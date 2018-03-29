12:20 29 марта
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У продовольственной службы МО РФ появятся свои награды

Впервые в истории Российской (Советской) армии у продовольственной службы появятся собственные знаки отличия, сообщают Известия.

У продовольственной службы МО РФ появятся свои награды


В Минобороны подготовлен проект приказа «Об учреждении знаков отличия продовольственной службы Вооруженных сил РФ «За заслуги» и «За отличие». В настоящее время документ проходит внутриведомственные согласования.


Награды будут вручаться как военнослужащим, так и гражданскому персоналу.

Знак «За заслуги» будет вручаться тем, кто отслужил в Вооруженных силах 20 или более лет. Награду будут вручать «за большой вклад в развитие продовольственной службы ВС РФ» и «за заслуги в планировании и организации продовольственного обеспечения».

Знак «За отличие» смогут получить военные и гражданские служащие, прослужившие 10 лет и более. Он будет вручаться за «образцовое выполнение воинского долга и высокие показатели в служебной деятельности», а также «за высокое профессиональное мастерство и отличные показатели в боевой подготовке».

«Решение о награждении будет принимать начальник продовольственного управления Вооруженных сил. Знаки будут вручаться в торжественной обстановке. Награжденные получат право носить их на правой стороне мундира. Наличие таких знаков отличия будет учитываться при назначении на вышестоящие должности», – говорится в статье.

По словам военного эксперта Виктора Мураховского, «ведением новых знаков отличия Минобороны отметило вклад тыловиков в организацию боевой операции в Сирии, где все снабженческие проблемы были решены на самом высоком уровне».

В Сирии продовольственной службе армии приходится решать серьезные задачи. Она снабжает две наши основные базы в Тартусе и Хмеймиме, аэродромы подскока и мобильные сухопутные силы. Пищевые пайки летчиков и военнослужащих сил спецопераций сильно различаются, при этом пищу нужной калорийности солдаты должны получать строго по расписанию. Продовольственная служба хорошо с этим справляется,
рассказал эксперт.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 11

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  1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 11:31
    А как же знак «Отличный Повар»??? request
    Охотовед 2
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 11:33
      Цитата: Охотовед 2
      А как же знак «Отличный Повар»???

      Там не одни же повара.
      Серый брат
    2. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 12:02
      Приготовление пищи на аутсорсинге всё
      FalconD
  2. Logall (Александр) Сегодня, 11:31
    У продовольственной службы МО РФ появятся свои награды

    Да простят меня кашевары...
    Logall
  3. Romka47 (Роман) Сегодня, 11:35
    Давно пора! Хороший повар на вес золота!
    Romka47
    1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 11:38
      Цитата: Romka47
      Давно пора! Хороший повар на вес золота!

      Правильно, особенно для голодного солдата, и если он «упитанный»! fellow
      Охотовед 2
    2. Anarchist (Александр) Сегодня, 11:41
      Цитата: Romka47
      Хороший повар на вес золота!

      И поговорка есть примечательная: «За неимением прачки "любят" повара»
      Сколько помню, даже на учениях, повара только дедов да офицеров обихаживали... А работали те, кто в наряде. Работа на кухне - уже награда...
      Anarchist
  4. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 11:40
    Может и правда сейчас все изменилось? От тех времен, когда был союз, воспоминания от тыловиков не самые приятные остались.
    Сергей985
  5. Korax71 (Александр) Сегодня, 12:01
    Учредить ордена!"за взятие хлеборезки","за героическую защиту маслобойни",такими темпами скоро у службы ГСМ появится орден"золотой шланг",у вещевой службы"золотая портянка" ,а у финансовой..... наверное самая крутая награда будет"за честность". good
    Korax71
  6. шурави (Владимир) Сегодня, 12:06
    Дурдом, заслуженный лётчик/штурман упразднили, они теперь специалисты, зато маркитантов выделяем.
    шурави
  7. bazzbazz (Максим) Сегодня, 12:10
    Моя любимая служба в армии! Наверное мне повезло, но наряд на кухню был для меня праздником) Наверное потому что душа лежит к кулинарии.
    bazzbazz
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