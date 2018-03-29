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Мэй и Меркель договорились вместе противостоять «российской агрессии»
Лидеры Великобритании и Германии Тереза Мэй и Ангела Меркель договорились о совместном противостоянии «усилившейся агрессии со стороны России», передает РИА Новости сообщение пресс-службы британского премьера по итогам телефонного разговора.
Напомним, отношения РФ и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом типа «Новичок» причастно российское руководство.
Москва категорически отрицает свою причастность к отравлению. Великобритания выслала 23 российских дипломата, правительство РФ ответило тем же.
Премьер-министр Тереза Мэй начала разговор с того, что поблагодарила канцлера Ангелу Меркель за надежную поддержку и солидарность после произошедшего в Солсбери нападения. Канцлер и премьер-министр сошлись на необходимости продолжения совместной работы по противостоянию усилившейся агрессии со стороны России,говорится в релизе.
Напомним, отношения РФ и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом типа «Новичок» причастно российское руководство.
Москва категорически отрицает свою причастность к отравлению. Великобритания выслала 23 российских дипломата, правительство РФ ответило тем же.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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