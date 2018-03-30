17:21 30 марта
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Британская армия начала замену стрелкового вооружения

Британская армия начала процесс замены стрелкового оружия. Первым обновленные автоматы L85A3 получил полк Гренадерская гвардия и успешно их осваивает, передает "Warspot" со ссылкой на портал thefirearmblog.com.

Британская армия начала замену стрелкового вооружения


Официально Минобороны Великобритании пока не сообщало о принятии на вооружение нового автомата, однако на официальной странице Гренадерской гвардии в Facebook было опубликовано следующее сообщение: «Мы — первый полк в британской армии, оснащённый SA80A3. Модернизированное оружие помогает нам выполнять разнообразные задачи по всему миру».


L85A3 имеет новую ствольную коробку и обновлённое цевье с планками Пикатинни. Автомат получил свободно вывешенный ствол, что должно повысить точность стрельбы. Кроме того, изменения коснулись эргономики, в частности, оружие стало более ремонтопригодным и получило новый предохранитель. Изменился и цвет автомата, так как L85A3 должен «сливаться» с камуфляжем.



SA80 (Small Arms for 1980) — британский комплекс стрелкового оружия, разработанный компанией Royal Ordnance в 1984 году. В состав комплекса входит автомат L85, лёгкий пулемёт L86, укороченный автомат L22 и учебная винтовка L98. При этом под названием SA80 чаще всего подразумеваются автоматы L85. Из-за частых нареканий на ненадёжность автомата L85 в 2000 году немецкая фирма Heckler & Koch модернизировала его (новая модификация поступила на вооружение британской армии под названием L85A2). Модификация A3 впервые была представлена в 2016 году в паре с новой модульной бронёй VIRTUS.


Использованы фотографии: facebook.com/thegrenadierguards
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Комментарии 8

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  1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 14:33
    Британская армия начала замену стрелкового вооружения
    оооо...умно...и вовремя, короткостволы берите, удобнее стреляться,в кине видал...раз...и мозги..или что там...вылетели.тока у себя,на острове.. нам хватит тут навозу...
    Дедкастарый
  2. Глушь (Станислав) Сегодня, 14:44
    Цитата :"...разнообразные задачи по всему миру." А им можно в черноземе копать окопы как калашом?
    Глушь
    1. Громобой Сегодня, 14:47
      Цитата: Глушь
      ." А им можно в черноземе копать окопы как калашом?
      Можно на военнопленного навести он хоть метро выроет.
      Громобой
  3. zyzx (Костик) Сегодня, 14:48
    В ВБ,до сих пор остро стоит вопрос,надо ли армии автоматическое оружие или черни (а как еще назвать шотландцев,ирландцев,да и англичан из рабочих) и полу автоматического хватит. лорды думають!
    zyzx
  4. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 14:53
    Он всем хорош-красивый,гладенький,
    И не боится ни песка,ни грязь.
    В любой стране,этот проказник маленький,
    Всем автоматам,автоматный Князь.
    Нет "Калаша"-считай ты 6ез оружия,
    И может получить не мало ран.
    Им награждают-не из дружелюбия,
    За подвиги-в ряде разных стран.
    Беда его,служит всем он-без разбора,
    Бандитам,террористам и боевикам.
    России и "яблоку раздора",
    Он не политик и не отвечает за "бедлам".
    За то,что компактный и надёжный,
    За то,что безотказно бьёт врага.
    В любой горячей точке забугорной,
    Нет лучше друга,чем АКа.
    так мысли вслух...
    Masya Masya
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 15:02
      Ничего себе....а Вы талант Марина! love
      DEZINTO
    2. Мавр (Андрей) Сегодня, 15:13
      Браво, браво! Замечательные стихи!
      Мавр
    3. д^Амир (Дамир) Сегодня, 15:20
      спасибо!!!! love love love good good good
      д^Амир
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