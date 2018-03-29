21:41 29 марта
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Кувейтское СМИ: Российские системы ПВО проспали F-35 ВВС Израиля над САР и Ираном

Информационное агентство «Интерфакс», ссылаясь на кувейтский портал «Аль-Джарида» (Aljarida) публикует, мягко говоря, странное заявление. В нём содержится информация о том, что американские истребители F-35 ВВС Израиля якобы осуществили перелёт через воздушное пространство Сирии и Ирака и достигли воздушного пространства Ирана. При этом добавлено, что российские системы ПВО ни на сирийской, ни на иранской территории их "не заметили".

Из материала:
Два новейших истребителя F-35 осуществили перелёт в воздушном пространстве Сирии и Ирака, войдя в воздушное пространство Ирана. Там они провели воздушную разведку в районах городов Бендер-Аббас, Исфахан и Шираз. При этом средствами ПВО они замечены не были.


Стоит разобрать эту публикацию подробнее.


Известно, что дальность полёта F-35A составляет 2,2 тыс. км, а F-35С – 2,52 тыс.км. На вооружении ВВС Израиля стоят F-35A.

Даже если учесть, что пара F-35 летела строго по прямолинейным участкам маршрута, то общая его протяжённость только «в один конец» составила бы 2,4 тыс. км (маршрут Израиль – Исфахан (Иран) - Шираз (Иран) - Бендер-Аббас (Иран). Если же учесть, что имело место ещё и вхождение в воздушное пространство Сирии, то расстояние увеличивается ещё как минимум километров на 200.

Кувейтское СМИ: Российские системы ПВО проспали F-35 ВВС Израиля над САР и Ираном


Выходит, что где-то в районе иранской провинции Фарс к истребителям израильских ВВС должны были подходить самолёты-топливозаправщики. Судя по логике публикации в кувейтской прессе, системы ПВО, стоящие на вооружении Ирана, «не увидели» и их.

Вся эта публикация в итоге выглядит как попытка информационного вброса, нацеленного на то, чтобы оправдать приобретение американских F-35 разными странами мира.

Использованы фотографии: https://www.pscp.tv/IAFsite
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 94

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  1. Тралл Сегодня, 19:27
    Точно также пересекла территорию Сирии под песками и американская подлодка, прежде чем вмерзнуть в лед в Арктике laughing
    Тралл
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 19:31
      Ну да, верхом на мулах, под паронжой, чтобы не узнали ненароком? ??
      Геркулесыч
      1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 19:51
        Цитата: Геркулесыч
        под паронжой

        Кувейтским шибкоумникам видимо невдомек, что у РФ есть ЗГРЛС Контейнер в Мордовии и которая видит все на БВ и акватории Средиземноморья и ее длина волны такая, что ей плевать на ущербные формы и покрытие этого аппарата. И не спрячешься за кривизной земли.
        хрыч
        1. SmokeR 47RU (Илья) Сегодня, 20:12
          Истину глаголишь!
          SmokeR 47RU
          1. Hanokem (Ханокем) Сегодня, 21:39
            Да что там говорить . И так понятно , что Ф-35- летующий утюг , вундервафля и распил бабла. Так что мы молча завидуем на Су-35 и Су-57.
            Hanokem
        2. Аскет (Станислав) Сегодня, 21:19
          Цитата: хрыч
          ЗГРЛС Контейнер в Мордовии и

          Сектор обзора у неё 240град. 180град. как на картинке это изначальный вариант
          Аскет
      2. тол100в (Игорь) Сегодня, 19:59
        Цитата: Геркулесыч
        Ну да, верхом на мулах, под паронжой,

        Нызехонько, нызехонько, шоб нэ бачилы , сколько денег за этот брех заплачено! Еще одно из подтверждений, что этот пепелац перестает интересовать потенциальных покупателей! А у "них"- самое главное - это самореклама! Пуксай Пиаряться!
        тол100в
      3. 79807420129 (Влад.) Сегодня, 20:18
        Стоит разобрать эту публикацию подробнее.

        Давайте разберем.Приплатили кувейтским СМИ денюжку малую и
        Два новейших истребителя F-35 осуществили перелёт в воздушном пространстве Сирии и Ирака, войдя в воздушное пространство Ирана

        Поторговались,как принято на Востоке,получили выгодный бакшиш и
        Там они провели воздушную разведку в районах городов Бендер-Аббас, Исфахан и Шираз

        Поторговавшись еще и ударив по рукам и
        При этом средствами ПВО они замечены не были.

        Реклама это двигатель торговли. laughing Вот и весь разбор. hi
        79807420129
    2. himRa (Rahim) Сегодня, 19:34
      Цитата: Тралл
      Точно также пересекла территорию Сирии и американская подлодка

      В песках кара-кума! wassat
      Меня вот мучает вопрос:
      Это сколько же им (сми кувейта) заплатили что б они разместили подобную ,,утку,,?
      himRa
    3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 19:41
      Цитата: Тралл
      прежде чем вмерзнуть в лед в Арктике


      скорее всего они совершили посадку на палубу авианосца находящегося у берегов Беларуссии. ну если верить женьке псаки
      LSA57
      1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 19:52
        Цитата: LSA57
        Цитата: Тралл
        прежде чем вмерзнуть в лед в Арктике


        скорее всего они совершили посадку на палубу авианосца находящегося у берегов Беларуссии. ну если верить женьке псаки

        hi Ну да, у нас есть Минское море (водохранилище)...просто изрильтянам так было короче до Ирана!!! laughing
        Подрезчик
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 19:58
          Цитата: Подрезчик
          Ну да, у нас есть Минское море (водохранилище)..

          а авианосец там бултыхляется? laughing
          LSA57
    4. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 20:02
      Юморист, батенька! laughing
      Doliva63
    5. Damm (Владислав) Сегодня, 20:52
      Таки новый гешефтик для лохов намечается. Покупайте лохи честные наши вундервафли, их С-400 не видит в упор. А всего то пару шекелей альджазире. Капнуть за пгавдивый гепортаж.
      Damm
    6. Borik (Борис) Сегодня, 21:33
      Увидела не увидела. Мы всё равно и не пытались их сбивать, так как у нас с израильтянами какие-то договорённости.
      Borik
  2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 19:29
    В Израиле ни одни СМИ или официальные лица не озвучили эту информацию. Откуда у кувейтской газеты сверхсекретная информация о действиях израильских ВВС? Фейк.(ИМХО)
    Арон Заави
    1. Тралл Сегодня, 19:31
      А я им верю. Вот и тесть мой говорит, что правдивее кувейтский СМИ только израильские.
      Тралл
      1. udincev (Виктор) Сегодня, 19:42
        Цитата: Тралл
        правдивее кувейтский СМИ только израильские.

        Правильно. Не зря же Интерфакс пользуется правдивым источником. yes
        udincev
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 19:42
        Цитата: Тралл
        что правдивее кувейтский СМИ только израильские

        ну зачем полосатых обидели? sad они первое место никому не отдадут angry
        LSA57
    2. Shahno (Павел) Сегодня, 19:32
      Ну конечно фейк, Арон...
      Shahno
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 19:45
        Не, кувейтцы зря свистеть не будут, сто раз отмерь, один отрежь. И самолёт правильно назвали F-35, а не F-36. smile
        ul_vitalii
        1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 20:06
          Цитата: ul_vitalii
          И самолёт правильно назвали F-35, а не F-36.

          А ведь это тоже секретные данные. yes
          Владимирец
    3. МИХАН (Виталий) Сегодня, 19:43
      Цитата: Арон Заави
      В Израиле ни одни СМИ или официальные лица не озвучили эту информацию. Откуда у кувейтской газеты сверхсекретная информация о действиях израильских ВВС? Фейк.(ИМХО)

      Арон простым евреям это не ведомо(может ты прибедняешься )))).. hi Я вот буквально вчера писал что США-Израиль на этих истребителях (провальных и дорогих) наварятся обязательно !
      Здесь бизнес и ничего более..Возможно нашим и Ирану приплатили , чтобы пропустили и потренировались засвечивая, но не сбивая...хе хе
      Просто вспоминаю ваши Ф-16 сбитые Сирийскими ПВО (старыми ракетами ПВО ..))) И вы резко прекратили вылеты и бомбардировки .. lol Как вспомню , смех раздирает ха ха ха
      Вот такие дела в наших С-500!
      МИХАН
      1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 20:26
        Цитата: МИХАН

        Просто вспоминаю ваши Ф-16 сбитые Сирийскими ПВО (старыми ракетами ПВО ..))) И вы резко прекратили вылеты и бомбардировки .. lol Как вспомню , смех раздирает ха ха ха
        Вот такие дела в наших С-500!

        Много F-16 сбили за 34 года?
        Арон Заави
    4. udincev (Виктор) Сегодня, 19:49
      Цитата: Арон Заави
      В Израиле ни одни СМИ или официальные лица не озвучили эту информацию

      но ведь всем известно:
      "В Греции есть всё" и "Кувейтские СМИ узнают всё первыми" (зачастую до того как это "всё" произошло, как пример - применение газового оружия САР)
      udincev
    5. тол100в (Игорь) Сегодня, 20:32
      Цитата: Арон Заави
      Фейк.

      А сейчас все западные и прозападные и промежностные СМИ только фейки и выпускают! Правда за Нами!
      тол100в
    6. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 20:41
      А также заметьте. И действиях пво так же. Это все равно что рассказать какой приснился им сон вчера.
      Beltasir Matyagu
    7. красноярск Сегодня, 21:31
      Цитата: Арон Заави
      В Израиле ни одни СМИ или официальные лица не озвучили эту информацию. Откуда у кувейтской газеты сверхсекретная информация о действиях израильских ВВС? Фейк.(ИМХО)

      Откуда, откуда. В вашем МО сидит кувейтский штирлиц, а вы ушами хлопаете.
      красноярск
    8. Аскет (Станислав) Сегодня, 21:33
      Цитата: Арон Заави
      Откуда у кувейтской газеты сверхсекретная информация о действиях израильских ВВС? Фейк.(ИМХО)

      Мираж в пустыне дело такое верблюда за пингвина приняли или с кальяном переборщили laughing
      Аскет
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 19:30
    Ага, они ночью на форсаже по дорогам неслись, поэтому их и не заметили! Аль из жира муть по заказу сшы из пальца номер 21 у себя высосала! !! fool fool
    Геркулесыч
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 19:34
      Цитата: Геркулесыч
      Ага, они ночью на форсаже по дорогам неслись, поэтому их и не заметили! Аль из жира муть по заказу сшы из пальца номер 21 у себя высосала! !! fool fool

      Теоретически такой пролет при помощи комфорных баков F-35 вполне могли осуществить, но источник совершенно не вызывает доверия.
      Арон Заави
      1. Muvka (Владимир) Сегодня, 19:38
        В 2 раза увеличивает дальность с баками? Больше чем в 2 раза. Бред же.
        Muvka
      2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 19:39
        Арон, вы же понимаете, что такой полет просто бессмысленнен сам по себе! Это же не спортивные самолеты, лететь ради рекорда дальности над территориями где идет война и могут сбить, может случиться поломка -у нусры разрешение на посадку запросите? В нем нету именно смысла, в полете ради полета!
        Геркулесыч
        1. Tusv (Владимир) Сегодня, 20:18
          Цитата: Геркулесыч
          такой полет просто бессмысленнен сам по себе! Это же не спортивные самолеты, лететь ради рекорда дальности над территориями где идет война и могут сбить, может случиться поломка -у нусры разрешение на посадку запросите? В нем нету именно смысла, в полете ради полета!

          Так то, такие полеты делаются не ради полета ради пролета, а с определенным умыслом. Кстати маршрут вполне безопасный. Полностью контролируется янки . Над саудитами, через Ирак и вдоль Иранской границы до Кувейта.Там присели, дозаправились и обратно. Заход секунд на 15 в границы Сирии и Ирана, относительно безопасно. В общем. Вполне правдоподобно. Янки в 70 х так же нашу границу прощупывали hi
          Аль-Джарида просто "немножко" прихвастнула lol
          Tusv
      3. Stas157 (Стас) Сегодня, 20:08
        Цитата: Арон Заави

        Теоретически такой пролет при помощи комфорных баков F-35 вполне могли осуществить.

        Комфорные баки нарушают конфигурацию "невидимки", добавляют видимости.
        Stas157
        1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 20:31
          Цитата: Stas157
          Цитата: Арон Заави

          Теоретически такой пролет при помощи комфорных баков F-35 вполне могли осуществить.

          Комфорные баки нарушают конфигурацию "невидимки", добавляют видимости.

          Практически не добавляют.
          Арон Заави
          1. Tusv (Владимир) Сегодня, 20:59
            Цитата: Арон Заави
            Практически не добавляют.

            Точно, точно. Боевой Сокол может даже с пятью полетать и метка на радаре не измениться laughing А вот молния, с двумя, как раз до размеров Ф-16 увеличиться bully
            Tusv
        2. Терский (Виктор) Сегодня, 20:52
          Цитата: Stas157
          Комфорные баки н

          конформные, hi
          Терский
          1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 20:57
            Цитата: Терский
            Цитата: Stas157
            Комфорные баки н

            конформные, hi

            Совершенно верно. hi
            Арон Заави
    2. тол100в (Игорь) Сегодня, 20:38
      Цитата: Геркулесыч
      Аль из жира муть по заказу сшы из пальца номер 21 у себя высосала!

      И из номера ноль, смазала!
      тол100в
  4. Перейра (Михаил) Сегодня, 19:30
    Раз пролёт заметили только Кувейтцы, следовательно радары надо покупать у них. Тут без вариантов.
    Перейра
    1. udincev (Виктор) Сегодня, 19:38
      Цитата: Перейра
      следовательно радары надо покупать у них. Тут без вариантов.

      И почём нынче радары в редакции уважаемого кувейтского портала «Аль-Джарида»?
      udincev
      1. тол100в (Игорь) Сегодня, 20:41
        Цитата: udincev
        И почём нынче радары в редакции уважаемого кувейтского портала «Аль-Джарида»?

        Тридцать. Но даже не сребренников, а только какашек!
        тол100в
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 19:45
      Цитата: Перейра
      следовательно радары надо покупать у них.

      вместе с верблюдами? lol
      LSA57
      1. Перейра (Михаил) Сегодня, 20:58
        Разумеется.
        Перейра
  5. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:31
    Я думаю что все это преувеличено.Хотя я думаю у Израиля такой эксперимент свербит в мозгах.
    210окв
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 19:46
      Цитата: 210окв
      Хотя я думаю у Израиля такой эксперимент свербит в мозгах.

      и как минимум ещё в одном месте lol
      LSA57
    2. тол100в (Игорь) Сегодня, 20:43
      Цитата: 210окв
      свербит в мозгах.

      А поскольку у них еще есть мозги, то, проверять не хотят!
      тол100в
  6. udincev (Виктор) Сегодня, 19:31
    Градус фейк-атак последнее время нарастает по всем фронтам. Обычно это бывает перед очередной крупной пакостью непримиримых "партнёров". Что на этот раз? Тревожно маленько - Россия партнёров однозначно предупредила.
    udincev
  7. major071 (Владимир (для хороших друзей - майор)) Сегодня, 19:34
    С-400 не заметила Фу-35? Фейк из той же серии, что и про "бумажные" Су-35 и МиГ-35. Готовьтесь к очередным вбросам, у полосатых шакалов денег много, а жаждущих получить портреты мертвых американских президентов за очередной фейк, еще больше. Информационная война в действии hi
    major071
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 19:53
      Цитата: major071
      С-400 не заметила Фу-35? Фейк из той же серии, что и про "бумажные" Су-35 и МиГ-35. Готовьтесь к очередным вбросам, у полосатых шакалов денег много, а жаждущих получить портреты мертвых американских президентов за очередной фейк, еще больше. Информационная война в действии hi

      Война идет майор ! И самая мерзкая против России..
      Ф-35 летит вперед , его никто не остановит..
      А там израильский пилот , форсаж свой жмет и негодует!
      Когда собьют ? И почему его никто не замечает..?
      А русский Ваня просто пьет , за жизнь его ..Пока не замечая!

      Вот майор у тебя стараюсь учиться ..конечно ты тот еще Лермонтов и все же зацени! hi
      МИХАН
      1. Лекс. Сегодня, 21:23
        Война у нас на радио рэка на русском языке такой взброс они за чистую монету раскажут
        Лекс.
    2. Tusv (Владимир) Сегодня, 20:50
      Цитата: major071
      С-400 не заметила Фу-35? Фейк из той же серии, что и про "бумажные" Су-35 и МиГ-35. Готовьтесь к очередным вбросам, у полосатых шакалов денег много, а жаждущих получить портреты мертвых американских президентов за очередной фейк, еще больше. Информационная война в действии

      Не. Тезка. Это не фейк и даже не фейкалии. Это PR четвертого уровня из пяти. "Отстойка от конкурента" называется. hi Одна бабка сказала, что пролет над Сирией был. Вполне может быть. Есть кусочки САР не контролируемые С-400 и нашей авиацией. Пролетели вдоль границы с Ираном, теперь Русские С-300 не заметили. Вот и получается, что Алмаз Антей ваще ни о чем,а Рэйтеон со своим Пэтриотом за полтора лярда за штуку рулит.
      Только не понимают балбесы что, на самом деле наши системы ПВО ПиАрят по чёрному lol
      Tusv
  8. adma (Adma) Сегодня, 19:36
    Выходит, что где-то в районе иранской провинции Фарс к истребителям израильских ВВС должны были подходить самолёты-топливозаправщики. Судя по логике публикации в кувейтской прессе, системы ПВО, стоящие на вооружении Ирана, «не увидели» и их.

    Я не спец в авиации, но почему обязательно топливозаправщик? Не могли ли быть на самолётах установлены дополнительные топливные баки?
    adma
    1. идунавы (Евгений) Сегодня, 19:42
      Цитата: Арон Заави
      Арон Заави (Арон) Сегодня, 19:34 ↑ Новый
      Цитата: Геркулесыч
      Ага, они ночью на форсаже по дорогам неслись, поэтому их и не заметили! Аль из жира муть по заказу сшы из пальца номер 21 у себя высосала! !!
      Теоретически такой пролет при помощи комфорных баков F-35 вполне могли осуществить, но источник совершенно не вызывает доверия.

      Но это из серии невероятно..
      идунавы
    2. Vard Сегодня, 19:50
      С дополнительными топливными баками F-35 по заметности ни чем не отличается от других самолётов...
      Vard
      1. тол100в (Игорь) Сегодня, 20:56
        Цитата: Vard
        С дополнительными топливными баками F-35 по заметности ни чем не отличается от других самолётов...

        А его энерговооруженность не позволяет в это поверить!
        тол100в
        1. adma (Adma) Сегодня, 21:32
          Когда-то нас заверяли что наша граница на замке. Муха не пролетит. И мы верили...пока Руст не приземлился на Красной Площади.
          adma
  9. Громобой Сегодня, 19:45
    Скажу больше.По данным неназванных источников это не единственная смелая операция израильских ВВС с применением американских Ф-35.Не давеча как вчера,сообщает источник,пара их Ф-35 незаметно прошмыгнула через всю Африку и вторгнувшись через Землю Королевы Мод в воздушное пространство Антарктиды совершила разведку в направлении моря Росса имея задачу сбрасывать над крупными колониями пингвинов свежую селёдку.Все пингвины в шоке!!!А вы? laughing
    Громобой
  10. Mavrikiy Сегодня, 19:50
    Кувейтское СМИ: Российские системы ПВО проспали F-35 ВВС Израиля над САР и Ираном

    Да ладно. Скажите спасибо, что F-35 не отбомбились по Ирану.
    Кувейтское СМИ они такие. Крутые, "че хочут", то и пишут.
    Mavrikiy
  11. demo (Ван) Сегодня, 19:50
    На кого рассчитан этот вброс?
    На погонщиков верблюдов, которые недавно пересели на автомобили.
    И на верблюдов.
    Которые умнее своих бывших погонщиков.
    demo
    1. Tusv (Владимир) Сегодня, 21:07
      Цитата: demo
      На кого рассчитан этот вброс?

      Ну дык. Польша жеж купила Пэтриот за 3 лярда и еще прикупит на 9. Тута надо отоварить остальную Восточную Европу. Лярдов сто, как с куста у Трампа в кармане hi
      Tusv
  12. _Peroun_ (Руслан) Сегодня, 19:50
    Ну, я не спец конечно, но возникает вопрос. А как они узнали, что ПВО их не заметила?? Их сбить что-ли должны были или как? И еще один вопрос "Там они провели воздушную разведку в районах городов Бендер-Аббас, Исфахан и Шираз." Проводили разведку какую, визуальную? Ведь если бы они включили свою радары, они сразу бы стали видны "радиолокационно", запеленговать источник излучений радара F-35 и все, цель видна.
    _Peroun_
  13. К-50 (Алексей) Сегодня, 19:50
    Два новейших истребителя F-35 осуществили перелёт в воздушном пространстве Сирии и Ирака, войдя в воздушное пространство Ирана. При этом средствами ПВО они замечены не были.

    Меня интересует : как они должны были "увидеть" их, заземлить ракетой? what
    К-50
    1. тол100в (Игорь) Сегодня, 21:00
      Цитата: К-50
      : как они должны были "увидеть" их, заземлить ракетой?

      Красивое предложение о "заземлении"! Этот пункт нужно занести в "ПУЭ"!
      тол100в
  14. Vard Сегодня, 19:51
    В Израиле завёлся крот, который слил информацию Кувейту...
    Vard
  15. hiller (hiller) Сегодня, 19:53
    свистеть - не мешки ворочать...
    hiller
  16. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 19:59
    Цитата: Shahno
    Ну конечно фейк, Арон...

    Фейк сегодня царица доказательств.
    Livonetc
    1. тол100в (Игорь) Сегодня, 21:02
      Цитата: Livonetc
      Фейк сегодня царица доказательств.

      Просто Геббельс еще не знал слова "фейк"!
      тол100в
  17. DEZINTO (Николай) Сегодня, 20:00
    "Заявили, сказали, рассказали, ссылаясь на источники источников" - всё как обычно.....
    Доказательства в современном мире явно уже нафиг ни кому не нужны....есть же твиттеры шмиттеры и ведущие ТВ....сомнительного качества.

    Ссылаясь на своего источника имя которого нельзя раскрывать по соображениям секретности - позавчера тридцать семь российских десантников высадились на Марсе в районе "океана Бурь", они разместили там палаточный городок который вскоре должен стать военной базой".

    Всё. Меня можно в корреспонденты? (интересно укро-сми подхватят?) laughing

    "израильские инженеры переделали самолёты F-35, и они стали абсолютно невидимыми, а в полёте выключая двигатель способны облетать экватор" - шок сенсация, читать без регистрации и смс.
    DEZINTO
  18. Dzafdet (Сергей) Сегодня, 20:02
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Геркулесыч
    Ага, они ночью на форсаже по дорогам неслись, поэтому их и не заметили! Аль из жира муть по заказу сшы из пальца номер 21 у себя высосала! !! fool fool

    Теоретически такой пролет при помощи комфорных баков F-35 вполне могли осуществить, но источник совершенно не вызывает доверия.

    Да вы що? а как же эпр? Её сразу не будет...Они могли пролететь если летели на высоте 10 метров всё время и матрасники сделали в пустыне пункт дозаправки, но что-то я не слышал. чтобы вы покупали самолёты с вертикальным взлётом?.... laughing tongue wassat
    Dzafdet
  19. mejik (Виталий Анатольевич) Сегодня, 20:05
    ВО превращается в помойку. На интерфаксе нет ничего с приведенной цитатой. Соответственно, господа офицеры, сама статья фейк. Поздравляю, господин соврамши.
    mejik
    1. reservist (Алексей) Сегодня, 20:35
      16:52, Москва. 29 марта. INTERFAX.RU
      СМИ сообщили о разведке авиацией Израиля в Иране в обход российских радаров

      www.interfax.ru/world/605993

      сайт кувейтской Aljarida:
      www.aljarida.com/articles/1522266292204212000/
      reservist
    2. тол100в (Игорь) Сегодня, 21:13
      Цитата: mejik
      На интерфаксе нет ничего с приведенной цитатой.

      Частично соглашусь, но не с помойкой. Если Вы зашли на "ВО", то что Вы здесь делаете? Или Вам так нравится? Ну это Ваше дело. А по делу здесь обсуждался вопрос силы СМИ Кувейта против ПВО(ВКС) России! Всего то!
      тол100в
  20. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 20:11
    Что бы проделать такое , то им пришлось бы идти вне зон наших и иранских радаров , т.е использовать бреши , малые высоты , складки рельефа . Поэтому маршрут бы составил много больше полной дальности полёта и даже если предположить , что они не возвращались потом домой , а сели где нибудь на амер. базе в регионе , то всё равно эта пара должна была заправлятся дважды минимум ( т.к боевой радиус меньше дальности полёта в 2 раза ) Значит на маршруте пара должна была дважды выходить на рандеву с заправщиком и явно не на малых высотах и не в складках ущелий.. Не верится и в подвесные баки , иначе вся незаметность теряется... И в этих описанных условиях поверить в сохранение тайны полёта трудно.. Либо : всё арабы преувеличивают , либо отрабатывают заказ , либо видели их кому надо , но не сбили , а просто вели , либо ..ну не знаю..может просто евреев так троллят ...Короче и газетёнка , и новость ихняя по моему фуфло полное..
    КВУ-НСвД
  21. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 20:12
    "З" - зависть
    Дормидонт
  22. Force (Force) Сегодня, 20:12
    Никто реальной дальности его полета не знает. Кроме тех кто участвовал в проекте. И Википедия здесь не поможет
    Force
  23. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 20:15
    Не сбили-это не значит не заметили laughing
    Proton
  24. толя ежик (толя ежик) Сегодня, 20:18
    наветно топливо бежало на верблюдах-невидимках , а у каждого верблюда сзади торчал секретны шланг..-
    толя ежик
    1. ventel (Виталий) Сегодня, 20:45
      Мне вот хочется услышать мнение настоящих летчиков а не болтунов которые кроме как слово фейк и брехня и написать то нечего. У Израиля есть опыт дальних рейдов может напомнить некоторым Этабене,Озирак,Тунис и замете не потиряли ни одного самолета и летчика.
      ventel
  25. APASUS (Pavo) Сегодня, 20:26
    Что то стало много публиковаться много явно "заказного мусора" на ВО .Пару статей про отказы нашего оружия в Азербайджане и вот уже израильские F-35 пролетели пол земли на одной вязанке дров!
    Что сегодня за день такой ,1 апреля еще не наступило............................
    APASUS
  26. Gavrohs (Gavrosh) Сегодня, 20:27
    «Аль-Джарида» - "Не верь вою ветра из пустыни, лаю собаки и слову данному арабом". И эта пословица с точностью отражает с м и Кувейта ,да все их с м и!
    Gavrohs
  27. Shahno (Павел) Сегодня, 20:31
    Да.. Но вот от Эль Удейд до Эсфахана и Шираза не многим более 1000км...Так что график можно на карте и подкорректировать...
    Shahno
  28. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 20:33
    Какая осведомленность о ситуации на контрольных пунктах пво. Просто поражает. Даже если опустить все речи про запас горючего в утюгах для такого полета и загоризонтные рлс которые секут даже еврейских комаров .
    Beltasir Matyagu
    1. ventel (Виталий) Сегодня, 21:16
      Извините а вы войсках ПВО служили что так уверено говорите о загоризонтных РЛС. Я вот учебку при институте связи проходил где капитаны ,майоры и полканы нам рисовали на на доске схемы распространения волн .Да самолет на высоте 10000 метров может и видит а вот через горы 2000 и 3000 метров самолет летящий он увидит.Ну не придумали еще таких радаров чтобы сквозь горы видели.
      ventel
  29. Palagecha (Игорь Иванович) Сегодня, 20:51
    Вояки всех стран всегда нагло лгут.Чему удивляться?
    Palagecha
  30. alta (Анатолий) Сегодня, 20:59
    Даже если учесть, что пара F-35 летела строго по прямолинейным участкам маршрута, то общая его протяжённость только «в один конец» составила бы 2,4 тыс. км (маршрут Израиль – Исфахан (Иран) - Шираз (Иран) - Бендер-Аббас (Иран). [i][/
    Странный расчет. Самолет в стадии испытваний и проверяются его максимальные возможности.
    Максимальная скорость самолета 1930км/час , самолет может находиться в воздухе 2,6 часа .... за это время он преодолеет 5018 км , что, возможно, вполне достаточно, чтобы долететь до Ирана и возвратиться в Израиль ( это и проверялось).
    Если самолеты не имели дополнительные баки (Израиль очень широко их применяет в самолетах) , то на территории Саудовской Аравии могли находиться дозаправщики.
    Кстати, несколько лет тому, когда отношения между Израилем и Ираном были критическими, из-за переброски вооружений террористам Хиболлы (для обстрелов Израиля) , стоял вопрос об уничтожении складов иранских вооружений не на территории Судана или Сирии, а прямо в Иране.
    Тогда уже план был готов, (без F-35А) , видимо с дозаправщиками и использованием территории Саудов , Обама пригрозил, что будет сбивать израильские самолеты, если они атакуют Иран.
    Эти сообщения реальны, для России лучше, чтобы Иран воевал с Израилем со своей территории, а не с территории Сирии, поэтому Интерфакс и перепечатал это сообщение.
    alta
    1. Every Сегодня, 21:25
      Цитата: alta
      Даже если учесть, что пара F-35 летела строго по прямолинейным участкам маршрута, то общая его протяжённость только «в один конец» составила бы 2,4 тыс. км (маршрут Израиль – Исфахан (Иран) - Шираз (Иран) - Бендер-Аббас (Иран). [i][/
      Странный расчет. Самолет в стадии испытваний и проверяются его максимальные возможности.
      Максимальная скорость самолета 1930км/час , самолет может находиться в воздухе 2,6 часа .... за это время он преодолеет 5018 км ,

      Это как вообще понимать?
      Максимальная дальность полета определятся исходя из максимально экономичной скорости и при условии, что самолет заправлен "под завязку" Экономичная скорость НЕ может быть равна максимальной скорости самолета (она заметно ниже). Самолет может находиться в воздухе 2,6 часа, но на экономичной скорости (какая у F-35, не знаю), а не на максимальной. И, следовательно, дальность не может составлять 5018 км. Да и вообще дальность 5000 км - это уже из серии близкой к стратегическим бомберам.
      Every
      1. alta (Анатолий) Сегодня, 21:36
        Согласен, рассуждения теоретические, однако проверяются практические возможности самолета при подстраховке дополнительными баками и дозаправщиками..
        Тем более, что это все, видимо, проверялось Израилем несколько лет тому другими типами самолетов.
        alta
  31. Оператор (Андрей) Сегодня, 21:12
    alta: "Максимальная скорость самолета 1930км/час , самолет может находиться в воздухе 2,6 часа .... за это время он преодолеет 5018 км" (С)

    Израильтяне, у вас все такие, или через одного? laughing
    Оператор
    1. Shahno (Павел) Сегодня, 21:16
      Ну слив то не просто так. Намек так сказать... А что правда. Даже кто знает не скажет...Может нло были просто, а может почудилось.
      Shahno
    2. alta (Анатолий) Сегодня, 21:40
      Такие задачи решает мой внук, неужели Вы не можете осилить эту задачу?
      alta
  32. Лекс. Сегодня, 21:22
    Бред наши ракеты вверх на два миллиона выпустили и по ошибки сирену об обстреле включили которой небыло
    Лекс.
  33. san4es Сегодня, 21:27
    Выходит, что где-то в районе иранской провинции Фарс к истребителям израильских ВВС должны были подходить самолёты-топливозаправщики.

    ...Да-нее...Они в пустыне с авианосца стартовали ...а от туда, рукой подать bully
    san4es
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