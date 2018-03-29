"Беларуская Праўда" в ударе: Азербайджан шокирован низким качеством российского оружия

Российские экспортные контракты в другие страны или частично не выполняются, или срываются по срокам выполнения, а к качеству их выполнения возникает множество вопросов (...) Несмотря на идущие время от времени российские поставки оружия в Азербайджан, по информации источников издания в белорусских военно-промышленных кругах, Баку очень недоволен состоянием и качеством военно-технического сотрудничества с Москвой и пытается найти альтернативу этому сотрудничеству.

Азербайджанская сторона отметила, что ракеты для РСЗО «Смерч» не взрываются при стрельбе, боеприпасы к пулеметам БТР-82А вообще не долетают к цели, а на вертолетах Ми-35 постоянно фиксируются поломки термопар, которые не дают возможности запустить двигатель. А также происходят сбои в работе бортовой аппаратуры, не работают надлежащим образом системы автоматического огня и стрельбы ракетами «Атака-М» и «Штурм-В».