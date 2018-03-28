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Минобороны: Восточную Гуту покинуло около 128 тыс. человек

Министерство обороны России сообщает, что с начала действия гуманитарных пауз, при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон, сирийскую Восточную Гуту покинуло более 128 тыс. человек

Минобороны: Восточную Гуту покинуло около 128 тыс. человек


Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии Центра организован выход более 128 тыс. человек. По гуманитарному коридору в населенном пункте Эль-Вафидин при содействии Центра продолжается вывод мирного населения из города Дума. Всего с 28 февраля из этого населенного пункта организован выход более 25,5 тыс. человек
- сообщили в военном ведомстве.


На сайте военного ведомства продолжается трансляция с камер видеонаблюдения в районах гуманитарных коридоров и с беспилотника, сопровождающего колонны боевиков, вышедших из Гуты и следующих из Арбила в Идлиб.

После принятия 24 февраля Советом Безопасности ООН резолюции 2401 с призывом к прекращению боевых действий в Сирии по инициативе России в Восточной Гуте с 27 февраля была введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза. В первые дни паузы были сорваны боевиками, но позже ситуация стабилизировалась, передает ТАСС



Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 5

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  1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 12:27
    вот так вот буднично,но по факту мы наблюдаем вторую,после Алеппо,блестящую операцию России по спасению мирных жителей...вот это,когда-нибудь,точно войдёт в учебники по эвакуации мирного населения в зонах конфликта...
    taiga2018
    1. котовский (Константин) Сегодня, 12:37
      Цитата: taiga2018
      вот так вот буднично,но по факту мы наблюдаем вторую,после Алеппо,блестящую операцию России

      Вот это и есть,лучший ответ англосаксам на историю с отравлением. hi
      котовский
  2. Des10 (Александр) Сегодня, 12:53
    Большинство мирных жителей, вышедших из В.Гуты, - не сторонники действующей власти, но теперь этой власти надо буде их кормить, заботиться и пр. Тяжело.
    Des10
    1. sib.ataman Сегодня, 13:10
      А куда им от этой власти теперь деваться? Ну есть вариант- в Идлиб, там говорят новое кладбище открывается, ветеранам скидка, услуги за счёт правительства.
      sib.ataman
  3. sib.ataman Сегодня, 13:15
    Правильно! Не мытьём, так катаньем мы новый мир построим! Всё лучшее детям! Старикам везде у нас дорога!
    sib.ataman
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