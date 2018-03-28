Японский МИД выразил протест России в связи с учениями авиации на Итурупе

Это приводит к усилению российского военного присутствия на северных территориях (так в Японии называют четыре острова южных Курил), что не совпадает с позицией нашей страны по поводу этих островов

Япония выразила России протест в связи с проведением летных учений на острове Итуруп, заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно, отвечая на вопросы депутатов нижней палаты.— привел министр текст протеста, переданного по дипломатическим каналам.В понедельник два российских истребителя Су-35 впервые провели учения по перебазированию из Хабаровского края на запасной военный аэродром «Буревестник» на острове Итуруп, преодолев 2 тыс. километров.Ранее Япония в феврале заявила России протест в связи с началом антитеррористических учений на островах Курильской гряды.Япония оспаривает у России принадлежность четырех островов Южных Курил: Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.