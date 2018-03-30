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Серийные поставки снайперской винтовки "Точность" начнутся в этом году
Серийные поставки снайперской винтовки «Точность» российским силовикам начнутся в текущем году, сообщил глава Центрального научно‐исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Дмитрий Семизоров.
В апреле 2017 года глава ЦНИИТОЧМАШа сообщил, что винтовку может закупить Минобороны РФ, но только после того, как будет решен вопрос замены иностранных комплектующих.
Новый снайперский комплекс создан на основе 7,62 мм винтовки Т-5000 для нужд армейского спецназа и сотрудников Федеральной службы охраны. Винтовка выпускается в двух модификациях: под калибры 8,6х69 и 7,62х52 миллиметров.
Винтовка принята на вооружение в интересах Федеральной службы охраны (ФСО), Росгвардии и Федеральной службы безопасности (ФСБ). В этом году мы начинаем серийные поставки- приводит "Интерфакс" слова Семизорова.
В апреле 2017 года глава ЦНИИТОЧМАШа сообщил, что винтовку может закупить Минобороны РФ, но только после того, как будет решен вопрос замены иностранных комплектующих.
Сейчас готовится оборудование для того, чтобы к 2020 году мы этот комплекс полностью сделали отечественным- отметил Семизоров.
Новый снайперский комплекс создан на основе 7,62 мм винтовки Т-5000 для нужд армейского спецназа и сотрудников Федеральной службы охраны. Винтовка выпускается в двух модификациях: под калибры 8,6х69 и 7,62х52 миллиметров.
Использованы фотографии: ЦНИИТОЧМАШ
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