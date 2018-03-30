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"Техмаш" создает РЗСО для борьбы с вертолетами и БПЛА
У концерна "Техмаш" имеются планы создания реактивной системы залпового огня (РСЗО) малого калибра для противовоздушной обороны, способную, в том числе, сбивать вертолеты и беспилотники. Об этом заявил журналистам заместитель гендиректора концерна "Техмаш" Александр Кочкин в ходе выставки вооружений ArmHiTech-2018.
Это будет малокалиберный комплекс (50-80 миллиметров). Система получит автоматизированные перезарядку и систему ориентирования на местности. Кроме этого, на РСЗО установят автоматизированную многоканальную систему наведения и управления огнем, позволяющую поражать цели ночью и в условиях задымленности и запыленности поля боя.
В будущем мы ставим себе задачу создать РСЗО с элементами роботизации, которая решала бы не только задачу борьбы с наземными целями, но и применялась бы в борьбе с воздушными, то есть речь идет о ПВО последнего рубежа — расстояния 1,5-3 километра. Такая система сможет сбивать вертолеты и беспилотники— сказал он.
Это будет малокалиберный комплекс (50-80 миллиметров). Система получит автоматизированные перезарядку и систему ориентирования на местности. Кроме этого, на РСЗО установят автоматизированную многоканальную систему наведения и управления огнем, позволяющую поражать цели ночью и в условиях задымленности и запыленности поля боя.
Будем формировать с Минобороны техническое задание на эту систему — я думаю, что к такой системе проявят интерес ВДВ и морская пехота, им нужна огневая поддержка таких РСЗО— считает глава концерна, добавив, что пока этот проект является инициативной разработкой "Техмаша", однако компания рассчитывает на интерес к РСЗО со стороны Минобороны, передает РИА Новости.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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