11:57 31 марта
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На 10 процентов меньше. О новшествах весеннего призыва 2018

Завтра (1 апреля) в России стартует весенняя призывная кампания. В общей сложности в войска по призыву планируется направить 128 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Это на 10% ниже уровня весеннего призыва прошлого года. Стало известно, что военные комиссариаты планируют призвать и тех молодых людей, которые ранее не смогли пройти военную службу по состоянию здоровья. Об этом сообщил врио начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ( ГОМУ ГШ) ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

Его цитирует РИА Новости:
Мы прогнозируем, что около 3-х тысяч таких молодых людей смогут исполнить свой воинский долг.


На 10 процентов меньше. О новшествах весеннего призыва 2018



При этом отмечается, что речь не идёт о молодых людях, состояние здоровья которых не изменилось или ухудшилось с момента прохождения медицинских комиссий.

Важным новшеством весеннего призыва 2018 года становится норма о прохождении призывниками обязательного профессионального психологического отбора. Эта норма призвана совершенствовать психологическую работу с призывниками и выявлять тех, у кого присутствуют серьёзные проблемы психологического характера. В конечно итоге, речь идёт и об общей безопасности прохождения службы, связанной с микроклиматом в воинских частях.

Если говорить о других новшествах призыва "Весна-2018", то идёт активное обсуждение вопроса о снятии отсрочки с молодых людей, подающих заявление на поступление в магистратуру.

Использованы фотографии: ВКонтакте
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Комментарии 27

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  1. sib.ataman Сегодня, 05:59
    Военная служба молодым дюдям полезнее мамкиных пирожков! Но не все мамки это понимают.
    sib.ataman
    1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 06:24
      Есть одна проблема, армии нужны мотивированные добровольцы и профессионалы. И такая армия наиболее боеспособна. Также не плохо, когда в обществе сформирована каста воинов, не каста блатных рагуль, как в СССР, а именно людей с определенным складом нервной системы, физиологии и пр., что передается на генетическом уровне. Также есть крайне отрицательный опыт СССР, когда была всеобщая воинская повинность и ничего хорошего из этого не получилось. ВОВ не берем, это отдельная история, где кадровые части РККА были потеряны в первые дни войны, народ массово записывался в добровольцы, каста воинов сформирована в экстремальных условиях, а затем эти люди массово были выброшены на гражданку и потерялись (пример Маринеско). Все у нас делается правильно, идет постепенное сокращение призывников в пользу контрактников. Однако остальным требуются серьезные военные сборы, конечно в учебных заведениях и серьезная НВП, где и должны работать "вербовщики" для отбора подходящих кадров и пр.
      хрыч
      1. 1vlad19 (Владислав) Сегодня, 06:53
        Цитата: хрыч
        Также есть крайне отрицательный опыт СССР, когда была всеобщая воинская повинность и ничего хорошего из этого не получилось.

        Я не согласен, в СССР была боеспособная армия и самое главное уклонистов почти не было. Меня когда призывали, сидели на ПТК неделю, потом выписали 10 призывникам увольнительные на неделю и все сами вернулись, хотя знали, что летим из Волгограда до Хабаровска потом поезд во Владивосток. Хотя потом когда я возил с Хабаровска на ПТК во Владивосток, приходилось в угол их сбивать и стоять перед ними, чтобы не убежали. Один сбежал, даже догонять не стал, пусть милиция ловит.
        1vlad19
        1. РУСС (Максим) Сегодня, 10:44
          Цитата: 1vlad19
          Я не согласен, в СССР была боеспособная армия и самое главное уклонистов почти не было.

          В СССР армия стала боеспособная далеко не сразу, а толко ближе к 1942 году, ну а дальше набравшись опыта и боеспособности разбила врага .
          РУСС
          1. 1vlad19 (Владислав) Сегодня, 11:41
            Цитата: РУСС
            а толко ближе к 1942 году

            Шутка удалась. Я про то время, когда я начинал службу. И присягу я давал СССР, попал на разлом, второй раз присягу не дают.
            1vlad19
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:01
        Я соглашусь с Вами.В стране должен быть резерв прошедших военный подготовку людей.Наперво я считаю возродить военную подготовку в школе.
        210окв
        1. Маки Авелльевич (Дмитрий) Сегодня, 07:30
          Цитата: 210окв
          Я соглашусь с Вами.В стране должен быть резерв прошедших военный подготовку людей.Наперво я считаю возродить военную подготовку в школе.


          в первую очередь самоосознание человека и базовые ценности человека зарождются у него дома.
          если отец мать, расширеная семья имеют определённый уклад то скорей всего он будет передан и ему. человек должен ощющят свою семью, своё племя. знать что он часть его и быть гордым принадлежать ему. тогда как само сабой появится чуства долга быть полезным членом этого общества. быть способным держать оружие в руках для смаозащиты в нужный момент.
          как создать и подерживать это в народе вопрос сложный. наверное это функция характера группы.
          Маки Авелльевич
          1. Vard Сегодня, 08:25
            Показателен опыт Израиля в этом... Представляется если молодой человек придёт домой в увольнительную с автоматом... Авторитет армии в РФ взлетит на небывалую высоту...
            Vard
            1. Маки Авелльевич (Дмитрий) Сегодня, 08:40
              Цитата: Vard
              Показателен опыт Израиля в этом... Представляется если молодой человек придёт домой в увольнительную с автоматом... Авторитет армии в РФ взлетит на небывалую высоту...


              мы вот так поднимаем авторитет:
              Маки Авелльевич
            2. 1vlad19 (Владислав) Сегодня, 09:09
              Цитата: Vard
              придёт домой в увольнительную с автоматом.

              Ну этого не будет, в Израиле своё, там арабы рядом. А про себя, в своё время, со стрельб ездили мимо моего дома, я выходил, обедал, а ПМ со мной. Потом ехал на службу, благо не далеко, чистил и сдавал.
              1vlad19
              1. Маки Авелльевич (Дмитрий) Сегодня, 09:21
                Цитата: 1vlad19
                Ну этого не будет, в Израиле своё, там арабы рядом


                почему нет? слодат носит своё оружие, что в этом страннго?
                козак без коня что солдат без ружья.
                Маки Авелльевич
                1. 1vlad19 (Владислав) Сегодня, 09:30
                  Только не у нас. Устав. У нас нет такой ситуации, что война под боком.
                  1vlad19
                2. МИХАН (Виталий) Сегодня, 09:34
                  Цитата: Маки Авелльевич
                  Цитата: 1vlad19
                  Ну этого не будет, в Израиле своё, там арабы рядом

                  почему нет? слодат носит своё оружие, что в этом страннго?
                  козак без коня что солдат без ружья.

                  Эх Авелльевич , не сравнивай Россию с Израилем..Там у вас все немного по другому и по хитрому создано! Страна у вас искусственная и в случае серьезной угрозы вы можете так же быстро разбежаться ,как и собрались (подорвав все и всех арабов))) А нам в России бежать некуда, стоим в глухой обороне Армия и Флот наши исторические союзники были , есть и будут..И НАША молодежь это прекрасно понимает ! В Армию идет молодежь с удовольствием и Слава Богу! Прорвемся и в этот раз и мир на уши поставим .. soldier
                  МИХАН
                  1. Маки Авелльевич (Дмитрий) Сегодня, 09:39
                    Цитата: МИХАН
                    Страна у вас искусственная и в случае серьезной угрозы вы можете так же быстро разбежаться

                    Эх Михан, Велик Израиль а отступать некуда!
                    ты думаешь мы на ластах в средиземное море уходить будем если что?
                    положим врагов сколько надо а кто из нас выживет на их могилах апельсины выращивать будет.
                    пс когда писал сии строки, по радио как буд то специальна играла песня Офры Хазы - Ам Иасраэль Хай!
                    Народ Израиля Жив!
                    Маки Авелльевич
                    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 09:54
                      ты думаешь мы на ластах в средиземное море уходить будем если что?

                      Хотелось бы это зрелище понаблюдать .. laughing
                      Народ Израиля Жив!

                      Живея всех живых , тут не поспоришь..хе хе
                      Вот лучше это послушай и посмотри..Думаю ВСЕМ понравится!
                      МИХАН
      3. taiga2018 (Макар) Сегодня, 10:59
        Цитата: хрыч
        Есть одна проблема, армии нужны мотивированные добровольцы и профессионалы

        наверно прозвучит немного цинично,но во время войны нужны хорошо обученные молодые пацаны,потому что человек в 18-20 лет это не то же самое,что в 30-40,я сужу в том числе и по себе,потому что в 18 лет страх он есть,но есть и здоровый пофигизм,а когда тебе 30-40 лет,уже появляется и излишняя осторожность...
        taiga2018
  2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:10
    А почему меньше, нехватка молодежи или какая то иная причина?
    Геркулесыч
    1. 1vlad19 (Владислав) Сегодня, 06:26
      Причина банальна, остаются на контракт после срочной службы, нормальная зарплата, возможность поступить бесплатно в военный институт, служебное жилье и т.д. Срочников меньше нужно.
      1vlad19
    2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 06:26
      Цитата: Геркулесыч
      какая то иная причина?

      Постепенная замена контрактниками. 10% в год - переход полностью на контрактную-профессиональную армию примерно в десятилетний срок (плюс/минус).
      хрыч
  3. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:29
    Стало известно, что военные комиссариаты планируют призвать и тех молодых людей, которые ранее не смогли пройти военную службу по состоянию здоровья
    Вот тут не ясность. Закон обратной силы не имеет. И если молодой человек признан НЕ ГОДНЫМ к несению службы, то НИ КТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВА его призвать в мирное время. Другое, если этот молодой человек САМ пожелал пройти заново ВВК, утверждая, что излечился от "неизлечимой болезни" и желает прослужит в рядах Армии РФ.
    ну, что и требовалось доказать...вот уточненная новость:
    Мужчины призывного возраста, отправленные ранее в запас по состоянию здоровья, смогут добровольно пройти военную службу, если их состояние улучшилось.
    Как сообщили в Минобороны, желающим нужно будет пройти медкомиссию и предоставить заключения врачей в военкомат.
    В оборонном ведомстве полагают, что пройти военную службу смогут около 3 тыс. человек, ранее признанных «ограниченно годными».
    Ранее заместитель председателя общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Андрей Курочкин заявил, что среди признанных «ограниченно годными» есть много желающих пройти военную службу.
    svp67
    1. 1vlad19 (Владислав) Сегодня, 07:37
      Здесь не полностью написано, в действительности, те которые хотели исполнить свой воинский долг и сейчас им здоровье позволяет, могут прийти на призывные пункты, а могут и не прийти. У нас что 3000 всего забраковали за 9 лет?
      1vlad19
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:39
        Цитата: 1vlad19
        У нас что 3000 всего забраковали за 9 лет?

        Конечно нет. Скажу больше у нас и годные не все на призыв попадают...по разным обстоятельствам.
        svp67
    2. домохозяйка (Ирина) Сегодня, 10:20
      Племянник моей подруги в армию рвался, аж с родными перессорился. А не взяли. Лишний вес. Через год ещё раз попытался - нет. Сейчас на 16 кг похудел, может, пройдёт. Колледж закончил за это время.
      домохозяйка
  4. IXION (Максим ) Сегодня, 08:00
    Незнаю, все мои друзья которых забирали в армию говорили, что делать там нечего и лучше бы они этот год работали и зарабатывали деньги.
    IXION
    1. cariperpaint Сегодня, 09:05
      они довольно странные вещи говорят. во первых сказки про заработать это кем в 18 лет?))) только рабочие специальности без особых зп. там же они как минимум получат возможность пойти потом на контракт и получать довольно приличные деньги. и много других плюшек. само по себе подобное заявление говорит о том что им пора взрослеть и на жизнь смотреть реально.я с военкомом недавно общался так он говорит что иногда хочет вообще на работе не появляться так как за ним бегают ребята которые хотят а их не берут. жизни не дают.
      cariperpaint
    2. 1vlad19 (Владислав) Сегодня, 09:23
      Год? А два, два с половиной, три? Всё сейчас для срочников, учитесь военному делу. На камбузе (столовой) дежурить не надо, на ЧК (чистка картофеля) нет и т.д. Зарабатывали бы они деньги, какое отношение к Армии, такое отношение к работе.
      1vlad19
  5. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 08:23
    Цитата: хрыч
    Есть одна проблема, армии нужны мотивированные добровольцы и профессионалы. И такая армия наиболее боеспособна. Также не плохо, когда в обществе сформирована каста воинов, не каста блатных рагуль, как в СССР, а именно людей с определенным складом нервной системы, физиологии и пр., что передается на генетическом уровне. Также есть крайне отрицательный опыт СССР, когда была всеобщая воинская повинность и ничего хорошего из этого не получилось. ВОВ не берем, это отдельная история, где кадровые части РККА были потеряны в первые дни войны, народ массово записывался в добровольцы, каста воинов сформирована в экстремальных условиях, а затем эти люди массово были выброшены на гражданку и потерялись (пример Маринеско). Все у нас делается правильно, идет постепенное сокращение призывников в пользу контрактников. Однако остальным требуются серьезные военные сборы, конечно в учебных заведениях и серьезная НВП, где и должны работать "вербовщики" для отбора подходящих кадров и пр.

    В корне неверно. В Союзе, при его идеологии и понимании каждым гражданином Союза в какой стране он живет и какую роль его Родина играет в мире, люди шли служить не спрашивая ни о чем, они понимали, что это их гражданский долг. Так причем здесь добровольность? Они что, из под палки шли? Дайте народу веру в страну и он ответит доброй волей! Сейчас же, во главу угла пытаются поставить, как вы говорите- мотивированность! Раньше мотивированностью был патриотизм, сегодня - только деньги? Вы не разделяете "мотивированных" добровольцев, а это наверно призывники, по вашему, ибо у нас есть призыв и контракт, но профессионалов вы обозначили! Так какая мотивация должна быть у призывника? Может я не понял вашу мысль и вы имели ввиду что то другое? Призывник пришел в армию исполнить свой гражданский долг, а не заработать денег, тем более он на полном гособеспечении, как говорится- только служи! Контрактник, он же профессионал- дело другое! Это уже его профессия...профессия защищать Родину! Вот у них помимо духовной мотивации, должа быть мотивация и материальная, тут никто не спорит...
    Это вообще непонятное умозаключение: "Также не плохо, когда в обществе сформирована каста воинов, не каста блатных рагуль, как в СССР..."
    Так это эти рагули навешали люлей Гитлеру? Развешивая ярлыки, потрудитесь указать период истории, в котором вы увидели рагуль!
    Каста войнов в России всегда существовала, но многие лучшие сгинули в 1812, а через чуть более 100 лет ПМВ выкосила народившийся цвет армии(вспомните тех же кавалергардов). При нашей огромности нам постоянно кто то угрожал, в отличие от тех же американцев, не даром так называемый мировой сионизм облюбовал ту землю, за морями- океанами! И при всем при этом Россия стоит, не благодаря касте войнов, а благодаря народу-войну(пример Минина и Пожарского), а каста войнов, как таковая, покрыла себя позором в 1825 году(декабристы), и в марте 1917, предав Царя, Присягу и Россию!!!
    Кстати, из многих военных каст по всему миру, кое где получились военные хунты! И при наличии такой касты в 1993(ей наверно подойдет ваше определение-рагули), при расстреле Белого Дома пролилась кровь русских людей!
    Ураган70
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