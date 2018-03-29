Кувейтское СМИ: Российские системы ПВО проспали F-35 ВВС Израиля над САР и Ираном

Два новейших истребителя F-35 осуществили перелёт в воздушном пространстве Сирии и Ирака, войдя в воздушное пространство Ирана. Там они провели воздушную разведку в районах городов Бендер-Аббас, Исфахан и Шираз. При этом средствами ПВО они замечены не были.

Информационное агентство «Интерфакс» , ссылаясь на кувейтский портал «Аль-Джарида» (Aljarida) публикует, мягко говоря, странное заявление. В нём содержится информация о том, что американские истребители F-35 ВВС Израиля якобы осуществили перелёт через воздушное пространство Сирии и Ирака и достигли воздушного пространства Ирана. При этом добавлено, что российские системы ПВО ни на сирийской, ни на иранской территории их "не заметили".Из материала:Стоит разобрать эту публикацию подробнее.Известно, что дальность полёта F-35A составляет 2,2 тыс. км, а F-35С – 2,52 тыс.км. На вооружении ВВС Израиля стоят F-35A.Даже если учесть, что пара F-35 летела строго по прямолинейным участкам маршрута, то общая его протяжённость только «в один конец» составила бы 2,4 тыс. км (маршрут Израиль – Исфахан (Иран) - Шираз (Иран) - Бендер-Аббас (Иран). Если же учесть, что имело место ещё и вхождение в воздушное пространство Сирии, то расстояние увеличивается ещё как минимум километров на 200.Выходит, что где-то в районе иранской провинции Фарс к истребителям израильских ВВС должны были подходить самолёты-топливозаправщики. Судя по логике публикации в кувейтской прессе, системы ПВО, стоящие на вооружении Ирана, «не увидели» и их.Вся эта публикация в итоге выглядит как попытка информационного вброса, нацеленного на то, чтобы оправдать приобретение американских F-35 разными странами мира.