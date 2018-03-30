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Для российского спецназа разрабатывают новый паек
Новый продовольственный паек повышенной калорийности и энергоемкости для спецназа России находится в разработке, сообщил заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.
Ранее гендиректор подведомственного Минобороны «Военторга» Владимир Павлов рассказал журналистам о разрабатываемом продпайке для спецназа — в дополнение к уже существующему общевойсковому набору питания. Этот паек станет восьмым в линейке наборов питания для войск. Количество и наименование продуктов для нового продпайка, на данный момент не раскрывается, однако известно, что в состав спецпайка обязательно войдут орехи, шоколад и сухофрукты.
Новый продпаек для сил специальных операций сейчас только разрабатывается, ему предстоит пройти необходимые испытания, потом его будет отрабатывать медицина— заявил Булгаков, находящийся с рабочей поездкой в войсках Центрального военного округа.
Однако уже сейчас можно сказать, что в новом продпайке упор будет сделан на повышенное качество продуктов питания с увеличенными энергоемкостью и калорийностью— отметил он.
Ранее гендиректор подведомственного Минобороны «Военторга» Владимир Павлов рассказал журналистам о разрабатываемом продпайке для спецназа — в дополнение к уже существующему общевойсковому набору питания. Этот паек станет восьмым в линейке наборов питания для войск. Количество и наименование продуктов для нового продпайка, на данный момент не раскрывается, однако известно, что в состав спецпайка обязательно войдут орехи, шоколад и сухофрукты.
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