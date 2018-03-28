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Угледобывающая отрасль Украины сократилась почти на треть

Украинское министерство энергетики и угольной промышленности публикует отчётные данные за первые два месяца текущего года по добыче угля. Оказалось, что добыча угля на Украине снизилась до рекордно малого уровня. Так, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года добыча так называемого рядового угля обрушилась почти на треть, а именно на 27,6%. В абсолютных значениях это составило "минус" 2,03 тыс. тонн.

На начало марта 2018 года объёмы угледобычи по указанному угольному сорту на Украине составили 5,334 тыс. тонн.

Сократилась добыча и по другим видам угля. По энергетическим сортам - на 31,4%, по коксующемуся - на 6,6%.




Такое снижение приводит к очередному витку проблем с нехваткой угольного сырья для украинских ТЭЦ, а также для промышленности. На этом фоне Киев продолжает рапортовать о "достижении прорыва" в договорённостях с США. По словам Порошенко, американский уголь "систематически поставляется" на территорию Украины, и это является "доказательством диверсификации поставок". При этом суда, приходящие в Чёрное море из американских портов, были неоднократно замеченными в Новороссийском морском порту.

Ещё несколько лет назад Украина входила в числу крупнейших экспортёров угля в Европе.

Использованы фотографии: dnr-pravda.ru
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Комментарии 16

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  1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 10:12
    Если учесть, что статистика частенько брешет, то наверное и поболее smile Добыть то добыли, а вот сколько дошло до потребителя.
    ul_vitalii
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:19
      Где-то читал , что статистику для того и придумали : чтобы скрывать истинную картину . wink
      bouncyhunter
    2. влад66 (Владимир) Сегодня, 10:34
      Газ(российский) из Словакии, уголь из (ЛДНР) из Пенсильвании США, хохлята вы же кричали что весь СССР кормили. feel
      влад66
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:45
        Я вот что скажу...Да ну и фиг с ним.Панночка помэрла.Главное что бы у нас дома промпроизводство росло хорошими темпами
        Цитата: влад66
        Газ(российский) из Словакии, уголь из (ЛДНР) из Пенсильвании США, хохлята вы же кричали что весь СССР кормили. feel
        210окв
  2. oldzek (николай) Сегодня, 10:15
    и всё равно это назовут перемогой!ИМХО
    oldzek
  3. Altona (Евгений) Сегодня, 10:23
    Скорее всего часть статистики ушла в неучтенный "серый" сектор. Уголь из ЛНДР кто-то же потребляет. В плане бизнеса вряд ли что изменилось. Война войной, а бабло по расписанию.
    Altona
  4. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 10:33
    Там ещё вот какая проблема. В модернизацию шахт на Волыни и Днепропетровской обл. за постсоветское время не вложено ни копейки. Более-менее в модернизацию шахт вкладывался Ахметов на Донбассе. Теперь для Украины его нет. При всех хотелках правительства Украины по наращиванию добычи имеющиеся шахты физически не смогут их реализовать: им бы теекущий уровень добычи сохранить! А уж про условия труда и безопасность на этих шахтах на Украине вообще запретили говорить. В последний раз эта тема широко обсуждалась на Украине в 2016 г. С тех пор-молчок...
    злой партизан
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 10:54
      Да помню, митинговать в Кыив шахтеры приехали, воздуха демократии глотнули, по каскам получили, и с тех пор не ездят. Похоже здоровье не то, воздухом демократии дышать
      gippernano
  5. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:41
    Потому как южноафриканский уголек гораздо более дешевый
    Дормидонт
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 10:51
      так его купить на импортные гроши, привезти загружать разгружать складировать транспортировать, все те же деньги, если не в разы большие
      gippernano
    2. словак Сегодня, 13:35
      Цитата: Дормидонт
      Потому как южноафриканский уголек гораздо более дешевый

      Главное, для угля не цена, а качественные характеристики- теплоотдача, содержание летучих, серы, и пр. ЮАРовский не проходит и близко, американский чуть лучше, но вдвое хуже Донбасского. Поэтому американцы грузят дальневосточный и везут под маркой своего, или Донецкий в Новороссийске. То же происходит и с поставками американского СПГ в Европу- везут российский, на нем моржа у добрых матрасников больше вдвое
      словак
  6. gippernano (Neo) Сегодня, 10:50
    Не понимаю, как импорт хрен знает откуда может быть выгодней своей добычи. Тем более спрос есть не маленький. Чисто какой то извращенческий капитализм
    gippernano
  7. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 10:51
    Промышленности нет, вот и снижается добыча угля, так как его некому продать.
    Кот_Кузя
    1. Керенский (Кирилл) Сегодня, 13:19
      вот и снижается добыча угля, так как его некому продать.

      Вот тут согласен полностью. И беда ещё на пороге, ибо расхитят производства на металл. Уже вовсю хитят, а будет и дальше...
      Керенский
  8. Forcecom (Денис) Сегодня, 13:11
    Так, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года добыча так называемого рядового угля обрушилась почти на треть, а именно на 27,6%

    Ну вообщето треть это 33%, четверть это 25% а 27,6% больше походит на "более чем на четверть" чем "почти на треть", или это из серии "чтобы быстрее было"? Так развал ВНА от циферек в этой статье врятли ускориться.
    Forcecom
  9. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 13:53
    Что-то данные странные какие-то... Украина добыла всего то 5 000 т угля? Это ни о чем... В Красном Луче тонна угля стоит 2500 р, насколько помню. Если подсчитать, то это угля всего на 220 тыс долларов.
    Генерал Песчаных Карьеров
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