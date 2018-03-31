11:57 31 марта
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Пли! Муженко попробовал себя в роли снайпера

Начальник генерального штаба ВСУ Виктор Муженко решил лично протестировать снайперскую винтовку, которая, как заявлено, начинает поступать на вооружение отдельных подразделений украинских силовых структур. По словам Муженко, в современных вооружённых силах Украины необходимо особое внимание уделять развитию снайперского мастерства военнослужащих.

Пли! Муженко попробовал себя в роли снайпера


Начальник украинского генштаба заявил, что необходимо вносить изменения в концепцию подготовки снайперов в войсках, добавив, что новая концепция должна быть реализована с учётом военных стандартов Североатлантического военного блока.


На фоне тестирования снайперской винтовки для ВСУ прошла и мини-конференция с участием представителей министерства обороны Украины и компании-производителя. В ходе конференции была дана оценка производственным мощностям оружейного предприятия, учебно-тренировочной базе для снайперов, рассмотрены вопросы упомянутого изменения программ снайперской подготовки в ВСУ.



Напомним, что ранее в концерне «Укроборонпром» заявили о создании «новейшей» снайперской винтовки ВМ МП-УОС калибра 7,62х54 мм и длиной ствола 730 мм. Скорострельность этой винтовки составляет до 20 выстрелов в минуту. Фактически это современная доработка винтовки Мосина. Первый демонстрационный образец ВМ МП-УОС был представлен в ноябре 2015 года на полигоне Новые Петровцы в Киевской области.

Результатов стрельбы по мишени Виктором Муженко не продемонстрировано.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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Комментарии 36

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  1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 07:44
    Неужто услуги киллера настолько дороги?
    Дормидонт
    1. Vard Сегодня, 08:14
      Я конечно не снайпер... Но с сошек стрелять... Это как..
      Vard
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:22
        Цитата: Vard
        Я конечно не снайпер... Но с сошек стрелять... Это как..

        да сейчас много таких


        LSA57
      2. БАРХАН (СЕРГЕЙ) Сегодня, 10:59
        Цитата: Vard
        Я конечно не снайпер.

        Цитата: Vard
        Но с сошек стрелять

        Что не так с сошками?
        Если сошки ну прикручены к стволу,а ,как надо ,и есть подложка на твёрдой поверхности ,то это очень хорошо и удобно.
        Вот например снайпер ЦСН ФСБ ...

        Цитата: Vard
        Но с сошек стрелять... Это как..

        Но Вам конечно виднее...
        БАРХАН
      3. БАРХАН (СЕРГЕЙ) Сегодня, 11:07
        Цитата: Vard
        Но с сошек стрелять..

        Если есть возможность ,то снайпер устроится вообще с БОЛЬШИМ удобством,максимально исключив любое лишнее воздействие на оружие...

        БАРХАН
  2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:45
    Результатов стрельбы по мишении Виктором Муженко не продемонстрировано.

    значит всё ушло в "молоко"
    LSA57
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 08:05
      Цитата: LSA57
      Результатов стрельбы по мишении Виктором Муженко не продемонстрировано.

      значит всё ушло в "молоко"

      Наш никогда не промахивается..!
      МИХАН
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:19
        Цитата: МИХАН
        Наш никогда не промахивается..!

        так это наш. у нас всё натуральное
        LSA57
        1. Евдоким ( Юрий) Сегодня, 08:31
          Цитата: LSA57
          так это наш. у нас всё натуральное

          А этому бы Муженко рогатки рекламировать, а не из винтовки стрелять. hi
          Евдоким
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:42
            Цитата: Евдоким
            А этому бы Муженко рогатки рекламировать, а не из винтовки стрелять.

            представляю себе муженкус рогаткой и сразу за уркаину охватывает гордость laughing
            LSA57
            1. Евдоким ( Юрий) Сегодня, 08:45
              Цитата: LSA57
              представляю себе муженку и сразу за уркаину охватывает гордость

              ОООО Да это-же секретная супер-пупер разработка Укроборонхлама. wassat
              Евдоким
              1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:57
                Цитата: Евдоким
                ОООО Да это-же секретная супер-пупер разработка Укроборонхлама.

                там много таких



                LSA57
                1. Metallurg_2 (Михаил) Сегодня, 10:10

                  Последняя подводная лодка страны 404
                  Metallurg_2
                  1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:48
                    Цитата: Metallurg_2
                    Последняя подводная лодка страны 404

                    есть ещё одна, супер секретная
                    LSA57
          2. Керенский (Кирилл) Сегодня, 09:45
            А этому бы Муженко рогатки рекламировать, а не из винтовки стрелять.

            А не прилетал в висок 8-9 мм. шарик от подшипника, когда на жаре шлем снимешь? А с той рогатки....
            Керенский
  3. изя топ (Андрей) Сегодня, 07:49
    ворошиловский стрелок,укроверсия what
    изя топ
    1. Metallurg_2 (Михаил) Сегодня, 10:13
      интересно услуги хоть традиционного характера или с поправкой на европейские ценности?
      Metallurg_2
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:54
    Стволы на складах искали? Изобретатели...
    Горный стрелок
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:02
      Цитата: Горный стрелок
      Стволы на складах искали? Изобретатели...

      А есть сомнения, что они не найдут нужного количества? В случай чего в "огородах" покопают....Там уж точно много чего с той войны припрятанно
      svp67
  5. Ferdinant Сегодня, 08:00
    А патроны где взял,они дефицит.
    Ferdinant
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 08:01
    Интересно, сколько времени потребовалось этому "мужественному" генералу, чтобы правильно изготовиться к стрельбе? Судя по фото очень мешало пузо. И, в который раз "новейшая" и, о чудо из старых образцов.
    rotmistr60
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 08:12
      Приветствую hi Ему главное камуфляж показать. У них в тире кусты что ли?
      Теренин
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 08:28
        hi У них камуфляж на все случаи жизни - от бала до поля, т.к. страна ведет "кровопролитную войну с агрессором". Порошеенко обожает камуфляж, а вот Турчинов предпочитает черное и желательно побольше оружия сверху.
        rotmistr60
  7. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 08:10
    Он бы сделал только один выстрел в самого себя, и не из этой винтовки, а из обычного пистолета! Это было единственный правельный поступок, который он смог бы сделать за всю свою жизнь.
    Геркулесыч
  8. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 08:24
    Купол Рады готовится атаковать. С Надей - не вышло.
    Лена Петрова
  9. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:28
    Результатов стрельбы по мишени Виктором Муженко не продемонстрировано

    так оно ни куда и не попало laughing
    a.s.zzz888
  10. Комментарий был удален.
  11. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 09:04
    И чего народ злорадствует????? Все правильно, практически уже всему миру продемонстрировали умение обращаться с оружием всей украинской верхушки. Теперь никто не удивится, когда пойдет странная череда самоубийств.
    Сергей985
  12. ПалБор (Павел) Сегодня, 09:13
    Прочитал сослепу:"Результатов стрельбы Виктор Муженко не продемонстрировало".
    ПалБор
  13. aleks.29ru (alexandr) Сегодня, 09:20
    На майдане тренировался?
    aleks.29ru
  14. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 09:22
    ДБ!
    Скорострельность этой винтовки составляет до 20 выстрелов в минуту. Фактически это современная доработка винтовки Мосина

    Покажите мне снайпера, который стреляет в минуту 20 ПРИЦЕЛЬНЫХ выстрелов из винтовки с ручным перезаряжанием, обойменным питанием и магазином на 5 патронов? А кастрюльки верят и дальше скачут.
    Кот_Кузя
    1. Керенский (Кирилл) Сегодня, 09:52
      Покажите мне снайпера, который стреляет в минуту 20 ПРИЦЕЛЬНЫХ выстрелов из винтовки с ручным перезаряжанием

      Вполне реально, если гильзу ловить не надо. Можно поставить прицел 5 и лупить с 600 в поясную пряжку. По атакующей пехоте. Максимум с СВД (с ручным перезаряжанием, подчёркиваю) можно сделать 50 выстрелов, атака захлебнётся.
      Керенский
      1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 10:45
        Вполне реально, если гильзу ловить не надо

        Ну да, ну да. Конечно! Все снайпера ловят гильзы. Кто не ловит, тот диванный эксперт.
        Можно поставить прицел 5 и лупить с 600 в поясную пряжку
        Я конечно понимаю, что в голливудских фильмах так и делают. И снайпер делает 50 выстрелов с одного места, не меняя позицию.
        Максимум с СВД (с ручным перезаряжанием, подчёркиваю)

        Вообще-то СВД самозарядная винтовка, для ее заряжания после выстрела не надо дергать ручку затвора, автоматика сама перезаряжает винтовку после выстрела.
        можно сделать 50 выстрелов, атака захлебнётся.
        Я че-то не понял, это не ловя гильзу и заряжая патроны в СВД вручную по одному сверху без магазина, можно в минуту делать 50 прицельных выстрелов? Да еще на дистанции 600 м? Во как! Чтобы атака врага захлебнулась, пулеметы вовсе не нужны! А нужен всего лишь снайпер, способный делать 50 прицельных выстрелов из СВД. А мужики-то не знали! Срочно надо вас в минобороны назначить!
        Кот_Кузя
        1. Керенский (Кирилл) Сегодня, 10:49
          А я не говорил про 50 выстрелов в минуту. Я говорил о том, что реально можно стрелять из СВД выкинув автоматику. И максимальное количество выстрелов (до критического перегрева ствола) будет 50. Или я не прав? wink
          Керенский
  15. Старый26 (Владимир) Сегодня, 10:12
    Цитата: Кот_Кузя
    Покажите мне снайпера, который стреляет в минуту 20 ПРИЦЕЛЬНЫХ выстрелов из винтовки с ручным перезаряжанием, обойменным питанием и магазином на 5 патронов?

    Ну в заметке это никто и не говорит. Сказано, что скорострельность 20 выст/мин. И не слова о том, что выстрелы прицельны. Питание. кстати из коробчатого магазина на 5 и 10 патронов
    Старый26
    1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 10:39
      Вообще-то заряжать обоймой гораздо быстрее, чем менять коробчатый магазин.
      Кот_Кузя
  16. лис Сегодня, 11:14
    лучше бы миномёт протестировал...пользы было бы больше.
    лис
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