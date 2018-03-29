У продовольственной службы МО РФ появятся свои награды

В Сирии продовольственной службе армии приходится решать серьезные задачи. Она снабжает две наши основные базы в Тартусе и Хмеймиме, аэродромы подскока и мобильные сухопутные силы. Пищевые пайки летчиков и военнослужащих сил спецопераций сильно различаются, при этом пищу нужной калорийности солдаты должны получать строго по расписанию. Продовольственная служба хорошо с этим справляется,

Впервые в истории Российской (Советской) армии у продовольственной службы появятся собственные знаки отличия, сообщают Известия В Минобороны подготовлен проект приказа «Об учреждении знаков отличия продовольственной службы Вооруженных сил РФ «За заслуги» и «За отличие». В настоящее время документ проходит внутриведомственные согласования.Награды будут вручаться как военнослужащим, так и гражданскому персоналу.Знак «За заслуги» будет вручаться тем, кто отслужил в Вооруженных силах 20 или более лет. Награду будут вручать «за большой вклад в развитие продовольственной службы ВС РФ» и «за заслуги в планировании и организации продовольственного обеспечения».Знак «За отличие» смогут получить военные и гражданские служащие, прослужившие 10 лет и более. Он будет вручаться за «образцовое выполнение воинского долга и высокие показатели в служебной деятельности», а также «за высокое профессиональное мастерство и отличные показатели в боевой подготовке».«Решение о награждении будет принимать начальник продовольственного управления Вооруженных сил. Знаки будут вручаться в торжественной обстановке. Награжденные получат право носить их на правой стороне мундира. Наличие таких знаков отличия будет учитываться при назначении на вышестоящие должности», – говорится в статье.По словам военного эксперта Виктора Мураховского, «ведением новых знаков отличия Минобороны отметило вклад тыловиков в организацию боевой операции в Сирии, где все снабженческие проблемы были решены на самом высоком уровне».рассказал эксперт.