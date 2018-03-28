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Следствие по крушению Ту-154 МО РФ вновь продлено

РИА Новости со ссылкой на неназванный источник, «близкий к следствию», сообщает о том, что следственные мероприятия по делу о крушении самолёта Ту-154 министерства обороны РФ в районе Сочи продлены. Новый срок окончания следствия – до 25 июля.

Из материала:
Возбужденное 25 декабря 2016 года уголовное дело о катастрофе военного Ту-154 близ Сочи все еще находится в работе следователей. Срок следствия продлен на четыре месяца — до 25 июля 2018 года.


Следствие по крушению Ту-154 МО РФ вновь продлено



Сообщается о причинах продления следствия. Источник информационного агентства заявляет, что на такой шаг пошли в связи с тем, что проводится большое количество экспертиз, многие из которых на данный момент далеки от завершения.

Самолёт министерства обороны России держал курс из Подмосковья на авиабазу «Хмеймим» (Сирия). Он должен был осуществить дозаправку в аэропорту Владикавказа, однако из-за сложных метеоусловий приземлился в Адлере. После взлёта самолёт не успел набрать должную высоту и упал в море в нескольких сотнях метрах от берега. Все 92 человека, включая членов экипажа, погибли.

Напомним, что ранее было заявлено, будто бы один из лётчиков потерял пространственную ориентировку, оказавшись (цитата) «во власти соматогравитационных иллюзий» (одно из проявлений - оставление без внимания показаний приборов). Эта версия официально не подтверждена.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 8

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  1. Titsen (Ig Titsen) Сегодня, 07:07
    Не знают что сказать, вот и тянут...

    Надо сказать ПРАВДУ !
    Titsen
    1. К0щей Сегодня, 07:28
      Цитата: Titsen
      Надо сказать ПРАВДУ !

      а если они ее пока на 100% не знают?
      вот вчера требовали сказать "правду!" о 300-500 погибших в Кемерово. оказалось - это наглая ложь убл...ой твари.
      К0щей
      1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 07:37
        Цитата: К0щей
        а если они ее пока на 100% не знают?

        наглосаксы уже сказали правду, только доказательств нет у них, так что не надо на эти высказывания обращать внимание
        Angel_and_Demon
      2. роман66 (роман) Сегодня, 07:41
        следствие ведется больше года. каких им еще экспертиз не хватает? правда есть, но, видимо, ее прячут, как и с гибелью Гагарина было
        роман66
    2. Berkut154 (Владимир) Сегодня, 07:29
      Какую правду Вы хотите? Что совершенно исправный самолет упал после взлета а экипаж не при делах?
      Berkut154
  2. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 07:40
    Цитата: Titsen
    Не знают что сказать, вот и тянут...

    Надо сказать ПРАВДУ !

    это нормальная практика,продления сроков расследования по сложным делам,даже по самой простой краже,бывает что продлевается срок ,например при необходимости психиатрической экспертизы,то зачастую получается больше чем 2 месяца,и в этом случае еще продлевается на месяц,а тут такая катастрофа...
    Андрей ВОВ
  3. konstantin68 (Константин) Сегодня, 09:04
    Цитата: Berkut154
    Какую правду Вы хотите? Что совершенно исправный самолет упал после взлета а экипаж не при делах?

    Думаю,им не хочется "вешать" вину на пилотов,а причин реально не знают. Там все,что угодно могло произойти.
    konstantin68
  4. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 09:05
    Э-э-э...."это ж-ж-ж не спроста...."
    Monster_Fat
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