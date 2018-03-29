12:23 29 марта
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Российский ОПК представит в Ереване около 600 образцов и моделей военной техники

Российские истребители, бронетехника и системы ПВО и будут представлены на открывающейся в Ереване выставке вооружения ArmHiTec-2018, передает Интерфакс-АВН.

Российский ОПК представит в Ереване около 600 образцов и моделей военной техники


На организованной Рособоронэкспортом экспозиции «разместятся стенды 22 организаций, в том числе "Концерн ВКО "Алмаз - Антей", "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", НПО "Техмаш", "Прибор", "Сплав" и РСК "МиГ",
рассказали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).


В общей сложности российские компании продемонстрируют 591 экспонат (из них 66 – образцы) продукции военного назначения, говорится в релизе.

Сообщается, что «основной тематикой ArmHiTec-2018 станет бронетанковое и ракетно-артиллерийское вооружение, военная авиация, стрелковое оружие и боеприпасы, беспилотные летательные аппараты, робототехнические комплексы, средства связи, экипировка, а также лазерные, информационные, телекоммуникационные технологии и системы защиты информации».

Российскую делегацию возглавляет замдиректора ФСВТС РФ Владимир Дрожжов.

ВКО «Алмаз-Антей» представит информацию «в виде моделей и видеороликов о зенитных ракетных системах большой дальности С-400 "Триумф", С-300ВМ "Антей-2500", С-300ПМУ2 "Фаворит", зенитных ракетных комплексах (ЗРК) средней и малой дальности "Бук-М2Э", модификациях ЗРК "Тор-М2" и др.».

В ходе выставки будут проведены встречи и переговоры с потенциальными заказчиками.

На выставке ArmHiTec-2018 мы прогнозируем повышенный интерес инозаказчиков как к зенитным ракетным системам и комплексам наземного базирования, так и к нашей продукции гражданского и двойного назначения, которая благодаря своим уникальным характеристикам имеет высокий экспортный потенциал,
сказал заместитель гендиректора холдинга по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

Виторая Международная выставка вооружения и оборонных технологий пройдет в Ереване с 29 по 31 марта. В этом году свою продукцию покажут 37 компаний из 8-ми государств.

Как сообщили в пресс-службе ФСВТС, «среди экспонентов и участников деловой программы заявлены промышленные предприятия и представители Армении, Беларуси, Болгарии, Германии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, а также Франции (представители)».

Использованы фотографии: аrmhitec.com
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Комментарии 8

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:51
    Интересное место проведения выставки....Турки там со своими образцами не появились?Ну да..Для них это было бы совсем не "кошерно"..
    210окв
    1. c-t Petrov Сегодня, 11:01
      сейчас тут начнутся терки между армянами и азербайджанцами

      Армения странная страна. Но красивая и теплая.

      Армян в своей стране живет 3 миллиона

      Численность армян в мире: Россия: 1 182 388 (перепись 2010), или до 2,5 млн. (оценка) Франция: 800 тыс. (оценка) США: 483 366 (перепись 2010 г.) или 1 500 000 (оценка) Турция: 60 тыс.

      Всегда это удивляло. Причем с каким из армян не поговоришь - патриот на патриоте. А домой летом не всегда гоняют.


      c-t Petrov
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:11
        Я бы Вас подправил.Россия,Краснодарский край..95%процентов тех,российских армян.
        Цитата: c-t Petrov
        сейчас тут начнутся терки между армянами и азербайджанцами

        Армения странная страна. Но красивая и теплая.

        Армян в своей стране живет 3 миллиона

        Численность армян в мире: Россия: 1 182 388 (перепись 2010), или до 2,5 млн. (оценка) Франция: 800 тыс. (оценка) США: 483 366 (перепись 2010 г.) или 1 500 000 (оценка) Турция: 60 тыс.

        Всегда это удивляло. Причем с каким из армян не поговоришь - патриот на патриоте. А домой летом не всегда гоняют.
        210окв
      2. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 11:40
        Надеюсь, не начнутся))
        Цитата: c-t Petrov
        Армения странная страна. Но красивая и теплая

        А почему странная? Насчет теплой согласен, но зависит от района. На севере - в Спитаке (где землетрясение было), например, зимой -40 не редкость на фоне пронизывающих горных ветров.
        ButchCassidy
      3. garnik (Garnik) Сегодня, 12:00
        Всегда это удивляло. Причем с каким из армян не поговоришь - патриот на патриоте. А домой летом не всегда гоняют.

        В прошлом году отправил семью в Армению( по внутренним российским паспортам).Для них это было открытие, раньше проживая там не ценили . Желательно воспользоваться услугами гида. В этом отправлю в Ар.цах .
        garnik
  2. Vard Сегодня, 10:52
    Поди и контрактов на заключают.. с божей помощью...
    Vard
    1. c-t Petrov Сегодня, 11:04
      Если только не с Арменией. Контракты я имею ввиду. Нет там денег от слова - абсолютно.

      ВВП 11 миллиардов $.
      c-t Petrov
  3. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 10:56
    Цитата: Vard
    Поди и контрактов на заключают.. с божей помощью...

    Да было бы не плохо для развития нашего ВПК
    Ingvar0401
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