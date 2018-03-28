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Японский МИД выразил протест России в связи с учениями авиации на Итурупе
Япония выразила России протест в связи с проведением летных учений на острове Итуруп, заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно, отвечая на вопросы депутатов нижней палаты.
В понедельник два российских истребителя Су-35 впервые провели учения по перебазированию из Хабаровского края на запасной военный аэродром «Буревестник» на острове Итуруп, преодолев 2 тыс. километров.
Ранее Япония в феврале заявила России протест в связи с началом антитеррористических учений на островах Курильской гряды.
Япония оспаривает у России принадлежность четырех островов Южных Курил: Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
Это приводит к усилению российского военного присутствия на северных территориях (так в Японии называют четыре острова южных Курил), что не совпадает с позицией нашей страны по поводу этих островов— привел министр текст протеста, переданного по дипломатическим каналам.
В понедельник два российских истребителя Су-35 впервые провели учения по перебазированию из Хабаровского края на запасной военный аэродром «Буревестник» на острове Итуруп, преодолев 2 тыс. километров.
Ранее Япония в феврале заявила России протест в связи с началом антитеррористических учений на островах Курильской гряды.
Япония оспаривает у России принадлежность четырех островов Южных Курил: Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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