Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
В ВСУ поставлены бронешлемы "Каска-1М" специально для "киборгов"
Для украинских военнослужащих из состава Сухопутных сил презентован бронированный шлем «Каска-1М». Разработчиком «инновационного» бронешлема является предприятие «Темп-3000». Сообщается, что партия из 15-ти «Касок-1М» поставлена в войска на «экспериментальное ношение».
Из сообщения компании-разработчика:
Заявлено, что баллистический колпак изготовлен из специально негорючей параарамидной ткани производства «Темп-3000».
Из материала производителя:
Характеристики:
Класс защиты: 1А, масса шлема 1,34 кг, эксплуатационный диапазон температур от -40 до +50 по Цельсию.
В украинской армии уже появились первые отзывы: "глубина" шлема такова, что он слетает с головы во время выполнения задач, связанных с интенсивными нагрузками, чему способствует навесное оборудование. Внешний вид, по отзывам украинских военных, "как у киборгов".
Из сообщения компании-разработчика:
«Каска-1М» защищает от обломков артиллерийских снарядов, мин и гранат, шрапнели, пистолетных пуль калибра 9 мм, ударной волны, и падения с определенной (какой? – прим. «ВО») высоты. Внешняя поверхность колпака матовая, имеет прочное водонепроницаемое полиуретановое покрытие. Внешний чехол бронешлема, который обеспечивает надежную маскировки, также изготовлен из ткани собственного производства предприятия.
Заявлено, что баллистический колпак изготовлен из специально негорючей параарамидной ткани производства «Темп-3000».
Из материала производителя:
Шлем имеет 4-х точечную систему крепления, которая обеспечивает надежную фиксацию шлема на голове пользователя при воздействии статического и динамического нагружения, а также оснащен революционной системой регулирования Boa System. На поверхности шлема размещении рельсовые крепления (кронштейны-рейлинги) и фронтальное крепление для прибора ночного видения или других дополнительных устройств.
Характеристики:
Класс защиты: 1А, масса шлема 1,34 кг, эксплуатационный диапазон температур от -40 до +50 по Цельсию.
В украинской армии уже появились первые отзывы: "глубина" шлема такова, что он слетает с головы во время выполнения задач, связанных с интенсивными нагрузками, чему способствует навесное оборудование. Внешний вид, по отзывам украинских военных, "как у киборгов".
Использованы фотографии: www.ukrmilitary.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти