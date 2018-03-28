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Минобороны: Восточную Гуту покинуло около 128 тыс. человек
Министерство обороны России сообщает, что с начала действия гуманитарных пауз, при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон, сирийскую Восточную Гуту покинуло более 128 тыс. человек
На сайте военного ведомства продолжается трансляция с камер видеонаблюдения в районах гуманитарных коридоров и с беспилотника, сопровождающего колонны боевиков, вышедших из Гуты и следующих из Арбила в Идлиб.
После принятия 24 февраля Советом Безопасности ООН резолюции 2401 с призывом к прекращению боевых действий в Сирии по инициативе России в Восточной Гуте с 27 февраля была введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза. В первые дни паузы были сорваны боевиками, но позже ситуация стабилизировалась, передает ТАСС
Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии Центра организован выход более 128 тыс. человек. По гуманитарному коридору в населенном пункте Эль-Вафидин при содействии Центра продолжается вывод мирного населения из города Дума. Всего с 28 февраля из этого населенного пункта организован выход более 25,5 тыс. человек- сообщили в военном ведомстве.
На сайте военного ведомства продолжается трансляция с камер видеонаблюдения в районах гуманитарных коридоров и с беспилотника, сопровождающего колонны боевиков, вышедших из Гуты и следующих из Арбила в Идлиб.
После принятия 24 февраля Советом Безопасности ООН резолюции 2401 с призывом к прекращению боевых действий в Сирии по инициативе России в Восточной Гуте с 27 февраля была введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза. В первые дни паузы были сорваны боевиками, но позже ситуация стабилизировалась, передает ТАСС
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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