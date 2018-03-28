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Чешский президент поручил спецслужбам проверить возможность производства «Новичка» в республике

Президент Милош Земан дал поручение директору Службы безопасности Чехии провести расследование по поводу возможного производства или складирования в прошлом на территории страны нервно-паралитического вещества типа «Новичок», которым в Британии был отравлен экс-сотрудник КГБ Сергей Скрипаль, передает ТАСС.



Президент республики поручил Службе безопасности Чехии установить, не создавался ли или складировался на территории Чехии нервно-паралитический газ на промышленных или научно-исследовательских объектах,
рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек.


Сообщается, что в понедельник Земан принял министра обороны Карлу Шлехтову и директора Службы безопасности Михала Коуделку. Они обсудили «дело Скрипаля», отравленного в Солсбери вместе с дочерью, и высылку из страны российских дипломатов в качестве выражения солидарности с Лондоном.

В тот же день было объявлено о высылке трех сотрудников российской дипмиссии.

Напомним, ранее представитель МИД РФ Мария Захарова перечислила страны, в которых могли произвести использованное для отравления вещество.

Наиболее вероятно источником происхождения данного химиката являются те страны, которые с конца 90-х годов проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок". Это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США надо ставить вопрос,
сказала она в эфире канала «Россия 24».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 11:58
    "Новичок" может и не найдут request , а вот "" точно обнаружат yes .
    злой партизан
    1. влад66 (Владимир) Сегодня, 12:23
      провести расследование по поводу возможного производства или складирования в прошлом на территории страны нервно-паралитического вещества типа «Новичок»,

      Угу "Новичок" не найдут, а найдут газ "Дурачёк"
      влад66
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 12:23
      А234 ("новичок") разрабатывался на основе английского VX, а его химическая формула ушла в США. Там и уши искать надо. winked
      сибиралт
  2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:07
    И конечно ничего не найдут ... Как можно ? Чехия ведь весьма добропорядочна...Объекты , контролируемые иностранными корпорациями или всякие там "безобидные" биолаборатории тоже проверят ? И прям по-чесноку ? Терзают смутные сомнения..
    КВУ-НСвД
    1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 12:12
      Цитата: КВУ-НСвД
      Чехия ведь весьма добропорядочна...

      конечно конечно, то Гитлеру танки то еще чего-нибудь
      Василенко Владимир
    2. sib.ataman Сегодня, 12:29
      "Добропорядочная" не постеснялась около 3 т. золотишка из эшелона Колчака юзнуть с вывозом на родину в 18-м ХХ ст.! А то были бы им танки для песочницы и садовые тележки. Неправедным обогащением свою "добропорядочность" укрепляли. Так же и с СЭВ. Куда бы их Татры и Шкоды пошли, если бы не соц.лагерь? Теперь их что-то не сильно видно на мировом рынке, если только не вилкопоповецкого козела? Зато чешские маладенки на всех порносайтах мира присутствуют. Перешли, т.с., к натур. хозяйству.
      sib.ataman
    3. alstr (Александр Стрелков) Сегодня, 12:30
      Тут все просто.
      Если найдут, то не скажут и зачистят все следы.
      alstr
  3. taiga2018 (Макар) Сегодня, 12:08
    вроде бы первой реакцией чехов было возмущение,даже предположением того,что на их территории могут производить ОВ...что изменилось?
    taiga2018
    1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 13:36
      Цитата: taiga2018
      вроде бы первой реакцией чехов было возмущение,даже предположением

      Ключевое слово - "первой". yes Те же словаки сразу задумались, стали выяснять у себя. Как итог - словаки никого не выслали. Кстати, в Чехии существовал(да и поныне существует) вполне себе серьёзный химпром. Ещё пару лет назад попадались реактивы с маркировкой "Хемапол"(Прага), восьмидесятых годов выпуска, но вполне годные. Так что... пусть проверяют. А заголовок новости звучит двояко - как будто чехи по распоряжению Земана решили заморочиться с производством этой отравы. laughing
      Paranoid50
  4. ланс Сегодня, 12:09
    интересно как чехи будут искать новичок на военном объекте сша? смело.
    ланс
  5. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 12:11
    Чешский президент поручил спецслужбам проверить возможность производства «Новичка» в республике
    ну вот Ваше Величество Вы уже начали торговаться
    Василенко Владимир
  6. sib.ataman Сегодня, 12:16
    Щщительней только ищите! А того мальца, что колбы моет, заставте руки помыть, а заодно уши и шею!
    sib.ataman
    1. домохозяйка (Ирина) Сегодня, 12:44
      И язык. Хлоркой?
      домохозяйка
  7. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 13:07
    Формула этого вещества давно известна, мелкобриты и сами сделать могли и обозвать как хотят, не верю я что это советская разработка, название уши режет.
    В России хим оружия уже нет.
    Генерал Песчаных Карьеров
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