В Минобороны США не верят в покупку С-400 Ираком

Я видел это [сообщения о покупке] только в открытых источниках, СМИ. Я не вижу никаких подтверждений, что это произойдет. Это очень дорогая и сложная система

В Пентагоне не верят в то, что Ирак купит у России зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом заявил во вторник представитель командования операцией Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, бригадный генерал ВВС Эндрю Крофт.Генерала попросили прокомментировать сведения о том, что Ирак собирается закупить у РФ С-400.- подчеркнул Крофт, добавив, что никто с ним не консультировался по этому вопросуРанее глава комитета по обороне и безопасности иракского парламента Хаким аз-Замили отметил, что Ирак стремится иметь в своем распоряжении российские зенитные ракетные комплексы, чтобы защитить свою территорию и небо от воздушных угроз. Также портал Shafaq News сообщал, что иракская делегация в ближайшее время посетит Москву для переговоров о приобретении С-400.