Серийные поставки снайперской винтовки "Точность" начнутся в этом году

Винтовка принята на вооружение в интересах Федеральной службы охраны (ФСО), Росгвардии и Федеральной службы безопасности (ФСБ). В этом году мы начинаем серийные поставки

Сейчас готовится оборудование для того, чтобы к 2020 году мы этот комплекс полностью сделали отечественным

Серийные поставки снайперской винтовки «Точность» российским силовикам начнутся в текущем году, сообщил глава Центрального научно‐исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Дмитрий Семизоров.- приводит "Интерфакс" слова Семизорова.В апреле 2017 года глава ЦНИИТОЧМАШа сообщил, что винтовку может закупить Минобороны РФ, но только после того, как будет решен вопрос замены иностранных комплектующих.- отметил Семизоров.Новый снайперский комплекс создан на основе 7,62 мм винтовки Т-5000 для нужд армейского спецназа и сотрудников Федеральной службы охраны. Винтовка выпускается в двух модификациях: под калибры 8,6х69 и 7,62х52 миллиметров.