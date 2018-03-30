13:20 30 марта
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Этой весной на службу в ВС РФ отправятся служить 128 тысяч новобранцев

На срочную военную службу в Вооруженные силы России этой весной будут направлены 128 тыс. новобранцев, передает ТАСС.

Этой весной на службу в ВС РФ отправятся служить 128 тысяч новобранцев


Если весной 2017 года в войска были направлены 142 тыс. новобранцев, то в предстоящую кампанию подлежат призыву 128 тыс. человек, что на 10% меньше,
сказал и.о. начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.


Сокращение числа призывников связано с увеличением в составе вооруженных сил служащих по контракту.

При этом ожидается, что весной 2018-го будут призваны около 3-х тыс. человек, не сумевших ранее пройти срочную службу по состоянию здоровья.

Предыдущий закон не позволял принимать на службу граждан, освобожденных от нее по состоянию здоровья, но впоследствии поправивших свое физическое состояние и выразивших желание служить.

Двадцать девятого декабря прошлого года президент Российской Федерации подписал федеральный закон № 444-ФЗ, в соответствии с которым эти граждане по достижении 27-летнего возраста могут после медицинского освидетельствования быть призванными на военную службу. Мы прогнозируем, что около трех тысяч таких молодых людей смогут исполнить свой воинский долг,
сказал Бурдинский.

Использованы фотографии: http://gosnovosti.com
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Комментарии 3

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  1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 12:48
    Легкой службы и простой армейской дружбы!!!
    Masya Masya
  2. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 12:58
    удачи пацанчикам мужиками стать, воинами России
    Не либероид Русский
  3. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 13:13
    Лет через десять, самый страшный вопрос, который можно услышать в свой адрес 23 февраля пьяного: «Э! Ты где служил???!»...можно вообще будет не услышать...)Призыв снижается...
    Парням доброй службы, и вернуться домой здоровыми и настоящими мужчинами!
    FalconD
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