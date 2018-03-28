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СМИ: В МЧС назвали основную версию причины пожара в ТРЦ "Зимняя вишня"
На Телеграм-канале MASH опубликован материал, в котором утверждается, что сотрудники МЧС определились с основной версией причины возникновения пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Если верить этому сообщению, то основной версией МЧС видит поджог.
Заявлено, что специалисты пожарной лаборатории выяснили, что огонь начал своё распространение из детского «сухого» бассейна, который находился в дальней части игрового сектора. Пламя, охватившее поролоновые элементы, быстро перекинулось на сетку для «скалолазания» и на элементы обшивки игрового зала. Обшивка под воздействием огня начала кусками падать вниз, и одновременно с этим огонь перекинулся на электрическую проводку, что привело к отключению электричества.
Из материала:
Заместитель главы МЧС Владлен Аксёнов сообщил, что тела всех погибших в ТРЦ обнаружены. Это 64 человека. Из них 27 уже опознаны. Для опознания остальных тел будет использоваться лабораторная ДНК-экспертиза. Заявлено, что дополнительных обращений о пропавших без вести в ТРЦ «Зимняя вишня» на данный момент нет.
Заявлено, что специалисты пожарной лаборатории выяснили, что огонь начал своё распространение из детского «сухого» бассейна, который находился в дальней части игрового сектора. Пламя, охватившее поролоновые элементы, быстро перекинулось на сетку для «скалолазания» и на элементы обшивки игрового зала. Обшивка под воздействием огня начала кусками падать вниз, и одновременно с этим огонь перекинулся на электрическую проводку, что привело к отключению электричества.
Из материала:
Над потолком в детской игровой были натянуты веревки, которые, перегорая, стали падать в разные стороны и поджигать все новые участки пола и стен. Мягкий пол, собранный из горючих материалов, занялся моментально, дав разбежаться пламени еще дальше. Исправно работающая вентиляция довершила трагедию, начав разгонять дым и пламя по соседним помещениям.
Заместитель главы МЧС Владлен Аксёнов сообщил, что тела всех погибших в ТРЦ обнаружены. Это 64 человека. Из них 27 уже опознаны. Для опознания остальных тел будет использоваться лабораторная ДНК-экспертиза. Заявлено, что дополнительных обращений о пропавших без вести в ТРЦ «Зимняя вишня» на данный момент нет.
Использованы фотографии: ВКонтакте
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