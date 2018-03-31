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На 10 процентов меньше. О новшествах весеннего призыва 2018
Завтра (1 апреля) в России стартует весенняя призывная кампания. В общей сложности в войска по призыву планируется направить 128 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Это на 10% ниже уровня весеннего призыва прошлого года. Стало известно, что военные комиссариаты планируют призвать и тех молодых людей, которые ранее не смогли пройти военную службу по состоянию здоровья. Об этом сообщил врио начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ( ГОМУ ГШ) ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
Его цитирует РИА Новости:
При этом отмечается, что речь не идёт о молодых людях, состояние здоровья которых не изменилось или ухудшилось с момента прохождения медицинских комиссий.
Важным новшеством весеннего призыва 2018 года становится норма о прохождении призывниками обязательного профессионального психологического отбора. Эта норма призвана совершенствовать психологическую работу с призывниками и выявлять тех, у кого присутствуют серьёзные проблемы психологического характера. В конечно итоге, речь идёт и об общей безопасности прохождения службы, связанной с микроклиматом в воинских частях.
Если говорить о других новшествах призыва "Весна-2018", то идёт активное обсуждение вопроса о снятии отсрочки с молодых людей, подающих заявление на поступление в магистратуру.
Его цитирует РИА Новости:
Мы прогнозируем, что около 3-х тысяч таких молодых людей смогут исполнить свой воинский долг.
При этом отмечается, что речь не идёт о молодых людях, состояние здоровья которых не изменилось или ухудшилось с момента прохождения медицинских комиссий.
Важным новшеством весеннего призыва 2018 года становится норма о прохождении призывниками обязательного профессионального психологического отбора. Эта норма призвана совершенствовать психологическую работу с призывниками и выявлять тех, у кого присутствуют серьёзные проблемы психологического характера. В конечно итоге, речь идёт и об общей безопасности прохождения службы, связанной с микроклиматом в воинских частях.
Если говорить о других новшествах призыва "Весна-2018", то идёт активное обсуждение вопроса о снятии отсрочки с молодых людей, подающих заявление на поступление в магистратуру.
Использованы фотографии: ВКонтакте
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