СМИ: В МЧС назвали основную версию причины пожара в ТРЦ "Зимняя вишня"

Над потолком в детской игровой были натянуты веревки, которые, перегорая, стали падать в разные стороны и поджигать все новые участки пола и стен. Мягкий пол, собранный из горючих материалов, занялся моментально, дав разбежаться пламени еще дальше. Исправно работающая вентиляция довершила трагедию, начав разгонять дым и пламя по соседним помещениям.

На Телеграм-канале MASH опубликован материал, в котором утверждается, что сотрудники МЧС определились с основной версией причины возникновения пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Если верить этому сообщению, то основной версией МЧС видит поджог.Заявлено, что специалисты пожарной лаборатории выяснили, что огонь начал своё распространение из детского «сухого» бассейна, который находился в дальней части игрового сектора. Пламя, охватившее поролоновые элементы, быстро перекинулось на сетку для «скалолазания» и на элементы обшивки игрового зала. Обшивка под воздействием огня начала кусками падать вниз, и одновременно с этим огонь перекинулся на электрическую проводку, что привело к отключению электричества.Из материала:Заместитель главы МЧС Владлен Аксёнов сообщил, что тела всех погибших в ТРЦ обнаружены. Это 64 человека. Из них 27 уже опознаны. Для опознания остальных тел будет использоваться лабораторная ДНК-экспертиза. Заявлено, что дополнительных обращений о пропавших без вести в ТРЦ «Зимняя вишня» на данный момент нет.