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Чешский президент поручил спецслужбам проверить возможность производства «Новичка» в республике
Президент Милош Земан дал поручение директору Службы безопасности Чехии провести расследование по поводу возможного производства или складирования в прошлом на территории страны нервно-паралитического вещества типа «Новичок», которым в Британии был отравлен экс-сотрудник КГБ Сергей Скрипаль, передает ТАСС.
Сообщается, что в понедельник Земан принял министра обороны Карлу Шлехтову и директора Службы безопасности Михала Коуделку. Они обсудили «дело Скрипаля», отравленного в Солсбери вместе с дочерью, и высылку из страны российских дипломатов в качестве выражения солидарности с Лондоном.
В тот же день было объявлено о высылке трех сотрудников российской дипмиссии.
Напомним, ранее представитель МИД РФ Мария Захарова перечислила страны, в которых могли произвести использованное для отравления вещество.
Президент республики поручил Службе безопасности Чехии установить, не создавался ли или складировался на территории Чехии нервно-паралитический газ на промышленных или научно-исследовательских объектах,рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек.
Сообщается, что в понедельник Земан принял министра обороны Карлу Шлехтову и директора Службы безопасности Михала Коуделку. Они обсудили «дело Скрипаля», отравленного в Солсбери вместе с дочерью, и высылку из страны российских дипломатов в качестве выражения солидарности с Лондоном.
В тот же день было объявлено о высылке трех сотрудников российской дипмиссии.
Напомним, ранее представитель МИД РФ Мария Захарова перечислила страны, в которых могли произвести использованное для отравления вещество.
Наиболее вероятно источником происхождения данного химиката являются те страны, которые с конца 90-х годов проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок". Это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США надо ставить вопрос,сказала она в эфире канала «Россия 24».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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