Чешский президент поручил спецслужбам проверить возможность производства «Новичка» в республике

Президент республики поручил Службе безопасности Чехии установить, не создавался ли или складировался на территории Чехии нервно-паралитический газ на промышленных или научно-исследовательских объектах,

Наиболее вероятно источником происхождения данного химиката являются те страны, которые с конца 90-х годов проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок". Это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США надо ставить вопрос,