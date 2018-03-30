Для российского спецназа разрабатывают новый паек

Новый продпаек для сил специальных операций сейчас только разрабатывается, ему предстоит пройти необходимые испытания, потом его будет отрабатывать медицина

Однако уже сейчас можно сказать, что в новом продпайке упор будет сделан на повышенное качество продуктов питания с увеличенными энергоемкостью и калорийностью

Новый продовольственный паек повышенной калорийности и энергоемкости для спецназа России находится в разработке, сообщил заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.— заявил Булгаков, находящийся с рабочей поездкой в войсках Центрального военного округа.— отметил он.Ранее гендиректор подведомственного Минобороны «Военторга» Владимир Павлов рассказал журналистам о разрабатываемом продпайке для спецназа — в дополнение к уже существующему общевойсковому набору питания. Этот паек станет восьмым в линейке наборов питания для войск. Количество и наименование продуктов для нового продпайка, на данный момент не раскрывается, однако известно, что в состав спецпайка обязательно войдут орехи, шоколад и сухофрукты.