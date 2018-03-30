13:23 30 марта
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Серийные поставки снайперской винтовки "Точность" начнутся в этом году

Серийные поставки снайперской винтовки «Точность» российским силовикам начнутся в текущем году, сообщил глава Центрального научно‐исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Дмитрий Семизоров.

Серийные поставки снайперской винтовки "Точность" начнутся в этом году


Винтовка принята на вооружение в интересах Федеральной службы охраны (ФСО), Росгвардии и Федеральной службы безопасности (ФСБ). В этом году мы начинаем серийные поставки
- приводит "Интерфакс" слова Семизорова.


В апреле 2017 года глава ЦНИИТОЧМАШа сообщил, что винтовку может закупить Минобороны РФ, но только после того, как будет решен вопрос замены иностранных комплектующих.

Сейчас готовится оборудование для того, чтобы к 2020 году мы этот комплекс полностью сделали отечественным
- отметил Семизоров.

Новый снайперский комплекс создан на основе 7,62 мм винтовки Т-5000 для нужд армейского спецназа и сотрудников Федеральной службы охраны. Винтовка выпускается в двух модификациях: под калибры 8,6х69 и 7,62х52 миллиметров.

Использованы фотографии: ЦНИИТОЧМАШ
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Комментарии 10

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  1. Borik (Борис) Сегодня, 10:49
    Очень дорогая игрушка для отстрела дерьмократов.
    Borik
    1. Самаритянин (Андрей) Сегодня, 10:52
      Цитата: Borik
      Очень дорогая игрушка для отстрела дерьмократов.

      Нормально, в самый раз, как минимум дешевле аналогов soldier
      Самаритянин
    2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 10:53
      Цитата: Borik
      Очень дорогая игрушка для отстрела дерьмократов

      Дамократов нужно в затылок и в упор, там другая техника laughing
      А один из калибров, всеж 7,62 на 51, а не 52, если под натовский патрон.
      хрыч
      1. Самаритянин (Андрей) Сегодня, 11:12
        Цитата: хрыч
        А один из калибров, всеж 7,62 на 51, а не 52, если под натовский патрон.

        Может журналистка так 51,18 мм округлила :))) Гуманитарии, что с них взять wassat
        Самаритянин
    3. ГРАНАТ-19 (Михаил) Сегодня, 11:01
      Зато не имеет аналогов за свою цену...
      Я о технологиях изготовления.
      Такие вещи чуть ли не штучный товар и экономить на них, а особенно на прицельных комплексах для них, это не простительно! Естественно это оружие должен в своих руках держать профессионал экстра класса.
      С уважением, выражаю своё скромное мнение.
      ГРАНАТ-19
  2. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 10:53
    Интересно... ЦНИИТОЧМАШ создал винтовку - на основе винтовки Другого производителя ОРСИС (Т - 5000 винтовка ОРСИС)???
    Может ошибка какая? request
    И что это за калибр 7,62-52????
    Охотовед 2
    1. Самаритянин (Андрей) Сегодня, 11:01
      Винтовка Т-5000 является сегодня визитной карточкой компании ORSIS. Впервые представленная в 2011 году винтовка позиционировалась как универсальное высокоточное оружие для спорта, охоты и силовых структур. В июне 2012 года российская команда, составленная из бойцов группы ФСБ «Альфа», смогла победить на международных соревнованиях полицейских и армейских снайперов, использовали они винтовки Т-5000.
      С самого начала представители компании ORSIS не скрывали своего желания вооружить своими снайперскими винтовками представителей российских силовых структур, однако дело не двигалось. Во-первых, на вооружение может быть принята не винтовка, а снайперский комплекс, куда помимо самой винтовки входят также прицел и боеприпасы, при этом все должно выпускаться российскими компаниями. Скоординировать все работы, а также подогнать тактико-технические требования под желания силовиков, правильно подготовить и оформить документацию (на самом деле это большая проблема) под силу лишь государственным структурам, которые обладают солидным опытом работы с российским оборонно-промышленным комплексом. Наконец, сами отечественные силовые ведомства пока что предпочитают сотрудничать с государственными компаниями, а не с частными. Видимо, именно по этим причинам заказ на создание нового снайперского комплекса в итоге был выдан АО ЦНИИТОЧМАШ из города Климовска (Московская область). О начале работ по проекту было объявлено в конце 2013 года. В ходе работы в базовую конструкцию снайперской винтовки Т-5000 компании Орсис было внесено около 200 изменений. В итоге в рамках ОКР «Точность» было создано два варианта винтовки — для ФСО и Минобороны России.
      Если интересно, более подробно можно почитать: https://topwar.ru/103803-k-seriynomu-vypusku-goto
      va-novaya-snayperskaya-vintovka-sozdannaya-v-ramk
      ah-okr-tochnost.html
      Самаритянин
      1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 11:07
        Андрей, Мое спасибо! Не знал данного факта. С ОРСИСА - пострелять довелось, отличное оружие, просто вне конкуренции. Цена - только ну очень высока! hi
        Охотовед 2
  3. Yrec (Юрий) Сегодня, 11:06
    Вояки так и будут с СВД бегать. С другой стороны, "Точность" нужна только для спецснайперских групп, которые для усиления подразделений в особых условиях будут использоваться.
    Yrec
    1. Самаритянин (Андрей) Сегодня, 11:24
      Цитата: Yrec
      Вояки так и будут с СВД бегать.

      Будут, но не долго laughing drinks
      СВЧ на подходе soldier (снайперская винтовка Чукавина)
      Тактико-технические характеристики СВЧ:
      Калибр: 7,62х54 мм R, 7,62х51 мм NATO, .338 LM (8,6х70 мм).
      Для калибра 7,62-мм:
      Длина оружия — 995-1015 мм.
      Длина ствола — 410 мм.
      Масса — 4,2 кг.
      Дальность эффективной стрельбы — 800-1000 метров.
      Питание — отъемные коробчатые магазины на 10, 15 и 20 патронов.\
      Самаритянин
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