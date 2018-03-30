Британская армия начала замену стрелкового вооружения

Британская армия начала процесс замены стрелкового оружия. Первым обновленные автоматы L85A3 получил полк Гренадерская гвардия и успешно их осваивает, передает "Warspot" со ссылкой на портал thefirearmblog.com.Официально Минобороны Великобритании пока не сообщало о принятии на вооружение нового автомата, однако на официальной странице Гренадерской гвардии в Facebook было опубликовано следующее сообщение: «Мы — первый полк в британской армии, оснащённый SA80A3. Модернизированное оружие помогает нам выполнять разнообразные задачи по всему миру».L85A3 имеет новую ствольную коробку и обновлённое цевье с планками Пикатинни. Автомат получил свободно вывешенный ствол, что должно повысить точность стрельбы. Кроме того, изменения коснулись эргономики, в частности, оружие стало более ремонтопригодным и получило новый предохранитель. Изменился и цвет автомата, так как L85A3 должен «сливаться» с камуфляжем.SA80 (Small Arms for 1980) — британский комплекс стрелкового оружия, разработанный компанией Royal Ordnance в 1984 году. В состав комплекса входит автомат L85, лёгкий пулемёт L86, укороченный автомат L22 и учебная винтовка L98. При этом под названием SA80 чаще всего подразумеваются автоматы L85. Из-за частых нареканий на ненадёжность автомата L85 в 2000 году немецкая фирма Heckler & Koch модернизировала его (новая модификация поступила на вооружение британской армии под названием L85A2). Модификация A3 впервые была представлена в 2016 году в паре с новой модульной бронёй VIRTUS.