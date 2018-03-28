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В Минобороны США не верят в покупку С-400 Ираком

В Пентагоне не верят в то, что Ирак купит у России зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом заявил во вторник представитель командования операцией Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, бригадный генерал ВВС Эндрю Крофт.

В Минобороны США не верят в покупку С-400 Ираком


Генерала попросили прокомментировать сведения о том, что Ирак собирается закупить у РФ С-400.


Я видел это [сообщения о покупке] только в открытых источниках, СМИ. Я не вижу никаких подтверждений, что это произойдет. Это очень дорогая и сложная система
- подчеркнул Крофт, добавив, что никто с ним не консультировался по этому вопросу

Ранее глава комитета по обороне и безопасности иракского парламента Хаким аз-Замили отметил, что Ирак стремится иметь в своем распоряжении российские зенитные ракетные комплексы, чтобы защитить свою территорию и небо от воздушных угроз. Также портал Shafaq News сообщал, что иракская делегация в ближайшее время посетит Москву для переговоров о приобретении С-400.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 21

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  1. Mavrikiy Сегодня, 12:32
    В Минобороны США не верят в покупку С-400 Ираком

    Придется нам застрелиться. Не верят!
    Да и х... с ними.
    Mavrikiy
    1. влад66 (Владимир) Сегодня, 12:38
      В Пентагоне не верят в то, что Ирак купит у России зенитно-ракетные комплексы С-400

      Упс а тут такой нежданчик, но продавать, хоть и в экспортном вариане стране оккупированной США what
      влад66
      1. Logall (Александр) Сегодня, 12:40
        В Минобороны США не верят
        в то, что после всего добра, сделанного штатами для Ирака, иракцы будут целиться в их самолёты...
        Logall
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:46
          В покупку С-400 Турцией НАТО тоже не верило ...
          bouncyhunter
          1. starogil Сегодня, 13:30
            Продать С- 400 туркам - глупость несусветная, как и дипломатические и экономические
            шашни с "больным человеком".
            starogil
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:34
              Цитата: starogil
              Продать С- 400 туркам - глупость несусветная, как и дипломатические и экономические шашни с "больным человеком".

              Время покажет что было глупостью , а что - нет .
              bouncyhunter
              1. starogil Сегодня, 13:37
                Время покажет, что вылезет это боком.
                starogil
      2. sib.ataman Сегодня, 12:41
        Пусть застрелится тот генерал, с которым никто не посоветовался!
        sib.ataman
    2. Vard Сегодня, 12:38
      Был у меня знакомый... строил в Ираке элеваторы... Рядом стояла местная часть ПВО... Общались... Так военные произвели впечатление своей продвинутостью... И кстати США в своё время отгребли...
      Vard
      1. sib.ataman Сегодня, 12:50
        После всех бурь в пустыне, иракцы больше не пляшут от счастья, что к ним матрасы завезли. А они погоняв на Абрамсах, по тихой грусти, тарятся нашей техникой и оружием, пока ещё чего не вышло. В сов.время Сирия и Ирак были самые продвинутые на Б.Востоке. Добрая часть их элит обучались в СССР, а ещё и женатых на русских жёнах было немало! А теперь их дети в том возрасте, когда надо рулить. ?
        sib.ataman
    3. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 12:43
      .....Это очень дорогая и сложная система

      Ничего янки, и продадим со скидочкой в кредит, и научим пользоваться эффективно! negative
      майор Юрик
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:38
        Как то непонятно. Кто там главный кассир?
        rocket757
    4. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 13:26
      Да в общем то правильно не верят. Купить мало. Кто на нем работать будет? Да еще когда почти вся страна в состоянии общей гражданской войны? У кого этот комплекс окажется?
      Topotun
  2. taiga2018 (Макар) Сегодня, 12:33
    на счет дорогая,ну так нефть в Ираке ещё никто не отменял...сложная?то есть американский генерал полагает,что эти "туземцы" не способны овладеть сложной техникой?или он считает,что их пэтриоты очень просты в эксплуатации...
    taiga2018
    1. sib.ataman Сегодня, 12:52
      Не-е-ет! Тут как в басне Крылова: козла жаба задавила.
      sib.ataman
  3. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 12:33
    Ирак и из-под американской оккупации уйдёт, вне зависимости от того, верит в это госдеп амерский или нет.
    Alex-a832
    1. котовский (Константин) Сегодня, 12:44
      Цитата: Alex-a832
      Ирак и из-под американской оккупации уйдёт, вне зависимости от того, верит в это госдеп амерский или нет.

      Танки, солнцепеки, с400.. Глядишь и сапог кирзовый приобретут,
      чтоб со смаком в .опу полосатую пинануть... recourse
      котовский
  4. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 12:41
    Какие то они все не верующие стали в один миг. Своей пробирке с порошком они поверили , а вот в гиперзвуковую ракету и С -400 не-е-е-е, как страусы, голову в песок и все , в безопасности.
    MKPU-115
  5. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 12:42
    "В Минобороны США не верят в покупку С-400 Ираком" - а что на это нам скажут "шестиконечносинезвездые" партнеры? ....тоже не?
    MKPU-115
  6. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:42
    Хаким аз-Замили отметил, что Ирак стремится иметь в своем распоряжении российские зенитные ракетные комплексы, чтобы защитить свою территорию и небо от воздушных угроз. Также портал Shafaq News сообщал, что иракская делегация в ближайшее время посетит Москву для переговоров о приобретении С-400.
    Стремится иметь и купил - вещи разные ... В условиях оккупации им разрешат это сделать только при заинтересованности оккупантов в этой покупке... Хотя ..чёрт его знает...Последнее время столько событий , подтверждающих , что США теряют бразды управления даже в тех странах , где их позиции казались незыблемыми...
    КВУ-НСвД
  7. ALEXalex (ALEXEI) Сегодня, 13:07
    Цитата: КВУ-НСвД
    Стремится иметь и купил - вещи разные ... В условиях оккупации им разрешат это сделать только при заинтересованности оккупантов в этой покупке...

    Конечно заинтересованы .... посмотреть как "стелсы" высвечиваются на радарах ... и знать чего ожидать, в случае большого "шухера"
    ALEXalex
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