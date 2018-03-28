Угледобывающая отрасль Украины сократилась почти на треть

Украинское министерство энергетики и угольной промышленности публикует отчётные данные за первые два месяца текущего года по добыче угля. Оказалось, что добыча угля на Украине снизилась до рекордно малого уровня. Так, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года добыча так называемого рядового угля обрушилась почти на треть, а именно на 27,6%. В абсолютных значениях это составило "минус" 2,03 тыс. тонн.На начало марта 2018 года объёмы угледобычи по указанному угольному сорту на Украине составили 5,334 тыс. тонн.Сократилась добыча и по другим видам угля. По энергетическим сортам - на 31,4%, по коксующемуся - на 6,6%.Такое снижение приводит к очередному витку проблем с нехваткой угольного сырья для украинских ТЭЦ, а также для промышленности. На этом фоне Киев продолжает рапортовать о "достижении прорыва" в договорённостях с США. По словам Порошенко, американский уголь "систематически поставляется" на территорию Украины, и это является "доказательством диверсификации поставок". При этом суда, приходящие в Чёрное море из американских портов, были неоднократно замеченными в Новороссийском морском порту.Ещё несколько лет назад Украина входила в числу крупнейших экспортёров угля в Европе.