15:56 29 марта
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"Беларуская Праўда" в ударе: Азербайджан шокирован низким качеством российского оружия

Издание «Белорусская правда», офис которого располагается совсем не в Республике Беларусь, а на территории соседней Польши, выдало откровенный по своей фейковости материал. В материале за авторством Юрия Бараневича утверждается, что и Азербайджан, и Армения якобы высказывают недовольство по поводу качества закупаемого российского оружия и российской логистики при торговле оружием, а потому готовы отказать от сотрудничества с РФ в пользу сотрудничества с РБ.

Из материала:
Российские экспортные контракты в другие страны или частично не выполняются, или срываются по срокам выполнения, а к качеству их выполнения возникает множество вопросов (...) Несмотря на идущие время от времени российские поставки оружия в Азербайджан, по информации источников издания в белорусских военно-промышленных кругах, Баку очень недоволен состоянием и качеством военно-технического сотрудничества с Москвой и пытается найти альтернативу этому сотрудничеству.


"Беларуская Праўда" в ударе: Азербайджан шокирован низким качеством российского оружия



Интересное заявление. С каких это пор «белорусские военно-промышленные круги» вдруг стали не просто беседовать с некими источниками откровенно либеральных площадок, да ещё и работающими отнюдь не в белорусской медиасреде? И ещё: с каких это пор с этими самыми кругами по поводу контрактов с Россией вдруг стали откровенничать представители азербайджанского военного ведомства?

В то же материале содержится откровенная попытка стравить Россию с Арменией, а также Россию с Азербайджаном заявлением о том, что РФ продаёт вооружение «не только странам ОДКБ». Значит ли это по логике автора, что если Азербайджан продаёт нефть, например, Грузии или Украине, то это повод для России затевать "разбирательства".

Ещё один абзац из материала «Беларуской прауды»:
Азербайджанская сторона отметила, что ракеты для РСЗО «Смерч» не взрываются при стрельбе, боеприпасы к пулеметам БТР-82А вообще не долетают к цели, а на вертолетах Ми-35 постоянно фиксируются поломки термопар, которые не дают возможности запустить двигатель. А также происходят сбои в работе бортовой аппаратуры, не работают надлежащим образом системы автоматического огня и стрельбы ракетами «Атака-М» и «Штурм-В».


Боеприпасы к пулемётам не долетают до цели? Это на каком же расстоянии от БТР-82А располагаются, по логике автора этого вброса, эти самые цели, что до них не долетают пули из пулемётов?.. А ракеты РСЗО «Смерч», если это неведомо г-ну Бараневичу, и не должны взрываться при стрельбе, ибо взрываются они «обычно» на том участке территории, по которому стрельба из РСЗО ведётся. Про "поломки термопар" и вовсе без комментариев...

Использованы фотографии: МО Азербайджана
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Комментарии 37

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  1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 12:48
    Вы бы еще в дурдоме опрос провели... Нашли кого слушать....
    Грэг Миллер
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 12:51
      Белорусская Прауда вещает из Польши. Прауда уася. А БТР-82А таки хорошо плавает.
      Аристарх Людвигович
      1. tolyasik0577 (Анатолий) Сегодня, 13:43
        У-Ух, вот это аттракцион. Круто.
        tolyasik0577
    2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 12:52
      Там тоже есть оппозиционные издания, или они все туда тотально переместились, по принципу "-с дурочка спроса нету "??? wassat
      Геркулесыч
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 13:32
        Цитата: Геркулесыч
        ...Там тоже есть оппозиционные издания...

        Андрей К
    3. 79807420129 (Влад.) Сегодня, 12:56
      Издание «Белорусская правда», офис которого располагается совсем не в Республике Беларусь, а на территории соседней Польши,

      Это аналог польский нашего "эха Москвы" что ли laughing
      79807420129
  2. Лесс Сегодня, 12:53
    Это после конфуза с "Пэтриот"...
    Лесс
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 12:55
    В польше газете нужно сменить название на "кривда иуды "! am А Лукашенко должен запретить любые в том числе и интернет издания подобных лживых сми! Да и нам тоже давно пора навести там порядок железной рукой -чтобы отвечали по максимуму за каждую публикацию.
    Геркулесыч
    1. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 13:01
      Лукашенко его может хоть 100 раз запрещать. Но если вы читая статью не пропустили первое предложение, то должны знать что распологается это издание совсем не в РБ, а в Польше. В РБ оно может быть только заблокировано для просмотра, но это не означает что оно тут же прекратит своё существование.
      Servisinzhener
    2. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 15:19
      Зачем ему запрещать? Пусть клоуны с "Кривды" тупят по полной, нормальные люди только посмеются)
      Генерал Песчаных Карьеров
  4. igorspb (Игорь) Сегодня, 12:56
    поляки хотят чтобы у них ракеты взрывались при стрельбе? молодцы, чО..... нехай у них будут такие ракеты....
    igorspb
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 15:55
      Цитата: igorspb
      нехай у них будут такие ракеты....

      Они как раз РСЗО "Пэтриот" решили закупить)))
      Серый брат
  5. Mavrikiy Сегодня, 12:57
    Азербайджанская сторона отметила, что ракеты для РСЗО «Смерч» не взрываются при стрельбе, боеприпасы к пулеметам БТР-82А вообще не долетают к цели,

    А вы не покупайте халяву на Руине, юные логистики. И будет вам счастье.
    Mavrikiy
  6. BecmepH (Алексей) Сегодня, 12:58
    Боеприпасы к пулемётам не долетают до цели? Это на каком же расстоянии от БТР-82А располагаются, по логике автора этого вброса, эти самые цели, что до них не долетают пули из пулемётов?..
    А может просто не попадают в цель?
    BecmepH
    1. Yujanin. Сегодня, 13:48
      А может просто не попадают в цель?

      Попадают
      Yujanin.
  7. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 13:01
    " боеприпасы к пулеметами не долитают как цели" автор с головкой дружит или не очень? Подумайте сами:к цели должны долитать пули и снаряды, а пулеметчик физически не сможет добросить пулеметную ленту или магазин на расстояние 150-3/00 метров, а если в ВСК Белоруссии разработаны такие пулемёты то" я попугай Джона Сильвера
    Монархист
  8. garnik (Garnik) Сегодня, 13:05
    У Армении нет претензий к качеству российского оружия,есть негодование к поставкам наступательного оружия врагу, своего стратегического союзника.
    Корректно перепечатывайте статьи.Пожалуйста.
    garnik
    1. Анатоль Клим (Анатолий) Сегодня, 13:28
      Цитата: garnik
      есть негодование к поставкам наступательного оружия врагу, своего стратегического союзника.

      Благодаря продажам вооружения и боевой техники Азербайджану, Россия может вооружать Армению в долг, а фактически бесплатно, т.е. покупая у России вооружение, азербайджанцы и армян вооружают yes Поэтому прежде чем негодование своё выставлять, может подумать следует recourse
      Анатоль Клим
      1. genisis Сегодня, 13:54
        А если вы немного подумаете, то поймёте, что если РФ не будет продавать оружие Азербайджану, то и Армении его покупать не придётся laughing
        genisis
        1. Анатоль Клим (Анатолий) Сегодня, 14:18
          Цитата: genisis
          что если РФ не будет продавать оружие Азербайджану, то и Армении его покупать не придётся

          Шутка Ваша слабенькая, не буду тут рассказывать о Нагорном Карабахе и прилегающих районах Азербайджана, которые находятся в руках армян, о бескомпромиссной позиции Азербайджана по территориальному вопросу, о факторе Турции, наверно сами что-нибудь знаете. Так что вооружаться тут будут.
          Анатоль Клим
          1. genisis Сегодня, 15:07
            Вооружаться всегда будут, особенно когда есть кому вооружать ))
            genisis
  9. Александр War (Александр) Сегодня, 13:11
    И чего это статья из желтой прессы тут делает?
    Александр War
  10. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 13:14
    ракеты для РСЗО «Смерч» не взрываются при стрельбе,

    И слава Богу! Потому как взрыв ракеты при стрельбе - это северный пушной зверёк расчёту.
    боеприпасы к пулеметам БТР-82А вообще не долетают к цели,

    Видимо, плохо кормят пулемётчика - нет у него сил добросить боеприпасы до цели. smile
    Alexey RA
    1. роман66 (роман) Сегодня, 13:29
      Алексей hi если цель нагло располагается дальше дальности стрельбы, как не бросай - не добросишь( ну, может, только если ветер попутный)
      роман66
  11. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:21
    Ну если бы были серьёзные претензии по качеству , то и армяне , и азербайджанцы на своих площадках рьяно это обсуждали бы .. причём на регулярной основе . Очередной бздюх пшеков с целью внесени розни между нами и белорусами..Статейка конечно так себе и мало , что меняет..но лиха беда начало , мал клоп , да вонюч....ну и прочая народная мудрость . yes :
    КВУ-НСвД
  12. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 13:27
    Против нас ведут войну. Выявлен один из очевидных врагов. Вывод - уничтожить.
    Сергей-8848
  13. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:28
    А чем Беларусь хуже России? У нас тоже есть "Эхо Москвы", "Новая газета", "РБК"... Не нужно выдавать фейки от пятых колонн за официальную политику.
    Piramidon
  14. Yujanin. Сегодня, 13:37
    Теперь Баку начнет закупать белорусские танки, которых нет)
    Yujanin.
  15. su76a2 (Павел) Сегодня, 13:46
    К редакторам новостей - вот это дерьмо вы где-то откопали, а то, что в Белоруссии объявлялся траур по жертвам в Кемерово в знак солидарности с братским народом - такой новости на сайте не нашел.
    su76a2
  16. Sewer Krainiy (Sewer Krainiy (Пётр)) Сегодня, 14:03
    Не понимаю ВО и ее отношение к Белоруссии... Недавно статья о белорусских учениях на границе с Россией, типа готовимся к отражению российской "агрессии", теперь польскую газету откопали. Рекомендую Вам еще БЕЛСАТ (польский), "Белорусский партизан", "Хартыю-97" (две последние, правда, в Белоруссии заблокированы). Там вы столько нового узнаете!!! Еще на tut.by можно найти "нужные" материалы и комментарии...
    Sewer Krainiy
    1. Товарищ Берия (Берестов И. Я.) Сегодня, 15:11
      Цитата: Sewer Krainiy
      Не понимаю ВО и ее отношение к Белоруссии..

      Эта Беларуская Прауда такая же белорусская, как этот Париж французский.
      Товарищ Берия
  17. Pattor (Сергей) Сегодня, 14:29
    Хм. Все может быть. Вопрос ещё к пользователям этого оружия. Просто был осенью там, знаю отношение к учебе и усвоение информации . Результат наблюдал. Они конечно вы стреляли, но как. Не удивлюсь , что изделие вскорости сломают. Уже едет бригада по ремонту((
    Pattor
  18. HMR333 (Владимир) Сегодня, 14:56
    так не довольны что контракты за контрактами)))
    HMR333
  19. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 14:59
    "Это на каком же расстоянии от БТР-82А располагаются, по логике автора этого вброса,
    эти самые цели, что до них не долетают пули из пулемётов"////

    Порох плохой и все дела.
    voyaka uh
  20. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 15:20
    А с какой дистанции азербайжанцы стреляли?
    pafegosoff
    1. Lek3338 (Лекъ) Сегодня, 15:45
      Да чушь это всё,взятое с потолка чтобы дискредитировать Российское оружие .
      Lek3338
  21. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 15:47
    Просраливсетермопары
    zapfen
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