12:21 29 марта
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Мэй и Меркель договорились вместе противостоять «российской агрессии»

Лидеры Великобритании и Германии Тереза Мэй и Ангела Меркель договорились о совместном противостоянии «усилившейся агрессии со стороны России», передает РИА Новости сообщение пресс-службы британского премьера по итогам телефонного разговора.



Премьер-министр Тереза Мэй начала разговор с того, что поблагодарила канцлера Ангелу Меркель за надежную поддержку и солидарность после произошедшего в Солсбери нападения. Канцлер и премьер-министр сошлись на необходимости продолжения совместной работы по противостоянию усилившейся агрессии со стороны России,
говорится в релизе.


Напомним, отношения РФ и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом типа «Новичок» причастно российское руководство.

Москва категорически отрицает свою причастность к отравлению. Великобритания выслала 23 российских дипломата, правительство РФ ответило тем же.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 55

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 09:22
    Две старые кошолки нашли общий язык , только язык у обоих грязный .
    Spartanez300
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 09:24
      Цитата: Spartanez300
      Две старые кошолки нашли общий язык

      Им третей не хватает, и тогда сцена из "Макбет" готова
      Chertt
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:29
        "Бабий двор"В итоге перегрызут дуг друга...Вот них забава-противостоять России.В своем доме сначала разберитесь.
        Цитата: Chertt
        Цитата: Spartanez300
        Две старые кошолки нашли общий язык

        Им третей не хватает, и тогда сцена из "Макбет" готова
        210окв
        1. Тралл Сегодня, 09:39
          А говорите нет доказательств smile
          Тралл
          1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 10:17
            Вот как бы Я хотел посмотреть - на этого ОТЧАЯННОГО ГЕРОЯ , который бы решился напасть на Мей с Меркель! wassat wassat wassat По моему - столько водки не выпить!!! belay
            Охотовед 2
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:30
        Цитата: Chertt
        Им третей не хватает, и тогда сцена из "Макбет" готова

        а боря? belay ничем не лучше
        LSA57
        1. Chertt (Алексей) Сегодня, 09:35
          Цитата: LSA57
          а боря? ничем не лучше

          Им бы Клинтонша подошла, Но ее прикопали, вот только кол не вбили, поэтому иногда из могилы востает
          Chertt
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:36
            Цитата: Chertt
            поэтому иногда из могилы востает

            скорее не восстаёт, а смердит
            LSA57
        2. volodya (владимир) Сегодня, 09:36
          Самое страшное, особенно для нас пенсионеров английские санкции!
          volodya
          1. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 09:48
            Им очень хочется чтобы наши миллионеры проживающие в Англии и соответственно в России получив кучу проблем организовали смену власти. Так что, это давленине не на пенсионеров расчитано. А как по мне я не против того что они шерстят наших миллионеров. Только за! Пусть малость за награбленное потрясутся....
            Topotun
      3. DMoroz Сегодня, 09:40
        Макбет отдыхает...
        DMoroz
      4. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:43
        И что тут странного? Меркель больше всех заинтересована в единстве ЕС. Отсюда и безболезненная, формальная для России высылка 4 дипломатов. Но вместе с тем она продвинула дальнейшее строительство системы "Северный поток - 2". Ей пришлось уступить "евроединству" в обмен на газопровод. В итоге выигрывают и Германия и Россия. winked
        сибиралт
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:53
          Цитата: сибиралт
          Отсюда и безболезненная, формальная для России высылка 4 дипломатов.

          сегодня прочитал в ленте новостей на майле. немцы разрешили вместо высланных прислать других. вот вам и "солидарность" laughing
          LSA57
        2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 10:42
          Цитата: сибиралт
          И что тут странного? Меркель больше всех заинтересована в единстве ЕС. Отсюда и безболезненная, формальная для России высылка 4 дипломатов. Но вместе с тем она продвинула дальнейшее строительство системы "Северный поток - 2". Ей пришлось уступить "евроединству" в обмен на газопровод. В итоге выигрывают и Германия и Россия. winked

          Я тоже так считаю, что Меркель просто сделала "протокольный кивок" для Терезы держа в одном кармане фигу, и одновременно, в другом кармане поглаживала договор о Северном Потоке-2.
          Ныробский
      5. влад66 (Владимир) Сегодня, 09:47
        Цитата: Spartanez300
        Две старые кошолки нашли общий язык , только язык у обоих грязный .

        Только немецкая кошелка не отказывается от "Северного потока2"
        влад66
      6. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 10:13
        Цитата: Chertt
        Им третей не хватает, и тогда сцена из "Макбет" готова

        Почему не хватает? Есть!!! Это же Даля , она спит и видит себя третьей в их компании.
        AlexVas44
      7. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 10:24
        Цитата: Chertt
        Им третей не хватает, и тогда сцена из "Макбет" готова


        А вот и третья:
        Корсар0304
        1. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 10:25
          Насчет "Управляют миром" - сильно сомневаюсь, но вот бабский сговор, что называется на лицо!
          Корсар0304
      8. Терский (Виктор) Сегодня, 10:30
        Цитата: Chertt
        Им третей не хватает,

        Ну почему же, есть и третий . Правда по сей день не могу определить, не то это кот, не то кошка-Маркон. Теперь суммируем : Мэй+Маркель+Маркон, и в сумме получаем "МММ" но уже Европейского масштаба.. wink Мавроди умер- но дело его живет, yes
        Терский
    2. котовский (Константин) Сегодня, 09:34
      Цитата: Spartanez300
      Две старые кошолки нашли общий язык

      Вроде женщины..Им бы детей рожать,внуков воспитывать,уют домашний создавать..
      Ведь понимают что происходит,и все равно..
      Есть что то в этом нечеловеческое. request
      котовский
      1. devis (Игорь) Сегодня, 10:33
        Цитата: котовский
        Есть что то в этом нечеловеческое

        Две ведьмы на шабаше, какие внуки?
        Всю жизнь мучает меня тема:нужно было ли в 1945 сровнять Германию,страну агрессора, в равнину, без деревца и былинки. Сегодня ответ получаю,каждый день.
        devis
  2. _Бурят_ (Артем) Сегодня, 09:23
    Две злыдни.
    Одна другой краше.
    _Бурят_
    1. san4es Сегодня, 09:32
      Цитата: _Бурят_
      Две злыдни...Одна другой краше.
      am
      san4es
      1. Chertt (Алексей) Сегодня, 09:39
        Милая фоточка, Им бы венки из ромашек, вязальные спицы... и в Ад
        Chertt
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:39
      Цитата: _Бурят_
      Одна другой краше.

      а это самая красивая
      LSA57
  3. Moskovit (Алексей) Сегодня, 09:27
    Яяя. Мы будем бороться с русскими, но еще немножечко торговать. Потому что борьбу за мир не намажешь на хлеб, - подумала про себя Меркель.

    В 2017 году товарооборот России с Германией составил 49 975 422 425 долл. США, увеличившись на 22,76% (9 265 978 853 долл. США) по сравнению с 2016 годом.

    Экспорт России в Германию в 2017 году составил 25 747 378 747 долл. США, увеличившись на 21,12% (4 488 897 956 долл. США) по сравнению с 2016 годом.

    Импорт России из Германии в 2017 году составил 24 228 043 678 долл. США, увеличившись на 24,56% (4 777 080 897 долл. США) по сравнению с 2016 годом.
    Moskovit
  4. 1skuns1 (Александр) Сегодня, 09:32
    Меркель --- наша тётка... на публику против России, а по итогу содействует СП-2...
    я думаю, они с Путиным прекрасно понимают друг друга, несмотря на "разногласия"..
    1skuns1
  5. Vincent (Александр) Сегодня, 09:34
    Лягушонка забыли
    Vincent
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:39
      Цитата: Vincent
      Лягушонка забыли

      LSA57
  6. Инок (Инок) Сегодня, 09:40
    Перекрыть бы вам газ на месяц и тогда посмотрели бы.
    Дружба дружбой, а табачок врозь!
    Инок
  7. Кент0001 (евгений) Сегодня, 09:42
    Старые клячи, тока одна с газом, а вторая нет....
    Кент0001
  8. Siegen (Валентин) Сегодня, 09:43
    Если Россия и дальше будет отрицать свою причастность к отравлению Скрипаля,
    в Британии пригрозили в качестве доказательств помимо слайдов подготовить и диафильм. recourse
    Siegen
    1. роман66 (роман) Сегодня, 09:52
      советским детством повеяло....
      роман66
  9. mavrus (Андрей) Сегодня, 09:44
    А Макроша-то почему отлынивает... Старушки на передовой "борьбы с агрессором", а Эмануэль филонит.
    mavrus
  10. Б.Т.В. (Татьяна) Сегодня, 09:44
    А что ещё можно сказать по телефону, зная, что тебя могут " слушать"?!
    Б.Т.В.
  11. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 09:46
    Уже в шабаш объединяются. Мётлы у выхода на сцену забыли?
    Alex-a832
  12. К-50 (Алексей) Сегодня, 09:49
    Тереза Мэй и Ангела Меркель договорились о совместном противостоянии «усилившейся агрессии со стороны России»

    С таким же успехом эти две старые ведьмы могут противостоять и агрессии марсиан или других зелёных человечков, особенно после празднования на пивном фестивале. yes laughing
    К-50
  13. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 09:50
    Вам о белых тапках думать надо, а вы все на Россию тявкаете.
    sgr291158
  14. винторез (Игорь) Сегодня, 09:51
    Говорите в России ОВ "Новичёк"придумали?Меня терзают сомнения...Как вам такое видение"NOW WE CHOKE"переводится как "теперь мы задохнёмся"....
    винторез
  15. Strashila (I) Сегодня, 09:52
    Происходящее в Европе по большому счету можно расценить, как прогрессирование маразма... отметается любая логика и здравомыслие... только в перед и плечем к плечу сплотив ряды против России... цель и последствия... не важно, только в том направлении и только приложив общие усилия достигнем... чего...??? не важно, только в перед в бесконечность и далее. Зима завершилась, начались весенние обострения, стало заметно что для многих в Европе она не прошла бесследно, видно экономия на газе и как следствие на тепле... много отмороженных на всю голову. Только не ясно... ну по орете, ну вышлите еще российских дипломатов, ну введете очередные санкции... скоро останется только один их вид... на поставляемый российский газ... его не станет загазованность резко в Европе упадет... экология улучшится и всем станет легче.... но не на долго... зима придет нежданно-негаданно ... по расписанию. Дальше что...???... жизнь улучшиться... так мигранты от вас ни куда не денутся и безработица то же, только денег у вас уже вообще не будет, изъять российские деньги у вороваек можно только один раз... по простому оторвать курочке голову несущей золотые яйца последние десятилетие на остров и Европу... жизнь у электората не улучшиться... работы не прибавиться, как следствие денег... а нет денег... на фиг нужен газ и прочие блага цивилизации, все равно платить не чем... а мигранты ни куда не денутся... они свой хавчик и халявскую крышу над головой из глотки вырывать начнут... прошлые события в предместьях Парижа так легкая разминка. Вот когда все в Европе устанут орать... голод не тетка... вот тогда Россия и придет не в кошмарах, а в реальности и заберет все, что посчитает нужно... по всем счетам... с процентами.
    Strashila
  16. Дмитрий В. (Дмитрий) Сегодня, 09:54
    Поднять самолеты и бомбить Берлин и Лондон... а за одно Воронеж...
    Дмитрий В.
    1. Dym71 (Андрей) Сегодня, 10:00
      Цитата: Дмитрий В.
      Поднять самолеты и бомбить Берлин и Лондон... а за одно Воронеж...

      Плохо конечно, что минусы отменили, сейчас воронежские оттянулись бы yes
      да и не только воронежские am
      Dym71
  17. Tiras (Виктор) Сегодня, 10:01
    Сказывается плохая работа МИДа России и пропаганды.
    Доигрались до того, что России никто не верит. Достаточно разыграть историю с ядом этим и всё.

    Это все результат того, что Россия скидывает фейки разные которые потом разоблачают, не признает ни одной потери мирных жителей в Сирии, президент показывает видео удара американцев выдавая за свое,выборы, которые реально никто не считает демократичными, президент вместо внутренней политики, большую часть рассказывает об вооружении показывая удар по США и новые супер пупер разработки запугивая запад.

    МИД работает плохо, ответные обвинения или высказывания никто не слышит. Обвинять реального кого-то МИД России боится - всегда выражения типа- , видимо, возможно, вероятно. В то время, как Россию называют Россией и обвиняют, Россия реагирует беззубо, слабо.

    Россию спокойно пинают уже и слабые европейские страны выкидывая дипломатов.
    Tiras
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 10:19
      Цитата: Tiras
      Россию спокойно пинают уже и слабые европейские страны

      Отдача замучает. ИМХО.
      Цитата: Tiras
      Это все результат того...

      Это результат давления со стороны "хозяина". И ничего другого это не результат.
      Цитата: Tiras
      Доигрались до того, что России никто не верит

      Продолжайте... смешить yes
      Голован Джек
      1. Tiras (Виктор) Сегодня, 10:50
        Цитата: Голован Джек
        Отдача замучает. ИМХО.


        Пока жалкий выхлоп от России.


        Цитата: Голован Джек
        Продолжайте... смешить


        Да очень смешно конечно - санкции вводят и продлевают, дипломатов выгоняют.

        Цитата: Голован Джек
        Это результат давления со стороны "хозяина".


        Да ладно, лучший друг США - Израиль заявил, что дипломатов выгонять не будет и более того очень сдержанно коснулся темы с обвинением России, МИД Австрии отказался выдворять дипломатов заявив публично о давлении.
        Слишком много вы придёте значения влиянию "хозяина".
        Tiras
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 11:05
          Цитата: Tiras
          лучший друг США - Израиль заявил, что дипломатов выгонять не будет и более того очень сдержанно коснулся темы с обвинением России, МИД Австрии отказался выдворять дипломатов заявив публично о давлении

          Я выше уже написал об этом:
          Цитата: Голован Джек
          Цифры, кстати, очень показательны, если внимательно смотреть - сразу видно, кто "ведущий", а кто - "ведомые". Также видна степень упоротости "ведомых"

          Дополню: сказанное Вами означает лишь, что Израиль и Австрия могут позволить себе такую "независимость", прочие - нет. На цифирьку напротив слова "Украина" обратите внимание:
          Цитата: профессор
          США – 60
          Великобритания – 23
          Украина – 13
          Канада – 4
          Германия – 4
          Франция – 4

          Все очень просто. И очевидно... до ужоса belay
          Все, больше не кормлю stop
          Голован Джек
      2. Dym71 (Андрей) Сегодня, 10:56
        Цитата: Голован Джек
        Продолжайте... смешить

        Просто поразительно как "Tiras" поёт в унисон с "профессором",на разных ветках ВО ! bully
        Будто воспитанники одной и той же хоральной синагоги. wink
        Dym71
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 11:03
          Цитата: Dym71
          "Tiras" поёт в унисон с "профессором"

          Их тут тысячи (с) belay
          Голован Джек
          1. Dym71 (Андрей) Сегодня, 11:37
            Цитата: Голован Джек
            Их тут тысячи (с)

            Dym71
  18. tiaman.76 (александр) Сегодня, 10:02
    две дуры....
    tiaman.76
    1. johnik (жека) Сегодня, 10:25
      Выбрали бы клинтоншу вместо трампушки, вот был бы Шабаш!
      johnik
  19. Vixen (Виктор) Сегодня, 11:20
    Цитата: Chertt
    Цитата: Spartanez300
    Две старые кошолки нашли общий язык

    Им третей не хватает, и тогда сцена из "Макбет" готова

    Какую-нибудь дрянь, вроде Мадлен Олбрайт....)))
    Vixen
  20. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 12:00
    Уже давно пришло время жестких ответов на европейскую наглость,хамоватость и всю эту истерию о нашей агрессии...против нас развязана война и она давно идет,а мы все играем в ооны,международное право,пытаемся договориться и тд...С нами давно никто ни о чем договариваться не собирается!Это есть правда! ООН,как организация международного права изжила себя ,тк в ее формате не выполняются ни резолюции и законы и по сути оно стало гласом Вашингтона.
    Нас загоняют в угол,обложив со всех сторон санкциями,системами ПРО,политический вес нашей страны обнуляют ,ставя его на одну ступень по значимости со странами-изгоями,как Иран и С.Корея.
    И я хочу спросить,что еще должно произойти,чтоб до спящей власти и многих в стране дошло,что ВОЙНА УЖЕ ИДЕТ.
    НЕКСУС
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 12:10
      Цитата: НЕКСУС
      чтоб до спящей власти

      С чего Вы, собственно, взяли, что власть - спит?
      Вам не докладывают о проделанной работе? А точно должны? wink
      Голован Джек
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 12:19
        Цитата: Голован Джек
        С чего Вы, собственно, взяли, что власть - спит?

        С того,уважаемый,что Западу давно до фонаря любые международные законы,а наша власть все пытается играть по закону с ними. Какие они нам партнеры? Где законность по делу Скрипаля?Где законность по ВАДЕ и МОК?Кто-то вспоминает о том,что лишь наши ВКС в Сирии находятся ЗАКОННО? Где обещание главы МИДА ФРГ Ганса-Дитриха Геншера,о том,что-«Военное присутствие НАТО ни на дюйм не сдвинется в восточном направлении».
        Цитата: Голован Джек
        Вам не докладывают о проделанной работе?

        Нет,не докладывают...но я ясно вижу,что наша власть пытается "дружить" с теми силами,которым наша дружба до фонаря. Более того,эти силы сильно заморачиваются ,чтоб вернуть 91 год в РФ.
        НЕКСУС
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