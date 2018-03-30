17:21 30 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Для российского спецназа разрабатывают новый паек

Новый продовольственный паек повышенной калорийности и энергоемкости для спецназа России находится в разработке, сообщил заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

Для российского спецназа разрабатывают новый паек


Новый продпаек для сил специальных операций сейчас только разрабатывается, ему предстоит пройти необходимые испытания, потом его будет отрабатывать медицина
— заявил Булгаков, находящийся с рабочей поездкой в войсках Центрального военного округа.


Однако уже сейчас можно сказать, что в новом продпайке упор будет сделан на повышенное качество продуктов питания с увеличенными энергоемкостью и калорийностью
— отметил он.

Ранее гендиректор подведомственного Минобороны «Военторга» Владимир Павлов рассказал журналистам о разрабатываемом продпайке для спецназа — в дополнение к уже существующему общевойсковому набору питания. Этот паек станет восьмым в линейке наборов питания для войск. Количество и наименование продуктов для нового продпайка, на данный момент не раскрывается, однако известно, что в состав спецпайка обязательно войдут орехи, шоколад и сухофрукты.


21

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 32

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. andr327 (Андрей Соколов) Сегодня, 13:22
    и зачем это сказано? Разработали, попробовали, внедрили. А так изображение бурной деятельности. которую не возможно проверить. То есть опять про суслика....
    andr327
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 13:25
      Если эта продаётся в военторге, то данное сообщение -
      чисто реклама на сайте. what
      В Англии уже заявили, что Скрипалей траванула "убойная группа" российского спецназа. Вот и подождем, когда военторг начнет торговать питанием именно для таких групп и как его оценят киллеры. lol
      сибиралт
      1. Chertt (Алексей) Сегодня, 13:35
        Цитата: сибиралт
        чисто реклама на сайте

        У нас на Байкале "модно", когда дикарем бродишь, какой нибудь экзотический сухпаек закупить. Каких только нет wink
        Chertt
    2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 16:14
      Цитата: andr327
      ...и зачем это сказано? Разработали, попробовали, внедрили. А так изображение бурной деятельности. которую не возможно проверить. То есть опять про суслика...

      Сказано для того, чтобы не кто-то попробовал и оценил, а и мы в том числе. Про "суслика" я честно говоря не понял к чему это.
      На ВО в подавляющем большинстве своём люди служивые, либо отставники. С этой продукцией знакомы не понаслышке.
      Качество наших пайков на порядок выше НАТОвских. Их даже сравнивать не логично. Нельзя сравнить натурпродукт и разного рода эрзац, напичканный в пайки наших заклятых друзей.
      Проверить качество существующей линейки пайков ВС РФ, проще пареной репы - любой "Военторг", либо магазинчик специализирующийся на снаряжении - стоимость пайка от 400 рублей.
      Сам с успехом использую их при выездах на природу. С сыном на рыбалке, с друзьями на охоте. В моей "Ниве", этот НЗ всегда есть.
      Андрей К
  2. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 13:25
    Периодически беру с собой на природу сухпайки , подтверждаю - качество продуктов на ВЫСОТЕ! Сыну - очень нравится , ест с огромным удовольствием! good
    Охотовед 2
  3. helmi8 (Сергей) Сегодня, 13:37
    Надеюсь, эти пайки будет производить не ООО "Ресторансервис" (было здесь обсуждение на тему коррупции в продслужбе ЮВО)
    helmi8
  4. роман66 (роман) Сегодня, 13:48
    а разве спецназ не подножным кормом питаться должен? lol
    роман66
    1. Genry (Genry) Сегодня, 14:04
      Кого убьют - того и съедят. Не попадайтесь!
      Genry
      1. роман66 (роман) Сегодня, 14:14
        свят свят, спаси пронеси...
        роман66
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 14:24
          Роман, привет hi Если по пути следования не будет таких заведений, как хлев или курятник, то в дело пойдет эта вкусняшка. laughing
          ul_vitalii
          1. роман66 (роман) Сегодня, 14:29
            Виталий, добрейшего! hi завтрак съешь сам, обедать иди к другу, а ужин отними у врага! laughing
            роман66
            1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 14:42
              И возразить невозможно, всё выверено жизнью, вкусно и требует добавки laughing
              ul_vitalii
    2. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 16:30
      Шутку поддерживаю! drinks Но если кто не знает, в начале учебного периода всегда доводили, сколько % клещей с энцефалитом, сколько зверей с бешенством и пр. И - прививки, прививки, прививки. Зато потом - ешь, что хочешь laughing
      Doliva63
      1. роман66 (роман) Сегодня, 17:02
        привет вам, воин справный( с прививками!) drinks
        роман66
  5. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Сегодня, 14:08
    Перловка с мясом1:1лучше всего.Навернул пол котелка и ходи попукивай.
    Сергей Д_2
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 14:26
      При этом как по Маяковскому: и жить хорошо и жизнь хороша! smile
      ul_vitalii
    2. роман66 (роман) Сегодня, 14:30
      плохо - запах демаскировать будет, без собак найдут!
      роман66
      1. Глушь (Станислав) Сегодня, 14:40
        Испугаются, подумают : мотоциклетный полк наступает.
        Глушь
  6. Roster (Roster) Сегодня, 14:20
    А протоплазма в тюбике будет? smile
    Roster
    1. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Сегодня, 15:20
      Ганьше эта бодяга называлась "Гематоген".
      Сергей Д_2
  7. Palagecha (Игорь Иванович) Сегодня, 14:26
    Спецназ-это подножный корм!Пауки,личинки,змеи,ящерицы,червяки,личинки,з
    верушки,коренья,рыба,ягоды,фрукты...И нечего народ баловать...
    Palagecha
    1. роман66 (роман) Сегодня, 14:31
      ну и человечинка - вареная нога негра lol
      роман66
      1. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 16:32
        Цитата: роман66
        ну и человечинка - вареная нога негра lol

        Я вас уверяю - грудь белой женщины куда слаще! laughing Примечание: употреблять только в свежем виде! laughing
        Doliva63
        1. роман66 (роман) Сегодня, 17:04
          о да! но таскать с собой даму с четвертым номером( а иначе не наешься!) трудновато! laughing
          роман66
  8. Грица (Александр) Сегодня, 14:29
    Охрененная вещь, конечно. Мне бы такой паёк в тайгу во время корневки... (Дли не понятливых - Приморье)
    Грица
    1. роман66 (роман) Сегодня, 14:42
      стесняюсь спросить - а корневка это что?
      роман66
  9. ASed (Александр) Сегодня, 14:48
    Шо, опять???

    И сколько таких новостей было?
    ASed
  10. raw174 (Равиль) Сегодня, 14:54
    Как там в к\ф "ДМБ", витамин тот желтого цвета, они таблетку скушают и неделю по лесам качумают...
    raw174
  11. Lexa-149 (Алексей) Сегодня, 15:15
    Я бы ещё обратно ржаные сухари положил в сухпай вместо этих скоропортящихся крекеров, которые гордо именуются галетами.
    Lexa-149
    1. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 16:56
      О да, я как то родителей угостил этими крекерами - они долго отплевывались, а мы их уминали с чайком только так. laughing
      Архивариус Вася
  12. Strashila (I) Сегодня, 15:16
    Угу... смешать не взбалтывая... "в новом продпайке упор будет сделан на повышенное качество продуктов питания с увеличенными энергоемкостью и калорийностью"... наверное сублимированное соленое сало изобрели.
    Strashila
  13. faterdom (Андрей) Сегодня, 15:52
    Как у меня на столе около компа: орехи , шоколад и сухофрукты ( кизил, айва, курага, изюм, финики, смородина)! А еще семечки "Зеленый попугай" - во где наркотик! Все очень вкусно и полезно! Прверено на себе!
    faterdom
Картина дня