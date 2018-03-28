В ВСУ поставлены бронешлемы "Каска-1М" специально для "киборгов"

«Каска-1М» защищает от обломков артиллерийских снарядов, мин и гранат, шрапнели, пистолетных пуль калибра 9 мм, ударной волны, и падения с определенной (какой? – прим. «ВО») высоты. Внешняя поверхность колпака матовая, имеет прочное водонепроницаемое полиуретановое покрытие. Внешний чехол бронешлема, который обеспечивает надежную маскировки, также изготовлен из ткани собственного производства предприятия.

Шлем имеет 4-х точечную систему крепления, которая обеспечивает надежную фиксацию шлема на голове пользователя при воздействии статического и динамического нагружения, а также оснащен революционной системой регулирования Boa System. На поверхности шлема размещении рельсовые крепления (кронштейны-рейлинги) и фронтальное крепление для прибора ночного видения или других дополнительных устройств.

Для украинских военнослужащих из состава Сухопутных сил презентован бронированный шлем «Каска-1М». Разработчиком «инновационного» бронешлема является предприятие «Темп-3000». Сообщается, что партия из 15-ти «Касок-1М» поставлена в войска на «экспериментальное ношение».Из сообщения компании-разработчика:Заявлено, что баллистический колпак изготовлен из специально негорючей параарамидной ткани производства «Темп-3000».Из материала производителя:Характеристики:Класс защиты: 1А, масса шлема 1,34 кг, эксплуатационный диапазон температур от -40 до +50 по Цельсию.В украинской армии уже появились первые отзывы: "глубина" шлема такова, что он слетает с головы во время выполнения задач, связанных с интенсивными нагрузками, чему способствует навесное оборудование. Внешний вид, по отзывам украинских военных, "как у киборгов".