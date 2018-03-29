19:01 29 марта
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В СФ посоветовали не спешить с принятием закона о ЧВК

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Александр Ракитин на встрече с зарубежными военными атташе заявил, что а России изучают зарубежный опыт по созданию частных военных компаний (ЧВК), хотя считают, что срочной необходимости в появлении соответствующего закона нет.

В СФ посоветовали не спешить с принятием закона о ЧВК


Срочной необходимости в появлении закона о ЧВК в РФ нет, поскольку мы считаем, что вооруженная борьба является прерогативой государства
— приводит РИА Новости слова Ракитина


Он пояснил, что ряд российских граждан, имеющих бизнес в странах "со сложной оперативной обстановкой", привлекают для его охраны российские частные охранные предприятия.

Однако эти структуры не имеют никакого отношения к министерству обороны и федеральным органам власти
— подчеркнул Ракитин.

Вместе с тем, он отметил, что в России "изучается зарубежный опыт частных военных компаний". При этом, по словам Ракитина, создание ЧВК запрещено Российской конституцией.

Ранее правительство направило отрицательный отзыв на законопроект о регулировании деятельности частных военных компаний. По словам Михаил Емельянов, одного из авторов законопроекта, документ, вероятно, будет доработан и перевнесен.


Использованы фотографии: https://defence.ru/
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Комментарии 35

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  1. Anarchist (Александр) Сегодня, 16:12
    вооруженная борьба является прерогативой государства
    - ключевая фраза! Только гос-во, а не карманные армии с непонятной мотивацией... Дабы их хозяева не искали предлог для получения выгоды... Хватит уже пробирок!
    Про рейдерские захваты, в стиле - Аля девяностые, вообще молчу...
    Anarchist
    1. Железякин (Алексей) Сегодня, 16:18
      Любая ЧВК, в перспективе не подконтрольная вооруженная банда рекетиров, тем более на страже у олигархов...
      Железякин
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:21
        Поддерживаю.Хочешь воевать,служить своей стране?Только в составе ВС России.
        Цитата: Железякин
        Любая ЧВК, в перспективе не подконтрольная вооруженная банда рекетиров, тем более на страже у олигархов...
        210окв
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 16:23
        Цитата: Железякин
        Любая ЧВК, в перспективе не подконтрольная вооруженная банда рекетиров, тем более на страже у олигархов...

        и тем не менее именно ЧВК обуздали сомалийских пиратов
        LSA57
        1. Anarchist (Александр) Сегодня, 16:32
          Цитата: LSA57
          тем не менее именно ЧВК обуздали сомалийских пиратов

          И стали брать плату за безопасностный провоз грузов... Чем не пиратство? - Создать прецедент, устранить его, брать плату...
          Я не говорю, что они создали пиратов, но кто мешает это делать в будущем?
          Anarchist
          1. Железякин (Алексей) Сегодня, 16:43
            А это уже - БИЗНЕС!)))))
            Железякин
            1. Anarchist (Александр) Сегодня, 16:49
              Мы с Вами говорим об одном и том же:
              ЧВК - это бизнес! А где деньги, там нет принципов и морали... Если будут платить, то всегда найдутся головорезы способные выполнить любой приказ.
              Деньги же создадут и повод, и прецедент для получения прибыли...
              Anarchist
              1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 16:59
                Цитата: Anarchist
                ЧВК - это бизнес! А где деньги, там нет принципов и морали... Если будут платить, то всегда найдутся головорезы способные выполнить любой приказ.

                те же самые наёмники
                LSA57
              2. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 17:02
                Цитата: Anarchist
                Если будут платить, то всегда найдутся головорезы способные выполнить любой приказ.

                Приказ будет один,защищать уворованное олигархами имущество, когда мы начнём его национализировать.
                Анти-Корр.
          2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 16:58
            Цитата: Anarchist
            И стали брать плату за безопасностный провоз грузов...

            конечно. заключили с судовладельцем котракт оь обеспечении безопасности
            Чем не пиратство?

            ну тогда по вашей логике и все ЧОПы пираты?
            Создать прецедент,

            ЧВК создали пиратов? belay
            устранить его

            устранили. давно про захваты судов слышали?
            брать плату...

            брали за безопасность по контракту. как только безопасность восстановили, они ушли
            Я не говорю, что они создали пиратов, но кто мешает это делать в будущем?

            создавать пиратов? заговорились вы
            LSA57
        2. Железякин (Алексей) Сегодня, 16:34
          Однако это не бесальтернативный выбор. Регулярные войска не хуже с этим справились бы. Слишком много "но" в организации ЧВК. Мы не можем контролировать "малый бизнес", а тут люди с автоматами, не понятно кому подчиняющиеся...
          Железякин
          1. Mavrikiy Сегодня, 16:41
            Да понятно, понятно кому подчиняются. Ходорковскому-Березовскому. У кого бабла больше, тому и услуги круче.
            Mavrikiy
        3. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 16:47
          Цитата: LSA57
          ...и тем не менее именно ЧВК обуздали сомалийских пиратов...

          Сергей hi
          Есть одна заковыка - страховые конторы Лондона на фоне пиратства, скромно подняли страховые сборы в 20 раз! Британия имеет огромнейший страховой бизнес морских перевозок - фирма «Ллойд».
          Эксперты хором утверждают, что "внезапно" увеличившиеся в численности и беспредельной наглости пираты в Маллакском проливе и Аденском заливе - дело рук британской короны.
          Вот открытые данные:
          ...Если в середине 2008 года при страховании судов при проходе через Аденский залив страховой сбор составлял 0,05% от стоимости груза, то в I квартале 2009 года этот показатель вырос до 1% или в 20 раз. В результате стоимость прохождения танкеров и контейнерных судов через Маллакский пролив и Аденский залив в 2009 году выросла с 2 тыс. долларов до 40 тыс. долларов, и это не считая затрат на военную охрану...

          Конспирологии абсолютно никакой - смотрите кому выгодно.
          Андрей К
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 17:01
            Цитата: Андрей К
            Есть одна заковыка - страховые конторы Лондона на фоне пиратства, скромно подняли страховые сборы в 20 раз! Британия имеет огромнейший страховой бизнес морских перевозок - фирма «Ллойд».

            Андрей Евгеньевич, а какое это имеет отношение к Сомалийским пиратам и ЧВК?
            LSA57
            1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 17:25
              Цитата: LSA57
              ... а какое это имеет отношение к Сомалийским пиратам и ЧВК?...

              Сергей, самое непосредственное - Вы же сами сказали, что ЧВК "обуздали" сомалийских пиратов. Вот я Вам и показал, откуда у этой беды "ноги" растут.
              Сомалийские пираты орудуют в Аденском заливе, в Маллакском - кенийские.
              ЧВК обеспечивающие морскую безопасность, в большей части зарегистрированы в Британии. Это тандем со страховыми компаниями.
              Кстати - ЧВК охраняющие грузы в море, хорошо финансово поднялись на сомалийских пиратах.
              Хорошая организация пиратства. Все довольны.
              Андрей К
              1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 18:22
                Цитата: Андрей К
                Вот я Вам и показал, откуда у этой беды "ноги" растут.

                ноги растут из тотальной нищеты населения. это был едва ли не единственный способ просто выжить самому и всей семье
                LSA57
                1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 18:54
                  Цитата: LSA57
                  ...ноги растут из тотальной нищеты населения. это был едва ли не единственный способ просто выжить самому и всей семье...

                  Сергей, не надо усложнять, но и упрощать всё, тоже чревато. Вы же не идёте на большую дорогу, в случае материальных затруднений.
                  Пираты были снабжены и организованы. Нищий не может себе лодку с мотором позволить, вооружение, боеприпасы, инсайдерскую информацию о передвижении судов.
                  Бог с Вами, Вы о чём?
                  Бабуины, только что грызшие кокосы, вдруг стали спецами в тактике захвата морских судов?
                  Андрей К
        4. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:50
          Цитата: LSA57
          и тем не менее именно ЧВК обуздали сомалийских пиратов

          Вот это да,как все просто оказалось!
          Тогда не подскажите ,почему среди захваченных кораблей не было ни одного американского?Как так получается что бедные сомалийские крестьяне захватывали суда за 200 миль от берега , знали суда с каким грузом идут или как найти конкретный груз в трюмах и на палубе.Что то не особенно они на пиратов были похожи
          APASUS
      3. красноярск Сегодня, 17:44
        Цитата: Железякин
        Любая ЧВК, в перспективе не подконтрольная вооруженная банда рекетиров, тем более на страже у олигархов...

        Почему наличие ЧВК в США граждан этой страны не пугает, а Вас, возможное появление ЧВК в России, так испугало? В России слабая власть? Она не может записать в законе - действие ЧВК на территории России запрещена? Вообще-то я не определился по вопросу о ЧВК.
        красноярск
    2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 16:28
      Александр hi !Приветствую! !! hi Чвк нужны бизнесу, большому бизнесу, а у этого бизнеса и у нас совсем разные интересы! Им надо бабло отжимать, а мы хотим деньги честно заробатывать, и вовремя получать!
      Геркулесыч
      1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 16:42
        Цитата: Геркулесыч
        Александр hi !Приветствую! !! hi Чвк нужны бизнесу, большому бизнесу, а у этого бизнеса и у нас совсем разные интересы! Им надо бабло отжимать, а мы хотим деньги честно заробатывать, и вовремя получать!

        Прям в точку Витальевич...!!!! Запад копировать нельзя ни в коем случае.. Вот закон о "добровольческом движении" нужен именно НАШ закон! Все остальное это от ростовщиков , пытающихся защитить себя "чужими ругами" и свое награбленное добро..
        МИХАН
    3. To be or not to be Сегодня, 16:57
      В СФ более.важное ....В Совете Федерации в рамках «времени эксперта» выступил российский журналист Владимир Соловьев
      Послушайте! Это того стоит!!!
      To be or not to be
      1. красноярск Сегодня, 17:51
        Цитата: To be or not to be
        В СФ более.важное ....В Совете Федерации в рамках «времени эксперта» выступил российский журналист Владимир Соловьев
        Послушайте! Это того стоит!!!

        Действительно, выступление замечательное. Со многим с Соловьевым соглашаюсь, кроме его отношению к Сталину и к "репрессиям". По моему он предвзято к этому относится.
        Но мне понравился коментарий одного слушателя - "Члены Совета Федерации послушали, похлопали в ладошки... и пошли заниматься своими делишками".
        красноярск
  2. ШВЕДский_стол (Роман) Сегодня, 16:13
    Еще не хватает чтобы у какого нибудь олигарха банкира была своя частная армия, чтобы в случае чего, вылететь в сибирский город...
    ШВЕДский_стол
    1. красноярск Сегодня, 17:53
      Цитата: ШВЕДский_стол
      Еще не хватает чтобы у какого нибудь олигарха банкира была своя частная армия, чтобы в случае чего, вылететь в сибирский город...

      Закон о ЧВК устранит такую возможность.
      красноярск
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 16:21
    Вообще такой необходимости у страны нету! Потому что каждое вроде как доброе начинание у доводят до маразма!
    Геркулесыч
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 16:25
      Цитата: Геркулесыч
      Вообще такой необходимости у страны нету

      по моему для полноценных ВС людей у нас всегда наберётся. а для спецопераций вне РФ есть такие службы
      LSA57
      1. красноярск Сегодня, 18:07
        Цитата: LSA57
        Цитата: Геркулесыч
        Вообще такой необходимости у страны нету

        по моему для полноценных ВС людей у нас всегда наберётся. а для спецопераций вне РФ есть такие службы

        Часто бывают случаи, когда присутстве ССО невозможно из-за боязни огласки этого присутствия. Поэтому ЧВК могли бы быть ширмой для ССО.
        красноярск
  4. Гардамир Сегодня, 16:22
    Вот как хитро! Не ЧВК, частные охранные предприятия.
    Гардамир
    1. котовский (Константин) Сегодня, 16:30
      Цитата: Гардамир
      Вот как хитро! Не ЧВК, частные охранные предприятия.

      Тоже подумал,ЧОПов и так простите как собак не резанных..
      Может лучше кому из них полномочия расширить?Если нужно.
      Не всем и строго. hi
      котовский
  5. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 16:24
    да вы там вообще работате? Можно отчеты по изучение увидеть?
    bogart047
    1. котовский (Константин) Сегодня, 16:31
      Цитата: bogart047
      да вы там вообще работате? Можно отчеты по изучение увидеть?

      Торопитесь товарищ? Свою армию захотелось? wink
      котовский
  6. ротмистр (Юрий) Сегодня, 16:47
    ЧВК необходимы нашему государству. Для решения силовых задач в политике, когда нельзя на прямую участвовать в военном конфликте.( вспомним хотя бы Испанию в 1936-39гг) Не пришлось бы изворачиваться Путину, что десантники заблудились, не пришлось бы производить обмен наших военнослужащих на мадам Савченко. Есть моменты в политике , когда государство не должно светиться.Есть еще один не маловажный момент; солдаты защищают Родину и далеко не все желают защищать интересы Родины на чужой территории.
    ротмистр
  7. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 16:55
    ЧВК - это путь к российским "добробатам". Их тренировочные лагеря на территории РФ могут превратится в неконтролируемую силу. А бюджеты и аппетиты олигархов немеряны.
    Удивляет что "слуга народа" так спокойно говорит о "де-юре-преступниках".
    samarin1969
  8. AshiSolo (Игорь) Сегодня, 18:11
    И все комментаторы так нежно и тактично обходят тему Вагнера, аж удивительно. Фактически ЧВК существует на территории РФ, а все всерьёз обсуждают, что опасно и нельзя.
    А ведь кто-то "повыше" решил что оно нужно и что можно. Возможно не всем и не везде. Но прецедент есть и он положительный.
    Вывод простой: все как обычно. Некоторые решения нужно принимать тем, кто сидит повыше. Причём, часто игнорируют законы или их обходят. Только меньше текста и инфы надо. Иначе начинается брожение ума и глубоко мысленные обсуждения без всякого смысла.
    AshiSolo
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