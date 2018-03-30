13:20 30 марта
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"Техмаш" создает РЗСО для борьбы с вертолетами и БПЛА

У концерна "Техмаш" имеются планы создания реактивной системы залпового огня (РСЗО) малого калибра для противовоздушной обороны, способную, в том числе, сбивать вертолеты и беспилотники. Об этом заявил журналистам заместитель гендиректора концерна "Техмаш" Александр Кочкин в ходе выставки вооружений ArmHiTech-2018.

"Техмаш" создает РЗСО для борьбы с вертолетами и БПЛА


В будущем мы ставим себе задачу создать РСЗО с элементами роботизации, которая решала бы не только задачу борьбы с наземными целями, но и применялась бы в борьбе с воздушными, то есть речь идет о ПВО последнего рубежа — расстояния 1,5-3 километра. Такая система сможет сбивать вертолеты и беспилотники
— сказал он.


Это будет малокалиберный комплекс (50-80 миллиметров). Система получит автоматизированные перезарядку и систему ориентирования на местности. Кроме этого, на РСЗО установят автоматизированную многоканальную систему наведения и управления огнем, позволяющую поражать цели ночью и в условиях задымленности и запыленности поля боя.

Будем формировать с Минобороны техническое задание на эту систему — я думаю, что к такой системе проявят интерес ВДВ и морская пехота, им нужна огневая поддержка таких РСЗО
— считает глава концерна, добавив, что пока этот проект является инициативной разработкой "Техмаша", однако компания рассчитывает на интерес к РСЗО со стороны Минобороны, передает РИА Новости.




Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 9

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  1. Люлёк (Люлёк) Сегодня, 12:33
    Уже вчера надо было...
    Люлёк
    1. umah (Макс) Сегодня, 13:08
      1,5 - 3 км - это мало. 30 мм снаряды летят почти так же. Дешевле будет использовать 30 мм ОФ снаряды с программированием, чем городить такую картечницу.
      umah
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:34
    Видимо будет полезная вещь.
    Это будет малокалиберный комплекс (50-80 миллиметров).
    Таких можно много в "пакет" засунуть.
    a.s.zzz888
    1. Borik (Борис) Сегодня, 12:41
      А что пара ПЗРКа уже не в состоянии сбивать вертолеты, нужно РСЗО с блоком на 60 ракет. Там что ракеты не самонаводящиеся что ли.
      Borik
      1. Genry (Genry) Сегодня, 13:14
        Цитата: Borik
        А что пара ПЗРКа уже не в состоянии сбивать вертолеты, нужно РСЗО с блоком на 60 ракет. Там что ракеты не самонаводящиеся что ли.

        Америкосы в Сирии по авиабазе Шайрат залп крылатых ракет давали.... Вот был-бы такой блок на 60 ракет и не было бы проблем.
        И зачем самонаведение в условиях прямой видимости. Аппаратура сопровождения все делает.
        Genry
    2. san4es Сегодня, 12:51
      Цитата: a.s.zzz888
      ... Таких можно много в "пакет" засунуть.

      hi Собирались, вроде, "Панцирь СМ" к этому делу подключить.

      ...Уже и 4-х местный пакет с ракетой (малокалиберной) изобрели:
      san4es
  3. keeper03 (Александр) Сегодня, 12:37
    Отличная идея, главное чтоб МинОбороны не "подкачало". yes
    keeper03
  4. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:37
    Задумка интересная.. Залп высокой плотности множеством малокалиберных шрапнельных боеприпасов как средство борьбы с низколетящими целями довольно перспективно . В т.ч. против "роя" ...Этакий воздушный заградительный "огневой вал" ...Посмотрим , что получится на выходе...
    КВУ-НСвД
  5. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:48
    Шрапнель, воздушный подрыв ... шибко умная она должна быть! Над своими объектами, окопами если бабахнет?
    Надо было вчера? так не с нуля делается, спецфисские задачи и алгоритм создать\ модернизировать. задел есть!Большую площадь поражения или плотность создать, ничего принципиально нового. Автоматика и механизм наведения в других системах используется.
    Короче, та же авто Тесла, сборная со всех сторон!
    rocket757
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