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Этой весной на службу в ВС РФ отправятся служить 128 тысяч новобранцев
На срочную военную службу в Вооруженные силы России этой весной будут направлены 128 тыс. новобранцев, передает ТАСС.
Сокращение числа призывников связано с увеличением в составе вооруженных сил служащих по контракту.
При этом ожидается, что весной 2018-го будут призваны около 3-х тыс. человек, не сумевших ранее пройти срочную службу по состоянию здоровья.
Предыдущий закон не позволял принимать на службу граждан, освобожденных от нее по состоянию здоровья, но впоследствии поправивших свое физическое состояние и выразивших желание служить.
Если весной 2017 года в войска были направлены 142 тыс. новобранцев, то в предстоящую кампанию подлежат призыву 128 тыс. человек, что на 10% меньше,сказал и.о. начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
Сокращение числа призывников связано с увеличением в составе вооруженных сил служащих по контракту.
При этом ожидается, что весной 2018-го будут призваны около 3-х тыс. человек, не сумевших ранее пройти срочную службу по состоянию здоровья.
Предыдущий закон не позволял принимать на службу граждан, освобожденных от нее по состоянию здоровья, но впоследствии поправивших свое физическое состояние и выразивших желание служить.
Двадцать девятого декабря прошлого года президент Российской Федерации подписал федеральный закон № 444-ФЗ, в соответствии с которым эти граждане по достижении 27-летнего возраста могут после медицинского освидетельствования быть призванными на военную службу. Мы прогнозируем, что около трех тысяч таких молодых людей смогут исполнить свой воинский долг,сказал Бурдинский.
Использованы фотографии: http://gosnovosti.com
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