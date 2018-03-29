08:40 29 марта
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Герои среди нас. Жизнь во имя спасения детей в Кемерово отдала учительница Татьяна Дарсалия

Становятся известны фамилии людей, которые в буквальном смысле жертвовали собой ради спасения детей из огня и дыма страшного пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». Одной из настоящих героинь стала учительница английского языка 38-летняя Татьяна Дарсалия. Она в минувшее воскресенье пришла в злополучный торговый центр Кемерова вместе с 14-летней дочерью.

Когда вспыхнул огонь, и помещение стало заволакивать дымом, Татьяна и Элеонора (дочь) вышли на улицу. Однако Татьяна не смогла оставаться безучастной и сама вновь пошла внутрь ТРЦ, чтобы спасать находившихся там детей. Благодаря невероятным усилиям она смогла спасти из объятого пламенем здания как минимум пятерых детей, но сама выйти обратно уже не смогла. Татьяна Дарсалия задохнулась от угарного газа и скончалась. Тело Татьяны спасатели обнаружили на втором этаже ТРЦ.

Накануне на отпевание Татьяны в Знаменский кафедральный собор города Кемерово пришли не только её родные и близкие, но и десятки учащихся 17-й гимназии, в которой она работала.


Герои среди нас. Жизнь во имя спасения детей в Кемерово отдала учительница Татьяна Дарсалия


Дочь Татьяны сделала запись в социальной сети:
Она погибла, как герой, пропустив вперед себя детей, и не могла поступить иначе.

Хочу вам кое-что рассказать, не успела, т.к.много было дел. Так вот.

Моя мама спасала детей не одна, она в этот день была со своей лучшей подругой, Натальей Селезень. Мы с её дочкой успели выйти. Я очень горжусь нашими мамами и горжусь её дочкой, Аришей. Она делала все слаженно, в каких-то моментах поддерживала меня морально. Я горжусь тем, что меня окружают такие люди. Моя семья переживает сейчас не самые лучшие времена, но все держатся очень стойко.


Кемеровские СМИ сообщают о героическом поступке курсанта кадетского корпуса - 17-летнего Дмитрия Полухина, который в кромешной тьме смог вывести троих детей к выходу из горящего здания. К счастью, с самим Дмитрием всё в порядке.

Эти люди, герои, живут среди нас. И в этом сила и единство России.

Использованы фотографии: ВКонтакте
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Комментарии 17

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  1. кипеж Сегодня, 06:31
    Святые люди
    Украшение России
    кипеж
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:41
      Не оскудела еще Земля Русская на мужественных и храбрых людей не боящихся пожертвовать собой ради других , вечная им благодарность и низкий поклон . Красавица , жить да жить бы еще на радость людям .
      Spartanez300
      1. Александр 3 Сегодня, 06:57
        Необходимо увековечить имя Героя .
        Александр 3
    2. влад66 (Владимир) Сегодня, 07:54
      Низкий поклон вам от всех. Татьяне Вечная Память. Скорбим.
      Эти люди, герои, живут среди нас. И в этом сила и единство России.
      и это факт
      влад66
  2. Vard Сегодня, 06:32
    Можно много говорить на эту тему... Но главное одно... есть люди которые встали из окопа... и... а вот чего бы православной церкви не канонизировать таких, как эта женщина...
    Vard
    1. alstr (Александр Стрелков) Сегодня, 07:08
      Кстати да, а где Патриарх? Что-то его соболезнований я не видел.
      alstr
      1. CooL_SnipeR (Анатолий) Сегодня, 07:17
        Видимо пожизненно в бане с девками... ибо в последнее время я не видел и не читал каких-либо сообщений по поводу различных трагедий у нас... Вы в храме Христа Спасителя были? Там такие морды заплывшие ходят, весом больше центнера - думаешь хорошо построили... не провалиться под таким весом дармоедов. На запорах им вера мешает ездить... Я просто там часто гуляю, достаточно понять что никто там к вере не принадлежит... купаются ... в десятине
        CooL_SnipeR
        1. Например Сегодня, 07:55
          Цитата: alstr
          Кстати да, а где Патриарх? Что-то его соболезнований я не видел.

          Спесь-то поубавь. Ты кто такой, что предъявляешь? Сначала глаза открой, а уж потом говори.
          Например
      2. Dart2027 Сегодня, 08:08
        Цитата: alstr
        Что-то его соболезнований я не видел.

        Патриарх Кирилл совершил панихиду по жертвам пожара в Кемерово
        https://iz.ru/725097/2018-03-27/patriarkh-kirill-
        sovershil-panikhidu-po-zhertvam-pozhara-v-kemerov
        o
        Dart2027
        1. himRa (Rahim) Сегодня, 08:23
          Прошел по ссылке,почитал....
          Понравилась фраза:
          Он также призвал духовенство Кузбасской митрополии оказать поддержку родственникам погибших, передает ТАСС

          По теме:могу согласится с теми кто считает,что безответственность одних вынуждает рисковать и отдавать жизни других!!!
          Мои соболезнования дочери погибшей!
          himRa
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:12
    Подвиг одного, этот результат трусости десятка -а ведь верно сказано! Всем, кто исполнил свой человеческий долг, спасая жизни огромное СПАСИБО! hi
    Геркулесыч
  4. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 07:30
    Чем эта женщина не Герой Российской федерации?Или у нас героев только исключительно силовикам дают? Вернуться назад в пекло пожара.Когда всё в дыму от горения пластика.Да она Герой ! Я знаю что такое пожар в большом помещении.Когда оставалась только узкая полоса над полом без дыма.Но у нас сработало дымоудаление.И горел не пластик в основном а сауны оббитые деревом.И пожарные гидранты были все в норме.Поэтому сами до прибытия МЧС сбили пламя и потушили возгорание.За что и премии получили.А там! Да это ад был.И пойти в этот ад без ничего! Да это Герой!
    Наблюдатель2014
  5. Арон Заави (Арон) Сегодня, 07:32
    Вечная память.
    Арон Заави
  6. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:34
    Надеюсь, ее наградят. Хотя лучшей наградой героине ( да и всем мужественным людям) будет память народа. Пока среди нас такие люди - Россия непобедима...
    Горный стрелок
    1. Berkut154 (Владимир) Сегодня, 07:58
      Лучшей ей наградой будет то что ее дочка лишится всех проблем ( учеба, жилье, ), поступит в тот ВУЗ куда мечтает и устроит свою жизнь. Многое это от властей зависит . Нехотелось бы что бы сейчас они себя в грудь бьют а через год забывать начнут свои обещания...
      Berkut154
      1. mik0588 (Михаил) Сегодня, 08:21
        +1005000!!!!!!!!!!!!
        mik0588
      2. SOF (Александр) Сегодня, 08:35
        +,+,+,+,+....
        SOF
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