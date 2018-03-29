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В СФ посоветовали не спешить с принятием закона о ЧВК
Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Александр Ракитин на встрече с зарубежными военными атташе заявил, что а России изучают зарубежный опыт по созданию частных военных компаний (ЧВК), хотя считают, что срочной необходимости в появлении соответствующего закона нет.
Он пояснил, что ряд российских граждан, имеющих бизнес в странах "со сложной оперативной обстановкой", привлекают для его охраны российские частные охранные предприятия.
Вместе с тем, он отметил, что в России "изучается зарубежный опыт частных военных компаний". При этом, по словам Ракитина, создание ЧВК запрещено Российской конституцией.
Ранее правительство направило отрицательный отзыв на законопроект о регулировании деятельности частных военных компаний. По словам Михаил Емельянов, одного из авторов законопроекта, документ, вероятно, будет доработан и перевнесен.
Срочной необходимости в появлении закона о ЧВК в РФ нет, поскольку мы считаем, что вооруженная борьба является прерогативой государства— приводит РИА Новости слова Ракитина
Он пояснил, что ряд российских граждан, имеющих бизнес в странах "со сложной оперативной обстановкой", привлекают для его охраны российские частные охранные предприятия.
Однако эти структуры не имеют никакого отношения к министерству обороны и федеральным органам власти— подчеркнул Ракитин.
Вместе с тем, он отметил, что в России "изучается зарубежный опыт частных военных компаний". При этом, по словам Ракитина, создание ЧВК запрещено Российской конституцией.
Ранее правительство направило отрицательный отзыв на законопроект о регулировании деятельности частных военных компаний. По словам Михаил Емельянов, одного из авторов законопроекта, документ, вероятно, будет доработан и перевнесен.
Использованы фотографии: https://defence.ru/
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