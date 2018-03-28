13:54 28 марта
Мы с тобой, Кемерово!
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Японский МИД выразил протест России в связи с учениями авиации на Итурупе

Япония выразила России протест в связи с проведением летных учений на острове Итуруп, заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно, отвечая на вопросы депутатов нижней палаты.

Японский МИД выразил протест России в связи с учениями авиации на Итурупе


Это приводит к усилению российского военного присутствия на северных территориях (так в Японии называют четыре острова южных Курил), что не совпадает с позицией нашей страны по поводу этих островов
— привел министр текст протеста, переданного по дипломатическим каналам.


В понедельник два российских истребителя Су-35 впервые провели учения по перебазированию из Хабаровского края на запасной военный аэродром «Буревестник» на острове Итуруп, преодолев 2 тыс. километров.

Ранее Япония в феврале заявила России протест в связи с началом антитеррористических учений на островах Курильской гряды.

Япония оспаривает у России принадлежность четырех островов Южных Курил: Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.


Использованы фотографии: Минобороны РФ
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 23

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 12:43
    На основании чего интересно протест-то? Наша территория летаем где хотим.
    Azazelo
    1. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 12:47
      Это приводит к усилению российского военного присутствия на северных территориях (так в Японии называют четыре острова южных Курил)


      Для России это южные территории страны, а япы могут как угодно называть то,что им не принадлежит! negative
      майор Юрик
      1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 13:06
        Значит всё правильно, а главное своевременно делаем. Ну а Японцам совет - совершайте массовые харакири, все равно «до кучи» - Нас обвинят!
        Охотовед 2
    2. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 12:49
      Это фантомные боли у них. Никак не пройдут
      ROSS_Ulair
    3. котовский (Константин) Сегодня, 12:50
      Цитата: Azazelo
      На основании чего интересно протест-то?

      Говорят,если горилку разогреть,сакэ получится.. request
      котовский
      1. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 13:29
        Цитата: котовский
        Цитата: Azazelo
        На основании чего интересно протест-то?

        Говорят,если горилку разогреть,сакэ получится.. request

        Блин,спасибо за совет,пойду попробую! lol
        майор Юрик
        1. котовский (Константин) Сегодня, 13:31
          Цитата: майор Юрик
          Блин,спасибо за совет,пойду попробую!

          Аккуратней..На территории потянет.. lol
          котовский
    4. влад66 (Владимир) Сегодня, 12:58
      Ранее Япония в феврале заявила России протест в связи

      Да хоть сколько протестов заявляйте, в туалете МИД места хватит для бумаги. wink
      влад66
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:22
        Они там что - сушеных цветов сакуры обкурились ? fool С каких это пор их мнение по Южным Курилам является основанием для отмены учений ? ВВП ясно же сказал по этой теме - так нет же , всё япам неймётся . И вещует мне ответственный за нюх орган , что не обошлось тут без подсказки Дяди Сэма . negative
        bouncyhunter
  2. taiga2018 (Макар) Сегодня, 12:48
    а не пошел бы этот японский МИД к япономатери...
    taiga2018
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:49
    Это приводит к усилению российского военного присутствия на северных территориях (так в Японии называют четыре острова южных Курил), что не совпадает с позицией нашей страны по поводу этих островов
    — привел министр текст протеста,

    А с какого перепугу ваши интересы совпадали бы с нашими учениями ВВС?!?? Вконец озверели ипенцы. angry
    a.s.zzz888
  4. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 12:49
    Японцы из нации воинов превратились в нацию болтоносов. На них и США, и КНДР, и Китай, и Россия регулярно кладут свои болты. Им уже скучно без новых болтов, даже сами напрашиваются. Ну вот, опять напросились, держите новый болт от России в качестве ответа на протест...
    Alex-a832
  5. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 12:52
    "Российские военные учения не совпадают с позицией Японии". А РФ не интересна позиция японцев. Провели учения и будем проводить регулярно на своей законной территории. Чем больше зубов сточите, тем спокойнее будете. tongue
    Egorovich
  6. синоби (Юрий) Сегодня, 12:53
    Ну сделайте себе сепуку,будьте же самураями наконец! yes
    синоби
  7. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:59
    Острова наши - летаем где хотим , т.е. шли бы вы лесом.. Но японский чиновник не мог сказать перед своим парламентом , что русские посылают все озабоченности по этому адресу...Тем более , что там весь пипл прокачан на то , что вопрос с островами практически решён...Наша задача укреплять острова с целью оставления Охотского моря нашим внутренним морем и местом развёртывания наших РПКСН.. А японцам предложили вкладыватся в острова и ездить туда без особых проблем , но что то там движухи немного ..так - сплошные согласования про юрисдикцию и тп фигня..
    КВУ-НСвД
    1. Evgeniy667b (Евгений) Сегодня, 13:17
      Поживем до июня, там увидим. В мае-визит Абэ в Москву, рассуждения о совместной деятельности....., вожделенный вкус денег! Хочется верить в лучшее, но все возможно
      Evgeniy667b
  8. словак Сегодня, 13:06
    Матрасники уничтожили не на поле боя, а чтобы показать свою крутость почти миллион японцев, оккупировали территорию Японии, настроив базы и японцы довольны, претензии не предъявляют. Как России заткнуть их фонтан недовольства? Аналогичным способом.
    словак
  9. Vortex (Sanya Sergeich) Сегодня, 13:07
    Благодаря тому, что курильские острова являются нашей территорией, удалось сделать Охотское море внутренним морем России. Естественно, что эту территорию никому и ни под каким предлогом не отдадут по доброй воле.
    Японцы, в данном случае, напоминают мне крыс из сказки Гамельнский крысолов, где под дудку они дружно выполняли то, что хотелось "музыканту".
    Vortex
  10. Zubr Сегодня, 13:12
    На Финской границе при союзе, Фины тоже нам ноты протеста выставляли. За то, что наши коровы иногда ходили к ним в гости... laughing
    Zubr
  11. кедр (Евгений) Сегодня, 13:12
    А по поводу Окинавы, забитой под завязку войсками оккупантов США, они ничего не высказывают?
    Видно все высказывания атомными бомбами американцы вышибли...
    кедр
  12. Homos Сегодня, 13:39
    Надо нашему МИДу выражать протест на каждый чих японцев на своей территории. Пусть дипломаты получат отдушину) Можно привлечь студентов, которые учатся на дипломатов. Креатива у них много, пусть тратят на благо родины
    Homos
  13. К-50 (Алексей) Сегодня, 13:49
    Япония выразила России протест в связи с проведением летных учений на острове Итуруп

    Утритесь. request yes laughing
    К-50
  14. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 13:51
    Вызвать посла и отчитать (за хамство). С каких это пор япошки указывать России начали, что ей делать на своей территории?
    Rostislav
Картина дня