новости со ссылкой на неназванный источник, «близкий к следствию», сообщает о том, что следственные мероприятия по делу о крушении самолёта Ту-154 министерства обороны РФ в районе Сочи продлены. Новый срок окончания следствия – до 25 июля.Из материала:Сообщается о причинах продления следствия. Источник информационного агентства заявляет, что на такой шаг пошли в связи с тем, что проводится большое количество экспертиз, многие из которых на данный момент далеки от завершения.Самолёт министерства обороны России держал курс из Подмосковья на авиабазу «Хмеймим» (Сирия). Он должен был осуществить дозаправку в аэропорту Владикавказа, однако из-за сложных метеоусловий приземлился в Адлере. После взлёта самолёт не успел набрать должную высоту и упал в море в нескольких сотнях метрах от берега. Все 92 человека, включая членов экипажа, погибли.Напомним, что ранее было заявлено, будто бы один из лётчиков потерял пространственную ориентировку, оказавшись (цитата) «во власти соматогравитационных иллюзий» (одно из проявлений - оставление без внимания показаний приборов). Эта версия официально не подтверждена.