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В ВСУ поставлены бронешлемы "Каска-1М" специально для "киборгов"

Для украинских военнослужащих из состава Сухопутных сил презентован бронированный шлем «Каска-1М». Разработчиком «инновационного» бронешлема является предприятие «Темп-3000». Сообщается, что партия из 15-ти «Касок-1М» поставлена в войска на «экспериментальное ношение».

Из сообщения компании-разработчика:
«Каска-1М» защищает от обломков артиллерийских снарядов, мин и гранат, шрапнели, пистолетных пуль калибра 9 мм, ударной волны, и падения с определенной (какой? – прим. «ВО») высоты. Внешняя поверхность колпака матовая, имеет прочное водонепроницаемое полиуретановое покрытие. Внешний чехол бронешлема, который обеспечивает надежную маскировки, также изготовлен из ткани собственного производства предприятия.


В ВСУ поставлены бронешлемы "Каска-1М" специально для "киборгов"



Заявлено, что баллистический колпак изготовлен из специально негорючей параарамидной ткани производства «Темп-3000».

Из материала производителя:
Шлем имеет 4-х точечную систему крепления, которая обеспечивает надежную фиксацию шлема на голове пользователя при воздействии статического и динамического нагружения, а также оснащен революционной системой регулирования Boa System. На поверхности шлема размещении рельсовые крепления (кронштейны-рейлинги) и фронтальное крепление для прибора ночного видения или других дополнительных устройств.


Характеристики:
Класс защиты: 1А, масса шлема 1,34 кг, эксплуатационный диапазон температур от -40 до +50 по Цельсию.

В украинской армии уже появились первые отзывы: "глубина" шлема такова, что он слетает с головы во время выполнения задач, связанных с интенсивными нагрузками, чему способствует навесное оборудование. Внешний вид, по отзывам украинских военных, "как у киборгов".

Использованы фотографии: www.ukrmilitary.com
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Комментарии 40

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  1. DeRune Сегодня, 15:18
    У клуба любителей велоспорта отжали? Очень похожи в профиль.
    DeRune
    1. Цой (Влад) Сегодня, 15:30
      Цитата: DeRune
      У клуба любителей велоспорта отжали? Очень похожи в профиль.


      Стандартный современный формат.

      Цой
      1. Тралл Сегодня, 15:40
        А старые каски куда?
        Тралл
        1. РУСС (Максим) Сегодня, 15:46
          Цитата: Тралл
          А старые каски куда?

          Да ладно вам , у нас в армии таких касок образца ВОВ ещё не мало осталось.
          РУСС
          1. Mavrikiy Сегодня, 17:23
            Цитата: РУСС
            Цитата: Тралл
            А старые каски куда?

            Да ладно вам , у нас в армии таких касок образца ВОВ ещё не мало осталось.

            Вы как всегда в своем амплуа. И каска и голова не наша!
            Mavrikiy
            1. РУСС (Максим) Сегодня, 17:30
              Цитата: Mavrikiy
              Цитата: РУСС
              Цитата: Тралл
              А старые каски куда?

              Да ладно вам , у нас в армии таких касок образца ВОВ ещё не мало осталось.

              Вы как всегда в своем амплуа. И каска и голова не наша!

              Это какска советского производства ,название ее СШ-68. И таких на наших складах и в частях ещё тысячи .
              Ну ,а поводу сарказма о том ,что и шлем и голова не наша ,так это не остроумно как минимум....
              РУСС
      2. Vadivak (Вадим) Сегодня, 15:41
        Какое ж...лизное название
        "Каска 1М" Украина 2018.
        "Каска М1" США 1941
        Vadivak
      3. major071 (Владимир (для хороших друзей - майор)) Сегодня, 15:45
        В ВСУ поставлены бронешлемы "Каска-1М"

        А также бронежилеты "Бронежилет", сапоги "Сапоги", камуфляж "Камуфляж" и новый автомат "Автомат" wink laughing
        С фантазией туговато что-то.
        major071
    2. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 16:24
      ага, у них! У Чужих
      Hammerlock
      1. Prapor-527 (Дмитрий) Сегодня, 17:10
        Цитата: Hammerlock
        от обломков артиллерийских снарядов

        Вообще перл...
        Prapor-527
    3. РУСС (Максим) Сегодня, 17:32
      Цитата: DeRune
      У клуба любителей велоспорта отжали? Очень похожи в профиль.

      Пару лет назад в ВСУ уже поступали шлемы для игры в пейнтбол laughing .
      РУСС
  2. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 15:27
    На таком шлеме только китайский ПНВ с пластиковой оптикой ставить. Действительно, форма такая, что он будет кувыркаться при любой мало-мальской нагрузке, особенно не уравновешенной противовесом. Похоже частный укробизнес упражняется в изобретении велосипеда.
    Alex-a832
    1. Тралл Сегодня, 15:53
      Сам шлем тоже из Китая.
      Тралл
      1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 15:58
        Цитата: Тралл
        Сам шлем тоже из Китая.

        Ваашпе один в один! Вы укровскую гос тайну разгласили! Ждите персональных санкций! laughing hi
        Alex-a832
      2. Pete Mitchell (Pete Mitchell) Сегодня, 16:48
        Цитата: Тралл
        Сам шлем тоже из Китая.

        Уважаемый, вы только что нанесли удар ниже пояса, там народ к "распилу" готовился большого бабла, а вы так простенько, всего то за 13.92$, и раскрыли военную тайну.
        404ые подумают: вот нет шоб написал 100..00$ за шлем..
        Pete Mitchell
  3. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 15:28
    С кастрюлями на головах ук.ропитеки лучше смотрелись, презентабельней.
    Egorovich
    1. x.andvlad (Андрей) Сегодня, 15:45
      ...масса шлема 1,34 кг, эксплуатационный диапазон температур от -40 до +50 по Цельсию.
      Чета плохо оне идут в цивилизацию: масса не в фунтах, а температура не в Кельвинах? Не-е, так в НАТУ не возьмут!
      x.andvlad
  4. bazzbazz (Максим) Сегодня, 15:30
    Военные: Каска отличная! Только носить невозможно! Берем!)
    bazzbazz
  5. Romka47 (Роман) Сегодня, 15:30
    Глубина нормальная, как раз мозги укропа прикроет, там и размера тюбитейки бы хватило...
    Romka47
  6. san4es Сегодня, 15:32
    ...первые отзывы: "глубина" шлема такова, что он слетает с головы

    ...Пойдёт, гвоздями прибьют
    san4es
  7. Серый брат (Сергей) Сегодня, 15:32
    Осталось ручку приделать.
    Серый брат
    1. san4es Сегодня, 15:43
      Цитата: Серый брат
      Осталось ручку приделать.

      ...И прицел закрепить:
      san4es
  8. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 15:33
    (( и падения с определенной (какой? – прим. «ВО») высоты ))
    С какой...какой what да с такой,с какой каска не треснет ! winked
    Nikolaevich I
  9. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 15:35
    Сообщается, что партия из 15-ти «Касок-1М» поставлена в войска на «экспериментальное ношение».
    Этим всё и ограничится .. Таскать на башке такую "кинокамеру" не комильфо . Да и защита от осколков и пистолетных выстрелов (а скорее всего при испытаниях применяли макаровский 9х18) в наше время не показатель..Интересно , а вес в кило четыреста _ это с учётом "навесного оборудования" ? Если столько весит только каска с крепежом , то это многовато по совр. меркам для такого класса защиты..
    КВУ-НСвД
    1. Vadivak (Вадим) Сегодня, 15:43
      Цитата: КВУ-НСвД
      (а скорее всего при испытаниях применяли макаровский 9х18)

      9×19 мм «Parabellum», с 5 метров
      Vadivak
  10. SarS ( Руслан) Сегодня, 15:42
    Дырки в верхней части не хватает для демонстрации волосяного признака принадлежности к укропской нации.
    SarS
  11. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 15:42
    (( Внешний вид, по отзывам украинских военных, "как у киборгов". ))
    А чё? Если "хороший" шлакоблок уронить с 5-го этажа(или с 7-го? what ) на этот.....шлем....точно "киборг" получится ! Будет всё время бегать в каске и смеяться....как заводной !
    Nikolaevich I
  12. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 15:54
    Шлем нужно "гробикам "к голове шурупами привинчивать, чтобы не слетал! wassat
    Геркулесыч
  13. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:55
    Это шо? Так-так-так-тический шлем? В полевых условиях с этим бегать? Впрочем, после кастрюли и так сойдёт!
    rocket757
  14. soldat-tv (Igor) Сегодня, 16:02
    "Каска-1М» защищает от обломков артиллерийских снарядов". Видимо при падении снаряда со стеллажа.:)
    soldat-tv
  15. Bullba (Игорь) Сегодня, 16:05
    Обломков артелерийских снарядов, дальше можно не читать.
    Bullba
    1. bazzbazz (Максим) Сегодня, 16:29
      Так же каска спасает от прямого попадания артиллерийского снаряда, калибром до 152мм!)
      bazzbazz
  16. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 16:09
    Изделие конечно высшее...... ну а дальше что???
    Alexey-74
  17. gippernano (Neo) Сегодня, 16:26
    Это новость, а кто этот счастливый обладатель?
    gippernano
  18. mavrus (Андрей) Сегодня, 16:47
    Цитата: x.andvlad
    ...масса шлема 1,34 кг, эксплуатационный диапазон температур от -40 до +50 по Цельсию.
    Чета плохо оне идут в цивилизацию: масса не в фунтах, а температура не в Кельвинах? Не-е, так в НАТУ не возьмут!

    Какие ещё Кельвины? Кельвины это для умных, а у "цивилизованных" градусы по Фаренгейту.
    mavrus
  19. К-50 (Алексей) Сегодня, 16:50
    «Каска-1М» защищает от ОБЛОМКОВ артиллерийских снарядов, мин и гранат, шрапнели

    Да, в такую попадёт что, только на обломки развалится. yes laughing
    К-50
  20. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 16:51
    В украинской армии уже появились первые отзывы: "глубина" шлема такова, что он слетает с головы во время выполнения задач, связанных с интенсивными нагрузками, чему способствует навесное оборудование. Внешний вид, по отзывам украинских военных, "как у киборгов".

    Ну, что за бред? Если поставлено в армию всего 15 шлемов, то какие "отклики" могли появиться в открытом доступе?
    Нормаль ок
  21. Яро Полк (Яро Полк) Сегодня, 17:19
    Кибирнетекэ, однако hi
    Яро Полк
  22. Mavrikiy Сегодня, 17:21
    В украинской армии уже появились первые отзывы: "глубина" шлема такова, что он слетает с головы во время выполнения задач, связанных с интенсивными нагрузками, чему способствует навесное оборудование.

    Думаю это поправимо. Для начала под мелкую каску подбирать "киборгов с мелкой головой". А потом их можно начать выводить в потребном количестве по заказам ВСУ.
    На худой конец тюкать чем нибудь по кумполу.
    Mavrikiy
  23. МИХАН (Виталий) Сегодня, 17:39
    Читал и слышал я про "киборгов" их воспоминания ..По сути забаррикадировались в подвалах аэропорта(выдерживать должны прямой ядерный взрыв) и обстреливали мирных Донецка.! Потом их просто погребли под обломками и правильно сделали , но при штурме много ополченцев по неопытности погибло..Вечная им память!
    А шлемы конечно неплохие, но я очень сомневаюсь , что они поступят тем кому они необходимы на передовой (слава богу..))) Так для понта в охране главарей бандеровцев пару раз мелькнут
    МИХАН
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