Минобороны: Восточную Гуту покинуло около 128 тыс. человек

Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии Центра организован выход более 128 тыс. человек. По гуманитарному коридору в населенном пункте Эль-Вафидин при содействии Центра продолжается вывод мирного населения из города Дума. Всего с 28 февраля из этого населенного пункта организован выход более 25,5 тыс. человек

Министерство обороны России сообщает, что с начала действия гуманитарных пауз, при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон, сирийскую Восточную Гуту покинуло более 128 тыс. человек- сообщили в военном ведомстве.На сайте военного ведомства продолжается трансляция с камер видеонаблюдения в районах гуманитарных коридоров и с беспилотника, сопровождающего колонны боевиков, вышедших из Гуты и следующих из Арбила в Идлиб.После принятия 24 февраля Советом Безопасности ООН резолюции 2401 с призывом к прекращению боевых действий в Сирии по инициативе России в Восточной Гуте с 27 февраля была введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза. В первые дни паузы были сорваны боевиками, но позже ситуация стабилизировалась, передает ТАСС