Герои среди нас. Жизнь во имя спасения детей в Кемерово отдала учительница Татьяна Дарсалия

Она погибла, как герой, пропустив вперед себя детей, и не могла поступить иначе.



Хочу вам кое-что рассказать, не успела, т.к.много было дел. Так вот.



Моя мама спасала детей не одна, она в этот день была со своей лучшей подругой, Натальей Селезень. Мы с её дочкой успели выйти. Я очень горжусь нашими мамами и горжусь её дочкой, Аришей. Она делала все слаженно, в каких-то моментах поддерживала меня морально. Я горжусь тем, что меня окружают такие люди. Моя семья переживает сейчас не самые лучшие времена, но все держатся очень стойко.

Становятся известны фамилии людей, которые в буквальном смысле жертвовали собой ради спасения детей из огня и дыма страшного пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». Одной из настоящих героинь стала учительница английского языка 38-летняя Татьяна Дарсалия. Она в минувшее воскресенье пришла в злополучный торговый центр Кемерова вместе с 14-летней дочерью.Когда вспыхнул огонь, и помещение стало заволакивать дымом, Татьяна и Элеонора (дочь) вышли на улицу. Однако Татьяна не смогла оставаться безучастной и сама вновь пошла внутрь ТРЦ, чтобы спасать находившихся там детей. Благодаря невероятным усилиям она смогла спасти из объятого пламенем здания как минимум пятерых детей, но сама выйти обратно уже не смогла. Татьяна Дарсалия задохнулась от угарного газа и скончалась. Тело Татьяны спасатели обнаружили на втором этаже ТРЦ.Накануне на отпевание Татьяны в Знаменский кафедральный собор города Кемерово пришли не только её родные и близкие, но и десятки учащихся 17-й гимназии, в которой она работала.Дочь Татьяны сделала запись в социальной сети Кемеровские СМИ сообщают о героическом поступке курсанта кадетского корпуса - 17-летнего Дмитрия Полухина, который в кромешной тьме смог вывести троих детей к выходу из горящего здания. К счастью, с самим Дмитрием всё в порядке.Эти люди, герои, живут среди нас. И в этом сила и единство России.