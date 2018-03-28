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СМИ: В МЧС назвали основную версию причины пожара в ТРЦ "Зимняя вишня"

На Телеграм-канале MASH опубликован материал, в котором утверждается, что сотрудники МЧС определились с основной версией причины возникновения пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Если верить этому сообщению, то основной версией МЧС видит поджог.

Заявлено, что специалисты пожарной лаборатории выяснили, что огонь начал своё распространение из детского «сухого» бассейна, который находился в дальней части игрового сектора. Пламя, охватившее поролоновые элементы, быстро перекинулось на сетку для «скалолазания» и на элементы обшивки игрового зала. Обшивка под воздействием огня начала кусками падать вниз, и одновременно с этим огонь перекинулся на электрическую проводку, что привело к отключению электричества.

СМИ: В МЧС назвали основную версию причины пожара в ТРЦ "Зимняя вишня"



Из материала:
Над потолком в детской игровой были натянуты веревки, которые, перегорая, стали падать в разные стороны и поджигать все новые участки пола и стен. Мягкий пол, собранный из горючих материалов, занялся моментально, дав разбежаться пламени еще дальше. Исправно работающая вентиляция довершила трагедию, начав разгонять дым и пламя по соседним помещениям.


Заместитель главы МЧС Владлен Аксёнов сообщил, что тела всех погибших в ТРЦ обнаружены. Это 64 человека. Из них 27 уже опознаны. Для опознания остальных тел будет использоваться лабораторная ДНК-экспертиза. Заявлено, что дополнительных обращений о пропавших без вести в ТРЦ «Зимняя вишня» на данный момент нет.

Использованы фотографии: ВКонтакте

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 77

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  1. alex-s (Александр) Сегодня, 15:55
    Писец! Вот блин...
    alex-s
    1. Dashout (Евгений Савелеьвич) Сегодня, 16:00
      Нет слов!!!
      Dashout
      1. Например Сегодня, 16:12
        Таких упырей-поджигателей нужно четвертовать на площади. РУКИ ПО ОТРЫВАТЬ ТЕМ КТО НА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ ПОКУШАЕТСЯ.
        Например
        1. cariperpaint Сегодня, 16:21
          там про ребенка 12 лет говорят.парень что в противогазе выносил его тоже вынес. не дай бог если так
          cariperpaint
          1. Папандреу (Андрей) Сегодня, 17:12
            Помню нам объясняли, что противогаз не защищает от угарного газа. Только такой,что бы с баллоном.
            Папандреу
            1. cariperpaint Сегодня, 17:23
              это просто был муляж для конкурсов. я бы тоже натянул.
              cariperpaint
              1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 17:34
                Мстить - ЛЮТО!!! Чтоб - кто поджигал, земля горела, кто проплатил и заказал - в двойне!!!! Жестко, Четко, чтоб БОЯЛИСЬ!!! ТВАРИ....
                Объявить - вознаграждение!!! Я - ДОБАВЛЮ!
                Охотовед 2
            2. Товарищ Берия (Берестов И. Я.) Сегодня, 17:41
              Во времена моей боевой молодости к противогазам придавался гопкалитовый патрон, который накручивался на входное отверстие фильтра. Минут 20 защита от ЦО обеспечивалась.
              Товарищ Берия
        2. Pirogov Сегодня, 16:40
          Цитата: Например
          Таких упырей-поджигателей нужно четвертовать на площади. РУКИ ПО ОТРЫВАТЬ ТЕМ КТО НА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ ПОКУШАЕТСЯ.

          Согласен четвертовать ,или сжечь ...уку чтобы прочувствовал.............
          Pirogov
        3. монастырь Сегодня, 17:01
          ничего личного только бизнес
          КАПИТАЛИЗМ ВО ВСЕЙ КРАСЕ
          монастырь
    2. самый главный Сегодня, 16:03
      Цитата: alex-s
      Писец!

      Это ещё мягко сказано!!!
      самый главный
      1. самый главный Сегодня, 16:47
        Все видели то совещание, которое проводил Путин в Кемерово...Пучков, как обычно мямлил. В этот раз по тому, что у малого бизнеса налоговые каникулы и потому МЧС их не проверяет!!! Редкостный дятел ! он даже не знает то, чем должно заниматься его министерство!!! Он не видит разницы между налогами и противопожарными мероприятиями!!! И этому чудо доверили жизни людей в масштабе всей страны! А тулеев начал говорить, что на площади собралось 200 бузотеров, которые не имеют отношения к погибшим и у них свои политические цели!!! вся страна в шоке, в трауре, а эта мр...зь оскорбляет людей потерявших своих детей! И ведь ни тот, ни другой не нашли смелости сказать, что трагедия произошла из-за их тупости и не способности организовать и проконтролировать необходимые, законом установленные процедуры! Путин в шоке!!! Да вся страна в шоке от такого! Гнать!! срочно гнать их с должностей!
        самый главный
        1. выползень:Ъ (Максим Алексеевич) Сегодня, 17:12
          эти налоговые каникулы включают в себя еще и защиту от неплановых проверок налоговой, пожарниками, потребнадзором и санэпидом в течении вроде бы 3 лет. Вот что он имел ввиду. Но в случае поступления жалоб проверка должна быть проведена. Те кто пробовал себя в малом бизнесе могут меня поправить.
          выползень:Ъ
        2. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 17:18
          Цитата: самый главный
          Все видели то совещание, которое проводил Путин в Кемерово...Пучков, как обычно мямлил.

          Всё дело в том, что запас советской прочности исчерпан и техногенные катастрофы будут нас преследовать с увеличивающейся периодичностью.Однозначно виновато государство и совершенно не важно,это .злой умысел или халатность. Первая обязанность государства-это обеспечить безопасность граждан, а тем более детей. Если погуглить, то можно понять всю ситуацию с пожарами и нештатными ситуациями в стране. А детишек безмерно жаль....
          Анти-Корр.
    3. Венд (Анатолий) Сегодня, 16:04
      У таких нет сердца. Детей не пощадил. Надеюсь его найдет.
      Венд
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:42
        Я не собираюсь кого либо винить.Тут может быть и шалость и просто ненормальный какой то.Но ведь головой надо думать из чего делаются материалы и игрушки с которыми играют наши дети..
        Цитата: Венд
        У таких нет сердца. Детей не пощадил. Надеюсь его найдет.
        210окв
        1. Венд (Анатолий) Сегодня, 17:05
          Цитата: 210окв
          Я не собираюсь кого либо винить.Тут может быть и шалость и просто ненормальный какой то.Но ведь головой надо думать из чего делаются материалы и игрушки с которыми играют наши дети..
          Цитата: Венд
          У таких нет сердца. Детей не пощадил. Надеюсь его найдет.

          Да обвинять то пока некого.
          Венд
        2. выползень:Ъ (Максим Алексеевич) Сегодня, 17:14
          на самом деле я уверен и у вас дома таких игрушек полно и материалов горючих вроде натяжных потолков ламината обоев
          выползень:Ъ
    4. gippernano (Neo) Сегодня, 16:15
      Сердце стынет,
      gippernano
      1. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 16:39
        значит подтверждается версия Суденнок о поджоге. Первое видео с ней за решёткой вчера, она говорила о банде,которую постоянно выгоняли. Хотя конечно это доподлинно не известно
        Dimontius
        1. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 16:49
          Подозревают так же пацана 12-летнего. А Суденнок... Да бог ей судья.
          мордвин 3
      2. bazzbazz (Максим) Сегодня, 16:55
        Просто нелюди это сделали! Если это конечно не отвод глаз от истинных виновников!
        Но вопрос в другом, почему ДЕТСКАЯ!! площадка сделана из таких горючих материалов?
        Понятно, экономия, но должны же быть нормативы и наказания за их нарушения!
        Понятно, что сведется к штрафу или взятке. Нужны более жесткие меры!
        bazzbazz
    5. влад66 (Владимир) Сегодня, 16:38
      Слов нет,но лучше дождаться оффициального сообщения,на сайтах МЧС и МВД ничего пока нет.
      влад66
    6. антивирус Сегодня, 17:04
      это не писец-- это только еще мышь, БОЛЬШОЙ ПИСЕЦ ПОТОМ ОБНАРУЖИТСЯ


      кому выгодно было поджечь?

      возможно это дележ земли и "свободного либерального рынка".
      могут и не найти кто из влиятельных согласен был "отодвинуть " одних и привести др
      антивирус
    7. ltc35 (Алексей) Сегодня, 17:50
      Эту мразь саму нужно поджечь и дать выжить.
      ltc35
  2. выползень:Ъ (Максим Алексеевич) Сегодня, 15:59
    а в питере сейчас горит автосалон. Диверсия за диверсией

    https://www.youtube.com/watch?v=b0tap8SIE54
    выползень:Ъ
    1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 16:05
      Цитата: выползень:Ъ
      а в питере сейчас горит автосалон. Диверсия за диверсией

      https://www.youtube.com/watch?v=b0tap8SIE54

      Что это было? Иронизируете на людской трагедии? Совесть есть?
      Alex-a832
      1. выползень:Ъ (Максим Алексеевич) Сегодня, 16:18
        извините, может знаки препинания надо было расставить правильно. не иронизирую. А говорю о том что ведется диверсионная война против нас. Как то в конце прошлого года все торговые центры по всем городам отцепляли из за звонков о заложенных бомбах, а теперь похоже небратья решили что просто звонков мало.
        выползень:Ъ
        1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 16:55
          Цитата: выползень:Ъ
          А говорю о том что ведется диверсионная война против нас.

          Выясняйтесь точнее, да и сравнение не корректное. Если по ТРЦ мог быть теракт (в теории) , то по автосалону - никак. Максимум - это месть обидчивого покупателя или "привет" от конкурента. Для диверсий интересны иные объекты (без подробностей).
          Alex-a832
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:44
      Надеюсь там мерины прогорят...Мне совершенно не жалко дорогих железяк.Главное что бы люди целы были.
      Цитата: выползень:Ъ
      а в питере сейчас горит автосалон. Диверсия за диверсией

      https://www.youtube.com/watch?v=b0tap8SIE54
      210окв
  3. senima56 (Николай) Сегодня, 15:59
    Ну наконец-то не стали сваливать на "техническую неисправность (короткое замыкание)"! Теперь главное найти эту мразь, которая запалила!
    senima56
    1. x.andvlad (Андрей) Сегодня, 16:13
      Та "мразь", которая запалила, может быть и сама уже не живая. Просто за детьми смотреть надо, а не закрывать их на замок, и после этого спокойно идти по своим нуждам. Вот что вызывает негодование прежде всего.
      x.andvlad
      1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 16:58
        Цитата: x.andvlad
        Та "мразь", которая запалила, может быть и сама уже не живая. Просто за детьми смотреть надо, а не закрывать их на замок, и после этого спокойно идти по своим нуждам. Вот что вызывает негодование прежде всего.

        Проскальзывала версия, что "та мразь" это тоже ребёнок, который по-взрослому пошалил с огнём.
        Alex-a832
    2. XXXIII (Владимир) Сегодня, 16:16
      Цитата: senima56
      Ну наконец-то не стали сваливать на "техническую неисправность (короткое замыкание)"! Теперь главное найти эту мразь, которая запалила!

      Камер там хватает, тем более это детский уголок, ставят чтоб если ребенок пострадает, в суде можно было предъявить как доказательство. Так что все они знают, просто пока слишком сильное напряжение в обществе, а людям предлагают гадать на кофейной гуще. Общество не может не обсуждать такую трагедию, люди неравнодушные в России..... Так что и в этом случае цинизму властей нет предела, даже в такой ситуации.... hi
      XXXIII
    3. Шмель_3 Сегодня, 16:53
      senima56 (Николай) Сегодня, 15:59
      Николай, вполне может быть и поджог, могла быть и шалость детей с огнем. Но Вы поверьте, я много раз видел, как горят провода ( кабеля ) от перегрузки. Особенно иранские и китайские и какой при этом дым и газы от горения, не хуже чем от серы. Будем ждать ответ от соответствующих органов
      С уважением.
      Шмель_3
  4. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 16:05
    Мне кажется ,или версия поджога -это попытка снять ответственность с большинства чиновников? Тогда напрашивается вопрос-кто поджег? Где был обслуживающий персонал в это время,дабы предотвратить это? Да и по пожарной безопасности очень много вопросов. Разбираться,и выявить всех ответственных за это должны...но чтоб это не было спущено на тормоза.Уже сейчас многие чинуши заерзали в своих креслах,мало думая о погибших,а волнуясь лишь за свое кресло и будущее. При этом,сколько за эти три дня было вылито помоем с фейками,враньем и откровенным злорадством из некоторых стран,об этой трагедии,превратив все это в балаган и танцы на костях погибших.
    НЕКСУС
    1. Шептун Сегодня, 16:10
      Был ролик в инете, где какой-то мужик, что-то кидает в детской комнате. Как бы не оказалось банальной разборкой конкурентов.
      Понятно, что детские уголки теперь будут из негорючих материалов, точнее их не будет вообще. Бизнес этот уже закрылся. Думаю детей никто туда теперь отдавать не будет.
      Шептун
      1. БЛОНДИН (Сергей) Сегодня, 16:22
        Цитата: Шептун
        Был ролик в инете, где какой-то мужик, что-то кидает в детской комнате. Как бы не оказалось банальной разборкой конкурентов.
        Понятно, что детские уголки теперь будут из негорючих материалов, точнее их не будет вообще. Бизнес этот уже закрылся. Думаю детей никто туда теперь отдавать не будет.

        Было доказано, что это не правда - "сшитое" видио
        БЛОНДИН
      2. Мух (Всев) Сегодня, 16:29
        Да в этом ролике, парень поздоровался со своим приятелем, а через некоторое время вспыхнуло недалеко от этого места. С других камер видно подробнее. Это уже обсосали и сам "поджигатель" все обьяснил.
        А вот, то, что хотят снять ответственность с чинуш- это действительно чувствуется.
        Кроме того МЧС и должен был контролировать "противопожарку". А теперь: "невиноватая я..."
        Мух
      3. cariperpaint Сегодня, 16:34
        тот парень девушке руку пожал что на видео отлично видно а сам шел на тренировку. потом детей выносил.
        cariperpaint
    2. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 16:12
      Это пока агентство ОБС сообщает...
      Так что не надо торопиться
      ROSS_Ulair
    3. Комментарий был удален.
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 16:37
        Цитата: Аскет
        Версия поджога не удаляет ответственности всех причастных,

        Версия поджога "смягчает" версию о том,что всех причастных,включая и верха надо сажать на очень долгие сроки. Сейчас,людское негодование зашкаливает,и сразу "замять и замылить" ничего не удастся ,а посему,такая представленная версия,видится мне первым пробным шаром,именно по смягчению всей этой волны негодования.
        Представьте себе на секунду,чтобы сделали жители Кемерово с чинушами,которых бы в первый день (надо сказать справедливо) обьявили бы одними из виновных в этой трагедии...
        Меня даже не это поражает...я в шоке от того количества злорадства,фейков ,откровенного вранья в сетях об этом всем.
        НЕКСУС
        1. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 16:56
          Да что же за люди то такие - везде скрытый смысл искать и власть обвинять?!
          Произошла трагедия, погибли дети. Просто помолчать надо, почтить память, уважить родственников. А не орать, как оглашенным - "ату их!"
          ROSS_Ulair
  5. bubalik (Сергей) Сегодня, 16:05
    Телеграм-канале MASH опубликован материал
    ,,,опять слухи распростроняют,,вот МЧС взяло и доложило MASH о причинах,,
    bubalik
  6. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 16:06
    Теперь бы понять, кто за ним стоит, это уголовщина, или "скрытые засланцы ""активизировались с целью посеять в стране страх, и нестабильность! Погибшим -земля пухом! !
    Геркулесыч
    1. друг зверей Сегодня, 16:14
      Угу, сплошное вредительство и саботаж, но Тулеева не проведёшь.
      друг зверей
      1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 16:35
        Цитата: друг зверей
        Угу, сплошное вредительство и саботаж, но Тулеева не проведёшь.

        Таким как вы надо определится, в чем Тулеев крайний.. лично поджигал,построил детский зал из горючем,необучил персонал ТЦ действиям в экстремальной ситуации.. В прошлом году горел ТЦ возле МКАДА на Дмитровке..хорошо горел..,только вот никто не сгорел..и все отмечали отличную работу обслуживающего персонала,недопустимого паники..
        Эт я к чему..задолбали вы уже обличители режима..задолбали..
        dvina71
        1. друг зверей Сегодня, 16:48
          Каков поп, таков и приход. Или администрация города не в его подчинении? ТЦ возле МКАДА это отличный пример того, что никто не ждет подобной трагедии, и можно спокойно брать взятки. Ну в 1 из 1000 случае сгорит, ничего же страшного, никто не погиб. А поводу Тулеева главное, что он сначала жаловался Путину на протестующих, а затем выпустил видеообращение о "травле со всех сторон". То есть, такой у хана образ мыслей.

          Интересно, чем же задолбали "обличители режима", как-то мешают вашей стабильной жизни?
          друг зверей
          1. Mestny (Сергей) Сегодня, 17:20
            Тем, что используют любой повод, в данном случае людское горе как повод попрыгать и поорать против власти.
            Отдаёте ли вы там себе отчет, что называя кого то ханом, а Президента - "путей" вы можете смело рассчитывать, что вас назовут например гомосе..ми? Или убийцами. На том только основании, что "это все знают".
            Mestny
            1. друг зверей Сегодня, 17:29
              А людское горе, по-вашему, это несчастный случай? Что касается Тулеева, мне не понравилась его реакция на эти события.

              Ущербная логика у вас, или вы уже готовы назвать кого-либо гомосеком или убийцей, если он критикует власть?
              друг зверей
              1. Mestny (Сергей) Сегодня, 17:46
                Людское горе - это результат несчастного случая. Один из результатов - несчастного случая, теракта, войны.
                Ещё раз объясняю - критика это совсем не то, что поливание помоями и навешивание ярлыков по любому поводу. Все любители такой "критики" должны быть готовы, что их самих будут "критиковать" аналогичным образом на тех же основаниях.
                Mestny
  7. gippernano (Neo) Сегодня, 16:14
    еще до заключения экспертов про паралон кто то чето сказал, это случайность?
    gippernano
  8. К.А.С (Костя) Сегодня, 16:17
    уважаемые! а вы не думаете над тем. что поджог мог совершить какой нибудь ребёнок, который хотел попугать своих друзей и пошутить?
    Почемуто меня эта мысль не даёт покоя!

    К.А.С
    1. Анатоль Клим (Анатолий) Сегодня, 16:19
      Цитата: К.А.С
      поджог мог совершить какой нибудь ребёнок

      Фотограф-аниматор из кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» назвал поджигателя здания.
      Мужчина рассказал, что проходит по делу о пожаре главным свидетелем, так как видел человека, устроившего поджог в детском центре, и даже помог выбраться ему из горящего здания ТЦ.
      «Поджигателем был парень лет 12. В тот день он уже пытался поджечь аттракцион, но до конца завершить начатое не смог, его остановили. А чуть позже он все-таки довел дело до конца. Причем сам чуть не угорел в дыму. Я его сразу заметил, спас. А потом рассказал обо всем следователям», — рассказал аниматор. Далее: https://news.rambler.ru/fire/39467081/?utm_conten
      t=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=c
      opylink
      Анатоль Клим
      1. Dashout (Евгений Савелеьвич) Сегодня, 16:23
        Подожди, не перепечатывай! Рамблер - это либеральная кухня, ей через раз верить можно (и то перепроверять!).
        Dashout
      2. К.А.С (Костя) Сегодня, 16:29
        чего гадать! нужно ждать результатов! Я сказал только свои размышления!
        не завидую учительнице которая осталась жива!!! как она будет с этим жить? грех такое говорить. но для нее лучше было бы если бы она погибла!!
        К.А.С
    2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 16:21
      Ребёнок из онижедетей?
      Дормидонт
      1. Mestny (Сергей) Сегодня, 17:23
        Ну разумеется. От таких же, ни в чём не виноватых родителей, умирающих под гнётом кровавого режима.
        Я разумеется не шучу. Так и пишут.
        Mestny
  9. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 16:17
    поджег никак не уменьшает вину руководства ТЦ. Их расстрелять тоже.
    bogart047
  10. Hariton Laptev (Hariton Laptev) Сегодня, 16:20
    вопрос успели поджигатели выползти или там же остались?
    Hariton Laptev
  11. Pacifist (Виктор) Сегодня, 16:21
    Мое личное отношение, пока не увижу официальный отчет на сайте МЧС и СК, или прямой отчет на федеральных каналах лиц ответственных за проведение следственных мероприятий, с заключением следствия по результатами, буду считать любые предварительные данные неважно каких каналов, вбросами.
    Pacifist
  12. BAI Сегодня, 16:25
    Ну конечно, сейчас все свалят на ребенка. А то что дети играли в буквальном смысле на бочке с порохом - никого не волнует. И в других ТЦ ничего не изменится.
    BAI
  13. Hlavaty (Владимир Главатый) Сегодня, 16:29
    Заявлено, что специалисты пожарной лаборатории выяснили, что огонь начал своё распространение из детского «сухого» бассейна

    А там он откуда взялся?
    Hlavaty
    1. Kosmotoga Сегодня, 17:33
      да откуда откуда......дети тоже могут поджечь.Есть такие неумные люди они ломают или подигают.

      вот к примеру

      Kosmotoga
  14. Million (Влад) Сегодня, 16:39
    Коррупция и глупость.Вот основные причины трагедии.Такое может произойти в любом городе
    Million
  15. К-50 (Алексей) Сегодня, 16:46
    Надеюсь виновных КАЗНЯТ!!!!! am , а не отправят спать на казённых нарах и за наш счёт.
    К-50
    1. Mavrikiy Сегодня, 17:10
      У нас демократия. Бабло победит справедливость.
      Mavrikiy
  16. igor.borov775 (ИГОРЬ) Сегодня, 17:07
    Привет Всем на сайте, Только, что смотрел по ТВЦ как большая компания проверяет торгово-развлекательный центр в Москве, Не буду пересказывать но злость берёт глядя на самое настоящее шоу, Открыли ящик для рукава и распылителя нет его, Устранить,Показывает один из руководителей центра, Поглазев в ящик славная компания двинулась к распашным дверям,Работает одна половинка вторая на внутреннем шпингалете закрыта, Неспешно открыли вторую половинку, Никто не удосужился засечь время этих манипуляций с дверью, не страшно а вдруг сколько времени понадобиться открыть эту половинку, Быстро никак не получится открыть, нужен удобный шпингалет наружный но кто разрешит такие хорошие двери портить, Пока возились с дверьми мимо пробегали сотрудники центра,Я всё ждал когда остановят одного и спросят его какие лично его действия на случай не предвиденных ситуаций, Нет в упор не видят людей двери их интересуют красивые к стати, Все двинулись к посту охраны , Вот какую. картинку я увидел,А ведь главное всё зависит от людей, Странная в общем картина,
    igor.borov775
  17. МИХАН (Виталий) Сегодня, 17:09
    В МЧС назвали основную версию причины

    Основная причина всех этих жутких пожаров с жертвами, считаю через чур увлечение пластиковыми(дешевыми) отделочными материалами (весьма горючими и ядовитыми) И судя по записям видео , за 10 с все в ядовитом дыму и пламени..Сейчас ведь повсюду они , куда не зайдешь , малейшая искра и моментально все в дыму и пламени..Пару раз вдохнешь и ты труп! Взяли моду у запада , все в пластик упаковывать (красиво дешево быстро..) .. Сам еще до этих всех трагедий , анализировал свою хату..Малейшее замыкание и все вспыхнет ядовитым дымом , страшно за детей мужики! Виновных надут и сроки дадут хорошие, но детей уже не вернуть..Царствие им небесное, страшной смертью погибли..
    Вывод: Сдирать нужно весь этот пластик в местах массовых мероприятиях или чтобы негорючий был ..Да дорого! Но только так..
    МИХАН
    1. Mestny (Сергей) Сегодня, 17:30
      Заменить на дорогие негорючие материалы? Хозяин заведения цену завинтит в разы. Граждане будут орать, что не могут по своим доходам посетить игровой зал, это всё для воров и олигархов, и во всем виновата власть.
      Закрыть их совсем? Граждане будут орать, что негде оставить детей, и во всём виновата власть.
      Mestny
  18. Mavrikiy Сегодня, 17:09
    Мягкий пол, собранный из горючих материалов, занялся моментально, дав разбежаться пламени еще дальше.

    "Пьяной лошади" не было и решений по ней?
    Исправно работающая вентиляция довершила трагедию, начав разгонять дым и пламя по соседним помещениям.

    Вентиляция вытяжная - дым со всех помещений вытягивается наружу. Если работает в режиме нагнетания, то дым таки да, будет валить во все стороны.
    При пожаре вентиляция должна автоматически переходить на режим "вытяжки".
    Mavrikiy
  19. Папандреу (Андрей) Сегодня, 17:10
    Осталось выяснить, в результате чего загорелся "сухой бассейн"
    Папандреу
    1. Mestny (Сергей) Сегодня, 17:33
      Уж точно не от электропроводки. Там её нет. И не от статического электричества - если такое было возможно, оно бы загорелось гораздо раньше.
      Остаётся только поджог.
      Единственный вопрос - чей? либо это малолетний д. решил поиграть с огнём, либо это некто постарше с чётко поставленной целью.
      Mestny
  20. Altona (Евгений) Сегодня, 17:13
    Цитата: ROSS_Ulair
    Да что же за люди то такие - везде скрытый смысл искать и власть обвинять?!

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    Власть вообще-то должна сама внутри себя жестко разбираться, а не сопли на кулак мотать. А то кого ни коснись-кум. сват, брат. Путин пищал. что с кумовством будет бороться и нате вам, дальнего родственника приветил на хорошую работу. Якобы "деловых качеств" немеряно. При СССР такое было вне закона. Я власти не обвиняю, но власть должна власть употреблять по делу и к месту, а не для разборок с несогласными.
    Altona
    1. Mestny (Сергей) Сегодня, 17:50
      ТЦ поджог этот родственник?
      При СССР кумовство цвело и пахло в полный рост. А что там телевизоре и в газетах рассказывали, это отдельная история.
      Mestny
  21. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 17:21
    Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Следствие считает, что причиной пожара в Кемерово стало безответственное отношение к обеспечению строительного комплекса, заявил глава СКР Александр Бастрыкин.

    "Чтобы укрепить версию, на которую мы сегодня выходим, - на безобразное отношение к обеспечению строительного комплекса, финансирование, почему такие проверки (объекта были), нам потребуется привлечение сторонних организаций, поэтому это потребует некоторого дополнительного времени", - доложил Бастрыкин президенту РФ Владимиру Путину в среду.

    По его словам, следствие считает маловероятной версию возникновения пожара в ТЦ в Кемерово от открытого огня.http://www.interfax.ru/russia/605784
    vladimirvn
    1. Mestny (Сергей) Сегодня, 17:51
      Первый раз слышу, что бы загоралось не от огня, а от "безобразного отношения".
      Mestny
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