Пли! Муженко попробовал себя в роли снайпера

Начальник генерального штаба ВСУ Виктор Муженко решил лично протестировать снайперскую винтовку, которая, как заявлено, начинает поступать на вооружение отдельных подразделений украинских силовых структур. По словам Муженко, в современных вооружённых силах Украины необходимо особое внимание уделять развитию снайперского мастерства военнослужащих.Начальник украинского генштаба заявил, что необходимо вносить изменения в концепцию подготовки снайперов в войсках, добавив, что новая концепция должна быть реализована с учётом военных стандартов Североатлантического военного блока.На фоне тестирования снайперской винтовки для ВСУ прошла и мини-конференция с участием представителей министерства обороны Украины и компании-производителя. В ходе конференции была дана оценка производственным мощностям оружейного предприятия, учебно-тренировочной базе для снайперов, рассмотрены вопросы упомянутого изменения программ снайперской подготовки в ВСУ.Напомним, что ранее в концерне «Укроборонпром» заявили о создании «новейшей» снайперской винтовки ВМ МП-УОС калибра 7,62х54 мм и длиной ствола 730 мм. Скорострельность этой винтовки составляет до 20 выстрелов в минуту. Фактически это современная доработка винтовки Мосина. Первый демонстрационный образец ВМ МП-УОС был представлен в ноябре 2015 года на полигоне Новые Петровцы в Киевской области.Результатов стрельбы по мишени Виктором Муженко не продемонстрировано.