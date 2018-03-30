"Техмаш" создает РЗСО для борьбы с вертолетами и БПЛА

В будущем мы ставим себе задачу создать РСЗО с элементами роботизации, которая решала бы не только задачу борьбы с наземными целями, но и применялась бы в борьбе с воздушными, то есть речь идет о ПВО последнего рубежа — расстояния 1,5-3 километра. Такая система сможет сбивать вертолеты и беспилотники

Будем формировать с Минобороны техническое задание на эту систему — я думаю, что к такой системе проявят интерес ВДВ и морская пехота, им нужна огневая поддержка таких РСЗО