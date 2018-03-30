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Самые опытные экипажи ЮВО выполнили полеты на Ми-35М вдоль Кавказского хребта
Наиболее подготовленные вертолетчики Южного округа в рамках учения отработали элементы сложного пилотажа на высоте до 4 тыс. метров на Северном Кавказе, передает ТАСС сообщение пресс-службы ЮВО.
Сообщается, что «помимо задач по предназначению вертолетчики отработали действия в нештатных ситуациях, которые могут произойти в горной местности – отказ радиосвязи, двигателей, повреждение радиоэлектронного оборудования или корпуса вертолета».
В округе напомнили, что вертолет Ми-35М является экспортной версией российского вертолета Ми-24, поставляемой также и в подразделения армейской авиации Минобороны РФ.
В пресс-службе добавили, что отличительной чертой модификации является «выполнение задач в круглосуточном режиме и при любых погодных условиях; Ми-35М сохраняет высокие летные качества в жарких климатических условиях и при полетах на больших высотах с динамическим потолком около 5 тыс. метров».
10 лучших экипажей армейской авиации Южного военного округа в условиях разреженного воздуха успешно выполнили полеты на предельных высотах до 4 тыс. метров вдоль Кавказского хребта,говорится в релизе.
Сообщается, что «помимо задач по предназначению вертолетчики отработали действия в нештатных ситуациях, которые могут произойти в горной местности – отказ радиосвязи, двигателей, повреждение радиоэлектронного оборудования или корпуса вертолета».
В округе напомнили, что вертолет Ми-35М является экспортной версией российского вертолета Ми-24, поставляемой также и в подразделения армейской авиации Минобороны РФ.
В пресс-службе добавили, что отличительной чертой модификации является «выполнение задач в круглосуточном режиме и при любых погодных условиях; Ми-35М сохраняет высокие летные качества в жарких климатических условиях и при полетах на больших высотах с динамическим потолком около 5 тыс. метров».
Использованы фотографии: informburo.kz / Григорий Беденко
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